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Степанов на заседании Кабмина срывался на крик и стучал по столу: Не дай бог увидеть непринятие больных и их смерть на лестницах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Министр здравоохранения Максим Степанов не смог сдержать эмоций, защищая правительственную инициативу по введению карантина выходного дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", при обсуждении карантина на заседании правительства глава Минздрава начал срываться на крик и стучать руками по столу.

"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно", - сказал он.

По его словам, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

"Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов и на последних словах начал стучать по столу.

Читайте также: Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

Напомним, сегодня в Киеве против локдауна выходного дня протестовали представители ресторанного бизнеса и ФОПы.
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Топ комментарии
+45
Пошёл на хрен , лицемер , блокирующий закупки кислорода ! Убийцы зелёные , разграбили фонд и барыжите на пандемии
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11.11.2020 16:26
+29
Головой об стенку постучи, чем 6 месяцев занимался?
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11.11.2020 16:27
+29
Степанов на заседании Кабмина срывался на крик и стучал по столу: Не дай бог увидеть непринятие больных и их смерть на лестницах - Цензор.НЕТ 7574
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11.11.2020 16:33
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Всё правильно делает власть А враги Украины от этого бесятся.
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11.11.2020 20:04 Ответить
А що вони роблять правильно Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприйняття хворих і їхню смерть на сходах - Цензор.НЕТ 124 .. ? І взагалі , вони хоч щось роблять ??
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11.11.2020 21:12 Ответить
вот где собака арыта. оказиваеться местные врачи во всем виноваты. не берут сволочи пациентов к себе домой. а ведь дома мест хватает и лекарств больше чем в больнице
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11.11.2020 21:16 Ответить
Гнойное лицемерие не более. Когда ковидный фонд деребанили, так норм было. Всех все устраивало. А тут в чем проблема? Степанов, не парся ты так, фонарных столбов на Институтской на всех хватит.
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11.11.2020 21:43 Ответить
Актёр погорелого театра, такие сейчас в лучших людях.
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11.11.2020 23:44 Ответить
Не надо драматизировать ситуацию. Не будут больные и мертвые лежать на ступеньках больниц. Для лежачих ковидников предусмотрены прекрасные асфальтированные дороги, осталось только к ним подтянуть освещение
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12.11.2020 00:39 Ответить
Швондера впустили...
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12.11.2020 05:00 Ответить
Ідіоти за пів-року не побудували жодної лікарні, а тепер вони запроваджують дебільні карантини! Вирішіть спочатку питання забору зразків у хворих дома. Щоб вони не їздили в громадському транспорті для здачі ПЛР-тестів. Вирішіть питання щоб ці тести не робились по 5-7 днів.
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12.11.2020 05:45 Ответить
я уже переболел -- первый день темп 38 на второй потеря обоняния и вкуса на шестой началось воспаление ---ТЕСТ МНЕ ДЕЛАЛИ 10 ДНЕЙ И ОН НИЧЕГО НЕ ПОКАЗАЛ --- НАХЕРА ИХ БЕРУТ . ЧТОБЫ СТЕПАНОВ ПО ТВ ****** КАК ОН НАРАЩИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ --- ЗАСУНУТЬ ЕМУ В ЖОПУ ТАКИЕ ТЕСТЫ --- ИДЕТ ПРОСТО ОТМЫВАНИЕ БОБЛА НА ТАКИХ ..ТЕСТАХ.. ИНТЕРЕСНО ЗЕЛЬЦУ ТОЖЕ 10 ДНЕЙ ТЕСТ ДЕЛАЛИ . А ПЕРВОЙ ЛЕДИ . А НАРДЕПАМ .......
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12.11.2020 05:46 Ответить
Вчера кто то вбросил в Ютьюб видео из Хакассии,приемное отделение в больнице,на скамейке сидит 90 летная бабуля,рядом с ней ее дочь лет 65 плачет,типа примите мою маму,у нее температура и кашель...2 доктора сидят в перчатках,масках и прочихъ прибамбасах и отвечают : женщина мест нет,вези бабулю домой...
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12.11.2020 05:54 Ответить
Хакасія то злидні еРеФії які вона боїться показувати на весь світ. У Хакасії чоловіки після 30 вже не чоловіки, п'янка і екологія роблять там свою справу. Що веселіше за все так це те що у Хакасії багато сел не елетрофіковані хоча там знаходяться найкрупніщі електростанції Московії.
Люди звідтілля дійсно що унітаз бачили тільки по ТБ.
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12.11.2020 12:50 Ответить
І що? Зате до цвинтарю буде нормальна дорога...
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12.11.2020 10:12 Ответить
цікаво, а степанов не розказав чим лікувати хворих у лікарнях, в яких а ні кисню, а ні ліків? Це все повинно було бути придбане ще на початку карантину, чи, принаймні, хоч влітку коли була трохи краща ситуація у зв"язку з сезоном. Що толку людині лежати в лікарні, в якій не працює рентген апарат, немає КТ, немає ліків, немає кисню.. Як лікарям дивитись в очі хворій людині, яка з надією заглядає в очі лікарю? Степанов сам пробував подивитись? Він тут тупотить ніжками та запрошує Герег до палат реанімації? а що ж ви зробили, щоб ті реанімації мали все необхідне? Що?? Дали каломойші грошей щоб він десь там побудував якусь там дорогу? То це так має виглядати боротьба з епідемією? Будувати дороги?? Шкода що весь світ про це не здогадувався, а то б всю планету заасфальтували вже, і всі були б "здорові"!
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12.11.2020 10:43 Ответить
Он клоуна лепит - прошёл в Одессе первым в списке от зелени- щас шоу начинает типа психует и хлопнет дверью..... фонду ковида крышка
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12.11.2020 12:52 Ответить
з такими керманичами скоро всій країні буде "крышка".. Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприймання хворих і їхню смерть на сходах - Цензор.НЕТ 5782
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12.11.2020 12:54 Ответить
Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприймання хворих і їхню смерть на сходах - Цензор.НЕТ 5193
Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприймання хворих і їхню смерть на сходах - Цензор.НЕТ 2699 На Расии ещё хуже
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12.11.2020 13:39 Ответить
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