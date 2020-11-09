Министр финансов Марченко заболел коронавирусом. ВИДЕО

Министр финансов Сергей Марченко заболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии общественной организации "Авто Евро Сила".

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"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел ковидом и сегодня на больничном", - отметила нардеп.

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