36 240 119
Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.
Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.
Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr— Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2020
В твите отмечается, что видео не поверено.
Напомним, 9 ноября недалеко от границы Армении с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет.
Топ комментарии
+72 Виктор Ямской
показать весь комментарий09.11.2020 22:52
+64 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий09.11.2020 22:56
+55 vitaliymkua
показать весь комментарий09.11.2020 22:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной «Спутник V», выявили коронавирус
БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат. Об этом во вторник сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.