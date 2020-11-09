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Армянский дрон корректирует удар РСЗО по азербайджанским войскам под Шушей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Армянские военные показали видеозапись, на которой зафиксирован момент работы корректировщика РСЗО с использованием беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дрона армянские военные заметили скопление техники и бойцов возле села Карин так (азербайджанское название - Дашалты), которое находится в двух километрах от города Шуши и нанесли массовый артудар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанская армия взяла Шуши. Съемки из города

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+21
Ну какой же он армянский?! .. это кацапня "орлан-10" подогнала вместе с оператором и системой связи и управления из нескольких машин + отделение охраны..
Ну вы как дети малые, ейбо..
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09.11.2020 15:45
+21
Какая то ерунда похожая на монтаж...
видно что крупный план и перспективу снимали разными камерами,
и вообще не понятно куда стреляли и куда попали...
Толь дело видосик с азербайджанских дронов - все четко и понятно...
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09.11.2020 15:53
+13
Только не орёл на заставке должен быть, а кошелёк.
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09.11.2020 15:45
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Правила форума Совет форумчан
они что, на камеру-обскуру снимали?
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09.11.2020 15:44 Ответить
РСЗВ ще раз показали свою повну неспроможність накривати площадні цілі. Куйово цілились, всі ракети пішли повз потрібний квадрат. Власне корегування я не побачив, відразу пакетом РСЗВ Град нанесли удар, а де ж пристрілка, корегування, ще одна пристрілка і тоді вже масований удар. Випустили 20 ракет в молоко і показують всім як не потрібно воювати. Якість зображення вкрай низька, а висота дуже велика, більше 10км. Українському Генштабу потрібно робити висновки і терміново створювати війська безпілотної розвідки та ураження.
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09.11.2020 15:51 Ответить
Там кто-то сегодня спрашивал, кто такой "военный эксперт Игорь Л". То вот это - он. Игорь, вы становитесь брендом .
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09.11.2020 16:02 Ответить
Сегодня Игорь L лучший, но бывает чушь пишет параноидальную. Так что не перехваливайте.
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09.11.2020 16:11 Ответить
Ну в основном он бред и пишет . То может у него ремиссия сегодня
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09.11.2020 16:48 Ответить
Какая то ерунда похожая на монтаж...
видно что крупный план и перспективу снимали разными камерами,
и вообще не понятно куда стреляли и куда попали...
Толь дело видосик с азербайджанских дронов - все четко и понятно...
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09.11.2020 15:53 Ответить
Вот так ? https://www.youtube.com/watch?v=VPFFImi3DQw или https://www.youtube.com/watch?v=MM8YYQZXoAA или https://www.youtube.com/watch?v=d_aVyCGNqOE и вишенка на торте видео из самого Шуши https://www.youtube.com/watch?v=oD3L5921pxE&t=1s
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09.11.2020 16:19 Ответить
Ну это истинное лицо армян. Погромы , теракты у армян в крови. В этой маленькой стране более 20 террористических организаций, АСАЛА включена в список террористических организаций США. Армянские террористы убивали и совершали убийства турецких и азербайджанских дипломатов по всему миру. Они совершали теракты в США , Латинской Америке, в Ливане , Сирии, в Европе , устраивали теракт в Парижском аэропорту. Взрывы в метрополитене Баку, взрывы азербайджанского пассажирского автобуса . Даже во времена СССР они учинили теракт в Москве , в продуктовом магазине и в московском метрополитене. А террористам типа Монте Мелконяна из АСАЛА и Гарегину Нжде пособнику немецких фашистов ставят в центре Еревана памятники.
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09.11.2020 18:01 Ответить
Тіліпонамь.
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09.11.2020 22:36 Ответить
Только не орёл на заставке должен быть, а кошелёк.
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09.11.2020 15:45 Ответить
Ну какой же он армянский?! .. это кацапня "орлан-10" подогнала вместе с оператором и системой связи и управления из нескольких машин + отделение охраны..
Ну вы как дети малые, ейбо..
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09.11.2020 15:45 Ответить
Зверніть увагу, що окрім цензора більше ніхто не транслює це лайно.
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09.11.2020 16:10 Ответить
матрица у хачей, - гавно. Нихрена не видно...
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09.11.2020 15:47 Ответить
Это просто слёзы заливают глаза за потерянную в кровавых боях землю.
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09.11.2020 16:03 Ответить
Объявление: в армянскую чебуречную "У Ашота" из числа дизертировавших солдат срочно требуются шаурмисты и бастурматоры!",,,
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09.11.2020 15:51 Ответить
мастурбаторы
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09.11.2020 16:50 Ответить
Армяне явно не хотят мира, подло обстреливают беззащитных людей с воздуха. Азербайджан должен победить и освободить свои территории! Армянский дрон корректирует удар РСЗО по азербайджанским войскам под Шушей - Цензор.НЕТ 5189
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09.11.2020 15:53 Ответить
Ты азербайджанец? Почему для тебя это настолько важно?
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09.11.2020 16:14 Ответить
А ты армянин ? Почему для тебя это настолько важно?
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09.11.2020 16:22 Ответить
А ты еврей? На вопрос вопросом отвечаешь
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09.11.2020 16:46 Ответить
Победа Азербайджана нам украинцам пример как надо освободить оккупированные врагом земли, поэтому украинцы в отличие от вас рузке за Азербайджан. Слава Украине! 🇺🇦 Слава Азербайджану! 🇺🇦+ 🇦🇿 Байрактар пленных не берут.
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09.11.2020 16:57 Ответить
вам в германии? )))
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09.11.2020 17:05 Ответить
кстати, откуда ты знаешь что это ары оккупировали нагорный карабах, а не азеры? )
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09.11.2020 17:06 Ответить
Чотири резолюції Ради Безпеки ООН були ухвалені проти кого?
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09.11.2020 18:51 Ответить
ŞUŞANIN AZAD OLUNMASI ! 09.11.2020-Cİ İL ОСВОБОЖДЕНИЕ ШУШИ !!! https://www.youtube.com/watch?v=oD3L5921pxE
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09.11.2020 15:54 Ответить
Ну снимает коптер известные позиции, ну и пускай туда отрабатывает арта...это ничего не меняет...таких видео будет еще больше после выхода к границе Армении. Другое дело, что у них точных орудий нету...и такими методами, армяне допросяться, что их прийдеться принуждать к миру, взатием Еревана!
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09.11.2020 15:58 Ответить
Новый анекдот!
Дрон армянского производства. Трех звездочный дрон.
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09.11.2020 16:03 Ответить
Заметно что в война стала высокотехнологичной. Вот, например, армянский дрон кацапского производства снабжён камерой от телефона Сименс С65
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09.11.2020 16:07 Ответить
Армяне привязали к вороне старый телефон нокия - так появился первый армянский дрон.
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09.11.2020 16:09 Ответить
А можно было написать что это был какой-нибудь беспилотник Баймухтар, как это делают азеры. У них типа ничего нет кроме беспилотников.
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09.11.2020 16:14 Ответить
Ну что дебилы дрочащие на байдена, макнуть вас носом?!

