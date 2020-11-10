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Мэр Черкасс Бондаренко заболел коронавирусом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заразился коронавирусом. С четверга он находится на изоляции.

Об этом Бондаренко сообщил на странице в сети Facebook в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы, наверное, уже знаете. Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей городской больнице, стал "плюсовый". Чувствую себя нормально, с четверга нахожусь на изоляции. Чувствую себя хорошо, работаю дистанционно с документами", - отметил мэр.

Бондаренко призвал людей соблюдать карантинные требования.

"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст", - добавил Бондаренко.

Также читайте: Второй тур выборов Черкасского городского головы пройдет 22 ноября, - нынешний мэр Бондаренко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Да, он отчаянно боролся с карантином ни жалея ни своего, ни чужого здоровья...
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10.11.2020 18:13
+4
Заболел положительным тестом.
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10.11.2020 18:19
+4
Це політична необхідність. Сказали захворіти - захворів.
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10.11.2020 18:25
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Здоров'я, шановному меру.
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10.11.2020 17:56 Ответить
Да, он отчаянно боролся с карантином ни жалея ни своего, ни чужого здоровья...
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10.11.2020 18:13 Ответить
То так, бо плитка на околицях залишиться не покладеною.
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10.11.2020 18:30 Ответить
"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст''-не кажи гоп, ідучи на рать...!
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10.11.2020 18:00 Ответить
И все чувствуют себя нормально или почти нормально.
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10.11.2020 18:02 Ответить
Да Вы опрос гораздо быстрее Зели провели! На колеснице ездили, что так быстро всех заболевших опросили?
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10.11.2020 18:06 Ответить
Столько знатоков иврита - аж страшно ... Токо мало хто тут понимает , шо колисница и мерква это одно и тоже
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10.11.2020 18:15 Ответить
Таки да. Подъе*ончик был не случайным.
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10.11.2020 18:22 Ответить
Я это понял , но мало кто ещё
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10.11.2020 18:39 Ответить
А - нет, шмаркле хуже всех - 37,5, но скоро обязательно станет хуже.
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10.11.2020 18:27 Ответить
Ну, если он не лох, то должно быть 42.
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10.11.2020 20:54 Ответить
Лёг под "майбах" бенин ... Двоякое чувство .
Местный лидер "Батьківщини" с 2010-2020 годы .
Нет особой неприязни ни к Бене , ни к "Укропу" (Майбах) ...
Но подача в КС последняя -- вызывает отвращение . Но не к КС , а к тем , кто подал да ещё в одном пакете с ЖОПОй .
На ЖОПу рвотный рефлекс .
Юля видимо чувствует этот рвотный рефлек у своих избирателей и потому подала в КС отдельно это той мерзоты при вообщем-то общей позиции по земле и по "одноруким бандитам" .
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10.11.2020 18:13 Ответить
А шо там в Ерзац Езраель таки покупають китайскую вакцину? Или кацапскую дешевле?
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10.11.2020 18:19 Ответить
Какая китайская, какая *********** ?!
Китайцы летучих мышей кушают -- у евреев это мягко говоря не вызывает кошерного экстазу . ***** свою "вакцину" наверное даже на собачках досттаточно раз не протестировал .
Насколько создатели этого пиара руки хорошо мыли -- вопрос открытый .

