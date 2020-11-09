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В Киеве пешеход сбил пакетом мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве пешеход сбил пакетом с продуктами мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия было сделана на видеокамеру, закрепленную на шлеме мотоциклиста-нарушителя. Инцидент произошел вблизи станции метро "Почайная" 8 ноября. Упавшему, после удара пакетом, мотоциклисту пришли на помощь его коллеги - такие же нарушители-мотоциклисты, двигавшиеся по тротуару. На записи фрагмента дальнейших событий видно, что пешеход лежит на тротуаре в окружении мотоциклистов. На его защиту стала только женщина, которая ударила ногой по мотоциклу.

Видео dtp.kiev.ua

Видео Киев Оперативный

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Дарницком районе столицы. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+109
Правильно сделал. Одобряю.
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09.11.2020 12:20
+58
Він там їхав не один, потім втрьох діда били сцикуни, індитифікувати і заграти
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09.11.2020 12:27
+57
Правильно сделал, можно и еще добавить, вот куда оно прется по тротуару.
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09.11.2020 12:20
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Страница 3 из 3
ДТП на тротуаре? Так, возможно, бить нельзя, но поступил чувак правильно - ******** этого уйопка в каске пакетом. Инициатором конфликта на тротуаре против движущегося по тротуару транспортного средства был пешеход? Иди учи ПДД.
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10.11.2020 10:54 Ответить
Таких гонщиков по тротуару нужно жестко наказывать.
Лишение прав - слишком мягко
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09.11.2020 13:31 Ответить
Киев уже давно превратился в клоаку непригодную для нормального проживания. Смердючий мегаполис с отрицательной энергетикой.
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09.11.2020 13:39 Ответить
там одно бычье живет, потерявшее человеческий облик
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09.11.2020 13:49 Ответить
Не ври !
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09.11.2020 14:27 Ответить
зайди вечером в киевское метро
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09.11.2020 16:02 Ответить
В одном парадном со мной живет приезжее с Донбасса всегда пьяное и вонючее дерьмо , выбрасывающее в окно мусор , всегда громко "разговаривающее" отборным матом вперемешку со словом "рублей"...Живет со своей женой и дружками и слушают громко с открытыми окнами рузгочелюстной музлон , и которому яростно подвывают . На замечания не реагируют... Таких в Киеве много , но утверждать , что все такое бычье в Киеве - перебор...
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09.11.2020 17:48 Ответить
Ну и мудила... Там не пакетом, а битой нужно было орудовать.
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09.11.2020 13:49 Ответить
не важливо чим, олєнєй більше.
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09.11.2020 14:33 Ответить
відстрілювати треба
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09.11.2020 23:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3N4bgcrTI_M

/
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09.11.2020 13:49 Ответить
А мотоциклы то ворованные!
Без номерных знаков.
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09.11.2020 13:57 Ответить
Итог:1.Полиция, как фактор влияния, отсутствует. 2. Нарушителя может остановить только закон физики или короткоствол. Как и стаю, сопровождающую выродка.
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09.11.2020 14:04 Ответить
Та даже флобер остановит,поверь мне.Они ведь не бандиты,а шантропа малолетняя-разбегутся после того как достанешь...
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09.11.2020 15:29 Ответить
Не разбегутся . Пока не обезвредишь лидера и ещё парочку ,это же стая . Насмотрелись сериалов типа "Территория" . Все молчат и не вмешиваются- они понимают это и безнаказанно как ездят так избивают . Тут вопрос реакция полиции- мин 125, 122 или 121 УК Украины плюс 296. А полиция свистнула в буй ...
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09.11.2020 15:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=atm04Chfkic

