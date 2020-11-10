Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который выступил против введения ограничений в выходные дни для учреждений культуры.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время эфира "Свободы слова" на ICTV.
"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - сказал глава Минздрава.
Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.
Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.
Пожалуйста, подождите...
локдаун-у вас в головах,а не в клозетах
Надо было вводить с пятницы по понедельник, weekEND, понимаешь ли
у тебя есть ещё места для ковыряния...
Карантину вихідного дня буде достатньо, не достатньо, чи він буде не ефективний?
кому твой пост? зедебилам?
Та они и слов таких ни разу не слышали...
Окрім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2020 у справі
№640/10983/20 у зв'язку із порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки до Національного університету харчових технологій застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи корпусу «А», де 11.11.2020 заплановано вибори Університету.
Також, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.09.2020 у справі № 560/723/20 застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівель навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу «Кам`янець - Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» та гуртожитку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами та рішеннями судів, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть