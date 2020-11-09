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Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.

В твите отмечается, что видео не поверено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Напомним, 9 ноября недалеко от границы Армении с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+72
Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 26
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09.11.2020 22:52
+64
Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 8595
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09.11.2020 22:56
+55
Все зрозуміло! Він був важчим за повітря!
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09.11.2020 22:50
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Страница 2 из 2
Эти ракеты… чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…
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10.11.2020 00:47 Ответить
Люди ворвались в здание правительства и ищут Пашиняна
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10.11.2020 00:53 Ответить
МОЛНИЯ: В Карабах вводят российских миротворцев, - Путин
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10.11.2020 01:00 Ответить
Третья мировая.
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10.11.2020 01:59 Ответить
Галаперидольчику?
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10.11.2020 04:47 Ответить
Возьми себе на тумбочке.
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10.11.2020 04:55 Ответить
Богатейший опыт, как я посмотрю
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10.11.2020 08:01 Ответить
И тебя. Вылечат.
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10.11.2020 10:23 Ответить
Сейчас перекрасят обломки в белый цвет и начнут вопить, что сбили их миротворцев
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10.11.2020 09:53 Ответить
Не *** шастать!
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10.11.2020 01:05 Ответить
Хорошая новость. Русня должна гореть по всему миру.
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10.11.2020 03:32 Ответить
Хорошо приземлился! С огоньком!
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10.11.2020 07:30 Ответить
От ни разу не удивлюсь если сбили вагнеровцы ,что бы там Азербайджанская сторона не признавала.
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10.11.2020 08:47 Ответить
Алиев извинился за сбитый вертолет - какой вежливый президент!Вы.русня.любите вежливых.ведь так?
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10.11.2020 09:39 Ответить
хит и блокбастер. смотришь и глаз радуется.
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10.11.2020 09:48 Ответить
Прекрасное зрелище, да вот только бы побольше таких представлений.
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10.11.2020 17:04 Ответить
Эффектное завершение конфликта
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10.11.2020 21:11 Ответить
кацапо-ординська фуфловакцина ))

В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной «Спутник V», выявили коронавирус

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат. Об этом во вторник сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
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10.11.2020 22:28 Ответить
рождённый ползать ....
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10.11.2020 23:20 Ответить
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