Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции.
Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 6 ноября - это последний день, когда должны быть подсчитаны результаты местных выборов, в соответствии с украинским законодательством.
"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал руководитель центрального штаба "ЕС", отметив, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления наших граждан.
Турчинов отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так, из 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915", - сказал он, добавив, что среди комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464. В частности, результаты выборов не установлены в Волынский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы, в советы многих городов и объединенных территориальных общин. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Александр Турчинов.
Руководитель центрального штаба "ЕС" напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "если территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон".
"Грубое нарушение Избирательного кодекса свидетельствует, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способная руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступные фальсификации результатов выборов", - подчеркнул Александр Турчинов.
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ще й розсказувать, шо пити з батарєй, то не є комільфо!)))
при секретаре РНБО Турчинове. кривой рог был здан регионалу Вилкулу старшему.
Юрій Вілкул -- голосов 89 209
Юрій Милобог -88 457
разница в 752 голоса....
Мілобог здобув перемогу з упевненим відривом у шести з восьми районів міста. Однак в Інгулецькому районі Кривого Рогу спостерігалася аномальна явка на вибориі аномально високий відсоток голосів відданий за кандидата від «Опозиційного блока»,------- для тех кто невкурсе этот район находиться в порядка 50км от города
в результате "сверхаптриотичных" решений было сделно так что вилкул стал мером. Молибога слили
сделали не переголосование на спорных участках/районах. а тупо обнулили 2ой тур. и сделали перевыборы 1го тура что любые могли участвовать...
Милобога через фальшивые монтажные пленки слили
что мешало. сделать перевыборы только там де аномальная явка??? и направить туда дополнительных наблюталей и правоохранителей чтоб небыло карусельщиков? и прочих махинаторов?
п.с. а терь почему этот так долго.. поскольку кроме номеров партий добавили еще номера кандидатов. что реально затрудняет подсчет.
( представьте 10 партий. и с кажой партии как минимум может отличаться номер кандидата.. пусть их 10.... 10*10=100 пачек. на которые нужно разложить+ посчитать + чтоб наблюдатели видели что нету махинаций -- типа втихаря нетуда положили ит.д)
у меня было 5 бюлетня ладно в выборах мера около 10 кандидатов.
остаеться 4 бюлетня с темиж 10ма партиями.. эт сколько стопок?
п.с2 тошно смотреть на "патриотов вчерашнего дня" ------- тех у кого была реальная власть чтоб изменить ситуацию.. но они ( по момему мнению как минимум ) ушли в какие договрняки.. а потом когда их вконце отстраняют от власти--->> вылазят и расказуют что они знают они умеют..