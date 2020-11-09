Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство США в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка, а его сотрудники назвали свои любимые украинские слова.
Поздравления диппредставительство обнародовало в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем с Днем украинской письменности и языка! В этот день наши американские дипломаты поделились своими любимыми украинскими словами", - говорится в сообщении.
В частности, среди любимых слов работники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".
9 ноября украинцы отмечают День украинской письменности и языка.
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+14 wake up-UA
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+12 саша паламарчук
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05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
Команда Трампа в воскресенье хотела провести пресс-конференцию в отеле Four Seasons. Но вместо отеля случайно забронировали магазин газонокосилок с точно таким же названием. А перенести нельзя было, потому что пресса уже приехала.
Ирония в том, что этот магазин находится между крематорием и секс-шопом.