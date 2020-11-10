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Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который выступил против введения ограничений в выходные дни для учреждений культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время эфира "Свободы слова" на ICTV.

"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.

Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко не поддерживает введение карантина выходного дня: Сотни тысяч людей сферы культуры могут потерять работу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
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10.11.2020 09:39
+6
Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
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10.11.2020 09:39
+6
Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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10.11.2020 10:12
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Порохоботи запаслися Рошенками і чекають на ПУНТЧ. Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье" - Цензор.НЕТ 1040
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10.11.2020 09:35 Ответить
сашко ты идиот неисправимый то топил за яныка теперь топишь за клоунов угомонись если нечего вообще что то вразумительное писать карантин на выходные это все одно что мужику запретить в порно студии салоне заниматься сексом.. именно выходные дни народ массово и будет заражаться.. на УЛИЦАХ ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ скопление людей будем массовым если кто на работу кто в автосалон кто на СТО кто дома -а кто на рынок то теперь все в парки скверы и на улицы просто тупое толпо створение как по мне 3-4 недели полного карантина а отрезанным везде транспортом по стране способны на 50% сразу дать тормоз в поступлении новых больных с Ковидом а также это практика Евросоюза и мира.. почему то там идут на ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН... а у нас Бубочко шото мямлит.. дебилы прости Господи! и дать время нашим медикам спасть тех кто болеет уже и естественно освободить от выздровевших или умерших койко места...
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10.11.2020 10:06 Ответить
Знаєш дурбецело, я на цьому сайті з 2019 року, і ніколи не топив і не топлю за яника і за сцикло. пнх . я порохобот.
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10.11.2020 11:14 Ответить
ага.полный локдаун.Швеция и Финляндия имеют в разы меньшую сметрность и заболеваемость нежели масочная Германия и Франция..
локдаун-у вас в головах,а не в клозетах
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10.11.2020 15:22 Ответить
Как об артистах беспокоятся ))))
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10.11.2020 09:37 Ответить
А что по поводу решения закрыть больницы?
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10.11.2020 09:38 Ответить
Компенсировать убытки частникам он не собирается за эти дни нет?
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10.11.2020 09:38 Ответить
Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
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10.11.2020 09:39 Ответить
Эт поспешили!
Надо было вводить с пятницы по понедельник, weekEND, понимаешь ли Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье" - Цензор.НЕТ 295
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10.11.2020 09:50 Ответить
И назначили санбачок министром здравохренения...
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10.11.2020 09:39 Ответить
Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
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10.11.2020 09:39 Ответить
Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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10.11.2020 10:12 Ответить
Жесть... Штрафы за отсутствие масок даже на улицах - это многомесячная практика ВСЕХ нормальных стран. Потому что реально снижает риск заражения.
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10.11.2020 10:13 Ответить
специалист? перлы ковыряешь?.. Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 9635
у тебя есть ещё места для ковыряния...
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10.11.2020 10:34 Ответить
Да нихера. Обоснования то так никто и не видел пока.
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10.11.2020 10:51 Ответить
Сказал докажи и обоснуй. А какая репутация у санитаров чтоб им верить. За кордоном веру купили за возмещения 70% зарплты на карантине. За такие % и я бы поверил и носил маску пока бы платили.
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10.11.2020 11:03 Ответить
Цей карантин "вихідного дня", що мертвому припарка. Ситуація в країні катастрофічна: пройдіться по лікарнях. Людям відмовляють у госпіталізації із сатурацією 85 та діагнозом ковід, бо місць нема - помирайте вдома та не псувайте статистику. Чому працюють школи, в класах нема третини учнів, хворіють та помирають вчителі, діти переносять вірус додому. Всі сусіди організували онлайн навчання вдома, лише наші неспроможні ! Сором, Степанов та уряд. Балаболи ви! А ще не підійшли тарифи взимку на газ та тепло... Дивіться на Вірменію та прогнозуйте те саме !
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10.11.2020 09:49 Ответить
паника худший враг, будем оценивать ситуацию по официальным данным
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10.11.2020 09:55 Ответить
Владельцы-смотрящие магазинов, кафе, ресторанов и прочей, прочей "производственной" сферы против...Еще бы.... У них достаточно денег, чтобы улететь лечиться в Европу... Хотя заболеть в их загородных имениях маловероятно... Риск минимальный, но прибыль...
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10.11.2020 09:54 Ответить
а я думал, что хуже кролика, погорелицы из Лондона, американской "санитарки" не будет, а оказывается, что это просто цветочки Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6431
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10.11.2020 10:08 Ответить
Слухай тупий зедебіл - степашку і "американской "санитарки"" даже не порівняти... Зрівняй їхню освіту, хоча зедебіл і є зедеіл
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10.11.2020 10:15 Ответить
Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6854
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10.11.2020 10:23 Ответить
Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6645Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 4636
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10.11.2020 16:07 Ответить
Де математична модель епідемії в Україні яка враховує "контактну активність" населення?
Карантину вихідного дня буде достатньо, не достатньо, чи він буде не ефективний?
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10.11.2020 10:01 Ответить
Не ефективний повір тут і формул не потрібно.
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10.11.2020 10:05 Ответить
Любой способ перекрыть перенос инфекции эффективен.
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10.11.2020 16:23 Ответить
"...математична модель епідемії..." Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 7252

