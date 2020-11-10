Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом. ВИДЕО

Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом.

На видеозаписи, которую получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ, видно, что демонтажные работы проводит минимум три человека. Один из них режет металоконструкции, а еще двое уносят отрезанные части металлоконструкций.

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