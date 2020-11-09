Армянский дрон корректирует удар РСЗО по азербайджанским войскам под Шушей. ВИДЕО
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Армянские военные показали видеозапись, на которой зафиксирован момент работы корректировщика РСЗО с использованием беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дрона армянские военные заметили скопление техники и бойцов возле села Карин так (азербайджанское название - Дашалты), которое находится в двух километрах от города Шуши и нанесли массовый артудар.
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+21 Шрек Баблокат
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видно что крупный план и перспективу снимали разными камерами,
и вообще не понятно куда стреляли и куда попали...
Толь дело видосик с азербайджанских дронов - все четко и понятно...
Ну вы как дети малые, ейбо..
Дрон армянского производства. Трех звездочный дрон.
Байден призывал перестать нянчиться с Турцией, дать понять Азербайджану, что военного решения нет, а Армении - что оккупация не может быть вечной
Избранный президент США Джо Байден во время предвыборной кампании упрекал все стороны войны в Нагорном Карабахе и настаивал на дипломатическом решении конфликта. Заявление об обеспокоенности Байдена было опубликовано на его сайте после очередного нарушения перемирия от 10 октября.
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Байден критиковал реакцию администрации действующего президента США Дональда Трампа на события в Карабахе, называя ее пассивной и отстраненной.
"Вместо того, чтобы делегировать дипломатические полномочия Москве, администрация должна принимать более активное участие на самом высоком уровне, работая с нашими европейскими партнерами, чтобы снизить эскалацию боевых действий и вернуть обе стороны к переговорам", - писал он.
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По его словам, администрация президента США, должна была:
- сказать Азербайджану, что не потерпит его попыток навязать военное решение этого конфликта;
- дать понять Армении, что районы, окружающие Нагорный Карабах, не могут быть оккупированы бесконечно и что "заслуживающие доверия" переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта должны начаться сразу же после прекращения огня;
- "прекратить нянчиться с Анкарой", сказать Турции и Ирану, чтобы они держались подальше от этого конфликта.
Байден также заявил, что поставки Турцией оружия Азербайджану и ее воинственная риторика - безответственны.
https://news.liga.net/world/news/izbrannyy-prezident-ssha-chto-govoril-bayden-o-voyne-v-karabahe-vo-vremya-kampanii?fbclid=IwAR02cfDQFv_Yirm-Xe3kNOyuWb2EsnZ239t0f8ReXJF5AM0LBoJ_G79I4gU
ТОесть это не 40 тыщ официальных (и хз сколько ещё приехавших в первые дни оккупации) кацапских войск на полуострове, окопавшиеся на узком перешейке + предательство двух третей крымского гарнизона плюс полный развал укр армии заставили сдать Крыматорий, а Обама с Байденом .
Продолжайте, я внимательно вас читаю .
Если бой произошел, то вся последующая история пошла иначе и жертв было значительно меньше, чем сейчас!
А война на Кавказе всегда была строго религиозной . Если бы армян не резали турки в начале 20 века , если бы после передачи Сралиным Азейбарджану территории с 99% населением армян ничего бы не было . К концу советской власти азербаджанцам даже в софковые времена удалось сократить процент армян до 87% и всё руководство в те времена было неместное , т.е. мусульманское . Отделению Карабаха предшествовала резня армян в Баку .
Армяне довольно специфические люди и в том же Ереване в отличии от Тбилисо , где до 80 национальностей сосуществуют (и армяне - разумеется) армян в Ереване - 99.999% . Уж больно история этого народа трагическая . И армяне самые древние на сегодня христиане .
Раньше греков (Византии) на 2 века Армения стала христианской .
Сегодня Арарат это "берег турецкий" .
А про резню совсем уже замолчи. в Ходжалы зарезали мирных граждан 613 человек, в армении провели этнические чистки азербайджанцев изгнав из своих домов 300 тыс. азербайджанцев.. В Нагорном Карабахе и вокруг него провели этнические чистки изгнав миллион азербайджанцев. Уничтожили все города , жилые дома там где жили азербайджанцы. Посмотрите в гугл карте все дома разрушены , руины, остались только фундаменты. Сейчас после освобождения оккупированных территорий , наши юристы готовят документы в Международные суды, каждый армянин будет платить контрибуцию Азербайджану всю жизнь. Ваша "древность" уже у всех по горло надоело. Вы не христиане , вы звери , фашисты , зырь сюда https://www.youtube.com/watch?v=TVLpH0WBLSc причем не важно ,это тела армян или азербайджанцев.
Понятное дело , шо слушая сказачное пение Муслима Магомаева или Палада Бюль Бюль Оглы с позиции пакинского бомонда трудно вообразить , шо где-то в аулах или даже в заводских цехах какой-нить муфтий или просто мухтар может завести толпень до такого религиозного экстаза . 20 лет назад делал проект с турецким полковником и он меня заверял, шо исламистов великий Кемаль под такую лавку загнал ... А сегодня он где ?! Надеюсь , что не в тюряге и не прислуживает падишаху "умеренных" исламистов ...
В Израиле тоже пейсатые скоро возьмут власть , бо размножаются как тараканы . Впрочем , как все религиозные паразиты в любой точке мира .
"Мирных религий" нет в природе -- мирные оне пока их меньше 20% , а как только больше - оне берут власть за горло . И убийства во Франции это только начало новой мировой .
Вся мировая история именно об этом .
Кстати , самым глобальным коллонизатором и поработителем всегда была Османская империя . Турки молодцы , в том плане -- шо никаких комплексов перед арабами , греками , слованами не испытывают , хотя свою империю создали именно на землях этих народов . Немножко и у персов отхватили . А субтильные универские дегенераты - теоретики всё ищут слова оправдания за то , шо там Марокко и Алжир у османов отхватили .
И чем позже оне поймут , шо если уж кому извиняться перед арабами , так это туркам . А если и оне не хотят , то другим-то какого хера ?! Тем больше потом будет кровавой бойни .
Бо отрезанная голова французкого учителя может потом казаться школьным глобусом и шуткой шизоида . Бо в реале это только начало захвата схоластами Европы !