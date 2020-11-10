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больница (1387) Киев (24534) минирование (1408) Лерос Гео (377) Тищенко Николай (288)

Помощник "слуги народа" Тищенко Гончаров в апреле "минировал" Александровскую больницу, - Лерос. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал постановление суда, в котором говорится о том, что с телефона Руслана Гончарова (помощник "слуги народа" Николая Тищенко) осуществили звонок и сообщили о минировании корпуса Александровской больницы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео нардепа Лероса.

"Вечером 8 апреля, Тищенко со своими друзьями и помощниками собрались бухать. Их развлечением стало заставить напуганных врачей ... и больных в панике выбегать на улицу", - отметил парламентарий.

По словам Лероса, с мобильного Руслана Гончарова компания сообщила о минировании кардиологического отделения столичной больницы. Гончаров - друг Тищенко и его помощник.

Лерос также сообщил, что в "Слуге народа" знают об инциденте и убрали Гончарова из списка кандидатов от партии в горсовет Киева.

Также читайте: "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО

Помощник слуги народа Тищенко Гончаров в апреле минировал Александровскую больницу, - Лерос 01
Помощник слуги народа Тищенко Гончаров в апреле минировал Александровскую больницу, - Лерос 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Разве это новость, что там или идиоты (большинство) или бандиты?
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10.11.2020 12:53
+7
Весело там,у слуг Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 3506
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10.11.2020 13:00
+5
Лерос Маладца! Дави ЗЕлёную мразоту!!!!
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10.11.2020 13:41
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Тищенко неадекват, если он позвонит о минировании женской бани, никто не удивится. Жаль, что он ненаказуем.
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10.11.2020 12:59 Ответить
-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
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10.11.2020 14:33 Ответить
Типу рекетир Коля Оболонскій краще?))
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10.11.2020 13:01 Ответить
Чи хабарник Юрченко може краще?))
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10.11.2020 13:02 Ответить
Кто о чём, а вшивый о бане!
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10.11.2020 13:10 Ответить
спал на рабочем месте и его телефоном воспользовались.... .
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10.11.2020 12:50 Ответить
Лерос Маладца! Дави ЗЕлёную мразоту!!!!
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10.11.2020 13:41 Ответить
Так это он теракт предотвращал. Надо парня к правительственной награде представить. За мужество и героизм.
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10.11.2020 12:52 Ответить
Разве это новость, что там или идиоты (большинство) или бандиты?
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10.11.2020 12:53 Ответить
Весело там,у слуг Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 3506
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10.11.2020 13:00 Ответить
Срез украинского общества....
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10.11.2020 13:07 Ответить
Точнее части общества которая на волне "незалежности" оказалась при деньгах.
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10.11.2020 13:19 Ответить
С такими повадками не в Европу идти, а в Сибирь
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10.11.2020 13:28 Ответить
Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты, вот друзья клоуна: коля котлета (тищенко), юрченко, псина бени коломойши (дубина), бужанский, можно долго перечислять, как видим, после этого, какие бы правильные слова он не говорил, грошь ему цена, своими назначенцами шут умножает себя на ноль.
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10.11.2020 13:28 Ответить
А шо Гончаров до сих пор не сидит? Наверно Тищенко котлеты и Рюкзакову, и прокурорам Бенядиктовой, и судьям Зеленского занес.
Зелохи, и кто вы после этого? Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 6732
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10.11.2020 13:47 Ответить
У Лероса хорошая крыша, видимо, американцы..что "халдеи народа" не могут к нему подступиться..тищенки и прочее. - это вообще мрак
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10.11.2020 13:51 Ответить
Этого Гончарова надо на 5 минут отдать в руки тех санитарок, которые в эти сутки дежурили и которые намотались с каталками и едва ходячими больными. Навсегда запомнит...
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10.11.2020 15:48 Ответить
Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 7705
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10.11.2020 19:50 Ответить
 
 