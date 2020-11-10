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Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом.

На видеозаписи, которую получил в свое распоряжение Цензор.НЕТ, видно, что демонтажные работы проводит минимум три человека. Один из них режет металоконструкции, а еще двое уносят отрезанные части металлоконструкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+68
А что что вы хотели? Все таки свободная экономическая зона как никак!!! Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом - Цензор.НЕТ 4134
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10.11.2020 11:00
+45
Режте стадион. Там много железа☝
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10.11.2020 10:57
+34
Якби не порізали на брухт горді даунбасіти - то це б зробили або бєндєровци , або солдати НАТО.
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10.11.2020 10:59
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Режте стадион. Там много железа☝
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10.11.2020 10:57 Ответить
А что что вы хотели? Все таки свободная экономическая зона как никак!!! Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом - Цензор.НЕТ 4134
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10.11.2020 11:00 Ответить
😀😀😀
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10.11.2020 11:04 Ответить
кармильцы всея Украины делают то что больше всего любят и к чему привыкли-воруют.Это местные лугандоны наверное..Наследники с ущербным геном тех негодяев которых сралин позавозил составами в свое время на заводы и шахты востока Украины.
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10.11.2020 15:02 Ответить
скоро Украина (согласно плану Кравчука-Зеленского) построит им новый аэропорт.
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10.11.2020 11:04 Ответить
У нас вроде и окупантов нет,а порезали метал уже давно.
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10.11.2020 11:09 Ответить
у вас на Воронеже? ну так теперь к нам резать припёрлись.
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10.11.2020 11:16 Ответить
Ну почему на Воронеже,в Харьковской обл.Хотя был по работе и в Воронежской обл.Хотя и граница рядом,а сало там не умеют делать.И кстати были в селе,там по украински еще проскакивает-«шо»,«га».
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10.11.2020 12:33 Ответить
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года около двухсот тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
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10.11.2020 21:13 Ответить
Чмошники кацапские -- все вяличие в одном кадре Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом - Цензор.НЕТ 5308
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10.11.2020 11:01 Ответить
Это неправда!!! Это сознательные граждане ДыНыРы собирают подручный материал для восстановления магазина "МЕТРО"!!!
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10.11.2020 10:59 Ответить
Якби не порізали на брухт горді даунбасіти - то це б зробили або бєндєровци , або солдати НАТО.
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10.11.2020 10:59 Ответить
"это вам хохлы за лениных поваленных ответка".
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10.11.2020 11:01 Ответить
Хотят уничтожить Свои преступления - видно предполагают сдать Донецк
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10.11.2020 11:06 Ответить
да не, расчищают строительную площадку, под "Большое строительство" Зеленского....
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10.11.2020 11:10 Ответить
так не діставайся же ты никому..
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10.11.2020 11:08 Ответить
Красивый был аэропорт, пока свинья руссская не решила его "защитить" и "улучшить"
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10.11.2020 11:10 Ответить
в донбабве аеропорт не потрібний, хай ріжуть... ще й полосу демонтують, можна буде чисте поле кукурузою засіяти...
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10.11.2020 11:10 Ответить
Правильно, - зачем им аэропорт.. Как петросянил плешивый дедушка, - "Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 6372!"
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10.11.2020 11:10 Ответить
Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 5607
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10.11.2020 11:11 Ответить
ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ... АПОФЕОЗ ВОСТОРГА ПУТИНОИДОВ.......
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10.11.2020 11:12 Ответить
это же шахтёры! раньше уголь добывали а теперь сразу металл добывают, жизнь удалась!
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10.11.2020 11:14 Ответить
житєлі дамбаза - дууууже правильний термін! Браво! Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 6556
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10.11.2020 11:43 Ответить
Чему вы удивляетесь. Красная армия всегда перед отступлением отставляла выжженную землю врагам. В данном случае враги это мы с вами - Украина. Не оставлять же добро врагам. Хотя на Донбассе проживает много этнически русских, но добро важнее всяких там эмоций. Точно также они действовали в Германии, вывезли все, что можно было увести, что не смогли, разрушили. Точно также они действовали, когда драпали аж до самой Москвы. Поэтому идет подготовка отдачи или возращения Донбасса Украине или всего того, что осталось от Донбасса.
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10.11.2020 11:20 Ответить
"До основания мы разрушим,а затем..."
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10.11.2020 11:21 Ответить
...свалим.
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10.11.2020 11:39 Ответить
а кто если не они? только солдаты нато! )
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10.11.2020 11:22 Ответить
Мародеры. Кацапы - человекообразный скот.
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10.11.2020 11:26 Ответить
Спрашивается почему вы бедные, а бедные потому что дурные. Можно перечислять бесконечно от выбора мера и депутатов типа Киву клопа и популиста до Медведчука - врага неприхованного Украины. Поэтому режут и будут резать заводы и аэропорты в Украине потому что "нарід" дурковатый и жадный избирает себе подобное безграмотное чмо Зеленского, а умных он ненавидит вспомните про трижды работающую Липецку фабрику...
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10.11.2020 11:27 Ответить
Солдаті НАТО вівезли бі даже весь чернозьом. Так что благодарите.
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10.11.2020 11:28 Ответить
