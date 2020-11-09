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Байден (2375) США (23167) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Чего ожидать от Байдена? Каким будет новый хозяин Белого Дома для Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Что означает победа Джо Байдена для Украины и не рано ли мы радуемся? В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам выборы, за которыми наблюдает, без преувеличения, весь мир.

Кто такой Джо Байден? Почему он стал президентом только с третьей попытки? Что связывает его с Украиной? Вспоминаем историю с сыном Джо Байдена - Хантером, коррупционным скандалом, "Бурисмой", Юрием Луценко и, конечно же, Андреем Деркачем.

Чем запомнилась Зе-команда новоизбранному президенту Соединенных Штатов? И почему у российской пропаганды "подгорает" от победы Джо Байдена?

Смотрите, чтобы понять, что происходит и узнать все, что нужно знать об этой кампании и ее победителя!

А вы следили за выборами в Соединенных Штатах? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+17
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5023
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09.11.2020 09:37
+10
Байден,еще не войдя овальный кабинет,уже успел на расее рельсы погнуть!
Трамп себе такого не позволял!
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09.11.2020 09:51
+7
Продам вазелін вищої кляси. Американський.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 788
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09.11.2020 09:43
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Трамп Прощальная песня
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09.11.2020 09:32 Ответить
А не надо было встречаться с кривоРагульным бедоносцем!
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09.11.2020 09:53 Ответить
Чего ожидать от Байдена? /Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями. Байден не Трамп и разборка правосудия США с Коломойским ускорится /18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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09.11.2020 09:33 Ответить
Представники богообраного нарота. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 6679
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09.11.2020 09:38 Ответить
Чого чекати? ЗЕнелох даремно сподівається що Байден забув його зашквар.
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09.11.2020 09:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5023
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09.11.2020 09:37 Ответить
Продам вазелін вищої кляси. Американський.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 788
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09.11.2020 09:43 Ответить
)) тюбик немецкий. легко доказать.
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09.11.2020 13:41 Ответить
Кто бы там не пришёл к власти , для Украины всё будет только хуже . Только идиоты могут расчитывать , что кто-то будет решать за нас наши проблемы , которые , кстати , мы сами себе и создали лишь для того , чтобы кучка жуликов безмерно обогатились - всякие там Ахметки и Коломойские , щырые украинцы .
А выборы Байдена говорят лишь о том , что скоро всё жульё планеты объединится , чтобы ещё глубже присунуть голожопым ...
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09.11.2020 09:40 Ответить
На самом деле, для Украины есть разница, кто придет к власти в США и довольно серьезная!!!
Но то, что мы должны пытаться решить свои проблемы и в первую очередь сами - 100%
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09.11.2020 10:26 Ответить
Тут подробно почему так очкуют в Кремле и так пенятся малороссы.
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
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09.11.2020 13:12 Ответить
Байден,еще не войдя овальный кабинет,уже успел на расее рельсы погнуть!
Трамп себе такого не позволял!
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09.11.2020 09:51 Ответить
Panic mode on

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 2572
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09.11.2020 10:06 Ответить
Лапті вже защітілісь, у них свій Макдональдс.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9002
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09.11.2020 10:23 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 8879 Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 7866
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09.11.2020 11:24 Ответить
На расее уже сплошной дурдом,а еще 40 лет назад бьіли просто нормальньіми алкашами.
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09.11.2020 14:00 Ответить
Коротко

ШОК: в Києві жінку без власної позиції щодо американських виборів виштовхали з трамвая.

* * *
Джо Байден заявил, что Мелания может остаться в Белом доме.

* * *
Люди, которые считают Трампа излишне экстравагантным, учтите: теперь Америкой будет править человек, который посмотрел на новорожденного сына и подумал: "Назову его ОХОТНИК".

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 4369
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09.11.2020 10:03 Ответить
Г - гибкость

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5294
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09.11.2020 10:05 Ответить
Контрольний в голову: Меланія Трамп збирається подати на ролучення

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів.

