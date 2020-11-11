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В Армении оппозиция заявила о создании "Комитета национального спасения". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация") заявил на митинге в Ереване о создании комитета национального спасения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Оппозиция второй день требует отставки премьера Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол - предатель", происходят стычки с полицией.

Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.

Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

Читайте также: Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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Топ комментарии
+15
В Ростове-на-Дону уволен врач, рассказавший о гибели 13 пациентов с коронавирусом из-за перебоев с кислородом.
А Омский врач, вравший о Навальном, назначен министром здравоохранения области. Путинская Россия- это не для людей, а для разномастных ******. ****** и моральных уродов.
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11.11.2020 13:21
+11
Поздно !

Вас Россия кинула .
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11.11.2020 13:16
+10
воно так і буде,азербайджанці своє заберуть полюбе,а ось вірмени повністю потраплять під управління з москви.своїми діями вони тільки пришвидшують це..
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11.11.2020 13:23
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Поздно !

Вас Россия кинула .
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11.11.2020 13:16 Ответить
А может они планируют и Воронеж бомбить?😁
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11.11.2020 13:27 Ответить
У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 2187
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11.11.2020 13:54 Ответить
Цивілізовані країни , тянуться і співпрацюють з Україною, дикі країни лізуть до кацапії і попадають в рабство, краще з Україною втратити ніж з мокшою влізти в лайно.
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11.11.2020 17:36 Ответить
поздно - туда уже въехали кацапские войска, Дашнакцутюн снова протелел как всегда
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11.11.2020 13:17 Ответить
Не в Карабах потрібно было вводити миротворців, тим більш російських - там Азербайджан і сам впорався б. А от Вірменію потрібно буде вгамовувати досить серйозно - войовничий дух нацизму з вірменів ще не вивітрився.
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11.11.2020 13:19 Ответить
воно так і буде,азербайджанці своє заберуть полюбе,а ось вірмени повністю потраплять під управління з москви.своїми діями вони тільки пришвидшують це..
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11.11.2020 13:23 Ответить
Що аріки, залізли в пащу скаженого ведмедя, хто ж вам після цього допоможе, чий Крим аріки?
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11.11.2020 16:41 Ответить
Там не "нацизм", а "цехакронізм"... Почитай у Гуглі... Практично, те саме, тільки там не "арійці", а "цехамарди"...
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11.11.2020 14:20 Ответить
Відміна мирного плану призведе до знищення Вірменії та повної окупації території Вірменії військами Азербайджану та Туреччини. Невже вірмени не розуміють наслідків своїх дій! Захищати свої позиції потрібно було на фронті, а якщо позиції здані то гавкати в тилу і пінати владу яка зберегла хоч якісь вірменські анклави на колишніх окупованих територіях - це бути повними дебілами! Зараз Азербайдажн приєднає до себе Нахічевань сухопутним коридором і взагалі Вірменія втратить вихід до кордону з Іраном і не зможе постачати йому електроенергію, бо не буде спільного кордону! Добровольцям потрібно було активно діяти на фронті а не мутити воду в тилу після припинення боїв та підписання мирних угод.
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11.11.2020 13:20 Ответить
От и отлично Армения стала раковой опухолью и ее лечение путем люлей только пойдет им на пользу. И вааще, большинство популяции армян живет не в армении.
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11.11.2020 13:26 Ответить
Раковою пухлиною Вірменія стане якщо зараз Пашиняна знімуть і знову прийдуть до влади проросійські сили, ось тоді прийдеться вести тяжкі бої і з вірменськими терористами і з російськими терористами і випалювати цю землю напалмом. Зараз є надія на те що Вірменія піде по цивілізованому шляху розвитку і відійде від путіна назавжди.
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11.11.2020 13:30 Ответить
У тебя мозг рака
Кацапье - уже там
И кто же их туда позвал? Айайайайай, кто ж это сделаль?
Ты армян? Или жена армянка? Че ты так за них свой анус растягиваеш?
