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Азербайджанская армия взяла Шуши. Съемки из города

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуши, откуда были выбиты армянские войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлены безлюдные улицы города и момент, когда азербайджанский военный устанавливает флаг своей страны на главном административным зданием города. В конце записи президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес небольшую речь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дроны-камикадзе "Хароп" уничтожили армянский танк и БМП под Шушей. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+56
КАРАБАХ - ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!!!
КРЫМ И ДОНБАСС - ЭТО УКРАИНА!!!
УКРАИНА С ВАМИ!!! ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!!!!
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09.11.2020 15:24
+50
Той хто не боїться воювати, той перемагає.
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09.11.2020 15:22
+45
Вчера один кацапчеГ все скулил...дайте видео...не верю...
Смотри и млей...
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09.11.2020 15:24
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Страница 2 из 2
О да. Твой комент разрушил эти коварные планы Кремля!
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09.11.2020 17:14 Ответить
А ты разве не этим занимаешься?
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09.11.2020 17:38 Ответить
Но Армения не вступит в НАТО, пока в НАТО есть Турция, потому что турки просто заблокируют это и никакие США на них в этом вопросе не надавят. Разве только в Турции придут к власти совершенно другие политические силы, с другим взглядом на отношения с Арменией, но это возможная перспектива совсем не близкого будущего.
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09.11.2020 16:31 Ответить
ой кто там загаваріл? цапскый троль! НК- це Азербайджан! завжди був і буде Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 9667
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09.11.2020 16:59 Ответить
Что ты сейчас перданул,рашистский оккупант?
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09.11.2020 17:08 Ответить
За месяц захватили Карабах. А говорили что азербайджанцы не умеют воевать
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09.11.2020 15:39 Ответить
Точнее освободили
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09.11.2020 15:42 Ответить
Праця на перемогу, на переоснащення армії, економічні здобутки..Там, правда, не було Кловуна при владі, гамнокомандуючого, який пісюном грає на балалайці.
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09.11.2020 15:40 Ответить
Зря вы так, украинцы воюют отлично, дело в тех, кто стоит во главе нации. Недостаточно купить современное оружие, недостаточно подготовить хорошую армию, главное это политическая воля.
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09.11.2020 15:46 Ответить
Вот это меня больше всего удивляет, вроде умный и талантливый народ, а у вас прокуроры грузины, МВД армяне, президент еврей, миллиардеры - татары. Я с большим уважением отношусь к этим народам ( исключая сами знаете кого), но странно все это. Никак не могу найти этому объяснения.
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09.11.2020 16:04 Ответить
Это ты сейчас кацапотвари отвечал, тем, кого ты сам исключаеш...
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09.11.2020 16:09 Ответить
Так аваков родом з Баку...
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09.11.2020 17:01 Ответить
Иловайск и Изварино - это и была война с регулярной армией РФ. Только абсолютно безмозглый ватник может верить в то, что взятые в плен во время Иловайской операции российские десантники "заблудились".
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09.11.2020 15:50 Ответить
Ага, ты не пират, ты ПЕТУХ ржавый Это было не в Изварино, а с пограничниками. Задолго до таго, мразь лаптеногая. Ты что,кацапская падаль,хочеш сказать вас тут нету? урод анально изнасилованный?
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09.11.2020 15:59 Ответить
Петушара, ты уже в Штаты переехал? Пшелна кацап
Ты тварь еще сюда параша тудей суеш
Ничто так штирлица не выдавало, как волочащийся сзади парашют
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09.11.2020 16:05 Ответить
В бан пі.дара...
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09.11.2020 16:07 Ответить
ЛДНРовцы ВСУ в Изварино в котел загнали
Кацап, пшелнах.
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09.11.2020 16:00 Ответить
"10 человек с 2014 года.. фиг его знает.?"

10 человек было только под Иловайском. 8 десантников в одном месте и 2 - в другом.
Затем - были 2 ГРУшника, был российский майор-снабженец и тд.
В любом случае - это значительно больше 0, который был бы, если бы ВС РФ не вторгались на территорию Украины на Донбассе.

