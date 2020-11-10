Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. ВИДЕО

Участники акции протеста в Ереване разгромили кабинет премьер-министра в здании правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным издания, протестующие, которым не преградили путь сотрудники охраны, ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна, все круша на своем пути. Решение о подписании заявления с Азербайджаном по сдаче земель, разъярило народ.

Демонстранты, протестующие на фоне объявления о прекращении войны и сдаче территорий в Карабахе, направились к правительственному особняку премьер-министра.

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