Это они виноваты во всех своих бедах. Давно бы уже смогли договорится с соседями по доброму. А твой пашинян или сопли жевал или кацапскую шнягу. Еще и крым кацапским признал. Вот и пришла ответочка: самы справедливый в мире 3-й закон Ньютона. Ты его наверное не знаеш - так я напомню:
"Дейситвие равно противодействию"
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11.11.2020 13:37 Ответить
3-й закон Ньютона: сила действия равна силе противодействия (действие и противодействие - разные воздействия, но по силе равны).
По сути: Пашинян пришел на волне Майдана в борьбе с коррупцией, и он хоть каким-то боком пытается быть прозападным (при этом и пророссийским тоже, такая себе многовекторность). Если придут чисто пророссийские силы, тогда запоребрик получит твердый плацдарм на южном Закавказье, а это не на пользу и нам, и тому региону.
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11.11.2020 13:51 Ответить
Если ты не заметил - они уже пришли
А пашинян оказался обыкновенным популистом с манией величия
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11.11.2020 13:54 Ответить
Пока Пашинян не в отставке, но к этому идет. К сожалению.
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11.11.2020 13:58 Ответить
Да хоть к сожалению - хоть к радости
Он нифига реального не сделал Посадил папередникав - молодец. А с соседями не пожелал договорится,положившись на кацапов.Дружба с кацапами всегда ведет к разрухе,нищете и вырождениюкоренной нации
Оглянись вокруг себя. Абсолютно все,кто положил на кацапье 150мм чуствуют себя лючше В отличие от тех,кто с ними целуется взасос
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11.11.2020 14:03 Ответить
Согласен, плюсую. Но на смену придут чисто пророссийские силы.
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11.11.2020 14:09 Ответить
Они уже там. База кацапская например. "Мифотворцы" то не в армению заходят. Это уже будет головняк для Баку
Я не увидел в действияш Пашиняна ничего,что б уменьшить прокацапское влияние
Может он там что-то и говорил - но не делал
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11.11.2020 14:14 Ответить
А как он с Азейбарджаном,смог бы договориться по Карабаху?Азера сказали бы давай выводи войска.Пашинян бы этого не смог бы сделать.А даже если бы и попробовал бы,то итог такой же.Его смели за сдачу Карабаха,те же промордовские партии У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 652
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11.11.2020 14:28 Ответить
Да нифига подобного. Был вариант как при совке: территория Азербайджана - но армянская атономия.
Ты в курсе,что и сейчас в Баку живет немало армян? Так что это не кажется сказкой
Но армяне подумали,что кацапия будет боговать вечно
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11.11.2020 14:33 Ответить
Ну так я и говорю, дали бы промордовские партии спокойно договориться с азерами?Фиг там.Там такой пропагандисткий трэш начался бы,що Пашиняна бы объявили предателем только за намерение об разговоре с азерами .И в итоге,те же грабли только без войны.Москали подняли бы армян,обвинивПашиняна в предательстве и подковёрных играх с азерами на предмет принятия условий азеров. У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 6059
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11.11.2020 14:43 Ответить
Мля, тебя почитать = так и с кацапней воевать не надо,поднять лапки к верху и на все согласится
Дело в том.что у тебя все описанное - в будуще-фантастическом времени
А теперь скажи: а что пашинян пытался сделать в этом плане?
Болеее чем нифейхоа Попытки не было...В результате писец пришел и забрался на голову.
Я не могу понять,что оно хорошего сделало,раз тут так за него из своих задниц Юнион Джек сделать пытаются?
Он только говорил что-то правильное
Он от разговоров ничрена не сторится. Где реальные дела?
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11.11.2020 14:49 Ответить
Ты ж сам начал о фантастике,когда сказал,що Пашинян должен был договориться?Я и предложил развить тему.Бес учёта мнения азеров.А азера,вдруг говорят Пашиняну, вали из Карабаха у тебя на всё про всё месяц.И шо Пашиняну им ответить? У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 4068
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11.11.2020 14:57 Ответить
Ты вот это читал?
11.11.2020 14:33
Это Алиев предлагал.
Где ты фантастику увидел?
Разве что в фантастическом ослином упрямстве
А тепер это пашик - просто шестерка в отбое. Он ни на что не влияет, профукал свои возможности Теперь глубоко фиолетово,что он там ответит. Мне просто по приколу посмотреть.что будет, если дашнаки захотят дальше воевать
Наверное как в "Грузинский басня пра Варон"
"Бальшой и дружный лес тагда
Варон всю ночь давал @@@ да
Пад утра йож сэм-восэм раз
Из птица сделал @@@ас"
Если честно - я ваще не предстаывляю, что им сейчас делать. Обо всем раньше думать надо было
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11.11.2020 15:07 Ответить
Та не позволили бы москали,советский вариант.Им нужен конфликт там и присутствие своих мордовойск.Они бы не дали Пашиняну,договориться с Алиевым.На любую попытку договора с Алиевым,Мордор бы скинул Пашиняна обвинив его в предательстве и сдаче Карабаха.И ещё раз говорю без учёта мнения азеров. У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 3597
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11.11.2020 15:15 Ответить
Ты опять начинаеш - вот если БЫ...
Он попытку делал?
А теперь где?
И никто за него заступится не хочет, кроме тебя
А так глядишь,евросоюз хай поднял...
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11.11.2020 15:17 Ответить
Та нафиг он мне нужен?!Пашинян просто унаследовал выстроенную совковую линию обороны попередниками и теперь его обвинияют в том,що Армения утратила Карабах.Хотя спрашивать треба со всех,кто был до него и не разговаривал с соседями азерами У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 184
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11.11.2020 15:20 Ответить
Вот и ладненько
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11.11.2020 15:28 Ответить
простите но решил встрять ваш спор. В некоторых вещах я с вами обоими согласен. А так нет. Алиев работает в упряжке с Эрдоганом, при этом главным у них там Эрдоган. И я никогда не поверю что решение о перемирии и воде миротворцев Алиев за неделю до окончательной победы, принял не переговорив с Эрдоганом и не получив на это его добро. Я думаю он получил. А это означает одно,конец первого акта трагикомедии под названием "Кавказ Турецкий" Смена актёров- битых армян поменяли на самозвано и не обосновано мнящих себя "Великими" россиян и новая партия на "шахматной" доске с далеко идущими для параши последствиями. Кстати грузины резко поменяли своё решение и открыли своё воздушное пространство для россиян- миротворцев. А ведь грузины на короткой ноге с турками. совпадение???? я в это не верю.
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11.11.2020 15:54 Ответить
а шо ж ти Толя, сам не "захищав свої позиції на фронті" а п`ять років "гавкав в тилу"? В Армении оппозиция заявила о создании "Комитета национального спасения" - Цензор.НЕТ 9083
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11.11.2020 13:27 Ответить
За Толю не переймайтесь, він без діла не сидів і приніс користі Україні не менше ніж в окопах.
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11.11.2020 13:28 Ответить
******** твій толя, і ти такий самий (а може й ти з ним одна особа )
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11.11.2020 14:22 Ответить
Язиком усі політичні помийниці вилизуючи? Особливо, в переддень виборів...
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11.11.2020 14:26 Ответить
а нафига азербайджану эта головная больв виде оккупации армении? У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 8667у тебя фантазии зашкалили...
оккупирует-сразу санкции,запретят продавать в европу нефтегаз.
а так,пссле освобождения он на коне,вершитель справедливости,алиев-любимец народа.западные инвесторы толпой,приоткрывается дорога в ес и нато. У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 8724
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11.11.2020 13:46 Ответить
******* територія Вірменії колись була частиною великого Азербайдажну, який сьогодні поділений на Вірменію, Іран та власне Азербайджан, це по-перше, а по друге Нахічевань досі не має сухопутного коридору з Азербайджаном і Алієв може відновити історичну справедливість і зайняти колишні азербайджанські землі між Нахичеванню та Азербайджанським Нагорним Карабахом і це буде половина Вірменії. А потім планувати приєднати до Азербаджану головні і найбільші азербайджанські території, які сьогодні є провінціями Ірану і це може знайти підтримку як США так і ЄС.
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11.11.2020 13:55 Ответить
Ага... Тільки перед цим йому треба, обов"язково, озброїть "Байрактари" протонними гарматами, а на орбіті розмістить "Зірку Смерті", з "гіперболоїдом інженера Гаріна"...
