Проект "Без цензуры": Карабах. Уроки для Украины. ВИДЕО

Что получили Армения, Россия, Азербайджан и Турция после того, как армяне подписали капитуляцию в Карабахе? Какие уроки из этого всего следует извлечь Украине? Первый и главный: тот, кто связывается с Россией - всегда проигрывает!

Непростую ситуацию понятными словами разбирает Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры".

Армения за ночь превратилась, по сути, чуть ли не в самоуправляющуюся территорию России. Ведь Кремль более 40 дней не мешал туркам и азербайджанцам делать все, что те пожелают в регионе, который совсем недавно считался стратегическим для россиян.

Может быть, Баку действовал по тайному согласию с Москвой, которая не хочет отпускать Армению на прозападный путь? Ведь теперь Россия - как гарант мирного соглашения - становится главным игроком армянской политики, а в придачу еще и усиливает влияние на Азербайджан!

Но для нас в этой истории главное уроки, которые Украина должна сделать по итогам капитуляции Армении. Свои территории можно и надо возвращать военным образом, а российские чекисты всегда всех предают. И в первую очередь – своих, так называемых "друзей".

Как думаете, это весомый аргумент, чтобы прекратить искать мир в глазах Путина?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, в ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.