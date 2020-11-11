Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская. ВИДЕО
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В условиях эпидемии коронавирусной инфекции нельзя было открывать школы.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
На вопрос журналиста, что бы она сделала в первую очередь, если бы оказалась на месте президента Владимира Зеленского, Голубовская ответила: "Я бы ужесточила контроль над соблюдением рекомендаций. Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу 1 сентября. Я понимаю, что это сложности для людей. Но сложности сложностям рознь. Я понимаю, что детей негде оставить. Но я знаю, что дети – это двигатель любой эпидемии. Дети пошли в школу – через две недели Киев попал в "оранжевую" зону".
Она отметила, что нужно было заранее обеспечить "койки с кислородом по всей Украине", а это невозможно сделать быстро.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
1 сентября в Украине открылись все школы, за исключением тех, где высокая эпидемиологическая опасность.
27 октября директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ – не слишком эффективный метод в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.
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Просто необразованное создание))))) ВОТ ЭТО СИМВОЛ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ ПО СЕМАШКО
все образование купленое за бабки Эпидемия показала что тупо мрак. Эти неучи даже нормально протоколы не могут написать в рекомендациях МОЗ!!!! Пишут дозировки препаратов одинаковые для любого пациента с разным весом (((( Ну просто МРАК!
ВООБЩЕ РЕФОРМУ МЕДИЦИНЫ НАДО НАЧИНАТЬ С РЕФОРМЫ МЕДОБРАЗОВАНИЯ!!! И переводить всю медицину на рыночные рельсы!! Иначе пипец всем
Верно.
Но наши непрофессиональные власти все делают через жопу.
Сначала (весной) они перепугались и приняли чересчур жесткие меры.
Потом (осенью) они отнеслись недопустимо наплевательски и... уверенно полетели к состоянию Бергамо!