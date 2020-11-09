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Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции.

Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, 6 ноября - это последний день, когда должны быть подсчитаны результаты местных выборов, в соответствии с украинским законодательством.

"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал руководитель центрального штаба "ЕС", отметив, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления наших граждан.

Турчинов отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так, из 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915", - сказал он, добавив, что среди комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464. В частности, результаты выборов не установлены в Волынский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы, в советы многих городов и объединенных территориальных общин. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Александр Турчинов.

Руководитель центрального штаба "ЕС" напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "если территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон".

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"Грубое нарушение Избирательного кодекса свидетельствует, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способная руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступные фальсификации результатов выборов", - подчеркнул Александр Турчинов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции - Цензор.НЕТ 9138
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09.11.2020 19:14
+8
Пастор ніколи не підвищує голосу... Він просто чекає на вдалий момент...
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09.11.2020 19:21
+7
Так вся их суть заключается в дописывании голосов рыгам и слугам-уродам!
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09.11.2020 19:07
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Треба терміново повернути орденоносця охендовського!
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09.11.2020 19:01 Ответить
Це причина визнати всі вибори недійсними і провести повторні вибори у всі місцеві ради! Якщо порушення були тотальними на рівні ЦВК, то вони негативно вплинули на роботу всіх виборчих дільниць. Тому потрібні повторні вибори.
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09.11.2020 19:11 Ответить
в тебе зозуля в голові остаточно перетворилася на дятла Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции - Цензор.НЕТ 1506 В цвк єдине порушення - з 6го листопада, вони повинні були включитися в процес підрахунку
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09.11.2020 19:33 Ответить
Якщо на вибори прийшло менше 40% тих, хто має право голосувати, то не треба скиглити. Жріть що вибрали.
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09.11.2020 20:00 Ответить
Так вся их суть заключается в дописывании голосов рыгам и слугам-уродам!
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09.11.2020 19:07 Ответить
хм..А че, правильно.. "НужнА простА перестать считать голоса !"- (Золотая коллекция Зебуина)
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09.11.2020 19:07 Ответить
Зелена ЦВК. Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции - Цензор.НЕТ 2748
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09.11.2020 19:09 Ответить
судьи с мусорами слыгались и шельмуют выборы
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09.11.2020 19:09 Ответить
Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции - Цензор.НЕТ 9138
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09.11.2020 19:14 Ответить
"юден плюс юден" перейшов на іврит?
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09.11.2020 19:34 Ответить
Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции - Цензор.НЕТ 5939
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09.11.2020 19:18 Ответить
Пастор ніколи не підвищує голосу... Він просто чекає на вдалий момент...
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09.11.2020 19:21 Ответить
ти про пуціна?
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09.11.2020 19:35 Ответить
Товаріщь тімохфєєв, вам там шо, води з батарєй не вистачає?!) А Пастор ржот з того , шо йому прідьоцца
ще й розсказувать, шо пити з батарєй, то не є комільфо!)))
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09.11.2020 19:43 Ответить
Честные выборы зеленявые тоже просрали. Таким образом, зеленявые просрали вообще всё, что оставил им Порох : просрали рост экономики, гражданские права и свободы, мову, віру і армію, и вот венцом - просрали честные выборы
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09.11.2020 19:37 Ответить
напомню "патриотам"
при секретаре РНБО Турчинове. кривой рог был здан регионалу Вилкулу старшему.

Юрій Вілкул -- голосов 89 209
Юрій Милобог -88 457

разница в 752 голоса....
Мілобог здобув перемогу з упевненим відривом у шести з восьми районів міста. Однак в Інгулецькому районі Кривого Рогу спостерігалася аномальна явка на вибориі аномально високий відсоток голосів відданий за кандидата від «Опозиційного блока»,------- для тех кто невкурсе этот район находиться в порядка 50км от города

в результате "сверхаптриотичных" решений было сделно так что вилкул стал мером. Молибога слили

сделали не переголосование на спорных участках/районах. а тупо обнулили 2ой тур. и сделали перевыборы 1го тура что любые могли участвовать...

Милобога через фальшивые монтажные пленки слили

что мешало. сделать перевыборы только там де аномальная явка??? и направить туда дополнительных наблюталей и правоохранителей чтоб небыло карусельщиков? и прочих махинаторов?

п.с. а терь почему этот так долго.. поскольку кроме номеров партий добавили еще номера кандидатов. что реально затрудняет подсчет.

( представьте 10 партий. и с кажой партии как минимум может отличаться номер кандидата.. пусть их 10.... 10*10=100 пачек. на которые нужно разложить+ посчитать + чтоб наблюдатели видели что нету махинаций -- типа втихаря нетуда положили ит.д)

у меня было 5 бюлетня ладно в выборах мера около 10 кандидатов.
остаеться 4 бюлетня с темиж 10ма партиями.. эт сколько стопок?

п.с2 тошно смотреть на "патриотов вчерашнего дня" ------- тех у кого была реальная власть чтоб изменить ситуацию.. но они ( по момему мнению как минимум ) ушли в какие договрняки.. а потом когда их вконце отстраняют от власти--->> вылазят и расказуют что они знают они умеют..
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09.11.2020 19:46 Ответить
 
 