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11.11.2020 14:30 Ответить
СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ

В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности.
Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации.
Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности.
Они имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет.
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11.11.2020 15:05 Ответить
Мир вам , русский .
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11.11.2020 13:20 Ответить
В Ростове-на-Дону уволен врач, рассказавший о гибели 13 пациентов с коронавирусом из-за перебоев с кислородом.
А Омский врач, вравший о Навальном, назначен министром здравоохранения области. Путинская Россия- это не для людей, а для разномастных ******. ****** и моральных уродов.
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11.11.2020 13:21 Ответить
ормянская губєрнія роісі тільки так...
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11.11.2020 13:21 Ответить
У оккупантов полыхают пердаки.
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11.11.2020 13:21 Ответить
Крику много но все закончится свержением Пашиняна, а дальше будут жить с этим договором. На царстве будет любой, лишь бы он был ***********.
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11.11.2020 13:26 Ответить
Да уж!!!! І наче було більше трьох днів нареформи, але шось у Пашиняна пішло не так. Ніхто не вкурсі, що там з приврду вірменської капітуляці кажуть наші борцуні баригоборці?
В Армении оппозиция заявила о создании "Комитета национального спасения" - Цензор.НЕТ 180
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11.11.2020 13:27 Ответить
Пашинян заявляв що були проблеми з мобілізацією... Однак проблем з активністю в тилу, в столиці Вірменії, напевно, немає... Як це схоже на героїчних тиловиків в Україні... Чим далі від тилу, чим далі від відповідальності, - опоЗІЦія! - тим більші патріЙОти...
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11.11.2020 13:30 Ответить
Скорее всего воду мутят эти "оппозиционеры" для решения своих личных проблем, под псевдопатриотическим соусом "нас предали, война до победного конца", придуманным для недалёкой люмпенизированной массы.
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11.11.2020 13:37 Ответить
Оце буде тест для "дашнаків". Чи вони справжні, чи інспіровані та годовані ґебнею.
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11.11.2020 13:30 Ответить
Я не понимаю ,что с Армянами не так ,уйдите с Карабаха и сидите себе тихонечко развивайтесь, нет же плять ,затеяли войнушку, ну получайте теперь сдачу . Вопрос ,почему в 90-м все разбежались с Карабаха и не в Армению ,а куда угодно в том числе , На Украину ,почему не Ереван ? И сейчас народ тикает из Армении .Второй вопрос ,почему в Баку могут жить Армяне , а Ереване Азербайджанцы нет, да ладно Азербайджанцы ,другие национальности ? Почему Ереван не считается многонациональной столицей ? Так о тож🤔🤫🤦😠
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11.11.2020 13:35 Ответить
С армянами "все не так". Они в западне. В 20-е исторические земли армян советское правительство подарило Турции в надежде на то что турки присоединятся к "социалистическому лагерю". Турки "совков" кинули и строить социализм у себя напрочь отказались. После этого кацапы отхапали у азеров для армян. И оказались армяне в ловушке - откажутся от кацапов получат от азеров. Армяне теперь почти как евреи на Синайском полуострове в окружении 300 млн. мусульман. От Израиля камня на камне не останется как только прекратится помощь из штатов. То же произойдет с армянами в случае прекращения помощи кацапов только в разы быстрее. А после того как они разосрались с грузинами то даже бежать некуда...
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11.11.2020 14:13 Ответить
Для Пашиняна був єдиний варіант -повернуть окуповані землі Азербайджану, взамін на згоду про автономію Карабаху в рамках Азербайджану... Тобто, відновить "статус-кво" періоду СРСР... Так, вереску було-б, маса... Однак, проблема була-б, вирішена мирно, в цивілізованих рамках... Однак, як завжди, вірменська жадібність перемогла... Як і століття тому, вони захотіли ВСЕ!!! "І побільше!!!"(Почитай матеріали Паризької мирної конференції та Севрську угоду 1920 року...). Ну, як жаба, що захотіла проковтнуть сонце... В результаті втратили навіть своє... Бо тепер їм нормальне життя, в Карабаху, "не світить"... І не врятують ніякі миротворці... Ті, хто там залишаться, просто будуть тихо "догнивать", бо у Вірменії не буде ні грошей, ні бажання, ні можливості розвивать той регіон, а кацапам це взагалі не потрібно...
