Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении. ВИДЕО

Демонстранты в Ереване захватили здание парламента Армении.

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM