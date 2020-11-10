20 837 27
Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Участники акции протеста в Ереване разгромили кабинет премьер-министра в здании правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik Армения.
По данным издания, протестующие, которым не преградили путь сотрудники охраны, ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна, все круша на своем пути. Решение о подписании заявления с Азербайджаном по сдаче земель, разъярило народ.
Демонстранты, протестующие на фоне объявления о прекращении войны и сдаче территорий в Карабахе, направились к правительственному особняку премьер-министра.
Топ комментарии
+8 Nikos KGB
показать весь комментарий10.11.2020 08:02
+8 Зося Синицкая
показать весь комментарий10.11.2020 08:12
+8 Aleks_15
показать весь комментарий10.11.2020 08:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
На деле - конфликт заморожен ещё на 30 лет, штаб кацапских войск в Степанакерте
Это Азербайджан капитулировал, а не Армения.
клозет..........
Це теж твої брати-мародери, що й спікера натовпом гамселили при дітях.