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Алиев (152) Нагорный Карабах (470) Пашинян_Никол (115)

Пашинян, что со статусом Карабаха? Он ушел к черту! - Алиев высмеял премьера Армении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна .

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе своего видеообращения Алиев отметил, что в подписанном документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.

"В данном заявлении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха... Ни слова нет, Пашинян? Что же случилось? Что это, Пашинян? Ты собирался проложить дргу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах. Нет его и не будет", - сказал он.

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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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Топ комментарии
+45
Что-то мне подсказывает, что там ничего не закончилось, а все только начинается...
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10.11.2020 13:23
+26
Если бы ты Алиев еще зажмурил немного руского скота миротворческого - цены бы тебе не было!!!
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10.11.2020 13:23
+21
Дагестан, Ингущетия, Кабарда и т.д., всё действительно только начинается на Северном Кавказе.
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10.11.2020 13:27
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Неспортивное поведение. Хотя, да, статус реально испарился. Оказывается, Карабах таки никакая не республика , а территория Азербайджана.
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10.11.2020 21:11 Ответить
С другой стороны это важное заявление, констатация и вызов. Если Пашиняна что то не устраивает он может нарушить то что подписал, но положение и поддержка его союзниками ухудшится больше чем до.
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11.11.2020 01:26 Ответить
запустить русских военных на свою территорию и рассуждать о статусе карабаха, странно все это.
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11.11.2020 06:03 Ответить
войска турции вошли в азербайджан 10 ноября.
алиев
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11.11.2020 06:56 Ответить
Можно с этого места поподробней?
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11.11.2020 11:46 Ответить
Не,низя,это секретная информация
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11.11.2020 13:12 Ответить
Для начала пусть армяне начнут освобождать территории, согласно соглашению.
15 ноября должны освободить Кельбаджарский район. По плану, кацапских "миротворцев" там нет, кто будет контролировать уход армянской армии и передачу города и сел армии Азербайджана - большой вопрос.
Другой вопрос - чья фактически власть будет, например, в Лачине, который входит в зону кацапского контроля? Какой флаг будет над мэрией, кто будет руководить городом и районом, какими деньгами будет пользоваться население? В трехсторонних соглашениях никакой конкретики по этому вопросу нет.
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11.11.2020 13:38 Ответить
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