Азербайджанская армия взяла Шуши. Съемки из города
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуши, откуда были выбиты армянские войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлены безлюдные улицы города и момент, когда азербайджанский военный устанавливает флаг своей страны на главном административным зданием города. В конце записи президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес небольшую речь.
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+56 Рома Маестро
показать весь комментарий09.11.2020 15:24
+50 Igor L
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показать весь комментарий09.11.2020 15:24
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Ты тварь еще сюда параша тудей суеш
Ничто так штирлица не выдавало, как волочащийся сзади парашют
Кацап, пшелнах.
10 человек было только под Иловайском. 8 десантников в одном месте и 2 - в другом.
Затем - были 2 ГРУшника, был российский майор-снабженец и тд.
В любом случае - это значительно больше 0, который был бы, если бы ВС РФ не вторгались на территорию Украины на Донбассе.
"когда ЛДНРовцы ВСУ в Изварино в котел загнали"
Какие нахрен "лднровцы", ватан безголовый? Под Изварино наши части расстреливались тяжелой артой прямо с территории РФ - американцы даже выкладывали
"500 человек бегством в РФ спаслись"
И правильно сделали - использовали "гибридность" войны против самой РФ. Взятие тех украинских военнослужащих в плен было бы для РФ признанием на весь мир "да, это мы воюем".
"через несколько дней отпустили домой"
Не отпустили домой, а обменяли на тех самых "заблудившихся" российских десантников.
"передав Киеву а не Донецку."
Каком нахрен Донецку, ватан? Тому, в котором рулил РОССИЯНИН Бородай с РОССИЯНИНОМ Гиркиным? Ты ставишь знак равенства между законными властями Украины и иностранными гауляйтерами оккупированных территорий?
Крыса бункерная тупо слил аров, потому что понимает, что с его металлоломом против современной техники сильно не повоюешь.
Приходится вот соблюдать международное право. А шо делать..
Эту операцию в Карабахе нужно было назвать "Принуждение России и Армении к миру"
2 комента и в каждом упоминается *нал и скрепные действия с ним.
Противно читать, еще и ржет типо - гы-гы-гы, жёппа, хихихи, тьху!
До основанья, а затем...
«Череда неудач все еще преследует нас. Город Шуша полностью вне нашего контроля. Азербайджанские войска находятся на окраине Степанакерта. Существованию нашей столицы угрожает опасность», - написал Погосян на своей странице в соцсети Facebook.
Теперь буду знать, что в Сибири живут не песцы,а неудачи
Перед кем? Ах да, рабами Сралина были и подосрали всему миру - вот даже и новость в т.ч. из-за нас - "строили" совок мерзкий.
https://www.youtube.com/watch?v=ggAKwQJghiw