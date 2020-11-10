Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который выступил против введения ограничений в выходные дни для учреждений культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время эфира "Свободы слова" на ICTV.

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"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.

Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.

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