кому твой пост? зедебилам? Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 8606

Та они и слов таких ни разу не слышали...
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10.11.2020 10:31 Ответить
Лучшее лекарство от коронавируса- это сырое мясо зеленожопых обезьян- слуг народа!
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10.11.2020 10:11 Ответить
и этого накормят асфальтом...
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10.11.2020 10:21 Ответить
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Окрім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2020 у справі

№640/10983/20 у зв'язку із порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки до Національного університету харчових технологій застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи корпусу «А», де 11.11.2020 заплановано вибори Університету.
Також, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.09.2020 у справі № 560/723/20 застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівель навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу «Кам`янець - Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» та гуртожитку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами та рішеннями судів, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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10.11.2020 10:27 Ответить
Виагра-Лайт - для тех кому не по***ся а повые***ся!
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10.11.2020 10:31 Ответить
Скажу так: цей карантин вихідного нічого толком не дасть, лише створить проблеми для бізнесу та дискмфорт людям. Я би більше зрозумів повний жорсткий локдаун, бо він теж створив би проблеми, але точно дав би позитивний ефект з епідемічної точки зору. Типу місяць-два помучились, але отримали ефект по зменшенню кількості заражень.
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть
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10.11.2020 10:42 Ответить
я не могу выяснить, будет ли в Киеве транспорт работать на выходные дни
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10.11.2020 10:45 Ответить
Даже Эпицентры будут работать ))) а вот рынки и мелкие магазины закроют, малому бизнесу кирдец
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10.11.2020 11:27 Ответить
В нормальной стране санврач будет говорить то, что должен говорить санврач. А этот и санврач, и политик и экономист. Как говорил мне один мудрый еврей "если ты говоришь, что разбираешься во всем, то ты не разбираешься ни в чем".
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10.11.2020 10:47 Ответить
Видимо по выходным вирус как то не так распостраняется как в рабочие дни Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 9420
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10.11.2020 11:25 Ответить
Если бы можно было ,без экономических потерь,ввести полный локдаун,то это бы было самым эффективным.Просто в выходные нехрен шастать.
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10.11.2020 16:26 Ответить
ЛУЧШЕ ОБЬЯВИТЬ ЛОКДАУН НА 12 ДНЕЙ, ЧЕМ ДЕРГАТЬ БИЗНЕС КАЖДЫЕ 2 ДНЯ ПО ВЫХОДНЫХ- КОГДА В ЭТИ ДНИ САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЫРУЧКА.
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10.11.2020 12:18 Ответить
ЛУЧШЕ ОБЬЯВИТЬ ЛОКДАУН НА 12 ДНЕЙ, ЧЕМ ДЕРГАТЬ БИЗНЕС КАЖДЫЕ 2 ДНЯ ПО ВЫХОДНЫХ- КОГДА В ЭТИ ДНИ САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЫРУЧКА.
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10.11.2020 12:19 Ответить
 
 