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Днепропетровщина (2881) стрельба (3161)

Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Першотравенск (Днепропетровская область) неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на Павлоградское отделение ГУ НП.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Стрелков не смутило то, что в ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения. Уточняется, что после содеянного нападавшие скрылись с места происшествия.

Пострадавшие получили серьезные ранения. Один из них пребывает в коме.

В настоящее время причины конфликта выясняются. Известно, что в Павлоградском отделении полиции по данному факту открыли два уголовных производства. Правоохранители установили личности нападавших, их разыскивают. В некоторых источниках сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официальной информации нет. Все детали случившегося выясняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре пешеход открыл стрельбу по не пропустившему его на зебре автомобилю, недалеко от него находился ребенок. ВИДЕО

Знакомые и друзья пострадавших публикуют в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.

Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ 01Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ 02
Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ 03
Фото: сайт Днепр.Оперативный

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина зарезал двух прохожих и ранил еще восьмерых.
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Топ комментарии
+39
Спортсмены. Шахматисты наверное...
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10.11.2020 14:22
+34
"Спарстмены" за баблосы бойцы-бегунки на найме у местных мафиозо
Низшая ступень в бандитской иерархии
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10.11.2020 14:19
+30
скидываться на лечение жертв разборок (одной из сторон)... а вторым скинуться на передачи?
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10.11.2020 14:16
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дикий запад!
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10.11.2020 14:14 Ответить
На відео ми бачимо хопця в білому одязі який зустрічає своїх знайомих біля будівлі ресторану і заводить в середину, потім постріли і всі біжать! Нескладно зрозуміти що хлопець у білому покликав знайомих щоб здійснити розбійний напад на інших відпочиваючих ресторану, але напад не вдався, бандитів постріляли з пістолета. Шкода що не вбили! Напади на громадян України можуть привести до смерті, це має знати кожен бандит, а кожен добропорядний громадянин України має мати вогнепальну зброю для захисту від бандитів!
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10.11.2020 14:49 Ответить
Мне больше понравилось на 2.07 , как парень в белом выползал из ресторана, а потом шарахаются от открывающихся дверей
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10.11.2020 17:44 Ответить
весело у них там.а все почему,потому что карантин не соблюдают. по ночам дома сидеть надо
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10.11.2020 15:39 Ответить
Судя по лицам, не обезображенным интеллектом, пацаны где-то уже успели отметится.
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10.11.2020 14:15 Ответить
"Спарстмены" за баблосы бойцы-бегунки на найме у местных мафиозо
Низшая ступень в бандитской иерархии
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10.11.2020 14:19 Ответить
"торпеди"
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10.11.2020 14:43 Ответить
Точно! Забыл просто, как их называют
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10.11.2020 14:48 Ответить
титушки
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10.11.2020 14:51 Ответить
не.титушки-то мусорские торпеды(быки)
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10.11.2020 16:07 Ответить
скидываться на лечение жертв разборок (одной из сторон)... а вторым скинуться на передачи?
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10.11.2020 14:16 Ответить
Ахха. Пафосное "пацаны" говорит лучше всяких протоколов
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10.11.2020 14:29 Ответить
Посмотрел видео, и как в 90е вернулся.
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10.11.2020 14:16 Ответить
А 90-ті нікуди і не пішли.
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10.11.2020 14:32 Ответить
Да я заметил, затянулись немного ...
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10.11.2020 14:38 Ответить
в 90е просто грохнули, а тут понты.
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10.11.2020 15:29 Ответить
Неа. Хуже. В 90х были понятия. И стрелки на людях не забивали...
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10.11.2020 20:35 Ответить
хера сє, що в селах при зюзі робиться!
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10.11.2020 14:17 Ответить
Явно ботаны. Попали под пули случайно
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10.11.2020 14:18 Ответить
Спортсмены. Шахматисты наверное...
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10.11.2020 14:22 Ответить
Однозначно!
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10.11.2020 14:26 Ответить
Не мели ерунды
На видяхе прекрасно видно, как сначала групка стоит рассредоточившись на стреме,потом заходят исполнители и после чего все дружненько сваливают.Обыкновенная непрофессиональная бандитская разборка Но ты его явно не смотрел Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ - Цензор.НЕТ 3588
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10.11.2020 14:24 Ответить
Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ - Цензор.НЕТ 4177
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10.11.2020 14:27 Ответить
То ли ещё будет с этой ЗЕбильной властью. Скоро начнётся война между, "амнистированными" этой дыбильной властью, даунбасами, разными ОПЗаЖопу, любителями паРаши,и украинскими патриотами.
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10.11.2020 14:22 Ответить
Причем любители параши охраняются, как яйца Фаберже
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10.11.2020 14:25 Ответить
То таки, мабуть , ще краще... "Дякую ЗЕлічко! Дякую!!!" Чиї підписи тута ? А то Ви не знаєте ?!
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10.11.2020 14:54 Ответить
