Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО

В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.

Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr — Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2020

В твите отмечается, что видео не поверено.

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Напомним, 9 ноября недалеко от границы Армении с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет.