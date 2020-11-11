Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19: температура до 38°C, легкие насморк, кашель и отсутствие изменений психического состояния. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил на брифинге.
По словам Степанова, лечиться на дому могут только люди с легким течением болезни. Решение о медпомощи в домашних условиях принимает исключительно семейный врач. Врач или медсестра должны осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента и состояние контактных лиц. Выбор метода контроля выбирается врачом индивидуально, в зависимости от состояния пациента.
Говоря о том, что же такое легкое течение заболевания, Степанов отметил, что это небольшая лихорадка до 38 градусов, но она хорошо контролируется при приеме жаропонижающих припаратов: то есть есть температура 38 - 38,2, а при приеме жаропонижающих она сразу падает.
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, отсутствием изменений психического состояния", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Раньше они назывались здоровыми.
- То, что Вы не сидите, это не Ваша заслуга. Это наша недоработка (с)
И что делать будем? Вместе с памперсом будем маску надевать?
так что ты ДЕБИЛ В КВАДРАТЕ
а мой муж это мой муж что хочу то и говорю..
а ты ДЕБИЛ не имеешь права
Этот вирус поддается лечению не таблетками, а народными средствами.
Посылаю вам, применяемые мною сейчас, рецепты от простуды и буду рада, если они помогут вам.
Если у вас заболело горло, ломит тело, начинается першение или кашель то можно принять половину чайной ложечки питьевой соды. Ее надо залить стаканом закипающей воды (кипение белого ключа или до первых пузырьков, или 90 градусов). У нас электрочайник с такой возможностью - до 90 градусов нагревать. Затем нужно помешать ложечкой в стакане - погасить соду этой водой и подождать до теплого состояния или охладить в ковшике с холодной водой. Стакан с теплым составом выпить сразу. Я всегда тут же чувствую облегчение.
Если простуда уже достаточно сильна, то можно пить и в обед, и вечером. Я же, если мне случалось вдруг почувствовать себя плохо, пила сразу же, невзирая на время, даже после еды. И все равно мне становилось лучше. Хотя рекомендуют пить с утра за полчаса до еды.
Я пью не регулярно, а только когда мне становится плохо или после посещения большого магазина, где было много людей и неочищенные кондиционеры, потому что опасаюсь тромбирования вен грязью, что выливает сода в кровь. Если вдруг после приема распухла вена, я пью большой стакан чистой воды и вена приходит в порядок.
Кроме того, так как я пью чашку или две кофе в день, я добавляю туда пол чайной ложки куркумы или одну ложечку для специй куркумы. К ней я досыпаю маленькую щепотку - буквально слегка-слегка - черного и красного острого перца. Красный острый перец - против образования тромбов, а оба перца вместе усиливают действие куркумы в сто раз. Также я добавляю в кофе пол чайной ложечки для специй молотого кардамона - он успокаивает нервы, пол ложечки для специй корицы она способствует стройности и от тромбов, ложечку для специй сухого какао - он хорош для работы мозга и продлевает жизнь, ну и, самое главное специальную ложечку для кофе на длинной ручке - растворимого кофе. Кроме того, я добавляю один бутончик гвоздики, который размалываю вручную пестиком в ступке, так как кофемолка его не берет - бутончик твердый, и один раздавленный пестиком грецкий орех - его ядро - оно мягкое и легко давится- грецкий орех придает силы.Сейчас я эту смесь приспособилась молоть быстрее железной ногой блендера, туда я еще добавляю немного семечек тыквы и , иногда, даже один зубчик чеснока - перемалывается в пасту моментально. Вот такая получается бурда - но я привыкла. Только надо вынуть перегородки ядра ореха, я их складываю отдельно в стаканчик и посмотрю от чего помогает и, может быть, приготовлю.
Конечно, это когда есть время.А так можно без орехов и семечек и гвоздики. Куркума - умная специя, она лечит то, что болит, природный антибиотик, продлевает жизнь.
Если у вас расстройство желудка или поднялось давление, или вам плохо - достаточно выпить пол чайной ложки куркума на полстакана просто горячей воды. Можно добавить щепотки перцев, а можно и без. Я пила несколько раз в день, когда мне было плохо от простуды и другие средства не помогали и всегда наступало улучшение.
Кроме того, нормализовать высокое давление помогает отвар картофельных очисток, если его залить слегка сверху водой и кипятить 15 минут. Этот напиток также укрепляет сердце. Хорошо иметь в морозилке такой отвар в железной кружке - поставил на газ, растопил и отпил пол стаканчика. Остальное - опять в морозилку. Часто помогает с первого раза и давление стабилизируется надолго. Если же легкое повышение давления - то помогает просто съесть банан.
Если же у вас снизилось сильно давление, такое бывает, когда тучи и дождь или магнитные бури, то помогает, так называемый, американский кофе. Одна чайная ложка растворимого кофе на стакан горячей воды без сахара.
От кашля хорошо помогает инжир в молоке - три плода инжира сухих (они дешевле свежих) вскипятить, слегка покрыв молоком в ковшике, и через минут пять уже они будут рассыпаться под вилкой. Поварить до слегка кремового цвета минут 5-7 и превратить железной ногой блендера для коктейлей с маленькими лопастями, в кремовый десерт. Этот чудесный, сладкий и очень вкусный кремовый десерт отлично помогает от кашля.
