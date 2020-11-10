Проект "Без цензуры": Карабах. Уроки для Украины. ВИДЕО
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Что получили Армения, Россия, Азербайджан и Турция после того, как армяне подписали капитуляцию в Карабахе? Какие уроки из этого всего следует извлечь Украине? Первый и главный: тот, кто связывается с Россией - всегда проигрывает!
Непростую ситуацию понятными словами разбирает Богдан Буткевич в новом выпуске "Без цензуры".
Армения за ночь превратилась, по сути, чуть ли не в самоуправляющуюся территорию России. Ведь Кремль более 40 дней не мешал туркам и азербайджанцам делать все, что те пожелают в регионе, который совсем недавно считался стратегическим для россиян.
Может быть, Баку действовал по тайному согласию с Москвой, которая не хочет отпускать Армению на прозападный путь? Ведь теперь Россия - как гарант мирного соглашения - становится главным игроком армянской политики, а в придачу еще и усиливает влияние на Азербайджан!
Но для нас в этой истории главное уроки, которые Украина должна сделать по итогам капитуляции Армении. Свои территории можно и надо возвращать военным образом, а российские чекисты всегда всех предают. И в первую очередь – своих, так называемых "друзей".
Как думаете, это весомый аргумент, чтобы прекратить искать мир в глазах Путина?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.
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Напомним, в ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
Пожалуйста, подождите...
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
По суті - це угода про припинення вогню строком на 5 років. Сторони (Вірменія і Азербайджан) "зупиняються на займаних позиціях". По лінії розмежування стануть головорізи союзника і підбурювача Вірменії. За "заявою" виведенню підлягають "армянские вооруженньіе сильі". Таким чином, виведення "збройних формувань арцаху" під питанням, і тлумачити це питання буде мацква так: "якщо сторона Заяви - держава Вірменія, то поняття "вірменські збройні сили" - це офіційні збройні формування, що контролюється державою Вірменія, а тому "армія оборони арцаху" під виведення не підпадає). За 5 років мацква переозброїть і Вірменію, і карабахських сепаратистів, розробить план оборони з урахуванням помилок, допущених у "44-денній війні".