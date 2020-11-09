ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянского ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО Азербайджана.

"9 ноября точным огнем наших подразделений был уничтожен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "ОСА" противника на Ходжавендском направлении фронта", - говорится в сообщении.

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