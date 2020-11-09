Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст. ВИДЕО
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Операция Кремля против Украины зашла в тупик, поскольку большую роль играют санкции США и Европы, а также то, что русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил "Крым.Реалиям" в интервью, фрагмент которого был опубликован на сайте издания.
По словам американского дипломата, это произошло по ряду причин.
"Во-первых, конечно, русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Поэтому Путин должен скрывать свою войну. Во-вторых, играют роль санкции США и Европы. Путин отрицает, конечно, что это российская война против Украины. Он говорит, что в Украине идет гражданская война, хотя это ерунда. Но он говорит об этом, чтобы скрыть войну от своего народа", – объяснил Хербст.
Еще одной причиной произошедшего он назвал обновление украинской армии, которая сейчас входит в ТОП-30 лучших в мире и численность которой за последние шесть лет выросла на 75%.
Пожалуйста, подождите...
Может его в детстве головой об асфальт уронили?.. Это многое объяснило бы.
ЛА.США. Дороги в латках,как у нас. НО! Латка ровненькая,колесо не сльішит. Только оттенок вьідает. Латка ставиться не более,чем за 12 ЧАСОВ!
Ну не хотят они трафик ломать.
И да,согласен,разньіе,но опять общее впечатление,только не как туриста,а как жителя.
Що це таке "прозорість" та "відкритість" влади? У нас що, влада не прозора та відкрита? Владу що, у нас вибирають десь на "сходняке" чи люди голосують за тих, чи інших кандидатів? У нас що, люди не знають кого вибирають? А ось коли шляхів асфальтованих нема ...
19 июня 2019
Во Франции впервые в истории экс-президента будут судить за коррупцию.
Саркози подозревают в попытке получить секретную информацию от Азибера в 2014 году через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.
Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Его осудили за злоупотребление государственными средствами. Он получил условный срок в 2011 году.
Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.
Вот за это вата и зебилы и ненавидят Пороха.
Из-за этой «подлянки» новейшая бронетехника Путина - танки «Армата» и многотопливный «Т-90 «Владимир» три года не задействованы в работе и ржавеют под открытым небом на Донбассе. Министерству нападения РФ приходится выплачивать экипажам бронетехники зарплаты за вынужденный простой. Ибо совершать танковую атаку против «Джавелинов» - безумие, а вывести стальных монстров с оккупированных территорий князу Темнейшему не позволяет гордость.У этой ракеты есть одна характерная особенность, которая позволяет ей уничтожать практически все имеющиеся на вооружении Московии танки. «Джавелин» наносит удар по слабой верхней части брони.
Поэтому российские танкисты целыми днями играют в футбол, а по вечерам глушат гранатами рыбу в реке Северский Донец и варят на костре уху. По выходным дням потомки Чингисхана упаковывают в деревянную тару демонтированные в местной больнице унитазы и смесители и отправляют малой скоростью на свою родину за Урал в Западную Сибирь.
Из-за плохого поведения князя Темнейшего в акватории Азовского моря США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry по программе: «Избыточное имущество».
В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что ВСУ в ближайшее время получат из США также некоторые виды оборонительного вооружения и военные транспортные средства.
https://twitter.com/vmarkov/status/1325595233581723650
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1. Трамп - бизнесмен, который обанкротил 6 компаний, включая 3 Казино! Это говорит о том, что он кинул инвесторов 6 раз! Трамп обычный жулик, который обещает очень много.
2. Трамп не любит платить по счетам, даже сейчас, когда он собирал стадионы, он не оплачивал по счетам, люди вынуждены были работать за бесплатно, включая водителей автобусов, работников стадионов и т.д.
6. Трамп умудрился разосраться со всеми союзниками США. Включая тех людей, кто работал в интересах США, отменил визы для Иракцев/Афганцев (которые помогали американцам на базах). Разорвал отношения с Курдами, которые вели войну против ИГИЛА на земле.
7. Трамп оставил Пуэро Рико без финансовой помощи после урагана Мария. Конгресс выделил $42.5 млрд на восстановление инфраструктуры. Трамп задержал фонд, выделив только $14 млрд, при разрушении в $90 млрд. Пуэрто Рико 100% граждане США.
16. Трамп назвал погибших американских военных в боях Второй Мировой Войны "сосунки и лузеры".
17. Трамп просто восхищается всеми диктаторами, особенно Путиным.
20. Трамп проигнорировал сообщение о том, что Кремль давал баунти за убийство американских солдат в Афганистане.
Отето момєнт істіни !!!
А що ж то за загадковий народ, який вже 400 років, воює проти України?
І хоче знищити Україну, її мову, її віру?
Марсіанський?
А чи не той, що воював проти Грузії, Чечні, Балтійських Країн?
Нє ?
З 1997 по 2000 - Генеральний консул в Єрусалимі (Ізраїль);
З 2000 по 2003 - Надзвичайний і Повноважний Посол США в Узбекистані;
З 2003 по 2006 - Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні.»
Да и как не нервничать кремлевскому фюреру, если Украинские Вооруженные Силы уже перешли на натовские стандарты и калибры и возросли до четверти миллиона бойцов, которых обучают опытные инструкторы из США и Канады. После оглашения результатов выборов в США у старика Кабаева развилась болезнь Паркинсона, которая перешла в активную фазу. Среди бодигардов физически угасающего императора появились новые лица: хлебодар, виночерпий и постельничий.
Дотошные журналисты-международники заметили, что обнуленный царь 1/9 части суши в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет.
Имперцы привыкли к видосикам бывшего заведующего клубом в Дрездене, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом и ЭКС-бомбой. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из рпц мп табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом.
Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).
Кодло не заметит потери бойца.
На россии, еще 142 миллиона таких Кабаевьіх.
Есть кем заменить.
отсюда вопли "Украине нужен мир"
...после прихода к власти Трампа реализация политической части Минских соглашений была заморожена.
...недавно Нуланд приняла участие в киевском форуме по безопасности. И заявила, что после выборов в США нужно будет вернуться в работе над Минском-2 : "Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений.."
В конце лета издание Politico опубликовало материал с предложениями экспертов и политиков, близких к Демпартии - они предлагают не разрывать военных соглашений с Россией, из которых, одно за другим, выходит Трамп, и вернуть практику времен "холодной войны": ""Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели ее видеть..."
"русский народ не хочет,"? - рускій народ(?) не може, бо коли "его солдаты воевали с Украиной" то отримали по рилу.
А )(уйло приховує від свого народу не віну з Україною, а втрати на цій війні.
Украинские родители расскажут своим детям правду о северном соседе. Мы просто обязаны поведать своим детям и внукам, что с начала Майдана российские СМИ «ЛАЙНОНЬЮС» лживыми способами пытались дискредитировать стремление украинского народа к свободе.
Православные россияне называли и продолжают называть украинцев «фашистами», «карателями», «киевской хунтой», «бандеровцами» и «бандерлогами».
Российский телеведущий Д. Киселев, с выпученными от внутричерепного давления глазами, озвучивал в вечерних «Новостях» высказывания своего «Кормильца», что, якобы, украинского народа не существует, что украинский язык придумали самураи, что Майдан организовали «пиндосы» и в своих комментариях кощунствовал над гибелью Небесной Сотни.
В самый тяжелый для Украины момент, после расстрела на Майдане «Беркутом» и воронежским спецназом Небесной Сотни - Вооруженные православные силы Московии аннексировали Крым, застрелив при этой авантюре двух украинских военнослужащих - майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, таким образом, нарушив этим все свои обещания и гарантии.
После захвата Крымского полуострова православный агрессор не успокоился и преследует, арестовывает и убивает крымских татар.
Результат прихода «Русского мира» на Донбасс - тысячи убитых и искалеченных украинских воинов и мирных граждан.
Православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева разрушили на Донбассе города и поселки, разбомбили Луганский и Донецкий аэропорты, сожгли напалмом поля с урожаем пшеницы, взорвали газопроводы, водоводы и затопили водой угольные шахты, куда сбрасывали трупы российских наемников и «отпускников».
В тех регионах, куда приходят российские православные «миротворцы» дворники смывают человеческую кровь с асфальта водой из шлангов, а в лесопосадках местные жители находят обглоданные бездомными собаками останки человеческих скелетов. На улицах растерзанных городов часто слышен вой сирен карет «скорой помощи», плач и стенания вдов и сирот.
Украинские отцы и матери скорбят о гибели своих неженатых сыновей и о не рожденных внуках. Во многих городах и селах Украины слышен плач и рыдание, и вопль великий к Небу. Вдовы и сироты плачут и стенают о смерти своих мужей, братьев и отцов и не могут утешиться, ибо их нет.
Среди москвичей, протестующих против агрессивной политики Кремля на Болотной площади, не было видно плакатов с текстами:
«Путин! Прекрати убивать украинцев!».
«Шойгу! Выведи армию с Донбасса!»
«Путин! Зачем ты разбомбил Алеппо?».
«Путин! Возврати Крым Украине!».
«Ичкерия - прости!». «Молдова - прости!».
«Грузия - прости!». «Сирия - прости!».
Когда я предложил москвитянам на российском Форуме покаяться за 15 000 погибших и 20 000 раненых граждан Украины, за расстрел похоронной процессии в Сартане, за убийство 32 жителей Мариуполя возле городского рынка и «коридор смерти» под Иловайском - избиратели Путина захлебнулись ненавистью и желчью в ответных комментариях.
Мы должны забыть слово «брат». Москвитяне никогда не были украинцам братьями и никогда ими не будут. Это фейк спецслужб бывшего СССР, рожденный в кабинетах здания на Лубянке. Не может Авель стать братом Каину, потому что «Каин, был от лукавого» (Евангелие. Первое соборное послание Иоанна 3 глава 12 стих).
...Первоочередное - прекращение огня. И только после этого мы сможем говорить обо всем остальном, что было согласовано в Минске...
- Что с обсуждением дорожной карты: как она выглядит и звучит на сегодняшний день по пунктам?
- У нас есть общая позиция с Германией и Францией. И логика дорожной карты очень простая. Первое - это элемент неотложных действий, которые надо выполнить: прекращение огня...
Спросили мы у тишины.
Нам русский "Град" сказал в ответ: "Конечно, нет, конечно нет.
Мы "братья, дружный вам народ",
Сказал нам русский миномёт.
Мы "мир" приносим, мы не "Янки",
Нам говорили р@ша танки.
Мы тянем "дружбы мира" руки,
Кричали русские всем "Буки".
Что ж нас не любят?
Удивлялся, садист что с пленных издевался.
И если нет ума понять,
Готовьтесь в муках умирать.
Хотят ли русские войны....
A. Ykropovich
...
И про "русский нарИд не хочет воевать.." - вот посмешил конкретно!..
Этот русский биомусор как раз очень хочет повоевать, помародерить, почувствовать свою значимость, по убивать безнаказанно, почувствовать осатанелость, испытать наслаждение Злом..
Но Армия Украины, восстановленная Порохом и Турчиновым, наносит непоправимый ущерб этому "братскому нарИду".. И этот непоправимый ущерб уже не спрячешь Указиком за грифом "секретно", и не заткнешь прессу, которая разнюхает и напишет, что большое количество гробов и инвалидов войны по всех стране, как-то не соответствует красивой картинке "#ВРоссиивсехорошо и #мыневедемвойну"...
Я скучаю за Госдепом времен Рейгана!