/
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09.11.2020 14:12 Ответить
Ещё + $400 в копилочку следаку. Так и протянем до конца карантина а там сборная Румынии по карманной гребле опять подтянется и всё пучком ваще пойдёть.
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09.11.2020 14:27 Ответить
Все правильно зробив. А те мото-бидло його ще і пробило? Ну за це треба наказати...
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09.11.2020 14:37 Ответить
И получил заслужаных пи...эдов. И заступиться некому
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09.11.2020 14:54 Ответить
ПНХ москаль - здесь не наливают
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09.11.2020 19:45 Ответить
было бы очень правильно еслиб уже сегодня этим казлам пришили хулиганку
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09.11.2020 14:54 Ответить
Я уже писал-заява будет,пришьют.Потом так подоят,что на жратву хватать не будет не говоря о бензине.
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09.11.2020 15:37 Ответить
им терроризм можно пришить, ведь они преднамеренно ехали по тротуару. Попытка совершения итеракта.
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09.11.2020 16:05 Ответить
для этого нужен лукашенко
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10.11.2020 12:13 Ответить
Ета Кієв, дєтка
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09.11.2020 15:14 Ответить
Російська тільки мова, а бидло наше доморощене українське
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10.11.2020 05:33 Ответить
У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 5634
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09.11.2020 15:17 Ответить
ТАЧДАУН !!!
У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 7854
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09.11.2020 15:19 Ответить
ЗА ТАКОЕ И УБИТЬ МОЖНО !!!
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09.11.2020 15:21 Ответить
Вибачення від двоколісного під'їхало. У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 4988
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09.11.2020 15:25 Ответить
МАЛО ТОГО ЧТО НЕ ПРАВ ТАК ЕЩЕ И ВРЕТ ГНДОН !!!
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09.11.2020 18:44 Ответить
Лжет га..он
https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
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09.11.2020 21:35 Ответить
ХОЧЕТСЯ ТОЖЕ УДАРИТЬ МОТОЦИКЛИСТА ИЛИ ХОТЯ БЫ СЛОМАТЬ МОТОЦИКЛ !)
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09.11.2020 15:25 Ответить
ИЛИ ХОТЯ БЫ СЛОМАТЬ ему что нибудь
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09.11.2020 16:33 Ответить
Так если видео со шлема, значит мотоциклиста задержали?
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09.11.2020 15:31 Ответить
да. уже извиняется
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09.11.2020 16:08 Ответить
Як на мене,то цьому пішеходу потрібно виписати премію від МВС. У розмірі місячного окладу тохи-зам.міністра.
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09.11.2020 15:37 Ответить
Єта Кієв , дєтка..
Відловити цих кацапів і посадити за грати.
Поліція вже їх затримала ?
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09.11.2020 15:38 Ответить
Какой на хрен задержала, авакяну это до лампочки, он всё это принимает за норму...
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09.11.2020 18:13 Ответить
Мужик молодець.
Валити тих козлів.
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09.11.2020 15:40 Ответить
Отец! Мужик. А этих деток... И родителей туда же, если их сами не удавят. К полиции, вопросов нет. Суд Мужчины (Суд Линча).
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09.11.2020 15:45 Ответить
Ублюдков нужно найти, наказать, мотоциклы и морды разбить и публично показать - пусть все соседи, товарищи, родственники знают "героев в лицо".
А человеку, проявившему мужество и ставшему на пути отморозков - уважение и благодарность. Надеюсь у него все в прядке со здоровьем.
Отдельный вопрос к полиции: гандонов нужно найти товарищи - это вопрос чести для вас.
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09.11.2020 15:55 Ответить
одного уже вроде нашли. извиняется
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09.11.2020 16:09 Ответить
мотоциклисты только кучкой , педики вонючие
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09.11.2020 16:12 Ответить
педики на мотопедиках
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09.11.2020 16:34 Ответить
Мужик - герой!
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09.11.2020 16:13 Ответить
Мужик-пешеход поступил по-мужски: крепко дал 3-х килограммовым пакетом по морде оборзевшей мотосволоте, нагло прущей по пешеходному тротуару в нарушение всех ПДД.
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09.11.2020 18:41 Ответить
К полиции у меня претензий нет. Наверняка эти ур...ды с неба свалились, а не катались по районам. Еще раз. Отец, поклон тебе. Надеюсь полиция за свой счет оплатит лечения и реабилитацию. А насчет этих ... Не только соседи, но и вся страна (а главное байкеры) должны знать их в лицо, и на этом сайте тоже (без ретуши).
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09.11.2020 16:17 Ответить
Да УЖ!!!!И что удивило..так это не мужик с пакетом... а "бесстрашие" мотоциклиста!!! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 763Ведь кругом штыри и надолбы и опасно травмироваться ему проще просто.. и к тому же в наше ковидное время,это вообще писец!!!! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 9301
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09.11.2020 16:30 Ответить
Не один раз наблюдал (г. Харьков). В ночное время, так называемые "гонки по городу". Патрульные прижимаются к обочине. За рулем, ребенок начальника, следом, ребенок начальника начальника. Поэтому к полиции - вопросов нет. Вот дедушку (бабушку) с семечками... это да.
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09.11.2020 16:34 Ответить
Г*ндон брехливый, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего, чтоб извиниться

