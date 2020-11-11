5G в Украине может появиться через год-полтора, - Федоров. ВИДЕО

Мероприятия по внедрению в Украине мобильной связи 5G продлятся больше года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на заседании Кабинета Министров 11 ноября.

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"При внедрении технологии 5G скорость интернета увеличивается в 10-20 раз и появляется возможность подключать большее количество комплектующих для пользования интернетом на одной площади. И поэтому уже сейчас нужно начать выполнять эту работу (по внедрению технологии 5G. - Ред.), она продлится чуть больше года", - отметил Федоров.

Он добавил, что для этого создана группа экспертов, которая будет заниматься соответствующей научно-исследовательской работой. Также в Минцифры планируют разработать план развития диапазона частот, необходимых для внедрения 5G. По словам вице-премьера, экспериментальные зоны для тестирования использования связи 5G с разными мобильными операторами будут открыты в следующем году.

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"Мы надеемся, что через год-полтора операторы уже начнут получать лицензии и у нас появится эта технология. Но перед тем, как говорить о конкретных сроках, нужно провести определенную научно-исследовательскую работу", - отметил Федоров.

Как сообщалось, Кабинет Министров 11 ноября принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G). Документ устанавливает перечень необходимых мероприятий для обеспечения внедрения в Украине системы 5G и обеспечивает их проведение.