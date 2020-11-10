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Проект "Без цензуры": Карабах. Уроки для Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Что получили Армения, Россия, Азербайджан и Турция после того, как армяне подписали капитуляцию в Карабахе? Какие уроки из этого всего следует извлечь Украине? Первый и главный: тот, кто связывается с Россией - всегда проигрывает!

Непростую ситуацию понятными словами разбирает Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры".

Армения за ночь превратилась, по сути, чуть ли не в самоуправляющуюся территорию России. Ведь Кремль более 40 дней не мешал туркам и азербайджанцам делать все, что те пожелают в регионе, который совсем недавно считался стратегическим для россиян.

Может быть, Баку действовал по тайному согласию с Москвой, которая не хочет отпускать Армению на прозападный путь? Ведь теперь Россия - как гарант мирного соглашения - становится главным игроком армянской политики, а в придачу еще и усиливает влияние на Азербайджан!

Но для нас в этой истории главное уроки, которые Украина должна сделать по итогам капитуляции Армении. Свои территории можно и надо возвращать военным образом, а российские чекисты всегда всех предают. И в первую очередь – своих, так называемых "друзей".

Как думаете, это весомый аргумент, чтобы прекратить искать мир в глазах Путина?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, в ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+9
У Азербайджана тоже было несколько позорных договорняков, типа нашего Минского. Но вот наступил тот день, когда президент Алиев смог сказать :
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
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10.11.2020 15:18
+8
Кто усвоит этот урок? Клован..ермак..хомчак..таран. Они двоечники и вонючие коллаборанты.
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10.11.2020 15:06
+6
Минск не был ни позором ни победой. По сути єто была единственно возможная реакция на прямое кацапское вторжение. Точно как и у Алиева, практически очистившего Карабах, вынуждены идти на уступки ввиду появления кацапских войск. Но вот почему-то очистка 2/3 окуупированого Донбасса "забыта" а очистка 2/3 Карабаха для Азербайджана победа. Как-то так.
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10.11.2020 15:34
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Кто усвоит этот урок? Клован..ермак..хомчак..таран. Они двоечники и вонючие коллаборанты.
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10.11.2020 15:06 Ответить
І такий же самий в переважній своїй масі сірий недалекоглядний холуйський народ. Українці нажаль, з своїх постійних катастрофічних помилок висновків не роблять, а то вони будуть робити висновки з помилок інших? Смішно.... І сумно.
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11.11.2020 09:47 Ответить
Так мы уже прошли эти уроки, сейчас мы в 6 классе, для чего нам уроки первоклашек?
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10.11.2020 15:08 Ответить
азербайджан по твоей логике в 30-м классе
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10.11.2020 15:17 Ответить
Похоже,
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10.11.2020 15:22 Ответить
В Карабахе произошло то что и на Донбассе 6 лет назад. Только у Алиева єто победа, а у Украины "позорный Минский договорняк".
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10.11.2020 15:10 Ответить
У Азербайджана тоже было несколько позорных договорняков, типа нашего Минского. Но вот наступил тот день, когда президент Алиев смог сказать :
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
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10.11.2020 15:18 Ответить
Оно то так, но наличие кацапских "миротворцев" на территории Азербайджана рано или поздно вылезет азерам боком.
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10.11.2020 15:20 Ответить
На відміну від України, в якої в 2014 не було надійного союзника (одні лицемірні звиздуни), у Азербайджана є Туреччина з одною з найсильніших армій світу та розвинутою економікою.
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10.11.2020 18:45 Ответить
и чем же он позорен?не позорнее,чем договорняк азербайджана тридцать лет назад
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10.11.2020 15:18 Ответить
скобки видим?)
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10.11.2020 15:21 Ответить
Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 8201 где?
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10.11.2020 15:24 Ответить
Минск не был ни позором ни победой. По сути єто была единственно возможная реакция на прямое кацапское вторжение. Точно как и у Алиева, практически очистившего Карабах, вынуждены идти на уступки ввиду появления кацапских войск. Но вот почему-то очистка 2/3 окуупированого Донбасса "забыта" а очистка 2/3 Карабаха для Азербайджана победа. Как-то так.
