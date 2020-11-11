В Армении оппозиция заявила о создании "Комитета национального спасения". ВИДЕО

Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" ("Армянская революционная федерация") заявил на митинге в Ереване о создании комитета национального спасения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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Оппозиция второй день требует отставки премьера Никола Пашиняна, который подписал новое мирное соглашение с Баку. На площади Свободы митингующие скандируют "Никол - предатель", происходят стычки с полицией.

Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного соглашения.

Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.