"когда ЛДНРовцы ВСУ в Изварино в котел загнали"

Какие нахрен "лднровцы", ватан безголовый? Под Изварино наши части расстреливались тяжелой артой прямо с территории РФ - американцы даже выкладывали

"500 человек бегством в РФ спаслись"
И правильно сделали - использовали "гибридность" войны против самой РФ. Взятие тех украинских военнослужащих в плен было бы для РФ признанием на весь мир "да, это мы воюем".

"через несколько дней отпустили домой"
Не отпустили домой, а обменяли на тех самых "заблудившихся" российских десантников.

"передав Киеву а не Донецку."
Каком нахрен Донецку, ватан? Тому, в котором рулил РОССИЯНИН Бородай с РОССИЯНИНОМ Гиркиным? Ты ставишь знак равенства между законными властями Украины и иностранными гауляйтерами оккупированных территорий?
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09.11.2020 16:26 Ответить
то підар недороблений
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09.11.2020 23:04 Ответить
Кстати, интересный факт про мечеть в Шуше. В Зангилане мы видели кадры, как армяне сделали из мечети свинарник в буквальном смысле. В Шуше мечеть совсем в другом состоянии, и вот причина. Из Шуши делали местный туристический центр, рассчитывая на персов тоже. Несколько лет назад персы начали реставрировать мечеть в Шуше (вот как!). Вот так армяне ради иранских денег прогибались под персов. В Ереване тоже есть мечеть и ее тоже реставрировали и содержат иранцы. Знали бы эти персы, что армяне делают с другими мечетями.
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09.11.2020 15:43 Ответить
для арменов трагедия... понимаю где то их... но эта трагедия запрограммирована самими арменами... территория айзеров, отдайте ее айзерам и поговорите про свою автономию... пока такое еще возможно... а может уже и нет...
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09.11.2020 15:43 Ответить
Все! Только культурная автономия, а еще несколько месяцев им предлагали фактически независимость под соусом формальной автономии.
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09.11.2020 15:49 Ответить
Есть мудрая поговорка горцев-сражаться можно и деревянным мечем,лишь бы сердце было из стали.В Азербайджане нет 73% у которых понос вместо мозгов.
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09.11.2020 15:49 Ответить
Доречі у Зєлі ніколи не було 73%. В чистому вигляді у нього 10% електорат був, зараз меньше. А у Пєці зараз, по результатам місцевих по країні, 6%. Люди зневірились у політиках.
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09.11.2020 17:26 Ответить
Іванку а скільки там у бахіні ?, доречі де вона ? чому за зубожілих не печеться
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09.11.2020 17:30 Ответить
Юля на другому місті після зелених по країні. Пєтя на шостому. Хоч Юля не робила взагалі собі рекламу. Це на Цензорі у Пєті 98%))
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09.11.2020 17:38 Ответить
Кацапчик,ты лапти сними,воняют.
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09.11.2020 18:09 Ответить
мову вчи удмурд
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09.11.2020 23:06 Ответить
***** уже даже Затулина не посылает запугивать десантом Азербайджан.
Крыса бункерная тупо слил аров, потому что понимает, что с его металлоломом против современной техники сильно не повоюешь.
Приходится вот соблюдать международное право. А шо делать.. Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 4861
Эту операцию в Карабахе нужно было назвать "Принуждение России и Армении к миру"
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09.11.2020 15:53 Ответить
К аннальному сексу Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 4263
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09.11.2020 15:55 Ответить
Слушай, у тя вроду кацапов скока было?
2 комента и в каждом упоминается *нал и скрепные действия с ним.
Противно читать, еще и ржет типо - гы-гы-гы, жёппа, хихихи, тьху!
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09.11.2020 17:04 Ответить
Я de Billami не общаюсь
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09.11.2020 17:32 Ответить
Пафосно звучит, но благодаря нашему сопротивлению он вымотался и не стал ввязываться еще в один конфликт.
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09.11.2020 16:21 Ответить
Якось не так азербайджанці відновлюють конституціний порядок, як москалі. Шуша після кількох днів боїв зовсім не нагадує Грозний після відновлення там конституційного порядку РФ.
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09.11.2020 15:55 Ответить
Ты че, их старый гимн не помниш (Интернационал был гимном сэсэсэр)
До основанья, а затем...
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09.11.2020 15:56 Ответить
а затем нічого
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09.11.2020 17:05 Ответить
Пресс-секретарь лидера сепаратистов Араика Арутюняна Ваграм Погосян признал потерю армянскими силами контроля над Шушой, отметив, что угроза уже нависла над Ханкенди (Степанакертом).
«Череда неудач все еще преследует нас. Город Шуша полностью вне нашего контроля. Азербайджанские войска находятся на окраине Степанакерта. Существованию нашей столицы угрожает опасность», - написал Погосян на своей странице в соцсети Facebook.
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09.11.2020 16:01 Ответить
Интересное словосочетание.
Теперь буду знать, что в Сибири живут не песцы,а неудачи Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 1736
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09.11.2020 16:07 Ответить
Азербайджанський президент має повне право надіти військовий однострій, його армія звільняє село за селом, місто за містом. А на яких правах військову форму надів чотирижди уклоніст, який під приводом розводу, здає одне село за іншим?
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09.11.2020 16:20 Ответить
Пока у руля Украины будет этот мудак и трусливый Зеленский, не будет у Украины ни хорошей армии, ни тем более подразделений боевых беспилотников!! Зеленский же пока с пуйлом не посоветуется боится сам и в туалет сходить!!
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09.11.2020 16:36 Ответить
Впечатляющая съемка.. под соответствующую музыку. Восток всегда остается востоком.. Даже в этом. Хотя.. а представьте украинский флаг над Донецком и наших солдат на центральной площади.. , слов нет.... Ох грехи наши тяжкие...
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09.11.2020 16:38 Ответить
Ох грехи наши тяжкие...\\\\\\\