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10.11.2020 15:34 Ответить
Єдиною можливою реакцією на кацапське вторгнення в Крим взимку 2020 року та влітку 2014 року в Луганську та Донецьку області - було знищення всіма можливими силами та засобами гвинтокрилів з "зеленими чоловічками" над Керченською протокою та колон російської бронетехніки з особовим складом путінського війська НА МАРШІ ! Ракетами "земля - воздух", "Точками "У", "Градами", "Ураганами" та "Смерчами". Вщент та з особим цинізмом. На своїй території. Із загибеллю, на жаль, цивільних але кількість яких безперечно стане на порядок менше, ніж кількість загиблих протягом років війни та ворожої окупації. Тільки це відразу би припинило російську агресію та зберегло би десятки тисяч життів українських громадян разом з життями російського армійського бидла! Але це могли зробити лише ті владні особи, які би мали яйця та які дійсно би вважали Україну своєю Батьківщиною та незалежною державою, а український народ - своїм. Які мали би гідність та мужність. Які були би державними діячами. Росіян зупиняє тільки сила та великі втрати. Все інше - від лукавого та їх агентів впливу.
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11.11.2020 09:18 Ответить
Но они шли к победе 30 лет, так что у нас не все потеряно.
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10.11.2020 15:25 Ответить
Позорный договорняк происходит сейчас. Когда Зебил отдает землю при полностью боеспособной армии.
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10.11.2020 15:58 Ответить
это не позор, это крах арменских территориальных фантазий, для фантазий нужна была кацапия, без фантазий кацапия уже не нужна..., скоро ары пошлют всех кацапов нах... в угро-финские болота слушать кваканье жаб... такие "друзья и покровители" как кацапы и даром не нужны... Армения вскоре подумает про НАТО....
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10.11.2020 15:26 Ответить
Ніт! Арменія вже на міцному кремлівському ланцюгу як вічний васал кремля.
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11.11.2020 09:25 Ответить
три братских славянских народа - ормяне, па рашники и бело рашисты будут теперь выступать оццами основателями новосовковии для всех постсовецких республик, не успевших вовремя послать nach старшего брата. )
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10.11.2020 15:39 Ответить
У "заяві" (не плутати із договором або актом) ні слова про капітуляцію Вірменії.
По суті - це угода про припинення вогню строком на 5 років. Сторони (Вірменія і Азербайджан) "зупиняються на займаних позиціях". По лінії розмежування стануть головорізи союзника і підбурювача Вірменії. За "заявою" виведенню підлягають "армянские вооруженньіе сильі". Таким чином, виведення "збройних формувань арцаху" під питанням, і тлумачити це питання буде мацква так: "якщо сторона Заяви - держава Вірменія, то поняття "вірменські збройні сили" - це офіційні збройні формування, що контролюється державою Вірменія, а тому "армія оборони арцаху" під виведення не підпадає). За 5 років мацква переозброїть і Вірменію, і карабахських сепаратистів, розробить план оборони з урахуванням помилок, допущених у "44-денній війні".
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10.11.2020 16:06 Ответить
А жопа кацапської ібкономіки від здійснення такого плану не злиплеться? Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 8722
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10.11.2020 18:48 Ответить
Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 3103
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10.11.2020 16:42 Ответить
А справді цікаво ,що стало тим горщиком з медом, спинившим війну?! Смислу гальмувать азерам не було, ще трохи зусилль і вони б мали ВЕСЬ Карабах. А то ще й контроьований самими коридор в Нахічевань. Десь жирні отари поміняли власників, а може і холодильник "Розенлєв", не кажучи вже про бесплатну путьовку...
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10.11.2020 17:06 Ответить
Цілком можливо, що про "Розенлев" та овець сторони (за винятком Арменії) домовилися попередньо. А можливо збитим кацапським гвинтокрилом (як своєчасно він запалав та гепнувся) кремль викрутив яйця Алієву, погрожуючи вступом у війну рф згідно ОДКБ.
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11.11.2020 09:32 Ответить
А мне сдается выводы еще рано делать. Ничего толком еще не ясно. Да и мути хватает в данном договорняке. Так шо поглядим-посмотрим. А уже потом выводы делать будем.
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11.11.2020 01:35 Ответить
этим примером теперь Путин будет тыкать в лицо западным лидерам: посмотрите, я ввел "миротворцев" и сразу наступил мир. А разные Штайнмаеры и Кравчуки будут дружно подвизгивать.
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11.11.2020 09:36 Ответить
 
 