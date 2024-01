Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО

В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.

Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr