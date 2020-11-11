РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15155 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
3 535 39
ВР (28728) Кабмин (13801) Нацполиция (15734) правоохранительные органы (2944)

Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде расширить сферу применения полицейскими электрошоковых приспособлений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, законопроектом предлагается разрешить полицейским применять электрошоковые приспособления контактного и контактно-дистанционного действия для задержания лица, которое совершило административное или криминальное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому.

Также электрошокеры можно будет применять: для задержания совершившего тяжкое преступление или особо тяжкое преступление и пытавшегося убежать; для задержания лица, которое совершает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи; для задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают жизни и здоровью людей, в том числе полицейского.

На данный момент электрошокеры могут применяться полицейскими в случае отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, который находится под охраной, а также в случае отражения нападения животных, которое угрожает жизни и здоровью других людей.

Также читайте: Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Я бы еще в его список безмасочников добавила. Вместо штрафа и без предупреждения.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:51
+6
хм.. интересно, а что разрешат нам, простым гражданам использовать против ментов на их произвол !? Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 7910
показать весь комментарий
11.11.2020 14:50
+5
это же нужно было такое придумать, дать садистам в руки инструмент для забавы, следующим решением наверное разрешат применять огнестрельное оружие по тем, кто плохо посмотрел в сторону полицая..
показать весь комментарий
11.11.2020 14:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хм.. интересно, а что разрешат нам, простым гражданам использовать против ментов на их произвол !? Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 7910
показать весь комментарий
11.11.2020 14:50 Ответить
в принципе никто не запрещает, главное не попадаться
показать весь комментарий
11.11.2020 14:52 Ответить
Ви шо, зовсім офуїли, суки?
показать весь комментарий
11.11.2020 20:39 Ответить
мусор?
показать весь комментарий
11.11.2020 21:05 Ответить
Огнестрел.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:01 Ответить
бруківка і підручні важкі предмети.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:33 Ответить
Терміново купуйте китайський електрошокер, бо скоро заборонять їх продавати. "Око-за-око" ще ніхто не скасував(Тора).
показать весь комментарий
11.11.2020 17:33 Ответить
Эта новость для тех кто не в маске.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:51 Ответить
Я бы еще в его список безмасочников добавила. Вместо штрафа и без предупреждения.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:51 Ответить
А Ви лібералка. Бо в Кабміні для таких, як оце Ви написали, розглядається така пропозиція: зобов'язати їх носити собачі намордники цілодобово!
показать весь комментарий
11.11.2020 15:34 Ответить
это для них самое важное, что нужно сейчас принимать? совсем обезумели.
показать весь комментарий
11.11.2020 14:55 Ответить
это же нужно было такое придумать, дать садистам в руки инструмент для забавы, следующим решением наверное разрешат применять огнестрельное оружие по тем, кто плохо посмотрел в сторону полицая..
показать весь комментарий
11.11.2020 14:58 Ответить
так они эти шокеры будут использовать даже против тех кто с ними просто словами не соглашается , а не оказывает сопротивление , как они сейчас и без шокеров делают . когда ******* своими погаными грязными лапами ребенка трогает , то вырвать ребенка из рук такого козла, это уже сопротивление .....отлично- Европа завидует
показать весь комментарий
11.11.2020 17:50 Ответить
кардиостимулятор у "нарушителя"( ошиблись) и писец ему от шокера... Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 8537
показать весь комментарий
11.11.2020 14:57 Ответить
ну, старички с кардиостимуляторами сейчас дома сидят
показать весь комментарий
11.11.2020 14:59 Ответить
Якщо у людини кардіостимулятор, вона можe виконати наказ поліцeйського з пeршого разу. І навіть бeз кардіостимулятора.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:54 Ответить
Якщо у людини кардіостимулятор - нехрен сопротивляться полиции!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:21 Ответить
странно, что раньше было нельзя. Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 273
показать весь комментарий
11.11.2020 15:00 Ответить
я так розумію, хтось хоче нагріти руки на закупці шокерів? у нас же інакше нічого не закупляють, якщо не планують на цьому заробити
показать весь комментарий
11.11.2020 15:02 Ответить
Янык не знал, что так можно КМ руки выкручивать, что полиции всё разрешат.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:03 Ответить
не давно в метро одного джентльмена крепили, ну которого со стрельбой и полицая за замечание газом залил, так там шокер был бы очень уместный
показать весь комментарий
11.11.2020 15:04 Ответить
Хмм. Учитывая их профессионализм... я бы у них Приусы отобрал.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:06 Ответить
И пропил...
показать весь комментарий
11.11.2020 15:14 Ответить
Бгг. Не.
Я вообще считай не пью.
Забабахал бы конкурс на лучшего рабочего коксохимических заводов и подарил бы победителям.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:20 Ответить
Тогда обязательно в Алчевск. Авдос отдыхает. Он сильно благополучный.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:30 Ответить
Черноморск. Там комбинат еще с совковых времен крупный. В Запорожье есть (я оттуда)... в общем есть.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:59 Ответить
Особо ретивых ратувавших за крутые меры сталин кончил одних их первых. Комсомольцев и злиднив которые раскулачивали до конца голодовки не дожили. Не всем хватило место в новой жизни. Начальникам нужны не активисты а профессионалы. Активист это одноразовый и оплаченый продукт у нас таких шо собак нерезаных,погавкать желают за хозяйскую пайку
показать весь комментарий
11.11.2020 15:17 Ответить
Теперь пытки можно модернизировать и легализировать с помощью шокеров
показать весь комментарий
11.11.2020 15:23 Ответить
Для этих целей шокеры уже вполне себе очень давно и успешно используются - в этом плане модернизации не будет. Кому нужна легализация пыток?
показать весь комментарий
11.11.2020 15:29 Ответить
в противовес пешеходы должны иметь право отбиваться от полицаев сокырамы
показать весь комментарий
11.11.2020 15:43 Ответить
ото пси собакова зрадіють
показать весь комментарий
11.11.2020 15:55 Ответить
Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників - Цензор.НЕТ 6401
показать весь комментарий
11.11.2020 16:10 Ответить
http://shokeru.zakupka.com/p/363317249-taser-usa-strelyayushchiy-shoker-taser-pulse-usa/
показать весь комментарий
11.11.2020 16:12 Ответить
Налетай, торопись, покупай живопИсь!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:13 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:22 Ответить
А почему не фалоимитаторы?
показать весь комментарий
11.11.2020 16:40 Ответить
разрешите при задержании стрелять по коленям , сразу без разговоров,только не так посмотрели на полюционера -сразу стрелять по коленям - а как ? по другому порядка не будет. главное больших не трогать , а лучше всего мелких,одиноких, и желательно слабых , я видел как один стоит такой с автоматом и говорит -давай один на один -это полюционер !!!
показать весь комментарий
11.11.2020 17:54 Ответить
Этот чпокер сначала надо пробовать на депутатах и прочих чиновниках.
показать весь комментарий
11.11.2020 19:00 Ответить
 
 