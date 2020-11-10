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Днепр_город (3761) стрельба (3161)

В Днепре пешеход открыл стрельбу по не пропустившему его на зебре автомобилю, недалеко от него находился ребенок. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео опубликовал местный Telegram-канал.

Так, съемка ведется на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.

Другой автомобиль не пропускает ступившего на зебру мужчину, после чего тот достает пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.

Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребенок.

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Топ комментарии
+28
Вы бы видео посмотрели. Никакого нарушения там нет и не было. Ни авто пешеходу не мешало, ни пешеход авто. Пешеход не замедлил шага что бы спокойно перейти дорогу, авто проехало за пару секунд и метров от него освободив переход. Пешеход - пьяное мудло, которое стреляло в след авто из пистолета ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ РЕБЕНКА!! А если б оно попало ему в голову? Что б вы запели?
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10.11.2020 13:59
+17
Водитель конечно не прав, но пешеход по моему мудак редкостный, пока он достал ствол на виде видно как минимум три авто проехало после нарушителя, куда он стрелял не целясь и судя по всему похоже бухой.
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10.11.2020 13:53
+14
Ну не знаю...
В данном случае мои симпатии на стороне пешехода
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10.11.2020 13:44
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Дякую, я то знаю. Я, взагалі-то не про це, аура там якась така, буйна... То ріжуть, то стріляють, то ідіота в президенти впихають. Якийсь суцільний дурдом.
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11.11.2020 10:56 Ответить
Откуда Кравчук?Бджоловод? Там не режут?
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11.11.2020 12:00 Ответить
ща укр водители отомстят - посбивают пару штук.))))))))))))
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10.11.2020 15:33 Ответить
да там тот водила и не мешал этому синяку перейти...
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10.11.2020 15:48 Ответить
про "не мешал" в правилах ничего не сказано, зато сказано, что должен пропустить пешехода. или правила для синяков? все равно не понимают...
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10.11.2020 16:11 Ответить
в правилах и про пешеходов тоже есть, если что
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10.11.2020 18:26 Ответить
Оружие надо всем раздать. И нарезное тоже разрешить. А чё? Зато не скучно будет.
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10.11.2020 15:55 Ответить
А в Молдові такого не має
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10.11.2020 16:54 Ответить
1. Пешеход идиот.
2. Я последний без оружия хожу?
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10.11.2020 17:04 Ответить
Почему идиот? Часто жалею, что в руках трубы нет
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11.11.2020 17:07 Ответить
****
та нормальные у нас водители... даже на дорогих тачках...
только ногу выкинул на переход... стали как вкопаные... все 6 рядов..
(а кирпич? та ну при чем тут кирпич в моих руках?))))
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10.11.2020 17:09 Ответить
На пешеходном переходе пешеход всегда прав,но не всегда жив.
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10.11.2020 17:59 Ответить
надеюсь он спилил мушку
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10.11.2020 18:28 Ответить
Пешеход, 100% голосовавший за опзж. Водитель зеПоц. Исход логичен.
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10.11.2020 18:45 Ответить
Хорошо, что короткостволы не продают.
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10.11.2020 19:03 Ответить
Я думаю скоро будет всегда зеленый для пешехода где бы он не был , когда в руках граната.Не за горами..
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10.11.2020 19:11 Ответить
Пішохід ідіот. Поліцейські зобов'язані розшукати злочинця пішохода і жорстко покарати. Водій на порушив правила, він їхав на зелену стрілку і не перегородив руху ідіоту пішоходу.
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10.11.2020 19:30 Ответить
спочатку треба врегулювати правила проїзду- проходу пішоходних переходів. водії несуться автомобілями неначе пілоти на літаках. пішоходи пруться на перехід, навіть не глянувши по сторонах, для оцінки відстані до автомобіля, ніби корови і думають що їх кістки міцнійші за метал. то ж пора поставити всіх у рівні умови по зобовязанням і відповідальності. найкращий вихід обладнати світлофорами, а ме малювати перехід через кожні двадцять метрів і тоді суворо наказувати водіїв порушників, пасажири ж самі себе накажуть порушивши правила переходу
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10.11.2020 19:37 Ответить
У нас кожний день збивають людей в зонах безпеки, на зупинках які не захищають ні від погоди ні від транспорту, збивають на пішохідних переходах. У нас культури водіння немає в державі, закони і покарання у нас самі поблажливі в европі, і то їх ніхто не дотримується.

