Наемники РФ завернули назад людей, которые прошли КПВВ "Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО

Российские наемники не пропустили на оккупированный Донбасс людей, которых утром оформили украинские пограничники в КПВВ "Счастье".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Автобусом, который обеспечила украинская власть, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. Сейчас больше желающих выбывать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. Из ТОТУ поэтому на КПВВ ни одно лицо не прибывало", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь