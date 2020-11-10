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В Днепре пешеход открыл стрельбу по не пропустившему его на зебре автомобилю, недалеко от него находился ребенок. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео опубликовал местный Telegram-канал.
Так, съемка ведется на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.
Другой автомобиль не пропускает ступившего на зебру мужчину, после чего тот достает пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.
Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребенок.
Топ комментарии
+28 Сухов 75797791
показать весь комментарий10.11.2020 13:59
+17 Євген Леонідович
показать весь комментарий10.11.2020 13:53
+14 Алексей Достоевский
показать весь комментарий10.11.2020 13:44
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2. Я последний без оружия хожу?
та нормальные у нас водители... даже на дорогих тачках...
только ногу выкинул на переход... стали как вкопаные... все 6 рядов..
(а кирпич? та ну при чем тут кирпич в моих руках?))))
Пішоход вийшов на зебру - ЗУПИНИСЬ і дай пройти людині.
Пешеходам запрещается:
a)
выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)
внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;