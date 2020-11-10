В Днепре пешеход открыл стрельбу по не пропустившему его на зебре автомобилю, недалеко от него находился ребенок. ВИДЕО

В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео опубликовал местный Telegram-канал.

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Так, съемка ведется на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.

Другой автомобиль не пропускает ступившего на зебру мужчину, после чего тот достает пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.

Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребенок.

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