Пішоход вийшов на зебру - ЗУПИНИСЬ і дай пройти людині.
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10.11.2020 19:51 Ответить
почитайте ПДД, потом пишите.
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11.11.2020 11:55 Ответить
У самого такое желание возникает каждый день, жаль нет пистолета
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10.11.2020 21:08 Ответить
4.14
Пешеходам запрещается:
a)
выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)
внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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10.11.2020 22:04 Ответить
Про що тут мова? Шановні, ВС України чітко висловився, якщо особа СТАЛА НЕ ПЕРЕХІД - ВСЕЄ ВОДІЙ ЗОБОВЯЗАНИЙ ЗУПИНИТИСЯ! ЩЕ РАЗ - ЗУПИНИТИСЯ! Крім того, що цей водій їхав під стрілку на заборонений сигнал світлофору... В будь-якуому разі водій ЗОДОВЯЗАНИЙ БУВ ЗУПИНИТИСЯ!!!! Ну а те, що зробив пішохід, це може бути кваліфіковане по різному, в залежності від обставин справи. Включаючи те, що людина, який фактично у в звязку з порушенням ПДР, водій мав змогу нанести тілесні ушкодження, або становити загрозу життю, перебувала в стані психологічного стресу і необхідного подальшого самозахисту, яке супроводжувалося діями, яки були направлені виключно на припинення правопорушення, яке б мало б мати тяжки наслідки... Іноді я хочу покласти камінь біля переходу... і як переходити, брати каменюку і кидати в авто, яке не пропускає мене... Гадаю, що це буде нагадуванням водіям про те, що не треба порушувати ПДР... І ще, - Я ВОДІЙ 35 років стажу...
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10.11.2020 22:40 Ответить
Ну ВС как и другие суды у нас может принять то что прямо противоречит правилам, а тем более они потом могут поменять свое мнение в зависимости от ситуации или наполнения карманов. А пдр п 18.1 и 18.2 обязывает дати дорогу что совсем не обязывает останавливаться. Хотя вданной ситуации стрелка обязывает водителя надати перевалу в русі, тобто на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху, но это очень скользко ведь пешеход и так начал першочерговий рух по переходу, но в правилах не сказано что и пройти пешеходный переход, закончить переход он должен первоочередно. Ведь если вы проезжаете перекресток по второстепенной дороге и надаете перевагу в руси транспорту що рухається по головній, то как только тот освобождает вашу полосу движения вы проезжаете перекресток и не ждёте пока он закончит проезд перекрестка, если он остановился пропуская пешеходов. Поэтому был бы у на суд он толковал бы что такое перевага, а не выдумывал то что противоречит правилам.
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11.11.2020 08:29 Ответить
В "Городке" был сюжет про "спили мушку". Рекомендую этому гандону спилить мушку
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11.11.2020 11:54 Ответить
Потрібно камери ставити перед пішохідними переходами і штраіувати таких шумахерів.
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11.11.2020 12:42 Ответить
Дякувати Рюкзакевмчу - НАРОД УКРАЇНИ БЕРЕ ПРАВОСУДДЯ У СВОЇ РУКИ У Дніпрі пішохід відкрив стрілянину по автомобілю, який не пропустив його на зебрі, недалеко від нього перебувала дитина - Цензор.НЕТ 3832
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11.11.2020 15:07 Ответить
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