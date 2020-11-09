Российские военные застрелили медведицу и медвежонка: залезли на подводную лодку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
На Камчатке, что в России, военные застрелили медведицу и медвежонка. Они находились в тот момент на подводной лодке Тихоокеанского флота РФ.
Сами животные приплыли туда по бухте Крашенинникова. И, видимо, залезли на подводную лодку, чтобы передохнуть. Об этом сообщает "Камчатка-Информ".
В Сети опубликовали видео, как бурая медведица вместе с ее детенышем подплыли к атомным подлодкам и поднялись на одну из них. Как сообщили в СМИ, временным пристанищем для косолапых стала атомная ракетная подводная лодка К-44 "Рязань".
Затем комментатор, который снимал это все на видео предположил, что" сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком", потому что мужчина подошел с огнестрельным оружием.
Впоследствии с правого борта субмарины прогремело не менее 3 выстрелов из охотничьего карабина.
"Медвежа – труп, а она еще жива. Все, сейчас за борт упадет", – говорится в видео.
"А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет либо в одно селение, либо во второе. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке", – комментирует автор видео.
Что стало с раненой медведицей дальше, неизвестно.
Вероятно, так радикально "проблему" незваных гостей моряки-подводники решили самостоятельно. В диспетчерской службе, куда обычно сообщают обо всех выходах зверей к жилью, об этом случае не знают.
Военное ведомство пока никак не прокомментировало эту ситуацию.
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На Камчатке, по данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, обитает около 24 тысяч бурых медведей. Летом и осенью нередки случаи, когда хищники заходят в населенные пункты. Почти каждый год на Камчатке в результате нападений медведей гибнут люди. В прошлом году от лап хищников погибли четыре человека. В этом сезоне произошло уже два смертельных случая.
Красное озеро, Онтарио
Франчак утром пошел собирать чернику и больше не вернулся. Сотрудники OPP отправились на его поиски и обнаружили его останки вместе с черным медведем поблизости. Позднее патологоанатомическое исследование приписало смерть Франчака нападению медведя. Медведя убили полицейские, когда они прибыли на место. Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
Шахта Пого , Аляска
Джонсон, контрактный сотрудник компании Pogo Mine, погиб при сборе образцов почвы. Медведь был застрелен шахтерами.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
А тут мова йде про ведмедів, які заблукали і забрели в людське поселення... І нікого не чіпали! Таких відео на ютюбі повно, але ніхто тих ведмедів не вбиває!
Тому у спам, кацапориле!
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.
Адмиралтейский остров , Аляска
Монтойя работал на удаленном руднике на острове Адмиралтейство, Аляска, когда на него напали медведица и два детеныша. Все три медведя были застрелены.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/07/06/bruno-bear-tranquilized-safety-missouri/5388217002/
13 апреля 2006 г. Национальный лес чероки, Теннесси
Медведь напал на семью у водопада возле кемпинга. Мать и брат Петрасека также пострадали. Медведя поймали и убили, а другого медведя по ошибке убили.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», - отмечается в сообщении.
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.
«Был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», - указала пресс-служба.
Там пояснили, что это обычная практика в случаях, когда необходимо обезвредить дикое животное, представляющее опасность для человека.
А ти - кацапська наволоч і твої коменти скоро видалять))
теперь будем знать что их можно отстреливать с помощью специализированного оружия
Медведица так "агрессивно" реагировала на людей, что приплыла попросить малышу еды.
Она к ним пришла, как к людям.
26 ноября 2018 г. Дикий Озеро Эйнарсон, Юкон
Мать и ребенок подверглись нападению возле своей хижины. Отец ребенка Гьермунд Рошхольт застрелил медведя.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
Authorities captured a bear that was wandering in a residential area near Los Angeles Mission College in Sylmar on Monday.
https://abc7.com/sylmar-bear-sighting-in/6260134/
Ну приплыла медведица - что, она руль откусит или рубку проломает ?
Походила бы, посидела на ветру и уплыла бы.
Можно было шваброй просто спихнуть в воду.
кацап это животное, представляющее особую опасность для всего человечества!
Чи може вони те відео будуть на ведмежих тренінгах з виживання крутити, щоби ведмеді боялися до москалів підходити?
Машинисты в Норильске сняли на видео наезд локомотива на медведя(видео наезда https://www.youtube.com/watch?v=6AkfswFimnA)
варварство.