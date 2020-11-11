Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей. ВИДЕО

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде расширить сферу применения полицейскими электрошоковых приспособлений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, законопроектом предлагается разрешить полицейским применять электрошоковые приспособления контактного и контактно-дистанционного действия для задержания лица, которое совершило административное или криминальное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому.

Также электрошокеры можно будет применять: для задержания совершившего тяжкое преступление или особо тяжкое преступление и пытавшегося убежать; для задержания лица, которое совершает вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи; для задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают жизни и здоровью людей, в том числе полицейского.

На данный момент электрошокеры могут применяться полицейскими в случае отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, который находится под охраной, а также в случае отражения нападения животных, которое угрожает жизни и здоровью других людей.

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