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11.11.2020 14:45 Ответить
ДА ,ВСЕ НА МОЦКВУ !!! У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 9124
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11.11.2020 13:36 Ответить
https://maxpark.com/community/5278/content/2070308

Мы обращали внимание наших северных соседей на то, что механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
И, похоже, наши попытки увенчались успехом. На днях портал «Южный Федеральный» опубликовал статью ростовского журналиста Евгения Михайлова «Кубанский Карабах», в которой автор открыто высказывает свои опасения по поводу армянизации юга России.
«Не приведет ли тихая, не замечаемая властями Кубани армянская экспансия к вопросу об автономии, после чего рукой подать и до требований отделения части страны?
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11.11.2020 15:44 Ответить
Смотрю на евроньюс этот митинг.
Все мужики вполне призывного возраста.
Почему вас не было на фронте?
Вспоминаю одного вуйка, который уклонялся от призыва.
Он, оказывается, не может - потянул спину, когда таскал шины на майдан.
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11.11.2020 13:36 Ответить
А Шо ты делал в это время с топазом в Маріїнському парку та на схилах Дніпра оттягивался?
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11.11.2020 14:00 Ответить
Там оттягивался твой идол - Скрябин, которому такие вумные вуйки поставили бюст на виноградаре.
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11.11.2020 14:15 Ответить
Не бреши кацапура. З топазом зажигав точно У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 6413
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11.11.2020 14:44 Ответить
Після пожежі і "той" насос...
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11.11.2020 13:37 Ответить
Игореша вы шо приаалываетесь ,куда там армяхи отойдут от Параши ,они же братья 🤦🤔🤫🤣🤣🤣🤣
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11.11.2020 13:39 Ответить
Igor L приаалываетесь
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11.11.2020 13:39 Ответить
Прикалываетесь
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11.11.2020 13:40 Ответить
Не могу разобраться по тексту соглашения - Шуша за азерами остается, или туда вйодет запоребриковские "миротворцы"?
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11.11.2020 13:44 Ответить
Шуша, это святое.
А кацапы уже в латинском коридоре, плюс дорога к какому то селу с коридора
Бмп с 100 мм пушками и тому подобное.
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11.11.2020 13:47 Ответить
Лачинском.
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11.11.2020 13:48 Ответить
Шуша - ключ к Карабаху, это уже понятно. Вопрос в том, заходят ли туда "миротворцы" из-за поребрика, и останутся ли там азербайджанские войска? В теории одно другого не исключает.
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11.11.2020 13:56 Ответить
Не зайдут.
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11.11.2020 14:16 Ответить
Ігор, згідно з умовами, ВСІ території, звільнені азербайджанськими військами, залишаються у них. Вірмени, своїм коштом, на протязі 3 років, повинні побудувать об"їздну дорогу навкруг Шуші, з Лачинської траси на Степанакерт. У азербайджанців Карабаху саме Шуша - "історичний центр "Чорного Саду"...
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11.11.2020 14:51 Ответить
воиев не зря пошел на мирный договор...так имеется возможность сухопутного соединения с нахичеванью в обмен на какую то часть карабаха.это экономически очень выгодно.
в случае срыва договора армянской стороной-просто продолжит деоккупацию территории.в любом случае не в проигрыше.
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11.11.2020 13:50 Ответить
Торговцы гвоздиками - как воевать, так проблемы с призывом, как бузить - аж бегом. У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 8469
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11.11.2020 13:52 Ответить
кожному незадоволеному видати автомат та в примусовому порядку відправити на захист вірменії ,пашиняну присвоїти військове звання єфрейтор і теж на захист вірменії (автомат невидавати тому що воняє і ніхто незможе підійти на 3км.) ,думаю що це буде справедливо по відношенню всіх загиблих у війні яку почали гарячі вірменські керівники.
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11.11.2020 13:53 Ответить
Клоуни )))
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11.11.2020 14:02 Ответить
То нормально.До влади повертається карабахсько-московський клан.