Происходит естественный отбор. Как в 90-х. Только теперь страна сделав круг, вернулась при полном нежелании полиции выполнять свои функции к бандитскому беспределу. Видимо сейчас бороцца будет проще. Как никак милиционеры теперь на французских вертолетах...
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10.11.2020 14:24 Ответить
Хоспаде! Да полиция и есть бандиты под прикрытием мундира со всеми вытекающими
Чего вы думаете наши лягаши так упорно пытались грузинский отсюда выжить?
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10.11.2020 14:26 Ответить
Согласен полностью. Бороться надо не со следствием, а с причиной. Все вопросы к МВД. Вернее, к Авакову. Вернее к тем Порошенкам и Зеленским, которые все эти годы закрывают глаза на то что творится в МВД.
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10.11.2020 15:24 Ответить
красавчик, це якраз ваші, ригівські вихованці, шапошніки
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10.11.2020 18:52 Ответить
"Бригада"..(с)
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10.11.2020 14:30 Ответить
Не. Жмурки.
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10.11.2020 14:35 Ответить
Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 388
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10.11.2020 14:39 Ответить
Улицы избитых дикарей
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10.11.2020 14:59 Ответить
Как интересно, обратите внимание, трое получили ранение в голову и все трое живы. Походу это не сильно жизненно важный орган получается?
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10.11.2020 14:36 Ответить
пистолет-резинострел, похожий на устройство для отстрела резиновых пуль.
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10.11.2020 14:54 Ответить
"Раздроблена нога и пол лица с шеей" (С)
Резинкой?
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10.11.2020 15:56 Ответить
переделан под патрон флобера.
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10.11.2020 15:58 Ответить
Я в этом не сильно большой специалист, но я думал, что патрон Флобера это такая маломощная громко пукающая штука, больше расчитанная на шумосветовые эффекты, чем на реальное поражение оппонента...
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10.11.2020 16:05 Ответить
Пуля "флобера" имеет диаметр 4 мм ( что соответствует №1 охотничьей дроби для охоты на зайца) и скорость на дульном срезе аналогичную скорости заряда, выпущенного из охотничьего ружья, на дистанции 40м.
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10.11.2020 16:37 Ответить
Флобером палець складно роздробити, не те що ногу, чи півобличчя. Сама простяцька воздушка за 100 баксів видає 300 м\с. Не кожен флобер видасть 200.
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10.11.2020 22:55 Ответить
Заряд чешского производства, выпущенный из РФ 440, с дистанции 5ти шагов оставляет вмятину глубиной 3,5 мм на кровельной стали толщиной 0,5 мм. Выстрел простой китайской пневматики пулей ULTRA MAGNUM HEVY 10,5 gr диаметром 4,5 мм по той же мишени с той же дистанции оставляет вмятину 2,5 мм, но диаметр отпечатка больше. Проникающая способность выше у "Флобера", а останавливающая, скорее всего, у пневматики. В любом случае нужно быть осторожным при стрельбе из этих видов оружия.
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11.11.2020 09:52 Ответить
Сидите дома и читайте книги!!!! Ну или так!!!!
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10.11.2020 14:37 Ответить
Что то этот "ресторан", напомнил мне столовую в общаге, в которой проходит дискотека. Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2686
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10.11.2020 14:44 Ответить
Крутые пацаны пострадали от более крутых пацанов со стволами. Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5265
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10.11.2020 14:45 Ответить
Но толстая Марлен
Свой раньше кольт достала
И над столами в морге
Свет зажгли
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10.11.2020 14:50 Ответить
никуясе очередь в ресторан ночью ...
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10.11.2020 14:50 Ответить
И что самое "поразительное" все без масок.
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10.11.2020 14:57 Ответить
Почему-то ни слова, где работали или учились эти "спортсмены", или их расстреляли прямо на рабочем месте？
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10.11.2020 14:51 Ответить
во времена тяжелые настали...даже бандюкам уже надо скидываться на лечение
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10.11.2020 14:51 Ответить
...а фото расписали ,пля и выставили как-будто не помощь собирает , а хвастается ...
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10.11.2020 14:54 Ответить
Отошлю им 666 копеек...
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10.11.2020 14:55 Ответить
Пацаны скорбят. Денег нет, но вы держитесь. Братва из Днепра.
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10.11.2020 15:00 Ответить
Кучмисты напали на Лазаренковцев
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10.11.2020 15:14 Ответить
Походу, "ночные бабочки" сутенёров постреляли. При Петре такого не было.
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10.11.2020 15:14 Ответить
При Александре тож не было, а при Елизавете тем более.
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10.11.2020 15:25 Ответить
А травкой можно помочь? Таблетками там, порошками? А? Братва!
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10.11.2020 15:32 Ответить
Корабельных сосен им зашли...
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10.11.2020 15:36 Ответить
Разбореи .кого спасать бандитов?
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10.11.2020 15:33 Ответить
Сегодня пешеход стрелял в Днепре стрелял по машине ..Трешак походу люди сьедут с катушек как в США
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10.11.2020 16:02 Ответить
На то он и Первомайск!
Рабочие чикагских боен отстаивают свои права!
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10.11.2020 16:43 Ответить
Рюкзаков, это какие года? 90-е?
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10.11.2020 18:59 Ответить
Разрешение камер наблюдения такое, что можно не смущаться.
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11.11.2020 14:12 Ответить
 
 