Денег не хватает у рф для лугандона.
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10.11.2020 11:33 Ответить
тупилы кто ж пилит сук на котором сидит? Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 2553
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10.11.2020 11:35 Ответить
Кто в курсе, на ютубе есть это видео?
Где его можно взять что скопировать?
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10.11.2020 11:44 Ответить
на відео внизу справа три крапки...жмите лівою мишою , вискакує табличка...в ній - "скачать"...
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10.11.2020 12:06 Ответить
А мне не скачать надо. Мне нужновставить это видео на другой сайт
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10.11.2020 13:07 Ответить
правою мишою по відео і в таблиці "копірувати URL відео"
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10.11.2020 14:09 Ответить
Та не надо мне "URL відео"))
Мне надо само видео. Ну чтоб выложить его потом не в виде ссылки, а в таком же виде как, скажем, на ютубе
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10.11.2020 14:45 Ответить
https://storage2.censor.net/video/3/101120_dap.mp4
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10.11.2020 18:24 Ответить
це і є url відео
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10.11.2020 18:26 Ответить
ну так ********* по ним..
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10.11.2020 11:44 Ответить
Да никто там не ворует, они его ремонтируют
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10.11.2020 11:50 Ответить
ну)))...покрасят и на место приварят !
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10.11.2020 14:35 Ответить
Обычные мародеры.
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10.11.2020 11:55 Ответить
Ну треба ж, чем то молодым республикам, наполнять бюджет Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 7447
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10.11.2020 12:11 Ответить
ну а что, кормильцы всетаки
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10.11.2020 12:15 Ответить
Ріжте,ріжте!Тупа Європа вже стоїть з мільонами для відновлення Донбасу
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10.11.2020 12:26 Ответить
купите губозакаточную машину
кто его будет отстраивать
а аэропорт кроме как разрезать
построить заново
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10.11.2020 12:36 Ответить
Это они несистемно режут. Так что ничего страшного.
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10.11.2020 12:45 Ответить
А что, кто-нибудь думал, что они его восстанавливать будут? И самолеты запустят?...
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10.11.2020 12:45 Ответить
Орда. Далі шукатиме де що вкрасти чи порізати в иншому місці.
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10.11.2020 12:47 Ответить
Думбабве у всій красі , є надія що ці істоти наступлять там на міну , або конструкції заваляться їм на макітри , зразу буде модерновий обеліск над їхніми могилками .
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10.11.2020 12:49 Ответить
Поддерживаю!! режьте на хрен стадион .!! всё равно он построен на ворованные у украинцев Деньги!!
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10.11.2020 12:50 Ответить
Печалька заключается в том, что вот именно такого биомусара у нас половина восточной и южной Украины. Они также будут горланить о том, что б оккупант пришел в наш дом, а потом будут на металлолом резать одесский порт. Тупой завезенный в свое время кацапский скот. Наша задача востановить баланс и также погрузить этих полулюдей в товарняки и отправить их на историческую родину за Урал лепить петухов из говна.
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10.11.2020 13:07 Ответить
👍
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10.11.2020 20:00 Ответить
Хотіли хла - херіть лопатою
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10.11.2020 14:07 Ответить
Вот это, плять, сенсация! А у нас не режут? К чему эта дешевая пропаганда?
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10.11.2020 14:45 Ответить
Освобождают ДАП от металлоконструкций.
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10.11.2020 14:53 Ответить
..уй на сепаров. по Украине и без войны вырезали фабрики и заводы. в г. Ладыжин ничтожили НОВЫЙ завод силикатного кирпича. дмаете ком то что то было????? хрен там. а был самый мощьный авод в украине. все что Вы видите и силикатного кирпича, это Житомир и когда то Ладыжин. под носом нужно смотреть!
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10.11.2020 14:55 Ответить
А тому, шановні українці, вчіть українську, розмовляйте українською і будьте справжніми українцями, щоб ніяке кодло зі сходу і не подумало нас "защіщать" від нашої рідної землі, мови, держави, культури, традицій, звичаїв, нашої історії!
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10.11.2020 14:57 Ответить
резаная конструкция - это реконструкция.
А это значит что орки ДНР проводят реконструкцию аэропорта.
Шах и мат.
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10.11.2020 15:00 Ответить
Резанная конструкция - это вывезенный в Московию украинский металл.
В этом проявилось всё "величие империи".
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10.11.2020 19:15 Ответить
Хорошая примета - это к скорому отходу.
Унитазы побиты, краны в туалетах скручены ещё до них - остался металллом.
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10.11.2020 15:57 Ответить
Российские оккупанты режут конструкции донецкого аэропорта на металлолом. Источник: https://censor.net/ru/v3230082

BLD - цьому аеропорту було всього 3 -4 роки, його будівництво коштувало Україні 800 мільонів доларів, прийшов Руцкій мір і зробив з аеропорта Прокоф'єва декорацію для зомбі - фільмів Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 8435
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10.11.2020 22:12 Ответить
...и думают : от мы недалёкие, не подумали, и все унитазы **********..
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10.11.2020 22:15 Ответить
В "Метро" пабідили... тепер в аеропорту могут павтаріть...
Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт - Цензор.НЕТ 728
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11.11.2020 01:09 Ответить
Добро надобно освоить иначе натовский сапог приберет к своим шпорам
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11.11.2020 09:30 Ответить
"Молодым республикам " сильно кушать хочется
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11.11.2020 09:41 Ответить
Мировое сообщество практически готово к тому, чтобы попилить Росию
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11.11.2020 10:23 Ответить
 
 