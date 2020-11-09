Проект "Без цензуры": Чего ожидать от Байдена? Каким будет новый хозяин Белого Дома для Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Что означает победа Джо Байдена для Украины и не рано ли мы радуемся? В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам выборы, за которыми наблюдает, без преувеличения, весь мир.
Кто такой Джо Байден? Почему он стал президентом только с третьей попытки? Что связывает его с Украиной? Вспоминаем историю с сыном Джо Байдена - Хантером, коррупционным скандалом, "Бурисмой", Юрием Луценко и, конечно же, Андреем Деркачем.
Чем запомнилась Зе-команда новоизбранному президенту Соединенных Штатов? И почему у российской пропаганды "подгорает" от победы Джо Байдена?
Смотрите, чтобы понять, что происходит и узнать все, что нужно знать об этой кампании и ее победителя!
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Напомним, в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.
В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Пожалуйста, подождите...
А выборы Байдена говорят лишь о том , что скоро всё жульё планеты объединится , чтобы ещё глубже присунуть голожопым ...
Но то, что мы должны пытаться решить свои проблемы и в первую очередь сами - 100%
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
Трамп себе такого не позволял!
ШОК: в Києві жінку без власної позиції щодо американських виборів виштовхали з трамвая.
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Джо Байден заявил, что Мелания может остаться в Белом доме.
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Люди, которые считают Трампа излишне экстравагантным, учтите: теперь Америкой будет править человек, который посмотрел на новорожденного сына и подумал: "Назову его ОХОТНИК".
Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів.
Журналісти, посилаючись на колишню помічницю сім'ї Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджують, що Меланія давно замислювалася про розлучення і чекала, поки американський лідер покине свій пост.
«Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати», - поділилася жінка.
Інша помічниця, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому.
Водночас, Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний договір.
Видання також повідомило, що Меланія Трамп раніше вела переговори щодо післяшлюбної угоди, щоб згодом їх дитині дісталася належна частка спадщини батька.
45-й президент теперь представлен в другом наряде. Вместо делового костюма, он облачён в рубашку-поло и клетчатые брюки. Наряд дополняют кроссовки и красная кепка. Рядом стоит сумка с клюшками для гольфа.
Прошу считать этот факт заключительным аккордом в процессе верификации итогов президентских выборов в США.
Le Roi est mort, vive le Roi!
Helgi Sharp
Чи не тому, що Трамп - це ганьба для республіканської партії? Справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп!
Я більше симпатик республіканців, ніж демократів, але не Трампа! Республіканці - мають бути "яструбами Пентагону" (як колись казали совєти), а Трамп злигався з москалями!
Ще раз кажу, справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп! Справжні республіканці ненавидять москалів і бачать їх ворогами!
До речі, Ілон Маск теж республіканець (так, він давно вже має паспорт США) і спочатку був досить лояльним до Трампа... Але потім побачив, що це за людина, і змінив свою думку.
Маск для вас хоча б є авторитетом?
Мені республіканська ідеологія набагато ближча, ніж ідеологія демократів. Але Трамп її зганьбив, на мою думку!
тролям мовчати...
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY