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Ивано-Франковск (793) МВД (9221) мошенничество (1129) наркотики (2107)

Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленник заводил романы с женщинами в соцсетях и выманивал у них деньги. Общая сумма убытков составляет более 100 тыс. гривен. В ходе следствия правоохранители установили, что фигурант причастен еще и к торговле наркотиками. Ему грозит до десяти лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники киберполиции установили, что к действиям причастен 26-летний иностранный гражданин, который является студентом одного из вузов Ивано-Франковска. Он в соцсетях знакомился с украинками, а после налаживания доверительных отношений - выманивал у них деньги. По предварительным данным, пострадавшие перечислили мужчине более 100 тыс. гривен.

Во время документирования мошеннических действий фигуранта правоохранители установили, что он также причастен к сбыту наркотиков. Мужчина совершил продажу наркотического вещества, которое по результатам экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, является кокаином.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук, деньги, а также порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое направлено на проведение соответствующих исследований. Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотика.

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Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту - лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. 

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Наверное, какой-то черножомый Мнямба, сын африканского короля? Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД - Цензор.НЕТ 4721
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11.11.2020 12:50
+2
Ах, обмануть меня не трудно, сама обманываться рада.
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11.11.2020 12:54
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Наверное, какой-то черножомый Мнямба, сын африканского короля? Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД - Цензор.НЕТ 4721
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11.11.2020 12:50 Ответить
Ну с виду точно не москаль)
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11.11.2020 12:54 Ответить
Может он их честно заработал. Белым девкам нравится темное мясо.
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11.11.2020 12:52 Ответить
Раньше прикольно было - дай мне на визу, ой, мамка умерла, дай на похороны, а потом пишет "сестра" - Ваню/Юлю взяли за то шо он те писал.а - дай на прокурора и т.д. = студенты в общаге все такие: Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД - Цензор.НЕТ 579 (ну и лоооох)(бухают на достанутые бабки)
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11.11.2020 12:58 Ответить
Ах, обмануть меня не трудно, сама обманываться рада.
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11.11.2020 12:54 Ответить
Ну-ну, Вольнова даже Калдыров ищет, а студент просто лох?
Не знаю, но по-моему Киберполиция занисается Кибердеятельностью типо - ой, поймали лошка, дадим-ка ему ка 10 лет ка, а судья такой:
Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД - Цензор.НЕТ 5104 , даду-ка, с базуки-ка, студенту освобождение ка так как Киберполиция ка, гонит беса ка.
доон(с)
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11.11.2020 12:56 Ответить
там явная подстава - все баксы якобы изьятые имеют одинаковые номера!
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11.11.2020 14:24 Ответить
где, просветите
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11.11.2020 14:29 Ответить
на видео, где подсветить?)
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11.11.2020 15:28 Ответить
если попа.демся, то такого вопроса не будет. я же сказал шо там есть номерА, так шо... не осоюо прятаться нужно - вмиг определят,.. шо и заметил выше то
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11.11.2020 16:56 Ответить
Кот, кстати, ролик вон видел - 80-тые, поймали чудака шо всунул.... в телевизор деньги и ..... забыл, там короче с 80шт. было., но "соль" в чем - поймали и вернули знаешь за шо? .... та за то шо я и пишу то. понял, нет? уже тогда "чехлили" за номера денег то.
да, да, да, это не совок, то есть.... трудно будет чет такое удумать то. то есть, ты понял, нет?
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11.11.2020 15:14 Ответить
ну сорри, но вот реально там уже "палили" оказывается по номерам купюр то.. О_О. сам чуть не обосрался. .. даже тогда блин!!!
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11.11.2020 17:03 Ответить
предприниматель налог оплатиль?
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11.11.2020 13:07 Ответить
Попался, курчавенький? (с)
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11.11.2020 13:19 Ответить
Бе-е-дненькие наркоторговцы.
Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД - Цензор.НЕТ 5748
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11.11.2020 13:40 Ответить
Опять мусора спалились! Все купюры, "изьятые" у рубероида имеют одинаковые номера!
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11.11.2020 13:57 Ответить
 
 