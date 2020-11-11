Степанов на заседании Кабмина срывался на крик и стучал по столу: Не дай бог увидеть непринятие больных и их смерть на лестницах. ВИДЕО
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Министр здравоохранения Максим Степанов не смог сдержать эмоций, защищая правительственную инициативу по введению карантина выходного дня.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", при обсуждении карантина на заседании правительства глава Минздрава начал срываться на крик и стучать руками по столу.
"Эти меры направлены на одно - не допустить коллапса системы. Извините, пожалуйста, меня за эмоциональность, не дай бог нам увидеть непринятие больных и умирание больных на лестнице больницы. Я это говорю сейчас откровенно", - сказал он.
По его словам, предложенный Минздравом карантин выходного дня является наиболее оправданным в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.
"Мы не можем ввести полный локдаун. Мы бы хотели сделать полный локдаун на три недели, однако наша экономика не выдержит. Как еще достучаться и рассказать, почему мы вводим такие меры. Нам надо разорвать эту цепь, чтобы у нас не было тысяч больных каждый день", - сказал Степанов и на последних словах начал стучать по столу.
Напомним, сегодня в Киеве против локдауна выходного дня протестовали представители ресторанного бизнеса и ФОПы.
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