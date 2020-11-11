5G в Украине может появиться через год-полтора, - Федоров. ВИДЕО
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Мероприятия по внедрению в Украине мобильной связи 5G продлятся больше года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выступления на заседании Кабинета Министров 11 ноября.
"При внедрении технологии 5G скорость интернета увеличивается в 10-20 раз и появляется возможность подключать большее количество комплектующих для пользования интернетом на одной площади. И поэтому уже сейчас нужно начать выполнять эту работу (по внедрению технологии 5G. - Ред.), она продлится чуть больше года", - отметил Федоров.
Он добавил, что для этого создана группа экспертов, которая будет заниматься соответствующей научно-исследовательской работой. Также в Минцифры планируют разработать план развития диапазона частот, необходимых для внедрения 5G. По словам вице-премьера, экспериментальные зоны для тестирования использования связи 5G с разными мобильными операторами будут открыты в следующем году.
"Мы надеемся, что через год-полтора операторы уже начнут получать лицензии и у нас появится эта технология. Но перед тем, как говорить о конкретных сроках, нужно провести определенную научно-исследовательскую работу", - отметил Федоров.
Как сообщалось, Кабинет Министров 11 ноября принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G). Документ устанавливает перечень необходимых мероприятий для обеспечения внедрения в Украине системы 5G и обеспечивает их проведение.
Пожалуйста, подождите...
1. Мтс уже нет. Есть Водафон -бренд. Водафон-Украина-владелец Азербайджан.
2. Выкупить частоты- мало. Их надо освоить, или их заберет НКРС взад.
3. Цена вопроса покупки частот очень велика.
4. Помимо частот операторам необходимо модернизировать сети до IMS и модернизировать радио-RAN для запуска voLTE (полноценного 4G) и Wifi Calling.
Ну вывод бабла европейскому владельцу, вас не смутил Нет стобы свое развить, вспомните UMC..., Он же Водафон. Продали ? И кто ? Государство ...
2. НКРЗ це продажна олігархічна структура, у нас в Україні купа частот не використовується, але НКРЗ їх не забирає!
3. Ціна на радіочастоти в Україні вкрай низька, бо ліцензії на 4G які в Європі продавали по 1,5 млрд євро, в Україні продали за 1 млрд.грн, а це в 50 разів дешевше!
2. Соглашусь. Те еще крысы.
3.По меркам в нашей стране высокие, если поднять- не купят.
..за їх рахунок....
Ілон Маск свій інтернет вже роздає, до речі
Это в совке рыбные котлеты были по две коп.!
А тут - рынок/реклама/замануха)))
Потом начал смотреть на эти фишки внимательнее и задавать вопросы.
30 Гб за сто грн реальный контракт от Киевстар, но региональный. 20 Гб за 60 грн лайф год назад прекратил пробовать, но до конца года тариф работает.
При большей скорости просто загрузка быстрее, а расход трафика такой же
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1. В каком-нибудь колхозе или в обществе умалишённых - да, согласен, 1,5 Гиг за глаза, особенно если там работает 2Ж
2. Мобильный интернет так и называется мобильный, что не привязан проводом к одной точке
3. Я сам определяю чем мне пользоваться, каким функционалом и я не отношусь к категории лохов, которые купили себе девайс для мессееджеров, соцсетей, браузеров и онлайн-игруль. Мне мобильный интернет нужен для работы в любой точке страны с пингом 20-40 и хорошей скоростью хотя бы 8 мегабит. Вообще я планирую на Starlink перейти, когда там определяться что по чём и распрощаться с кошмарными водафонами, киевстарами и лайфами
В киевской области, на даче - супер 4Ж летает. А два других опсоса и 2Ж еле-еле...
Все относительно ...