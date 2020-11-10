Мэр Черкасс Бондаренко заболел коронавирусом. ВИДЕО
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заразился коронавирусом. С четверга он находится на изоляции.
Об этом Бондаренко сообщил на странице в сети Facebook в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы, наверное, уже знаете. Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей городской больнице, стал "плюсовый". Чувствую себя нормально, с четверга нахожусь на изоляции. Чувствую себя хорошо, работаю дистанционно с документами", - отметил мэр.
Бондаренко призвал людей соблюдать карантинные требования.
"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст", - добавил Бондаренко.
Топ комментарии
+4 Антип61
показать весь комментарий10.11.2020 18:13
+4 Vjacheslav Bondarenko
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+4 Vjacheslav Bondarenko
показать весь комментарий10.11.2020 18:25
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Местный лидер "Батьківщини" с 2010-2020 годы .
Нет особой неприязни ни к Бене , ни к "Укропу" (Майбах) ...
Но подача в КС последняя -- вызывает отвращение . Но не к КС , а к тем , кто подал да ещё в одном пакете с ЖОПОй .
На ЖОПу рвотный рефлекс .
Юля видимо чувствует этот рвотный рефлек у своих избирателей и потому подала в КС отдельно это той мерзоты при вообщем-то общей позиции по земле и по "одноруким бандитам" .
Китайцы летучих мышей кушают -- у евреев это мягко говоря не вызывает кошерного экстазу . ***** свою "вакцину" наверное даже на собачках досттаточно раз не протестировал .
Насколько создатели этого пиара руки хорошо мыли -- вопрос открытый .
Нехай московиты покажуть по *****сосии ну хоть какой-то спад заболеваемости . А то в момент поросячих восторгов в самой *****сосии и на 3-х мертветчукских аналах мокшанцы били все свои немыслимые рекорды по "новозаболевшим" и по "почившим в бозе" -- лучшая реклами "вахвахвахцыны" !
Й мені похер усякі порохоботній й грантівськи закидони . Я не складаю враження від усяких гасел -- як програміст тільки аналіз голих фактів , а не слів Пороха , Лєщенка , або Шабуніна .
Вони постять й клоунаду влаштовують виключно для тих , для кого свої мизиків не вистачає .
Для тих , хто не здібен критично мислити й пливе за натовпом : "порохоботним" , "грантоїдським" ...
А я ось й до порохоботів й до грантоїдів не маю особливої агресії й припускаю в їх поглядах певне раціо .
Олігархи не бувають добрими , олігархат завжди зло . Але з усіх 5-6 олігархів Бєня найбільш був патріотично проактивним ... Ну а слова Бєні - це тільки слова . Нехай ЕС и США не вважають , що Україна це підвасальна теріторія й колонія . Нехай постійно бздять , що повернеться до впливу ***** . Це підвишує ціність й позиції країни .
І шо?
вот меня знакомая ругает!что я пошла к врачу! а надо было в больницу!как?если даже когда я позвонила с заключением кт легких что!!!!они ждали пцр! и лечение у меня не такое! вот у них в больнице они сдавали анализы и у каждого разное лечение..у кого кардиология..диабет ..щитовидка ну и всех ковид19.
а у меня нет сопутсвующих заболеваний! у меня просто 2 группа крови.....и она в риске с тяжелым теченим..почему? ну над этим уже работают..да и у китайцев 2 группа
Как пишут «Известия», исследование основывалось на информации из больниц Ухани. Первое исследование провели на основании группы крови 1 775 человек, которые заразились коронавирусом и наблюдались в Уханьской больнице.
Согласно полученным данным, больше всего пациентов имели вторую группу крови. Таких в больнице было 37,75%. Следующая по распространенности - первая группа (25,8%), затем - третья группа (26,42%). Меньше всего пациентов оказалось с четвертой группой крови. Подобные результаты подтвердились и в других больницах города Ухань.
Теги: коронавирус Китай пандемия
Как и на "китайских учённых" ...
больше. Больный бессимптомный его вирус ослбевает и перетворюеться не вакцину.