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5674

Журналісти, посилаючись на колишню помічницю сім'ї Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджують, що Меланія давно замислювалася про розлучення і чекала, поки американський лідер покине свій пост.
«Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати», - поділилася жінка.
Інша помічниця, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому.
Водночас, Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний договір.
Видання також повідомило, що Меланія Трамп раніше вела переговори щодо післяшлюбної угоди, щоб згодом їх дитині дісталася належна частка спадщини батька.
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09.11.2020 10:08 Ответить
Я вобще не понимаю, как она могла пойти на брак с этой рыжей жабой.
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09.11.2020 10:17 Ответить
Деньги. Много денег. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 4929
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09.11.2020 11:25 Ответить
"...сто долларов - это всегда сто долларов..." Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3904 Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 1441
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09.11.2020 11:46 Ответить
Вона його ненавидить та не приховує це. Уявляю, як Меланія мріяла, щоб Донні програв, бо їй довелося б ще чотири роки терпіти цю руду бєлку.
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09.11.2020 12:35 Ответить
Лондонский музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру Трампа в костюм для гольфа

45-й президент теперь представлен в другом наряде. Вместо делового костюма, он облачён в рубашку-поло и клетчатые брюки. Наряд дополняют кроссовки и красная кепка. Рядом стоит сумка с клюшками для гольфа.
Прошу считать этот факт заключительным аккордом в процессе верификации итогов президентских выборов в США.
Le Roi est mort, vive le Roi!

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5653

Helgi Sharp
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09.11.2020 10:13 Ответить
Хорошо шо ведущий не тот шо вчера. Вчера чуть не обосрался, даже не дослушал.
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09.11.2020 10:24 Ответить
Отряды путина крестятся левой рукой - будет им Божья помощь.
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09.11.2020 10:58 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3177
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09.11.2020 11:10 Ответить
Правильно, что за спиной хутина нарисовали Потрошенку. Вот и "безцензурники" начинают прозревать. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 2969
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09.11.2020 11:34 Ответить
Байден все життя просидів в Вашингтоні і нічого не зробив! Типовий американський політик пристосуванць, не більше. Голосували не ЗА Байдена, а поти Трампа, як результат небувалої до того політики цькування діючого президента. Що він нього чекати? Те саме що від ідіотки Харріс-нічого. Америкою будуть керувати навіжені ненависники Сандерс, Кортез і мафіозі Клінтони. С росіянами вони домовляться настільки швидко, що українці просто офігіють від такого кидка, повірте. Ці люди не друзі України! Їм відверто насрати.
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09.11.2020 12:18 Ответить
Вся програма Байдена побудована на тому який поганий Трамп. Все. Вся політика демократів зводиться до одного-business as usual і їхня задача зараз загнати Джина в пляшку-всяких там Антіфа і БЛМ, котрими вони тероризували американські міста, а це не просто. Вони почнуть воювати самі із собою.
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09.11.2020 12:44 Ответить
Чому вдова МакКейна, Шварценеггер, Міт Ромні та низка відставних сенаторів-республіканців відкрито заявили голосувати ПРОТИ Трампа? А Джордж Буш-молодший виступив категорично проти оскарження результатів виборів! Задумайтеся, чому це так!
Чи не тому, що Трамп - це ганьба для республіканської партії? Справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп!

Я більше симпатик республіканців, ніж демократів, але не Трампа! Республіканці - мають бути "яструбами Пентагону" (як колись казали совєти), а Трамп злигався з москалями!
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09.11.2020 14:41 Ответить
А хто такий Шварцнегер ? Частина культу селебріті. Коли був губернатором Каліфорнії, то щомісячний уход за нігтями коштував йому $5000. І з економкою свого обійстя переспав, тепер в неї син від нього. Чи не моральний авторитет ! Мітт Ромні в юнацтві їздив до Франції агітувати католиків ставати мормонами. Відразу видно глибокий філософський склад розуму. З удовою Мак-Кейна дійсно Трамп повівся некоректно. Але Трампа так цькували ВСІ мас-медіа США, які належать лівакам, що тут у будь кого нерви не витримають.
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09.11.2020 19:57 Ответить
Суть у тому, що класичним старим республіканцям Трамп, який знімає лярв у москві, дуже не до вподоби... Ну точно не кращий за Шварценегера. І Руді Джуліані не кращий за Арні - якщо не знаєте, про що я, гляньте Борат 2, там його дуже феєрично на живця піймали!

Ще раз кажу, справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп! Справжні республіканці ненавидять москалів і бачать їх ворогами!

До речі, Ілон Маск теж республіканець (так, він давно вже має паспорт США) і спочатку був досить лояльним до Трампа... Але потім побачив, що це за людина, і змінив свою думку.
Маск для вас хоча б є авторитетом?
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09.11.2020 20:04 Ответить
Дос'є "про лярв в москві" є фейком. Не дивуйтеся коли вам кажуть що найбільші мас-медіа США розповсюджують брехливу заказуху. Фіфті-фіфті, як кажуть. Жодних доказів того що там хоч крихта правди, крім того що хіларі його проплатила. Фільми "борат" це гидотна срамотна пошлятина. Не треба з мене робити республіканця я вже сам себе таким зробив Поважаю Рейгана - якраз був в аеропортові Лос-Анжелеса коли його ховали. Весь аеропорт, всі люди (пасажири, службовці) дивилися телевізор. Всі до одного. І це в лівацькій Каліфорнії. Поважаю і Маска, хоч він останнім часом підсів на щось важке (марихуану він просто на інтерв'ю палив). Але не за те що кинув першу дружину з шостьма синами.
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09.11.2020 20:42 Ответить
"про лярв в москві" - це не про золотий дощ, чи що там писали... Це про те, що Трамп регулярно відвідував москву і був у жюрі різноманітних конкурсів моделей. Не було такого? Було! Це не фейк, ну купа сюжетів на ютюбі про це! У кацапів моделі=лярви... Ну і лояльний він до рашки, визнайте це! Саме через нього в 2018 році проти москалів не ввели "пекельні санкції", чи як їх там у пресі назвали. Республіканська і демократична партія в сенаті готові були разом за це проголосувати, а Трамп виступив проти. Скажете, що не було такого?

Мені республіканська ідеологія набагато ближча, ніж ідеологія демократів. Але Трамп її зганьбив, на мою думку!
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09.11.2020 20:54 Ответить
"Борменталь, не читайте більшовицьких газет!" - хоч я не люблю булгакова, але вже процитую . Газети викривляли дійсність, я ж вам вже казав. Військові бази в Польщі Трамп відкрив теж із любві до росії ? Я вже не кажу про американські дії в Сірії, де до речі росія має військову базу, так от там американці контролюють всі нафтові вежі. Це лояльність до росії ? Це обама з хіларі привозили до москви велику червону кнопку "для перезагрузки відносин" (після руско-грузинської війни 2008-го року). І ці клани обами та клінтонів і будуть правити в США через камілу харіс. Ви вмієте мислити незалежно від опіній які вам нав'язують газети ?
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09.11.2020 21:10 Ответить
Так чому Трамп відмовився підтримати найбільші санкції у 2018???
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09.11.2020 21:12 Ответить
Зробив помилку.
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09.11.2020 21:31 Ответить
Ви точно з США?) Чому я вам маю розжовувати, що республіканці - консерватори і "яструби Пентагону" (як казали совєти). Трамп не є ні одним, ані іншим!
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09.11.2020 20:09 Ответить
President Trump said he is not a career politician. The most recent statistics is showing 30% of Latino voters has voted for him, as well as significant increase of Black voters. The republican party has never had such support from minorities. So who's helped whom ?
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09.11.2020 20:45 Ответить
The republican party has never had such support from minorities but lost some loyal supporters. Reagan wasn't a career politician as well - that's not problem. The problem with Trump is that he was too loyal with Russia. Reagan wasn't!
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09.11.2020 20:56 Ответить
Кандидат Трамп у 2016 - це ВЕЛИЧЕЗНА помилка республіканців!
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09.11.2020 14:42 Ответить
Байден у перший робочий день у своєму кабінеті Білому домі. Холст, масло. Автор невідомий.

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9230
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09.11.2020 15:30 Ответить
а крестится ПРАВИЛЬНО ватное быдло не научили
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09.11.2020 12:48 Ответить
"Да ужжж..." ©
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9941

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3394
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09.11.2020 15:11 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5668
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09.11.2020 15:15 Ответить
Тролить свого дядька: напис на кепці - "Байден, Харріс".
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09.11.2020 18:01 Ответить
А тим часом на паРаші...

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 6460
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09.11.2020 15:22 Ответить
цензор здурів...президента оголошує не змі конторка...
тролям мовчати...
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09.11.2020 18:32 Ответить
Формально - так. Але вже багато років першими оголошують (за результатами своїх підрахунків) американські ЗМІ. І ще жодного разу не помилились. Так було і в 2016-му, коли обрали рудого клоуна. Більше читай тут.
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09.11.2020 19:48 Ответить
Украинец, гражданин США, про то, почему он за Трампа:
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY
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09.11.2020 20:41 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 1046
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10.11.2020 10:28 Ответить
Байден - це більшовицький переворот. "Розтрільні списки" вже готуються. https://youtu.be/jB4GsHVhqBs
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13.11.2020 22:30 Ответить
 
 