В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек, - Нацполиция. ВИДЕО
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В Одессе на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Инцидент произошел около 18:30
"По имеющейся информации, водитель Toyota, двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - указывается в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.
По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч.
Пожалуйста, подождите...
Це вже швидкість зльоту, для легкомоторного літака.
Капець. В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє. Якщо б йому "впаяли" декілька мільйонів штрафу і за перевищення швидкості і за лікування постраждалих і компенсація їм, то можливо інші "дятли" подумали б чи вартує так ганяти.
І так їздить підлога Канади навіть о годині списів, osti d'criss de tabarnak...
Ви бачили які в Одесі тротуари особливо в історичному центрі? Позбавляти прав треба пожиттєво п'яниць за кермом, вони все одно бухати не кинуть. За перевищення швидкості позбавляти прав на п'ять років. Через такі покарання всі почнуть їздити по правилам. Безкарність - породжує злочинність.
Але простіше посадити водія - 120 км/год це швидкість не для міста
Після десь 2014-2015р водії з номерами АЕ та ВН виглядають найбільш неадеківатними.
Таке враження, що чи донецькі переїхали в зазначені міста, чи рузькего духу там за останній час побільшало