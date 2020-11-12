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Донецк (6299) Донбасс (26945) военнослужащие (5636) Иловайск (465) 54 отдельная мехбригада (148) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": Что делалось в нашей колонне, словами не передать. Куски металла, людей, кто-то кричит, бредит, ползет и горит заживо, - офицер ВСУ Стребиж об Иловайской трагедии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня в рубрике "Окопная война" рассказ о жителе Донбасса, украинском воине, который покинул Донецк, чтобы воевать против российских оккупантов.

Если спросить на фронте: "Кто такой Гайдук?"  - вам сразу начнут рассказывать легенды или обычные слухи об артиллеристе, который день и ночь стреляет из артиллерии по российским оккупантам. На самом деле - это не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек, бывший боец ​​батальона "Донбасс", а теперь артиллерист в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, который своей работой отправил в ад немало московских наемников, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Михаил Стребиж до войны много работал, чтобы обеспечить себя и семью, мечтал о счастливой старости, но все планы испортила российская агрессия. Несмотря на то, что ему было уже за пятьдесят лет, когда началась война, господин Михаил не стал прятаться за спины молодых. Не ожидал в Донецке исхода борьбы между оккупантами и украинскими войсками, как это к сожалению, сделали многие жители Донецкой и Луганской областей. А сам пошел воевать за свою Родину.

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- Мы знаем, что не очень много жителей Донецка восстали против московского агрессора, если учитывать, что в городе до войны проживало несколько миллионов населения. У каждого из них были на это свои причины: равнодушие, предательство, страх. Что вас побудило бросить вызов оккупантам?

- Михаил, на самом деле очень много дончан пошли воевать в рядах украинской армии за свою страну. Они растворились в общей массе, ведь война продолжается на большом участке нашей земли. Что же касается меня, то все началось с Майдана. Сначала мне стало интересно. Почему там люди протестуют, ведь живем более-менее нормально? Хотя с другой стороны - лучшей жизни мы не знали. Те, кто ездил в Европу рассказывал, что там все гораздо лучше. Сам несколько раз был за границей, понимал, что нам есть к чему стремиться, но к этому мы должны сами прийти, понять, что в стране нужны перемены.

Хотя говорю честно, сердце отказывалось поддерживать начало Революции, моментами искал другие пути решения этой проблемы. А потом начали бить людей на Майдане. Здесь ум отказывался верить, что профессиональные, тренированные бойцы, которые должны защищать граждан своей страны, начали над ними издеваться.

Когда так называемый "президент" Янукович попросил Путина ввести войска в Украину, я понял, что нам нужно защищаться и бороться. Мои походы с некоторыми побратимами в военкоматы города Донецка были безуспешными. "Зачем вам это надо, мы же с Россией, какая война? Тем болеет, у вас уже возраст не тот", - отвечали нам.

Чисто случайно я с побратимом увидел объявление, что Семен Семенченко собирает добровольческий батальон "Донбасс". 14 апреля 2014 г. я купил билет и поехал в город Днепр. Тогда еще можно было свободно передвигаться, хотя на блокпостах уже стояли сепаратисты с автоматами. Главарь террористов Безлер вместе со своей шайкой катались на джипах и все уже шло к тому, что начнутся активные боевые действия.

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- Сколько людей из вашего близкого окружения поддержали оккупантов?

- Многие. В Донецке был свой антимайдан, где зарезали украинского активиста. Здесь происходили страшные вещи, многие были дезинформированы, поэтому поддерживали Россию. Тем более, что московская пропаганда заставляла людей бояться мифических бандеровцев и фашистов. Кроме информационных атак, россияне напрямую использовали своих граждан. В Донецке: улицы Щорса, Ульяновой - были забиты автобусами с российскими номерами. То есть сначала приехали люди из Ростова без автоматов, а затем полчища вооруженных до зубов московских наемников начали заезжать на нашу землю и вместе с сепаратистами захватывать ее.

Им нужно было противостоять и мы это достойно делали. Даже в Иловайске нам это удалось сделать, хотя очень много украинских защитников погибли.

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- Иловайск стал Рубиконом для многих бойцов Донбасса. Это касается также других украинских боевых подразделений, ведь тогда весь мир увидел, что против нас воюет армия Российской Федерации.

- Бои за этот город открыли глаза многим. Где-то 23-24 августа находясь в Иловайске, возле школы вместе с другими ребятами и управляя нашими минометами, я понял, что цели на отработку, которые нам давал командир - псевдоним Ахмет - почему-то находятся вокруг нас. Позвонил Ахмету и говорю: "Командир, возможно я ошибаюсь, но мы работаем чего-то по кругу". Ахмет ответил: "Да, Гайдук, мы в окружении".

К тому моменту я просто себе воевал и даже не обращал внимание на какие-то неудобства. Гибли украинские ребята в боях, но наша работа тоже не проходила бесполезно. Два минометы 82-го калибра, помогали нашим штурмовикам во время их вылазок. Был такой момент, когда мы стреляли из миномета на расстояние 60 метров. "Вышибным", прямо через школу, ведь здание штурмовали со всех сторон, стреляли по ней из всех видов оружия. Я тогда еще был неопытным артиллеристом и спрашивал командира: "А мина не вернется назад"? Ахмет говорил: "Гайдук, работай, работай, у нас нет времени думать"...

После обещанного россиянами "зеленого коридора", когда они не сдержали ни одного слова и расстреляли нас, я и мои знакомые больше никогда не будем говорить с россиянами, как с равными или друзьями. Прошлого больше не будет, его перечеркнула кровь убитых украинских воинов.

Помню, как только колонна отправилась вперед, по нам открыли массированный огонь. Я находился с четырьмя побратимами в кузове автомобиля, командир с другими был в другой машине. За пять минут боя, все ребята погибли, только я остался жив.

Как мне удалось выжить, до сих пор не знаю. Находясь по правому борту автомобиля, я стрелял в российских десантников, которые находились в ста метрах от нас. Они, как в тире: кто стоя, другие на коленях - били по нашей колонне.

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А потом подключились российские танки, которые стояли вкопанные в землю неподалеку. Что делалось в нашей колонне, словами нельзя передать. Куски металла, куски людей, кто-то кричит, другие бредят, ползут, горят заживо - такое не возможно простить россиянам..."

Смотрите видео с легендарным украинским воином из Донецка -псевдоним Гайдук - до конца, и вы узнаете еще много интересной информации. Ведь наша рубрика "Окопная война", которая выходит на сайте ЦензорНЕТ - передает информацию, которую вы не услышите в других СМИ. Потому что мы рассказываем о тех, кто бросает вызов смерти, как бы это пафосно ни звучало.
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Топ комментарии
+16
Для отупевших вконец дятлов, запомните, парад был 24 го. августа, а выход по согласованному маршруту начался 29 го., августа. А вы сами то где в это время были, ЗЕ знаю в Мацкве концерты давал?
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10.11.2020 11:29
+7
Ніхто не відповів
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10.11.2020 11:02
+7
Для мразей с методичками ***** в жопе, твердящими мантры кремля уже седьмой год как заведенные, потому как отсутствие полное мозгов и совести ваша отличительная черта , да и ссыкливые вы до невозможности- киздеть на Цензоре, это не воевать на востоке, правда ведь? Так вот, для балаечных кремлядей всех мастей еще раз напоминаем, это ваш бабломойский устроил с ****** всю эту жесть, это те, которые у вас ни в чем не "виноватые", т.к. вы, мрази , манкурты и генетические рабы, лижущие ноги лаптеногим.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
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10.11.2020 12:09
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Ніхто не відповів
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10.11.2020 11:02 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3229488/razgrom_chvk_vagnera_pod_hishamom_7_fevralya_2018go_rasskaz_vyjivshego_rossiyiskogo_naemnika - карма она такая, эти уже ответили....... а вот те кто под-
ставил..... остаётся только надеятся......
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10.11.2020 11:15 Ответить
А у Київі у той час Сивочолий Гетьман приймав парад.
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10.11.2020 11:07 Ответить
Для отупевших вконец дятлов, запомните, парад был 24 го. августа, а выход по согласованному маршруту начался 29 го., августа. А вы сами то где в это время были, ЗЕ знаю в Мацкве концерты давал?
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10.11.2020 11:29 Ответить
Ти там був, розумнику? Залізо та арту з лінії фронту відтягнули ще до 24 серпня та не повернули. Росіян стримувати було нічим. Замість збройного опору порошенковський гієнштаб надав наказ відходити. З під м.Щастя, наприклад, штатні армійці вйо до Старобільська та аж до Куп'янська, даючи змогу росіянам перетнути Сіверський Донець. Добробати не дали здійснити кремлівські плани нашого "головнокомандуючого". Але він в зимку 2015 все ж таки здав ворогу Дебальцево за домовленістю, курво. Так що засунь собі в дупу свого "гетьмана", нам воно не треба! Як і зелене чмо!
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10.11.2020 12:02 Ответить
На прочти, а потом вякай...

http://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya

По Минску Дебальцево и Углегорск на нашей территории, чего ваши высерки про это молчат в том ТГК? Только отводить войска и КППВ строить умеете?
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10.11.2020 12:08 Ответить
Підтверджую батальйон з нашої області який тоді так позорно втік на автобусах, лишили всякої вогневої підтрики, вони бачили захід колони танків і просили підтримку арти але натомість отримали відповідь що арту переведено на інші позиції, а їм було сказано тримати оборону з автоматами проти танків в відкритому полі, потім на них злили все оточення, що мов через їх ганебну втечу але реально там у них не було шансів, в ілловайську у хлопців хоть була якась техніка і міномети у цих тільки автобуси
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10.11.2020 12:32 Ответить
А ти був ? Хто "відтягував залізо та арту" в Київ ? Далі цю маячню повторювати не буду . Якщо просто дурень - то замовкни , а якщо провокатор , то це інша справа . А що стосується Порошенко , то по-перше : кожен , хто був в АТО в 2014-2016 роках , бачили , як змінювалась наша Армія . І по-друге : проти Порошенка ху..о-путін , медведчук , бабуся бєня , зе , жопозж та інші бридкі істоти і вороги України , а ти , виходить , їх підтримуєш .
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10.11.2020 12:54 Ответить
Ну, же ж не Зеленський, котрий тупо жер, запиваючи вином на камери, на відпочинку на острові, коли від спраги і поранення помирав боєць Журавель, нє!?.
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10.11.2020 13:03 Ответить
На дурака не нужен нож...
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10.11.2020 11:50 Ответить
росіяни мають бути вбиті... Чим більше їх вбивати, тим більше вони хочуть миру .
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10.11.2020 12:04 Ответить
і все це зедрисня зливає в унітаз
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10.11.2020 12:07 Ответить
Для мразей с методичками ***** в жопе, твердящими мантры кремля уже седьмой год как заведенные, потому как отсутствие полное мозгов и совести ваша отличительная черта , да и ссыкливые вы до невозможности- киздеть на Цензоре, это не воевать на востоке, правда ведь? Так вот, для балаечных кремлядей всех мастей еще раз напоминаем, это ваш бабломойский устроил с ****** всю эту жесть, это те, которые у вас ни в чем не "виноватые", т.к. вы, мрази , манкурты и генетические рабы, лижущие ноги лаптеногим.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
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10.11.2020 12:09 Ответить
Реально крутий боець, честь йому...
А по виходу з Ілловайська у нас не було підтвердження з РФ сторони про дозвіл на вихід, якщо подивитись відео журналіста який їхав в машині з командуванням то нам було сказано почекати, а що зробив тоді один генерал дав вказівку на вихід з боєм, при чому перші вистріли були попереджувальними....
Непонятна реально ситуація був підготовлений розстріл це факт, але ху..йлісти сказали що дозволу на вихід не має виходить що ми проривались з боєм а не виходили по домовленостям, надіюсь колись вся правда буде відкрита, тому що ні при Петру ні зараз цього ніхто не прагне
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10.11.2020 12:26 Ответить
А що , помийка рф пишеться з великої літери ? А щодо якогось "журналіста" - то на 1+1 , 112 , наш , інтер та іншому телелайні теж нібито "журналісти" щось розповідають . Біда в тому , що їх ще хтось слухає , а потім повторює всю цю гидоту , придуману в кацапії , або прокацапськими совковатними малоросами .
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10.11.2020 13:02 Ответить
РФ це автозаміна, а реально є запис всіх розмов з машини в якій їхав Шапошников і там чітко чути розмови що запрошують що їм робити тому що відкрили попереджувальний вогонь і наше командування дало вказівку вперед з боєм, так сам з боку ворога було що не погоджено вихід... Але раз нікого не посадили за ті команди ці дії були узгоджено з керівництвом операції
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11.11.2020 10:28 Ответить
Ну конешно. При Петру ніхто нічого не казав:

Дмитро Ярош

30 августа 2014 г. ·

Генерал Хомчак - зрадник, смерті бійців на його совісті
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10.11.2020 13:52 Ответить
Казати і зробити різні речі, якщо не посадили а тут пряме порушення статуту вказівок командування що привело до тяжких наслідків... тому... багато запитань
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11.11.2020 10:30 Ответить
Хомчак дал команду не ждать конца переговоров о коридоре из центра (Порох) а прорываться с боем. При этом сам Хомчак поехал по другому маршруту и мирно проехал через российские позиции. Смотри репортаж Егора Воробьева и Вячеслава Шапошникова.
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10.11.2020 14:20 Ответить
Що ви всі споритесь, хто був з наших більше прав,а хто менше. Армії на початку війни не було. Це досягнення всіх бувших президентів і прем'єрів. Вони її фактично знищили і більше всіх це зробив Янукович. Ті що були на фронті, були у явній меншості, бо російські терористи спочатку зі своєї території розстрілювали і знищували наші військові підрозділи, а потім перейшли кордон і вдарили в спину. Вина тільки на російських окупантах.Звичайно є недоліки у пана який носить призвісько Хомчак і рідний брат Литвина, які залишили свої позиції. Але вони і цієї ситуації не втримали б, бо на стороні парашії була перевага і в людях і в техніці. А хто тут хрюкає за парад в Києві, то він точно провокатор і ворог України. На той час Київ був відкритий для ворога, навіть 101 президентський полк був на війні, а до кордону декілька годин ходу танків і наші штабісти рухали одні і тіж колони дорогами України і знали, що такі, що давали концерти в Московії будуть зливати ворогу інформацію про рух великих колон техніки. Іловайськ, Дебальцево та інші смерті на руках московського окупанта.
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10.11.2020 16:06 Ответить
Ми не повинні ні на хвилину забувати хто наш ворог і ненавидіти його. "Мір в глазах х@йла" неможливий, поки вся Україна не стане південно-західним округом.
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10.11.2020 18:58 Ответить
 
 