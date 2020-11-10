Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении. ВИДЕО
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Демонстранты в Ереване захватили здание парламента Армении.
Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Protesters have stormed parliament pic.twitter.com/qpITAq4xaq— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.
Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.
Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.
Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.
Пожалуйста, подождите...
Айзеры получат на неопределенное время окупационный контингент на своей земле окропленной кровью тисяч героев Азейбаржана
Азеры получают территории всего остального Карабаха. Без дальнейшей войны - деньги, кровь... в общем им выгодно.
Плюс хрен его знает, что там на неофициальном уровне было обещано обеим сторонам.
В общем, не будь он выгоден - воевали бы дальше.
Как все запутали черти ...
Всю свою территорию
Шуша город где жили 50% всех Азербайджанцев Карабаха до 89,года
Разблокируют Нахичевань где живёт 400тыс.азербайджанцев
Підлі, продажні, безпринципні і малограмотні рагулі. Так і житимете далі.
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плескали в долоні на радощах
Ану покажи мені де я зловтішаюся з приводу погромів владних інституцій у Вірменії?
Я поважаю право Азербайджану повернути свої території. Але й топтати ногами вірмен наміру не маю.