Байден призывал перестать нянчиться с Турцией, дать понять Азербайджану, что военного решения нет, а Армении - что оккупация не может быть вечной

Избранный президент США Джо Байден во время предвыборной кампании упрекал все стороны войны в Нагорном Карабахе и настаивал на дипломатическом решении конфликта. Заявление об обеспокоенности Байдена было опубликовано на его сайте после очередного нарушения перемирия от 10 октября.

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Байден критиковал реакцию администрации действующего президента США Дональда Трампа на события в Карабахе, называя ее пассивной и отстраненной.

"Вместо того, чтобы делегировать дипломатические полномочия Москве, администрация должна принимать более активное участие на самом высоком уровне, работая с нашими европейскими партнерами, чтобы снизить эскалацию боевых действий и вернуть обе стороны к переговорам", - писал он.

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По его словам, администрация президента США, должна была:

- сказать Азербайджану, что не потерпит его попыток навязать военное решение этого конфликта;

- дать понять Армении, что районы, окружающие Нагорный Карабах, не могут быть оккупированы бесконечно и что "заслуживающие доверия" переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта должны начаться сразу же после прекращения огня;

- "прекратить нянчиться с Анкарой", сказать Турции и Ирану, чтобы они держались подальше от этого конфликта.

Байден также заявил, что поставки Турцией оружия Азербайджану и ее воинственная риторика - безответственны.

https://news.liga.net/world/news/izbrannyy-prezident-ssha-chto-govoril-bayden-o-voyne-v-karabahe-vo-vremya-kampanii?fbclid=IwAR02cfDQFv_Yirm-Xe3kNOyuWb2EsnZ239t0f8ReXJF5AM0LBoJ_G79I4gU
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09.11.2020 16:22 Ответить
Igor, не дрочащий на Байдена, чему радуешься? Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею - Цензор.НЕТ 5976
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09.11.2020 16:37 Ответить
Не радуюсь, а тычу носом дебилов в старые грабли! Именно обама+ байден приказали Турчинову сдать Крым без боя.
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09.11.2020 16:48 Ответить
А вы - забавен
ТОесть это не 40 тыщ официальных (и хз сколько ещё приехавших в первые дни оккупации) кацапских войск на полуострове, окопавшиеся на узком перешейке + предательство двух третей крымского гарнизона плюс полный развал укр армии заставили сдать Крыматорий, а Обама с Байденом .
Продолжайте, я внимательно вас читаю .
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09.11.2020 16:55 Ответить
Поляки дали бой на полуострове Вестеплатте, бой превосходящему в силах противнику, достойный бой! И Турчинов уже полетел давать бой, но мразь из вашингтона приказала остановиться! Кстати, кацапы не могли бы устраивать большие бои на территории официально еще украинской, это была бы откровенная агрессия! Именно поэтому они были бе шевронов, торопились, ообама+байден им подмахнули.
Если бой произошел, то вся последующая история пошла иначе и жертв было значительно меньше, чем сейчас!
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09.11.2020 21:59 Ответить
Зрада "наших" кацапів(сбу,вояки-моряки,мусорня)-ніж у спину.А ми їм ще й платили...
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09.11.2020 22:41 Ответить
Тоесть вы упорно отрицаете очевидное и продолжаете нести бред . Ну ок
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09.11.2020 22:57 Ответить
А вы, получается, дрочите на Трампа? Фиии
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09.11.2020 16:52 Ответить
Азербайджанские войска на окраине Степанакерта (Ханкенди)! ЗАЯВЛЕНИЕ СЕПАРАТИСТОВ https://www.youtube.com/watch?v=oD3L5921pxE&t=1s
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09.11.2020 16:24 Ответить
Ваграм Погосян: Шуши полностью вне нашего контроля, враг на подступах к Степанакерту https://news.am/rus/news/612307.html
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09.11.2020 16:27 Ответить
Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею - Цензор.НЕТ 2715
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09.11.2020 16:57 Ответить
Да и Калантарян в кавалерию не рвется... Закусив удила... Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею - Цензор.НЕТ 8499
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09.11.2020 17:03 Ответить
Подправлю в 2-х км. от Ханкенди. Второй эшелон уже там.
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09.11.2020 18:03 Ответить
Напрасно многие украинцы проводят параллели между этой войной и агрессией ***** в Украину . Хотя бы потому , что ***** это коммуно-имперский захватчик .
А война на Кавказе всегда была строго религиозной . Если бы армян не резали турки в начале 20 века , если бы после передачи Сралиным Азейбарджану территории с 99% населением армян ничего бы не было . К концу советской власти азербаджанцам даже в софковые времена удалось сократить процент армян до 87% и всё руководство в те времена было неместное , т.е. мусульманское . Отделению Карабаха предшествовала резня армян в Баку .
Армяне довольно специфические люди и в том же Ереване в отличии от Тбилисо , где до 80 национальностей сосуществуют (и армяне - разумеется) армян в Ереване - 99.999% . Уж больно история этого народа трагическая . И армяне самые древние на сегодня христиане .
Раньше греков (Византии) на 2 века Армения стала христианской .
Сегодня Арарат это "берег турецкий" .
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09.11.2020 17:14 Ответить
Что теперь, отдать им наши земли потому как они самые древние?
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09.11.2020 18:05 Ответить
Какой на хрен религиозный. армяне в засос с исламским Ираном, а Азербайджан с Ираном почти враги. Азербайджан с иеудейским Израилем друзья, и с христианской Украиной друзья, а Армения с Израилем и с христианской Украиной точно не друзья.
А про резню совсем уже замолчи. в Ходжалы зарезали мирных граждан 613 человек, в армении провели этнические чистки азербайджанцев изгнав из своих домов 300 тыс. азербайджанцев.. В Нагорном Карабахе и вокруг него провели этнические чистки изгнав миллион азербайджанцев. Уничтожили все города , жилые дома там где жили азербайджанцы. Посмотрите в гугл карте все дома разрушены , руины, остались только фундаменты. Сейчас после освобождения оккупированных территорий , наши юристы готовят документы в Международные суды, каждый армянин будет платить контрибуцию Азербайджану всю жизнь. Ваша "древность" уже у всех по горло надоело. Вы не христиане , вы звери , фашисты , зырь сюда https://www.youtube.com/watch?v=TVLpH0WBLSc причем не важно ,это тела армян или азербайджанцев.
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09.11.2020 18:21 Ответить
С арменами не тяжело воевать, гораздо тяжелее доказать им, что они проиграли))))
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09.11.2020 17:27 Ответить
Это уже аксиома.
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09.11.2020 18:23 Ответить
Кацапы помощь видосиками из "Союзмультфильма" прислали ?
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09.11.2020 18:27 Ответить
Послушайте , это Вы чукчам можете доказывать отсутствие религиозной составляющей через сотрудничество Ирана с Арменией . Я хоть и не дипломированный знаток религий . Но , за что коммуно-сунит Садам ******* одним зарядом софкоидных СКАДов сносил пол квартала Тегерана , а бесноватые аятулы разрушали памятники истории древнего Бабилона . Миллион жерт с обоих сторон . Это может парижанину рядовом покажется странным шо такое ужасное количество жертв из-за всего-то ничего , шо шииты Аишу (младшую жену Махамада) считают чуть ли не проституткой , а суниты соотвественно относятся к любимому зятю Мумамада - Али ...
Понятное дело , шо слушая сказачное пение Муслима Магомаева или Палада Бюль Бюль Оглы с позиции пакинского бомонда трудно вообразить , шо где-то в аулах или даже в заводских цехах какой-нить муфтий или просто мухтар может завести толпень до такого религиозного экстаза . 20 лет назад делал проект с турецким полковником и он меня заверял, шо исламистов великий Кемаль под такую лавку загнал ... А сегодня он где ?! Надеюсь , что не в тюряге и не прислуживает падишаху "умеренных" исламистов ...