Нехай московиты покажуть по *****сосии ну хоть какой-то спад заболеваемости . А то в момент поросячих восторгов в самой *****сосии и на 3-х мертветчукских аналах мокшанцы били все свои немыслимые рекорды по "новозаболевшим" и по "почившим в бозе" -- лучшая реклами "вахвахвахцыны" !
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10.11.2020 18:32 Ответить
Какая неприязнь? Він ішов у мери під прапором "За майбутня коломойськогоо"
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10.11.2020 18:29 Ответить
Те , що під час руйнування спроби зтворити ОНР Палиця був губернатором Одесчини , а Бєня Днепрівщини -- це вже історичні факти . Як й розмова Бєні з напівватним Кернесом . Це саме Бєня з Палицею врятували три області від навали й унутрішніх ворогів . А верогідно йще Запорізьку область .
Й мені похер усякі порохоботній й грантівськи закидони . Я не складаю враження від усяких гасел -- як програміст тільки аналіз голих фактів , а не слів Пороха , Лєщенка , або Шабуніна .
Вони постять й клоунаду влаштовують виключно для тих , для кого свої мизиків не вистачає .
Для тих , хто не здібен критично мислити й пливе за натовпом : "порохоботним" , "грантоїдським" ...
А я ось й до порохоботів й до грантоїдів не маю особливої агресії й припускаю в їх поглядах певне раціо .

Олігархи не бувають добрими , олігархат завжди зло . Але з усіх 5-6 олігархів Бєня найбільш був патріотично проактивним ... Ну а слова Бєні - це тільки слова . Нехай ЕС и США не вважають , що Україна це підвасальна теріторія й колонія . Нехай постійно бздять , що повернеться до впливу ***** . Це підвишує ціність й позиції країни .
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10.11.2020 19:20 Ответить
Заболел положительным тестом.
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10.11.2020 18:19 Ответить
Зараз політична мода: "заболел короновірусом".
І шо?
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10.11.2020 18:22 Ответить
Це політична необхідність. Сказали захворіти - захворів.
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10.11.2020 18:25 Ответить
Видно хтось хабаря дав грошима, на які наплював хворий
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10.11.2020 18:27 Ответить
ага!а люди умирают!
вот меня знакомая ругает!что я пошла к врачу! а надо было в больницу!как?если даже когда я позвонила с заключением кт легких что!!!!они ждали пцр! и лечение у меня не такое! вот у них в больнице они сдавали анализы и у каждого разное лечение..у кого кардиология..диабет ..щитовидка ну и всех ковид19.
а у меня нет сопутсвующих заболеваний! у меня просто 2 группа крови.....и она в риске с тяжелым теченим..почему? ну над этим уже работают..да и у китайцев 2 группа
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10.11.2020 18:28 Ответить
Китайские медики сопоставили данные о пациентах из нескольких больниц города Ухань и выяснили, что одна группа крови встречалась у заразившихся чаще всего.
Как пишут «Известия», исследование основывалось на информации из больниц Ухани. Первое исследование провели на основании группы крови 1 775 человек, которые заразились коронавирусом и наблюдались в Уханьской больнице.
Согласно полученным данным, больше всего пациентов имели вторую группу крови. Таких в больнице было 37,75%. Следующая по распространенности - первая группа (25,8%), затем - третья группа (26,42%). Меньше всего пациентов оказалось с четвертой группой крови. Подобные результаты подтвердились и в других больницах города Ухань.

Теги: коронавирус Китай пандемия
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10.11.2020 18:29 Ответить
Що ти среш тут цей бред? Тебе послухати, то вже мало б пів Китаю та світу вимерти. А Італія то взагалі обезлюдніти. Це не та хвороба яка малаб знищити рабів, покищо така ціль не стоїть, це такий соціальний експеремент та терект, яки покликаний загнати баранів у стойло, обстригти їх і забрати в них цілий ряд прав та свобод, яких вони досягли за останні декілька століть.
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10.11.2020 18:49 Ответить
Ссылки на кремлёвские порносайты в Украине вызывают устойчивые рвотные рефлексы .
Как и на "китайских учённых" ...
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10.11.2020 19:23 Ответить
Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5910 Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2193
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10.11.2020 19:02 Ответить
А он видимо бессмертный раз решил в 3ю горбольницу сходить. Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8892
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10.11.2020 19:38 Ответить
Амереканцы иследовали тесты и выявили что на 90% брехливи.у другой компании вышло еще
больше. Больный бессимптомный его вирус ослбевает и перетворюеться не вакцину.
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10.11.2020 20:17 Ответить
 
 