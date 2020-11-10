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РФ отправила в Нагорный Карабах уже восемь самолетов со своими миротворцами и бронетехникой. ВИДЕО (Обновлено)

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - сообщили в Минобороны РФ.

Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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Топ комментарии
+50
Миротворцы!!!! Ржач!!!!!!
Миротворцы - с опытом ведения боевых действий и убийств в Сирии, Чечне и на Донбасе!!!!
Миротворцы от Путина и Кадырова!!!! Еще от Лукашенко - омоновцев отправте!!!! ГОЛУБЕЙ МИРА!!!
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10.11.2020 08:49
+43
Ну все...теперь Азейбаржан может забыть о Карабахе...
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10.11.2020 08:47
+33
Вот и все. "Карабах наш" А победа была так возможна
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10.11.2020 08:48
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Страница 2 из 2
Ослан, какая такая экономика сейчас у заСрахи , аж никакая ! В следующем году Мордор ожидает дефолт ,нищета и харчевание твоих соостадников на 1-2 доллара в день
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10.11.2020 13:02 Ответить
Кращіх миротворців ніж російський окупаційний контингент мабуть не знайшлося. Далі росіяни перетворять це на "калінінград", побудують базу і перетворять цю територію у плацдарм для наступу. Азербайджанці зробили велику помилку. Треба було бити усіх, в тому числі в росіян, якщо полізли б.
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10.11.2020 09:22 Ответить
Россия и миротворцы? Уже смешно.
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10.11.2020 09:23 Ответить
А почему миротворцы не из Франции или Австралии или Китая ?а именно из мегадержавы питерской братвы ?
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10.11.2020 09:24 Ответить
Хоть бы в заголовке не позорились - взяли "миротворцы" в кавычки, как положено.
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10.11.2020 09:28 Ответить
"миротворцы" тут только в кавычках использовать.
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10.11.2020 09:30 Ответить
Мне кажется, что чем больше у Кацапии будет таких "баз", как в Карабахе, тем меньше им будет дела до Украины. Люди думают и говорят о голой политике и не представляют себе, во что путлеро-ССовцам обойдется содержание таких "баз". Можно хотя бы прикинуть, в какой длинный рубль обойдутся 8 рейсов Ил-76, а их нужно будет делать десятками.
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10.11.2020 09:36 Ответить
на войнушки у них деньги всегда найдутся
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10.11.2020 14:02 Ответить
Ритуальне збиття російського гелікоптера було придумане для виходу на сцену мокшанських "миротворців" )) "Сакральна жертва".
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10.11.2020 09:37 Ответить
Алиев сдулся, как надувная кукла... вчера ему симпатизировал - сегодня отвращение.
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10.11.2020 09:38 Ответить
Как подвесить проблему?
Пустить туда русских
Пустить в Карабах тех, кто всегда и способствовал тому, чтобы этот конфликт был вечным
Поздравляю, пока там будут русские в любом виде, он и будет вечным
Судя по всему Армении и Азербайджану еще далеко до прозрения, взаимная ненависть застилает глаза
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10.11.2020 09:38 Ответить
Это какой-то сюр! 7 часов назад подписали капитуляцию а уже "миротворцы" там....
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10.11.2020 09:39 Ответить
это нам предупреждение, как русня в сжатые сроки может перемещать свои войска куда угодно. боюсь с нашими "миротворцами" из Банковой, мы можем просрать всё, и так же в сжатые сроки.
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10.11.2020 14:01 Ответить
Алієв прийняв одне рішення без Ердогана і те дурне. Турція забезпечила перемогу, а алієв замість безумовної капітуляції пішов на поступки,і за це ще по шкодує. РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено) - Цензор.НЕТ 3576
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10.11.2020 09:41 Ответить
кацапы сидели на "чемоданах" - бтрах, ждали спецоперации по вертолету... у них еще были заготовки...
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10.11.2020 09:41 Ответить
Там уже были эти "миротворцы" с саперными лопатками 1990 году. Разве Алиев не помнит сальянские казармы?
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10.11.2020 09:44 Ответить
Ще місяць і все б закінчилось повним закриттям проекту карабах,але ж ні азейбарджан клюнув на московську наживку і тепер буде локті кусати,бо расеї там мир не потрібен це тільки на деякий час щоб очі всім замилити.Тільки опухоль на тілі азейбарджану почала вирізатись як тут куйло пускає метастази.Дурний ти Алієв,через пять років не знати що з тобою буде,і що буде з карабахом зате рюскій мір буде вам свої правила диктувати,а так міг увійти в історію як людина яка повернула свою землю!
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10.11.2020 09:50 Ответить
Ложь о "российских миротворцах" в Карабахе.
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"

Прочитали?
А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
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10.11.2020 09:56 Ответить
Учитывая, что Алиев заявил и об участии турецких миротворцев... сдается мне, что вчерашний мирный договор - это результат не столько Азербайджана и Армении... а договоренности РФ и Турции.
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10.11.2020 10:08 Ответить
Кацапи - миротворці? Курям на сміх...
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10.11.2020 10:19 Ответить
Расеяне летят,а турки едут.
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10.11.2020 10:22 Ответить
Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, пишет в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе.
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10.11.2020 10:25 Ответить
Сбивайте нах* окупантов!
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10.11.2020 10:27 Ответить
Карабах официально отдали под паРашу ...


А сколько было понтов!
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10.11.2020 10:44 Ответить
Правильно писать: российские "миротворцы".
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10.11.2020 10:50 Ответить
Асвабадітєлі летять
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10.11.2020 10:54 Ответить
Смешно сказать ,эрефные миротворцы 🙄🤦🤫🤭😂😂😂😂😂
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10.11.2020 11:01 Ответить
"Российские миротворцы" звучит так же, как "святой черт". Надеялся на полную победу Азербайджана. Но РФ запустила свои щупальца еще в один регион.
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10.11.2020 11:02 Ответить
Думаю, турецкие "миротворцы" крепко наваляют российский "миротворцам"...
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10.11.2020 11:30 Ответить
капитулянты контрибуцию будут выплачивать?
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10.11.2020 11:52 Ответить
В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Источник: https://censor.net/ru/v3230051

ЕХ АЛІЄВ ...

Яка сумна кінцівка.
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10.11.2020 13:30 Ответить
Прямо кадры из "в зоне особого внимания" )
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10.11.2020 13:57 Ответить
Вылетели в Карабах... А там есть аэродром хоть один?
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10.11.2020 14:51 Ответить
Жаль что все долетели и сели, ведь их так ждут в раю
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10.11.2020 15:21 Ответить
Еще одна война раше... Не навоевались...
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10.11.2020 20:05 Ответить
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