Если же вы желаете убить вирусы в легких, кашляете сильно, то помогает лекарство для детей от кашля - одну луковицу среднего размера измельчить в пюре с одной столовой ложкой сахара при помощи железной ноги блендера. И оставить на 6 часов, чтобы вышло зло из лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Если же вы желаете помолодеть, стать более сильным, энергичным, прекрасно выглядеть, обновить кровь и излечиться от сильного кашля, то помогает лекарство настойка - алоэ-кагор-мед. Ее принимают по столовой ложке один или три раза в день, в зависимости от того желаете ли вы профилактики или лечения. Не пытайтесь принимать больше столовой ложки, потому что поднимется давление. Но это как допинг, за силой последует слабость, поэтому его нельзя употреблять без перерыва и надо следить как вы его переносите.
Вот ссылка на статью об этой настойке.
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Рецептов такой настойки много. Я же сама делаю вот по такой вырезке - там больше кагора.
В одном из календарей на будущий год нам действительно удалось
отыскать рецепт здоровья, о котором спрашивает читательница: З75 г
алоэ (возраст 3 - 5 лет, перед срезом не поливать в течение 5 дней)
измельчить на мясорубке, добавить 625 г майского меда, 675 г кагора.
Смешать и поставить на 5 суток в темное, прохладное место. Принимать
первые пять дней по 1 чайной ложке, а в последующие дни - по 1
столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Курс - от 2 - 3 до 6
недель. Рекомендуется при онкологии, болезнях желудка, печени, женских
болезнях, туберкулезе легких, язве желудка, воспалительных процессах в
организме, гриппе, ангине, хронических болезнях, головных болях,
радикулите, склерозе. Но хотим добавить: прежде, чем пить этот настой,
неплохо бы все-таки посоветоваться со своим лечащим врачом. Препараты
алоэ противопоказаны при геморроидальных и маточных кровотечениях и
беременным женщинам.
Вот ссылка на такой же состав
https://www.livelib.ru/book/160375/readpart-doktor-na-podokonnike-udivitelnye-svojstva-komnatnyh-rastenij-irina-filippova/~14
Кустик алоэ, стоит у нас 50-60 гривен у бабушек - перемалываете в чашке блендера, взвешиваете и по пропорции смешиваете с необходимым количеством меда и кагора. Можно и другое красное вино. Отливаете в маленькую бутылочку, например, пластмассовую от сока и принимаете. Сразу становится легче и кашель проходит. Остальное настаивается отдельно. Доливаете по мере опустошения бутылочки из основной массы. Я храню в холодильнике.
Эту смесь употребляют туберкулезники и она обновляет кровь. Она также дает организму дополнительные силы преодолеть заболевание, потому что при простуде или гриппе бывает сильная слабость.
Кроме того, от кашля помогает вкусное сладкое лекарство - шоколадное масло. Смешиваете поровну масло сливочное и мед - сколько вы считаете нужным по количеству и добавляете сухого какао - несколько столовых ложек - по виду посмотрите и по вкусу - строгих пропорций нет, чтобы было шоколадное масло. Я добавляю две-три столовые ложки, но, возможно, вы захотите больше добавить. Детям не надо так много уж какао. Хорошо смешать в чашке блендера - за пару секунд готово лекарство. Принимают по столовой ложке, можно по чайной - как пожелаете. Оно помогает от кашля.
Хорошо иметь в сумочке леденцы от кашля с мятой или эвкалиптом. Их можно купить в аптеке или в кондитерских магазинах. Тогда, если в маршрутке или на людях запершит в горле, то леденец снимает кашель и першение.
Некоторые говорят, что иногда покупают козье молоко или любят молоко, или есть в данный момент молоко. Вот прекрасный рецепт аналога «золотого молока», которое можно сделать с куркумой. И тоже улучшит самочувствие.
В АТБ сейчас продается по скидке за 20 гривен пакет сгущённого молока с какао. Добавляете куркуму в горячее молоко и немного этой сгущенки. Но, козье молоко итак очень крепкое, по сравнению с обычным. Поэтому можно в горячее козье просто пол чайной ложки или чайную ложку куркумы, добавить меда по вкусу и даже без какао. Как-то я добавила растворимого кофе туда ложечку - было необыкновенно вкусно - сгущенка с какао, по вкусу, растворимый кофе, у меня даже молока на тот момент не было. Словом, экспериментируйте, будете сами себе ресторанный повар Тут надо следить по самочувствию и стараться не делать экстрима по пропорциям.
Если исчезают силы, то очень помогает Чаванпраш - индийская вкусная паста основанная на индийском крыжовнике.Ее можно купить в эко магазинах или выписать по почте из индийских магазинов в Интернете. Принимаю по пол чайной ложки с горкой, если надо куда то пойти, а сил нет.
У нас знакомые есть в России. У них вся семья их брата заболела и муж этой знакомой женщины обзавелся симптомами. Тогда мы предложили им пить соду временно 3 раза в день, куркуму с чаем или с кофе или с водой и была у них настойка алоэ, кагор, мед - по столовой ложке 3 раза в день. Временно. Так муж потом тест сдал - отрицательный и все здоровые стали, даже бабушка. Теперь уже не надо пить все это, а только если признаки простуды появятся по разу в день или пару раз в день. А если здоровы, то я только в кофе всегда куркуму ложу с перцами, а если испугаюсь статьей про ковид, то соду выпью один раз.
Кстати, лет пять назад я