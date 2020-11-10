Реакция Рады на кризис, вызванный решением КС, была быстрой, - Разумков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что реакция парламента на конституционный кризис в стране была быстрой.
Об этом глава парламента заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Реакция папламента, насколько это было возможно, была быстрой. Во-первых, это тот законопроект, который был подписан большим количеством народных депутатов. Если не ошибаюсь 126 депутатов подписали законопроект о возобновлении электронного декларирования и возвращении до status quo относительно статьи 3.3.6 прим.1, которая была отменена Конституционным Судом, для того, чтоб в дальнейшем выходить уже из этой ситуации.
Параллельно с этим, почти все депутатские фракции и группы зарегистрировали свои законопроекты, со своим видением, как нужно урегилировать вопросы, связанные с востановлением декларирования и с внесением изменений в Криминально-процессуальный кодекс, чтобы эффективно работала указанная статья Криминального кодекса", - пояснил Разумков.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
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Все моментально смылись на больничный
Поскольку они тупы аки двери, а переменных очень много - они не могут понимать происходящего.
Но в данном случае для нас это даже лучше. Ибо каждый их шаг ведет к ухудшению.
Хотя он сечас пытается вести собственную партию.
Ток я не вижу у него особой поддержки Разве что кало-мойша перекупит
Хотя у мойши по результатам выборов в США позиция шаткая.
ибо контролировать их тоже будут безбожники
Прошла неделя. Произошло ровно ничего.
Конституционный суд не принял никаких решений. Рада не приняла никаких решений. Президент не принял никаких решений.
"Сдается мне, джентльмены, это была комедия" (с)