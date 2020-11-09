Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей. ВИДЕО

Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки беспилотников опубликовало министерство обороны Азербайджана.

По данным азербайджанских военных, техника была уничтожена 9 ноября во время попытки прорвать окружение вблизи села Зарыслы на дороге Лачин-Шуша.

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