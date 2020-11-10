РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3743 посетителя онлайн
Новости Видео Общество
4 146 14
Госпогранслужба (5402) КПВВ (330)

Наемники РФ завернули назад людей, которые прошли КПВВ "Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Российские наемники не пропустили на оккупированный Донбасс людей, которых утром оформили украинские пограничники в КПВВ "Счастье".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусом, который обеспечила украинская власть, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. Сейчас больше желающих выбывать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. Из ТОТУ поэтому на КПВВ ни одно лицо не прибывало", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
ДАЖЕ СЕПАРЫ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
10.11.2020 12:33
+3
Ніщо не завадить зеленсьому- кравчуку підкладати Україну під кацапів, тим бульше таке незначне бикування терористів.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:39
+2
Что нам , по этому поводу, скажет пан Кравчук. В его плане про это что то написано?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что нам , по этому поводу, скажет пан Кравчук. В его плане про это что то написано?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:21 Ответить
а что может сказать старпёр с деменцией?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:34 Ответить
Так а как же он работает в очистке?
показать весь комментарий
10.11.2020 12:40 Ответить
спроси у того, кто брал его на эту посаду. Правда там не деменция, а полный кретинизм поддержанный 100% идиотами Украины, которые составляют 73% населения Украины.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:43 Ответить
Это все понятно.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:45 Ответить
ДАЖЕ СЕПАРЫ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
10.11.2020 12:33 Ответить
"Атнєсітеськєтамуспаніманієм" ввх#йло)))
показать весь комментарий
10.11.2020 12:33 Ответить
а что эта овца по-русски репортёрам отвечает? расстроилась наверное. Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6406
показать весь комментарий
10.11.2020 12:36 Ответить
Ніщо не завадить зеленсьому- кравчуку підкладати Україну під кацапів, тим бульше таке незначне бикування терористів.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:39 Ответить
Правильно, правильно... Нечего пенсию вывозить в филиал мордора. Здесь тратте...
показать весь комментарий
10.11.2020 12:49 Ответить
Больше подлизываний кацапам больше уступок больше разведений и все равно для их вы останетесь зелёными хохлами,никакого мира не будет так как окупант на уступки не пойдёт о выводе и взятия контроля под Украиной это только бред Зебила
показать весь комментарий
10.11.2020 12:49 Ответить
Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5046
показать весь комментарий
10.11.2020 13:15 Ответить
Невже і там встановили знак "Нехай щастить"?
показать весь комментарий
10.11.2020 15:03 Ответить
 
 