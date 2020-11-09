Азербайджанская армия взяла Шуши. Съемки из города

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео из города Шуши, откуда были выбиты армянские войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатлены безлюдные улицы города и момент, когда азербайджанский военный устанавливает флаг своей страны на главном административным зданием города. В конце записи президент Азербайджана Ильхам Алиев произнес небольшую речь.

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