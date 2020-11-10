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Армения (798) протест (5754)

Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Демонстранты в Ереване захватили здание парламента Армении.

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. ВИДЕО

Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.

Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.
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Топ комментарии
+22
Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
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10.11.2020 08:07
+10
беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
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10.11.2020 08:16
+10
Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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10.11.2020 08:38
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Пашинян , виходь до народа Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 5495
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10.11.2020 08:05 Ответить
Армяне с ума сошли. 105 лет прошло после геноцида, зачем на рожон лезть. Уже всему миру понятно, что армия Армении с советским вторчерметом бессильна против мало опытной, и не совсем самостотельной но уже состоявшейся и главное современной армией Азербайджана.
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10.11.2020 08:07 Ответить
Ну зато не хотят отдавать то что считают своим, как и Азейбаржан, в отличии от нас.
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10.11.2020 08:11 Ответить
всему свое время
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10.11.2020 08:31 Ответить
Чему время? Отдавать части своей страны?
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10.11.2020 16:49 Ответить
А навіщо ти віддав?
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10.11.2020 08:45 Ответить
Я не Порошенко, не глупите.
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10.11.2020 16:48 Ответить
Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
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10.11.2020 08:07 Ответить
Началось...
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10.11.2020 08:10 Ответить
Одного раза достаточно, байрактар по офису оппозиции...
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10.11.2020 08:11 Ответить
В этой ситуации одни плюсы для бункерного деда...армяне снесут Пашиняна и вернут Саркисяна...лепшего друга деда
Айзеры получат на неопределенное время окупационный контингент на своей земле окропленной кровью тисяч героев Азейбаржана
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10.11.2020 08:14 Ответить
спокойно, кацы-миратворцы это сюр и пока ещё не понимают во что и зачем ввязались, их уже ждут великие сабытия Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 6361
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10.11.2020 08:23 Ответить
100%!
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10.11.2020 10:16 Ответить
беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
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10.11.2020 08:16 Ответить
военкоматы в армении закрыты???
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10.11.2020 08:18 Ответить
ночь же...
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10.11.2020 08:25 Ответить
Предлагают очередного клоуна во власть?
Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 6026
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10.11.2020 08:18 Ответить
Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії - Цензор.НЕТ 6111
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10.11.2020 08:46 Ответить
Прочитал я тот договор. Но так и не понял нахрена он в таком виде Азербайджану? Вместо армян теперь там будут ватники? Все затевалось ради отжима каких-то кусочков территорий? Весьма странно.
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10.11.2020 08:26 Ответить
Не отжима, а возвращения. И довольно солидных кусочков.
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10.11.2020 08:35 Ответить
Они не на всей территории если я верно понял, а на куске. И по схеме 5+5 лет (вторые +5 под вопросом).
Азеры получают территории всего остального Карабаха. Без дальнейшей войны - деньги, кровь... в общем им выгодно.
Плюс хрен его знает, что там на неофициальном уровне было обещано обеим сторонам.
В общем, не будь он выгоден - воевали бы дальше.
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10.11.2020 09:34 Ответить
Только глаза открыл, зашёл на сайт, а тут такое. А чего хотят эти люди, войны до победного конца? Тогда они реально идиоты. Покладут ещё кучу своих парней и потеряют оставшиеся территории. Это же понятно любому
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10.11.2020 08:28 Ответить
Российские миротворцы или таки террористы путина ?
Как все запутали черти ...
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10.11.2020 08:32 Ответить
Не знаю. У нас после подписания Минск-2 спокойно было. Может в названии дело?
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10.11.2020 08:34 Ответить
Слуги, ДУМАЙТЕ. Всі не втечете .Що робить договір з чортом.
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10.11.2020 08:37 Ответить
Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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10.11.2020 08:38 Ответить
Так и наша партия войны тоже предпочитает в Киеве "воевать". А детей своих вообще подальше отправляют в Британию.
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10.11.2020 10:18 Ответить
Надо было брать автомат и воевать, а не торговать в параше, как говориться одной жопой на два ярмарка не получаеться, торгуйте дальше.
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10.11.2020 08:40 Ответить
Уважаю. Нам далеко
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10.11.2020 08:57 Ответить
Вам це кому?
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10.11.2020 10:14 Ответить
Почему эти ворвавшиеся не на передовой?
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10.11.2020 09:09 Ответить
Вони пашиняна шукають, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:12 Ответить
По пунктам освободили
Всю свою территорию
Шуша город где жили 50% всех Азербайджанцев Карабаха до 89,года
Разблокируют Нахичевань где живёт 400тыс.азербайджанцев
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10.11.2020 09:15 Ответить
хочуть повторити 1999 ?
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10.11.2020 09:27 Ответить
Они против окончания войны, но воевать сами не будут, только протестовать...
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10.11.2020 09:32 Ответить
Им по телевизору сказали, что они побеждают, причем в одну калитку, а тут капитуляция. Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії - Цензор.НЕТ 7046
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10.11.2020 10:18 Ответить
Хохли-перевертні. Ще пару років назад хлопали від радощів з приводу перемоги Пашиняна у вірменській революції, а тепер плюють на голову і проводять паралелі з президентом України.
Підлі, продажні, безпринципні і малограмотні рагулі. Так і житимете далі.
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10.11.2020 10:16 Ответить
хлопали від радощів

*********
плескали в долоні на радощах
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10.11.2020 10:22 Ответить
ніколи не виправляй ідіотів, вони повинні бути помітними.
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10.11.2020 11:58 Ответить
Яку чудову ти дав собі характеристику.
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10.11.2020 11:57 Ответить
Аби пукнуть - "сам дурак".
Ану покажи мені де я зловтішаюся з приводу погромів владних інституцій у Вірменії?
Я поважаю право Азербайджану повернути свої території. Але й топтати ногами вірмен наміру не маю.
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10.11.2020 12:00 Ответить
А хіба я щось казав про вірмен чи азербайджан? Я говорю про характеристику яку ти собі дав.
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10.11.2020 12:09 Ответить
Дякую. То від злості.
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10.11.2020 10:25 Ответить
Захватили? И что? Пописяли в теплых туалетах и разошлись?
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10.11.2020 10:34 Ответить
У нас буде так само, якщо Зелень підпише якісь угоди з окупованими територіями.
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10.11.2020 10:38 Ответить
Сейчас вепс нагонит в Армению своих войск но воевать за армян не будет, электорат скинет Пашиняна и поставит нового друга рашки. Помогли тебе Коля, твои пацаки?
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10.11.2020 10:51 Ответить
В парламенте откроется новый рынок.
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10.11.2020 11:07 Ответить
Смешной народ эти армяне, в отместку за то что Азербайджан захватил якобы их Карабах они захватили собственный парламент.
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10.11.2020 11:51 Ответить
Так должно быть в каждой демократической стране. Полиция с народом.
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10.11.2020 13:11 Ответить
ПАШИНЯН ЗНАЛ ПРО СМЕРТЬ СВОИХ ГРАЖДАН ЗАРАННЕЕ !!!
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10.11.2020 14:18 Ответить
 
 