Армянский дрон корректирует удар РСЗО по азербайджанским войскам под Шушей. ВИДЕО

Армянские военные показали видеозапись, на которой зафиксирован момент работы корректировщика РСЗО с использованием беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дрона армянские военные заметили скопление техники и бойцов возле села Карин так (азербайджанское название - Дашалты), которое находится в двух километрах от города Шуши и нанесли массовый артудар.

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