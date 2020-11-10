Реакция Рады на кризис, вызванный решением КС, была быстрой, - Разумков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что реакция парламента на конституционный кризис в стране была быстрой.

Об этом глава парламента заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

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"Реакция папламента, насколько это было возможно, была быстрой. Во-первых, это тот законопроект, который был подписан большим количеством народных депутатов. Если не ошибаюсь 126 депутатов подписали законопроект о возобновлении электронного декларирования и возвращении до status quo относительно статьи 3.3.6 прим.1, которая была отменена Конституционным Судом, для того, чтоб в дальнейшем выходить уже из этой ситуации.

Параллельно с этим, почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, со своим видением, как нужно урегилировать вопросы, связанные с востановлением декларирования и с внесением изменений в Криминально-процессуальный кодекс, чтобы эффективно работала указанная статья Криминального кодекса", - пояснил Разумков.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

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