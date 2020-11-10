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Реакция Рады на кризис, вызванный решением КС, была быстрой, - Разумков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что реакция парламента на конституционный кризис в стране была быстрой.

Об этом глава парламента заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Реакция папламента, насколько это было возможно, была быстрой. Во-первых, это тот законопроект, который был подписан большим количеством народных депутатов. Если не ошибаюсь 126 депутатов подписали законопроект о возобновлении электронного декларирования и возвращении до status quo относительно статьи 3.3.6 прим.1, которая была отменена Конституционным Судом, для того, чтоб в дальнейшем выходить уже из этой ситуации.

Параллельно с этим, почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, со своим видением, как нужно урегилировать вопросы, связанные с востановлением декларирования и с внесением изменений в Криминально-процессуальный кодекс, чтобы эффективно работала указанная статья Криминального кодекса", - пояснил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд не дал Раде времени для исправления ошибок в антикоррупционном законодательстве, - Разумков. ВИДЕО

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

Также читайте: Судьи КС должны были учитывать, чем их решение может обернуться для общества, - Разумков

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Ну да.
Все моментально смылись на больничный
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10.11.2020 00:07
+6
До сраки така реакція, толку нуль від вас, зелені чмошники.
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10.11.2020 00:39
+5
Слова "швидкий" та "розумний" - не синоніми.
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10.11.2020 00:03
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Слова "швидкий" та "розумний" - не синоніми.
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10.11.2020 00:03 Ответить
Разумков ти одна з двох головних гілок влади в ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ країні , відповідати будеш разом з козирами.
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10.11.2020 01:15 Ответить
Быстро но БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
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10.11.2020 08:06 Ответить
Ну да.
Все моментально смылись на больничный
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10.11.2020 00:07 Ответить
імітатори влади чи зрадники?
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10.11.2020 01:18 Ответить
Ждут развития событий
Поскольку они тупы аки двери, а переменных очень много - они не могут понимать происходящего.
Но в данном случае для нас это даже лучше. Ибо каждый их шаг ведет к ухудшению.
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10.11.2020 01:35 Ответить
ОНИ ДА, но не Разумков - хотя он точно вижидает, когда ему упадет власть
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10.11.2020 03:27 Ответить
Кирпич ему на голову упадет
Хотя он сечас пытается вести собственную партию.
Ток я не вижу у него особой поддержки Разве что кало-мойша перекупит
Хотя у мойши по результатам выборов в США позиция шаткая.
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10.11.2020 03:31 Ответить
И то и другое ! Без сомнения
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10.11.2020 08:07 Ответить
Легендарные вы наши---та не спотыкнитесь от быстроты реакции своей то! Народу жалко вас сразу станет тогда! Как же нам то без вас тогда? Зима тем более скоро! Ой.
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10.11.2020 00:08 Ответить
А до решения КС, что делали???
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10.11.2020 00:12 Ответить
В цивилизованных странах декларируют доходы, а не заначку.
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10.11.2020 00:27 Ответить
До сраки така реакція, толку нуль від вас, зелені чмошники.
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10.11.2020 00:39 Ответить
безбожники ВСЕГДА найдут способ своровать
ибо контролировать их тоже будут безбожники
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10.11.2020 00:46 Ответить
Люди ворвались в здание правительства и ищут Пашиняна
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10.11.2020 00:57 Ответить
МОЛНИЯ: В Карабах вводят российских миротворцев, - Путин
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10.11.2020 00:58 Ответить
разумный и шо? где результат твоей быстрой реакции? знаешь, пернуть с испуга это тоже быстрая реакция а в результате только вонь и более ничего!
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10.11.2020 01:03 Ответить
Значит придумали способ развернуть эл декларации в свою пользу. Они даже бы проголосовали за смертную казнь, если бы им предъявили такое условие...на столько широка дыра возможностей.
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10.11.2020 01:03 Ответить
Швидка видимість реакції навіть з акторством кращим за клована - зіграв кльово невдоволення блокуванням Дубинського ШВИДКОЇ РЕАКЦІЇ на два тижні . Проголосував разом з Замайбахами та Юлею за бюджет катастрофи на шляху до мрії БЕні до дефолту. ХИТРОЗРОБЛЕНИЙ СПІКЕРОК
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10.11.2020 01:06 Ответить
А в ці два тижні президент разом зі своїм Козирем , про якого його попереджали у МІ-6 ,пішли на спарингкаратнин. Міністр оборони бувально в день зливу інформації про нову зраду у владі, вже за участі в спецоперації самого МО, пішов у карантин слідом за сладкой владной парочкой. Аваков відкрив справу про розшук мера Харьковської столиці регіоналів . Стрьомно усе якось , дуже стрьомно
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10.11.2020 01:13 Ответить
Надоели уже, бездари!!!
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10.11.2020 01:10 Ответить
і що з тої реакції???? ТОЛКУ - НУЛЬ! Декларації все-одно СКАСОВАНО! Всі справи проти казнокрадів - ЗАКРИТО!!! Нового закону НЕМАЄ! ТУПАКОВ - СІДАЙ ДВА!
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10.11.2020 01:35 Ответить
На вашу ,,быструю реакцию,, шестерка Бени и по совместительству ваш хитросделанный Дубинский еще быстрее положил свою эрекцию, зарегистрировав свой ,,альтернативный законопроект,,
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10.11.2020 04:46 Ответить
Ровно неделю назад Владимир Зеленский в прямом эфире на общенациональном канале рассказывал, какие ужасы нас ждут, если Рада прямо на следующий день не разгонит Конституционный суд. А если Рада не разгонит КСУ, он может разогнать Раду.

Прошла неделя. Произошло ровно ничего.

Конституционный суд не принял никаких решений. Рада не приняла никаких решений. Президент не принял никаких решений.

"Сдается мне, джентльмены, это была комедия" (с)
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10.11.2020 06:54 Ответить
Зеленский в очередной раз доказал,что он полный политический импотент,способный только сотрясать воздух громкими фразами.На его вскрики не обращают внимания ни в Раде,ни в уряде,ни в КС.Президента у нас нет,есть бегающий по стране чудик.
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10.11.2020 07:51 Ответить
Швидкая реакция у него была на 1+1 гле он быстро смылся сославшись на голову когда его припер к стенке Шишикин судья.
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10.11.2020 10:25 Ответить
 
 