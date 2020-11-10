30 522 107
Пашинян, что со статусом Карабаха? Он ушел к черту! - Алиев высмеял премьера Армении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна .
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе своего видеообращения Алиев отметил, что в подписанном документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
"В данном заявлении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха... Ни слова нет, Пашинян? Что же случилось? Что это, Пашинян? Ты собирался проложить дргу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах. Нет его и не будет", - сказал он.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Топ комментарии
+45 Виктор Волик
показать весь комментарий10.11.2020 13:23
+26 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.11.2020 13:23
+21 Старый зольдат
показать весь комментарий10.11.2020 13:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
алиев
15 ноября должны освободить Кельбаджарский район. По плану, кацапских "миротворцев" там нет, кто будет контролировать уход армянской армии и передачу города и сел армии Азербайджана - большой вопрос.
Другой вопрос - чья фактически власть будет, например, в Лачине, который входит в зону кацапского контроля? Какой флаг будет над мэрией, кто будет руководить городом и районом, какими деньгами будет пользоваться население? В трехсторонних соглашениях никакой конкретики по этому вопросу нет.