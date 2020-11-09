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Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотников опубликовало министерство обороны Азербайджана.

По данным азербайджанских военных, техника была уничтожена 9 ноября во время попытки прорвать окружение вблизи села Зарыслы на дороге Лачин-Шуша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После заявлений о взятии Шуши армяне массово бегут из Нагорного Карабаха. ВИДЕО+ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+30
Один резвый танкист успел таки забрать бутылку водки с гусениц танка. По повадкам - кацапы.
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09.11.2020 14:07
+23
Шушу взяли практически в рукопашном бою, безо всяких дронов и современной техники.
Корреспонденты французского Le Monde в Ханкенди пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Даже не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость.
Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гярибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.
За городом несколько диверсионных групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.
К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.
Так был развенчан миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать.

https://aze.az/kak-azerbajdzhancy-vzjali-shushu-podrobnosti.html
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09.11.2020 14:26
+21
Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей - Цензор.НЕТ 6457
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09.11.2020 14:13
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ХО-РО-ШО .Вперёд на моЦкву ..... Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей - Цензор.НЕТ 4366
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09.11.2020 14:06 Ответить
Один резвый танкист успел таки забрать бутылку водки с гусениц танка. По повадкам - кацапы.
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09.11.2020 14:07 Ответить
)))) апередил. только я про кавёр хотел написать.
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09.11.2020 14:11 Ответить
или унитаз
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09.11.2020 14:14 Ответить
откуда там у ормян унитазы? ))
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09.11.2020 14:15 Ответить
Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей - Цензор.НЕТ 6457
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09.11.2020 14:13 Ответить
Може хотів попередити тих, що сиділи всередині.
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09.11.2020 14:34 Ответить
Скоріш за все... Потрібно віддати належне...
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09.11.2020 16:14 Ответить
Нэт, это Тофик сбегаль за барсэткой. Очень надо било.
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09.11.2020 18:35 Ответить
Против простых армян мы ничего не имеем, пусть живут как и жили раньше. В АЗ живет около 30 тыс армян, вот даже сестра бывшего министра обороны Армении Арутюняна проживает в Азербайджане.
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09.11.2020 14:16 Ответить
мы тоже не имеем, по сути их москали воевать обязали
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09.11.2020 15:03 Ответить
Супер
https://www.youtube.com/embed/-8sKDFAp4Mk
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09.11.2020 14:23 Ответить
Шушу взяли практически в рукопашном бою, безо всяких дронов и современной техники.
Корреспонденты французского Le Monde в Ханкенди пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Даже не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость.
Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гярибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.
За городом несколько диверсионных групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.
К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.
Так был развенчан миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать.

https://aze.az/kak-azerbajdzhancy-vzjali-shushu-podrobnosti.html
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09.11.2020 14:26 Ответить
Та й пан редактор вже менше пише про доблєсну,досвідчену вірменську піхоту,що буде воювати до кінця...(очевидно,та піхота закінчилась,а московські братья не постачають іхтамнєтов,як на початку дев'яностих).
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09.11.2020 14:55 Ответить
Вірмени мріяли про ближній бій з азербайджанцями. Отримали - тепер скавчать, як побиті собаки.
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09.11.2020 15:21 Ответить
Красиво пишешь... Но не верю я в ТАКОЙ "ближний бой" за город !

Что бы вступить в ТАКОЙ бой НУЖНО:
- прое.ать автомат
- патроны к нему
- гранаты
- и встретить ТАКОГО ЖЕ ДОЛБ.*** !!!!

ТАК ЧТО НЕ П.ДИ !
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09.11.2020 18:19 Ответить
То же самое про рукопашный бой в современной войне нам рассказывали инструкторы по тактике, поэтому читаю этот бред про ножевые раны и ранениями из пистолета и охреневаю, а ведь еще полно идиотов которые лайкают.
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09.11.2020 19:46 Ответить
Бімба
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09.11.2020 14:32 Ответить
Кадры освобожденной Шуши.
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09.11.2020 15:01 Ответить
Після цього відео пашинян і весь вірменський генералітет повинні пустити собі кулю в лоб.
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09.11.2020 15:10 Ответить
Безкінечно можна дивитись на полум*я, дерева під вітром і як азери знищують дронами військову техніку. Дрони-камікадзе "Хароп" знищили вірменський танк і БМП під Шушею - Цензор.НЕТ 3409
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09.11.2020 15:07 Ответить
Ночью как раз предположил, что азербайджанцы придержали видео из Шуши на День флага.

