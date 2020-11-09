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Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство США в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка, а его сотрудники назвали свои любимые украинские слова.

Поздравления диппредставительство обнародовало в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем с Днем украинской письменности и языка! В этот день наши американские дипломаты поделились своими любимыми украинскими словами", - говорится в сообщении.

В частности, среди любимых слов работники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".

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9 ноября украинцы отмечают День украинской письменности и языка.

Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: Відповідальність, прозорість і вареники 01
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Топ комментарии
+14
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 1638
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09.11.2020 12:12
+12
Дякуємо!!!!!
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09.11.2020 12:11
+12
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 9699
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09.11.2020 12:11
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О так, вареники - це головне, бо з першими двома якось не складається. Багато (73%) ще вірять у казки (мокальські) де дурням достаються палаци та царівни. Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 6269
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09.11.2020 12:10 Ответить
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 1638
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09.11.2020 12:12 Ответить
Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797 Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797 Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797
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09.11.2020 16:49 Ответить
Дякуємо!!!!!
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09.11.2020 12:11 Ответить
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 9699
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09.11.2020 12:11 Ответить
Трамп - подонок, шкода тільки Республіканської партії.
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09.11.2020 19:12 Ответить
Рашики будут поздравлять?
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09.11.2020 12:12 Ответить
Неё а как же ганьба, хорошее слово, везде кричат...
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09.11.2020 12:12 Ответить
В связке это звучит как " відповідальні прозорі вареники", о це точно про нас...
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09.11.2020 12:15 Ответить
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:16 Ответить
Не втратимо, скоро прийде кінець кремлядському реваншизму і п'ятим колонам в Україні Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 922
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09.11.2020 23:49 Ответить
Відповідальність і прозорість в поєднані з варениками стають вишиванками і шароварами...А коли появляються вишиванки,шаровари і вареники,то як же обійтись без самогоняри?...І тоді відповідальніст зникає зовсім,а прозорість двоїться...
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09.11.2020 12:56 Ответить
Не п*ди! ДУК ПС на передовій тобі в мордяку.
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09.11.2020 22:26 Ответить
Дякуємо!
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09.11.2020 13:04 Ответить
Напомнило фодка метфеть балалйка...
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09.11.2020 13:31 Ответить
Вселенная как-бы намекает

Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 536

Команда Трампа в воскресенье хотела провести пресс-конференцию в отеле Four Seasons. Но вместо отеля случайно забронировали магазин газонокосилок с точно таким же названием. А перенести нельзя было, потому что пресса уже приехала.
Ирония в том, что этот магазин находится между крематорием и секс-шопом.

Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 4516
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09.11.2020 15:13 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:09 Ответить
God bless America Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 8518
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09.11.2020 23:47 Ответить
 
 