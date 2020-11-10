Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ. ВИДЕО

В городе Першотравенск (Днепропетровская область) неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на Павлоградское отделение ГУ НП.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Стрелков не смутило то, что в ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения. Уточняется, что после содеянного нападавшие скрылись с места происшествия.

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Пострадавшие получили серьезные ранения. Один из них пребывает в коме.

В настоящее время причины конфликта выясняются. Известно, что в Павлоградском отделении полиции по данному факту открыли два уголовных производства. Правоохранители установили личности нападавших, их разыскивают. В некоторых источниках сообщают, что злоумышленников уже поймали в Днепре, однако официальной информации нет. Все детали случившегося выясняются.

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Знакомые и друзья пострадавших публикуют в соцсетях фото троих раненых с описанием травм и собирают деньги на лечение.





Фото: сайт Днепр.Оперативный

Напомним, ранее в Кривом Роге мужчина зарезал двух прохожих и ранил еще восьмерых.