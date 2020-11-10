РФ отправила в Нагорный Карабах уже восемь самолетов со своими миротворцами и бронетехникой. ВИДЕО (Обновлено)
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - сообщили в Минобороны РФ.
Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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Пустить туда русских
Пустить в Карабах тех, кто всегда и способствовал тому, чтобы этот конфликт был вечным
Поздравляю, пока там будут русские в любом виде, он и будет вечным
Судя по всему Армении и Азербайджану еще далеко до прозрения, взаимная ненависть застилает глаза
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"
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А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
А сколько было понтов!
ЕХ АЛІЄВ ...
Яка сумна кінцівка.