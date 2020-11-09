Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВИДЕО

Посольство США в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка, а его сотрудники назвали свои любимые украинские слова.

Поздравления диппредставительство обнародовало в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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"Поздравляем с Днем украинской письменности и языка! В этот день наши американские дипломаты поделились своими любимыми украинскими словами", - говорится в сообщении.

В частности, среди любимых слов работники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".

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9 ноября украинцы отмечают День украинской письменности и языка.