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11.11.2020 14:03 Ответить
Хочу посмотреть, как ары дератифицируют соглашение и пойдут миротворцев мочить.
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11.11.2020 14:12 Ответить
У армян на одного мужчину в Армении 6 (шесть) женщин. Они там в прямом смысле за...бались. Теперь кацапские миротворцы увеличат им рождаемость.
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11.11.2020 14:17 Ответить
А помнится , когда Пашинян пришел к власти его на руках носили. Этакий реформатор пришел, и с москвой дружит и на запад смотрит и рашка его поддерживает. Ну думаю, скоро он сольет Армению путлеру. Не прошло и года .. Российские "миротворцы", кстати те же, что и КРЫМ Захватывали, уже в Карабахе. Кто россии доверится, тот ею будет и кинут . Бисмарк про стоимость бумаги и стоимость соглашений с россией правильно писал, что бумага дороже соглашений, на которой они написаны.
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11.11.2020 14:18 Ответить
путлеру\\\\\\\\\

Кому?
Ты, ты просто читал про того шо ты срав.ниваешь урода с Гитлеррм?
извини, парень, но ты ... кхм, ты просто .... скажем так, если уж "срав.нил", то ты и твой Пусин = говно не достоин чистить за ним. ибо почитай(читать, нажать на Гугл, набрать, как воевал и что делал Гитлер)
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11.11.2020 14:25 Ответить
Сидели на диванах, скорбя по своим "обайрактараемуим" сос...гражданам, а теперь высрали - Пашинян-вор, дате мне АК(АШ - Хуго Шмайсерников), мы их порвем.... = побежали бить Спикера и громить кабинет Пашиняна.... "воины" так себе.
Только пранки с армянами послушать одно и то же "мамат кунэм", гидэ ты находишься, маму вы...у
.... ары, вы про сто как народ, заткнули бы себе .... вот как кацапы против чеченцев засовывают язык и бутылку, вам туда.
Опустили? Тогда завалите я не знаю, но написал что и куда то.
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11.11.2020 14:21 Ответить
там просто чет не то - выиграли пару сторон, но похоже Пашика "разыграли" то. Все выиграили, особенно Путин шо пообещал... ну, да как и совок всегда делал - тупо реально навесил свои дела на терпилу. и да, это достойно... атомной бомбы, или уважения, подлость ценится то
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11.11.2020 14:28 Ответить
На Кавказе есть гора
Самая высокая.
Под горою той река
Самая глубокая.
Если на гору взобраться
И с горы этой бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью распрощаться. У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку" - Цензор.НЕТ 9778
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11.11.2020 14:34 Ответить
Що ж уже зараз махати руками? Якщо хочуть нехай беруть в музеях гвинтівки Бердана №1 і супер ******* для Вірменії №2 і сідають в лекові авто та масованою атакою кинуться на прорив Байрактарів, от тільки чи вистачить лісів для братських могил. Потрібно було ще вчора гнати в заший таку владу і таких прем'єрів, наприклад як тут в Україні зараз.
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11.11.2020 14:46 Ответить
Кацапы обоссали Пашиняна.
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11.11.2020 14:52 Ответить
Історична довідка.https://streebogblog.wordpress.com/2020/09/28/карабах-поиск-исторической-правды/
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11.11.2020 15:26 Ответить
Если эти комитетчики хотят спасать Армению, то пусть идут на фронт и там спасают. Но они предпочитают грабить правительственные учреждения и произносить речи на митингах. Просто сборище шумных хачиков, которые решили перехватить власть у ослабевшего правительства.
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11.11.2020 16:07 Ответить
интересно, что бы порвали армяне своему Пашиняну, если бы он посмел подписать позорные Минские соглашения, окончившиеся унижением и трагедиями в Иловайске и Дебальцево
а хатоскрайникам все посрать что о них ноги вытерают
учитесь как что такое национальное достоинство
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11.11.2020 16:32 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Боюсь попытка не в зачёт, хронология обратная!
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11.11.2020 17:14 Ответить
Ну и к чему это гавно?
Они что, собираются воевать дальше?
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11.11.2020 17:13 Ответить
 
 