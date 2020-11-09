Беспилотник "Байрактар" промахнулся бомбой по армянскому танку Т-72 под Шушей. ВИДЕО

В сети появилась короткая запись боя в Нагорном Карабахе, на которой зафиксирована неудачная атака беспилотника "Байрактар" на армянский танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана в городе Шуши.

На записи видно, что удар был нанесен практически в цель, но когда дым развеялся армянская бронемашина продолжила вести бой.

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