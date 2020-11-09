Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст. ВИДЕО

Операция Кремля против Украины зашла в тупик, поскольку большую роль играют санкции США и Европы, а также то, что русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил "Крым.Реалиям" в интервью, фрагмент которого был опубликован на сайте издания.

По словам американского дипломата, это произошло по ряду причин.

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"Во-первых, конечно, русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Поэтому Путин должен скрывать свою войну. Во-вторых, играют роль санкции США и Европы. Путин отрицает, конечно, что это российская война против Украины. Он говорит, что в Украине идет гражданская война, хотя это ерунда. Но он говорит об этом, чтобы скрыть войну от своего народа", – объяснил Хербст.

Еще одной причиной произошедшего он назвал обновление украинской армии, которая сейчас входит в ТОП-30 лучших в мире и численность которой за последние шесть лет выросла на 75%.

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