Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД. ВИДЕО
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Злоумышленник заводил романы с женщинами в соцсетях и выманивал у них деньги. Общая сумма убытков составляет более 100 тыс. гривен. В ходе следствия правоохранители установили, что фигурант причастен еще и к торговле наркотиками. Ему грозит до десяти лет за решеткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сотрудники киберполиции установили, что к действиям причастен 26-летний иностранный гражданин, который является студентом одного из вузов Ивано-Франковска. Он в соцсетях знакомился с украинками, а после налаживания доверительных отношений - выманивал у них деньги. По предварительным данным, пострадавшие перечислили мужчине более 100 тыс. гривен.
Во время документирования мошеннических действий фигуранта правоохранители установили, что он также причастен к сбыту наркотиков. Мужчина совершил продажу наркотического вещества, которое по результатам экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, является кокаином.
По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук, деньги, а также порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое направлено на проведение соответствующих исследований. Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотика.
Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту - лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
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Не знаю, но по-моему Киберполиция занисается Кибердеятельностью типо - ой, поймали лошка, дадим-ка ему ка 10 лет ка, а судья такой:
, даду-ка, с базуки-ка, студенту освобождение ка так как Киберполиция ка, гонит беса ка.
доон(с)
да, да, да, это не совок, то есть.... трудно будет чет такое удумать то. то есть, ты понял, нет?