Примерное развитие событий в Шуше:
- Утром 4 ноября две группы спецназа проникает в город под прикрытием тумана. Что плохо для БПЛА, хорошо для скрытного передвижения на земле. Одна группа заходит от села Дашалты, другая - от Гярибали. Вторая группа разделилась: одна вошла в город, другая пошла перекрывать дорогу на Степанакерт. При этом сам факт выхода ними к Гярибали показывает, что они уже пересекли лачинскую дорогу, но с другой стороны. Доказательство контроля азербайджанцами лачинской дороги у Шуши, как минимум с одной стороны, то что гражданские из Степанакерта и раненых везут в Армению из Степанакерта по другой дороге.

- Армяне увидели, что зашли небольшие группы, и начали их атаковать, завязались уличные бои, и судя по всему у армян не осталось боевой техники для уличных боев, а пехотой они спецназ прогнать не смогли.

- С 4 и до вечера 6 ноября армяне пытались уничтожить или хотя бы выбить спецназ из Шуши, но тот основательно засел, попутно нанося удары и обескровливая и так ослабленную оборону армян. В таких условиях понятно, не до фотофактов, поэтому обе стороны говорили о своем успехе без убедительных фотоматериалов

- К вечеру 6 ноября - под ночь на 7 ноября к городу подтянулась азербайджанская пехота, уличные бои сразу расширились и армяне в течения дня 7 ноября отступали

- В это же время к армянам шло подкрепление из Степанакерта, но до самой Шуши оно не дошло - к тому времени азербайджанцы уже контролировали выезд из города по направлению к Степанакерту. Поэтому с утра 8 ноября Алиев официально объявил о контроле над Шушой.

- Армяне пытаются собрать резервы с окрестностей и провести последнюю контратаку. Они понимают, что без Шуши Степанакерт все равно не удержать. Может даже пойдут ва-банк, чтобы прорваться в город и заявить: азербайджанцы все время врали, да, были бои, но город за нами. Если в течение ночи-утра им не удастся, 9 ноября они могут признать потерю Шуши. Но завтра (или сегодня уже по времени), полагаю, азербайджанцы в честь Дня флага, если контратака армян провалится, покажут убедительное видео из Шуши.
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09.11.2020 15:20 Ответить
Двома постами вище - саме це відео.
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09.11.2020 15:24 Ответить
пробитие плюс один фраг
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09.11.2020 15:28 Ответить
PS Возле Мартуни (Ходжавенд) самолеты и дроны обстреливают укрытия и пехоту. Видимо там у армян техники уже не осталось совсем и скоро это направление азербайджанцы тоже займут.

У армян уже нет ресурсов в самом Карабахе помогать секторам. Они или побегут в Армению со всех сектором дальше, или зажмутся каждый в своем, но ни о какой поддержке других секторов речь уже не пойдет. Но отрезанные от снабжения, сколько они продержатся зимой? Армянам остается обстреливать азербайджанцев через госграницу в расчете, что Азербайджан дальше не пойдет. И это тоже как было предположение, что Азербайджан оставит вдоль непосредственно госграницы небольшой буфер, чтобы не оставаться под армянским огнем, но чтобы можно было быть противника, если он полезет за пределы госграницы. Может быть речь пойдет о миротворцах на госгранице и подобие миссии ОБСЕ. Но исключительно на госгранице, а не каких-то линиях внутри Азербайджана.
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09.11.2020 15:29 Ответить
Видео из освобожденной Шуши
https://www.youtube.com/watch?v=So7e9mRblfY&feature=emb_logo&ab_channel=Az%C9%99rbaycanRespublikas%C4%B1M%C3%BCdafi%C9%99Nazirliyi

А как сегодня соперничали в остроумии в русском сегменте интернета по поводу взятия Шуши. Щас сразу затихли.
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09.11.2020 15:41 Ответить
класс , дрон атакует танк почти отвесно , и точно в цель
нам -бы такие девайсы
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09.11.2020 18:09 Ответить
Хороший сегодня день. Арам опять жопу надрали, лаптей с летающей ступы зажмурили. Вот бы цапье щас быкануло , шо б турки их трахнули еще раз...
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09.11.2020 20:21 Ответить
 
 