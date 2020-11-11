Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде расширить сферу применения полицейскими электрошоковых приспособлений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.
В частности, законопроектом предлагается разрешить полицейским применять электрошоковые приспособления контактного и контактно-дистанционного действия для задержания лица, которое совершило административное или криминальное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому.
Также электрошокеры можно будет применять: для задержания совершившего тяжкое преступление или особо тяжкое преступление и пытавшегося убежать; для задержания лица, которое совершает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи; для задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают жизни и здоровью людей, в том числе полицейского.
На данный момент электрошокеры могут применяться полицейскими в случае отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, который находится под охраной, а также в случае отражения нападения животных, которое угрожает жизни и здоровью других людей.
Пожалуйста, подождите...
Я вообще считай не пью.
Забабахал бы конкурс на лучшего рабочего коксохимических заводов и подарил бы победителям.