(видео)
www.facebook.com/watch/?v=691885138430333

После того, как в сеть попали кадры инцидента с участием байкера, сильно толкнувшего мужчину в Киеве, мотоциклист записал видеообращение, в котором заявил, что ищет контакты пострадавшего и хочет перед ним извиниться.
«Я ехал по тротуару, я был не прав и признаю это. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, я хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос», - говорит он на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».
Байкер рассказал, что когда пешеход ударил его пакетом, у него упала камера, и он остановился, чтобы поднять ее. «Женщина начала бить меня, мой мотоцикл. Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», - говорит молодой человек.
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09.11.2020 16:45 Ответить
Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», - говорит молодой человек, потом я оттолкнул еще 10 человек подьехали мои кенты , и мы все вместе еще их потолкали, возможно даже ногами подняли камеру и уехали.
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09.11.2020 17:05 Ответить
что же он полез один да без оружия на многих в шлемах.
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09.11.2020 16:45 Ответить
Правильно сделал!!
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09.11.2020 16:47 Ответить
Избили толпой, но цели избить, не было. Простить и извинить (за камеру). Вещает с автомобиля, а не с полиции. Вот поэтому - претензий к полиции у меня нет. Суд Мужика.
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09.11.2020 16:51 Ответить
Папа (мама) порешают. Вы избивали группой. Полиция АЛЛООО
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09.11.2020 16:57 Ответить
Суки....
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09.11.2020 17:03 Ответить
Ото всё кодло - найти и посадить на пару лет...
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09.11.2020 17:17 Ответить
Cваты помойные...
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09.11.2020 17:44 Ответить
пешика наградить , быдлоту на мотах - по полной строгости , при задержании не церемонится
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09.11.2020 17:57 Ответить
В інтернеті вже є відео де недомотоцикліст б'є мужика ногою.
https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
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09.11.2020 18:11 Ответить
Аваковці ще не роздуплились ? Якщо вже в Києві їздять по тротуарах, то звізда країні
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09.11.2020 18:48 Ответить
Вот такие и похожие случаи говорят об одном-в Украине не работают не то,что законы,но и даже правила дд: каждый "дрочит,как хочет",а правила и законы- похрену.и главное просвета не видно.очень обидно
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09.11.2020 18:55 Ответить
Знайти пітарів і покарати!
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09.11.2020 19:07 Ответить
Dikari
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09.11.2020 19:28 Ответить
ЭТИ МОТОЦИКЛИСТЫ МРАЗИ !!! ОНИ ПОЗОР КИЕВА !!!
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09.11.2020 19:45 Ответить
Дед себе шёл, в хорошем настроении, крутунул сумкой - а тут двухколёсное чучело откуда ни возьмись - намерния кого-то сбивать у деда не было -. ведь это тротуар ...
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09.11.2020 19:48 Ответить
123
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09.11.2020 19:49 Ответить
Надо было переконтачить деда, чтобы не создавал аварийной ситуации.
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09.11.2020 19:50 Ответить
Надо было ещё в парадное на мотыке заехать и писдеть всех, кто возмущается.
Оккуели двуколёсные утырки - накупили цацок на ворованные папочками деньги,
и летатют, людям покоя не дают. Снайпера надо - пуля в переднюю покрышку и собирай запчасти от бровки до бровки. Как вы с людьми - так и люди с вами , скотами ..
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09.11.2020 19:54 Ответить
Нема коли суперменам Херащенко та його патрону займатись такіми дрібними справами,як мотоциклісти на дорогах та тротуарах,а то вже херященко по всіх каналах звітував би скільки до бюджету вже назберали штрафів з порушників.Це ж не в Санжари десяток туристів під охороною з БТРами і тисячами нацвагрдійців доставляти.
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09.11.2020 20:31 Ответить
Почему не принять закон о видеосъёмке правонарушений как доказательстве ?
Проехали по тротуару - видео в полицию - ШТРАФ !
Ударили прохожего - видео в полицию, суд, СРОК !
И не надо полицейским особо напрягаться. А так бездельники петляют между пешеходами,
избили пожилого человека - куда они спешили? Кальян курить, или пиво лакать?
"Это Киев, детка!" - деваха, некиевская, уговорили покататься, показать свою удаль.
А показали себя придурками и скотами - так же он будет бить и её, и её отца, если она сним свяжется - потому она и плакала ...
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09.11.2020 21:00 Ответить
Де той чорт Аваков: справа честі поліції знайти мотогонщиків
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09.11.2020 20:54 Ответить
Надо этих ублюдков сбивать не пакетом, а с бердянки! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 8771
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09.11.2020 21:22 Ответить
шакалы
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09.11.2020 21:51 Ответить
Бидло на байках...
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09.11.2020 22:05 Ответить
Не уявляю собі такого в Швейцарії чи в Чехії...
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09.11.2020 22:06 Ответить
Київ все більше на Дамбас стає схожий.
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10.11.2020 00:36 Ответить
Для того виморений голодом Донбас бидлом і заселявся - щоб знижувати градус непокори.
У Литві дамбасяни були б негромадянами, і кувікали "што іх нє слишат".
Там і слухати нема чого, крім московітського мату.
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10.11.2020 02:40 Ответить
Мало того, що тротуари вузенькі, так ще й пів тротуару запарковано. Дно.
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10.11.2020 00:38 Ответить
А моли б нарватися на боксера, який би їх розкидав направо і наліво з вибитими зубами.
І було б "Ефа Киев, дефка!"
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10.11.2020 02:43 Ответить
Всі мото без номерів, що там поліцаї роблять?
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10.11.2020 05:37 Ответить
Слава героям. Женщине и старику. Ну а остальным некогда. Спешат свою бесцельную жизнь прожить по комфортнее.
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10.11.2020 06:23 Ответить
правильно .
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10.11.2020 07:54 Ответить
сцыкуны нарушили не правы и еще на одного кучей - е@алом в асфальт таких!
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10.11.2020 10:13 Ответить
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