Перед кем? Ах да, рабами Сралина были и подосрали всему миру - вот даже и новость в т.ч. из-за нас - "строили" совок мерзкий.
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09.11.2020 17:07 Ответить
Это я о том что нам еще этого момента ждать и ждать.. ( ну если не принимать условия по факту капитуляции) Азербайджанцы ждали 29 лет.., так против них была нищая и в несколько раз меньшая по территории и населению Армения, без нефти и газа, отрезанная от мира Турцией и Азербайджаном почти по двум третям границы.. А сколько нам придется ждать, когда с той стороны Раша с ее военными и ресурсными возможностями. И Украина окружена от Бреста до Тамани, потом по Крыму, а потом по Приднестровью ( почти по всему периметру границы) Так что В этом все и дело ( и это я еще не упомянул Крым)
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09.11.2020 20:04 Ответить
Так ещё и 7 лет уже просрали.
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10.11.2020 03:31 Ответить
Переклад промови Алієва: Шуша - наша, Карабах - наш, Карабах - азербайджанський.
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09.11.2020 17:06 Ответить
Це і я зрозумів, хоча жодної тюркської мови не знаю.
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09.11.2020 17:27 Ответить
Азербайджанці радісно святкують перемогу. Добре, що обійшлось без великих жертв
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09.11.2020 17:22 Ответить
Может нам Алиева президентом выбрать ?
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09.11.2020 17:24 Ответить
Точно! Он сделает Dövlət dili Azərbaycan dilidir. и сразу всем станет хорошо, потому что всем станет одинаково хреново Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 7576
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09.11.2020 17:40 Ответить
Вот и все переговоры.
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09.11.2020 18:04 Ответить
А здания в Шуше почти не разрушены.
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09.11.2020 18:04 Ответить
гарне мiсто i гарна земля...
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09.11.2020 18:46 Ответить
Карта розвитку подій
https://www.youtube.com/watch?v=ggAKwQJghiw
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09.11.2020 19:51 Ответить
Эх, когда у нас такое будет? Так задолбали эти все мински...
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09.11.2020 19:58 Ответить
На біса це було вірменам? Ці мусульманські мінарети? Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 4274
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09.11.2020 20:09 Ответить
Азербайджанська армія взяла Шуші - Цензор.НЕТ 9964
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10.11.2020 00:17 Ответить
а чому вірмени мусять втікати з карабаху?? а як демократія і мирне співжиття??? чим мирне населення винне?? чи йому почнуть різати горло, як це заведено в ісламському світі?
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10.11.2020 00:21 Ответить
Музыку конечно прикольную подобрали. Как-будто не война, а фестиваль виноделия.
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10.11.2020 03:29 Ответить
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