В Израиле тоже пейсатые скоро возьмут власть , бо размножаются как тараканы . Впрочем , как все религиозные паразиты в любой точке мира .

"Мирных религий" нет в природе -- мирные оне пока их меньше 20% , а как только больше - оне берут власть за горло . И убийства во Франции это только начало новой мировой .
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09.11.2020 20:11 Ответить
И новая мировая будет между наукой и схоластикой ... Ученные субтильные и мирные -- пытаются оправдываться за ими не совершённые "преступления колонизаторов" , а схоласты -- религиозные фанатики , для которых отрезать голову шо человеку , шо курице .

Вся мировая история именно об этом .

Кстати , самым глобальным коллонизатором и поработителем всегда была Османская империя . Турки молодцы , в том плане -- шо никаких комплексов перед арабами , греками , слованами не испытывают , хотя свою империю создали именно на землях этих народов . Немножко и у персов отхватили . А субтильные универские дегенераты - теоретики всё ищут слова оправдания за то , шо там Марокко и Алжир у османов отхватили Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею - Цензор.НЕТ 2842 .

И чем позже оне поймут , шо если уж кому извиняться перед арабами , так это туркам . А если и оне не хотят , то другим-то какого хера ?! Тем больше потом будет кровавой бойни .

Бо отрезанная голова французкого учителя может потом казаться школьным глобусом и шуткой шизоида . Бо в реале это только начало захвата схоластами Европы !
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09.11.2020 20:58 Ответить
 
 