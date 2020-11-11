РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13853 посетителя онлайн
Новости Видео Происшествия
8 539 57
Нацполиция (15734) стрельба (3161) Харьковщина (4127)

Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Купянского района Харьковской области и его знакомый ночью объезжали охотничьи угодья. Они увидели автомобиль "ВАЗ" и открыли по нему огонь, якобы приняв за машину браконьеров. Теперь мужчину могут посадить на срок от 7 до 15 лет за покушение на убийство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике "Toyota". Во время движения они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина, который находился на заднем сидении иномарки, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля "ВАЗ". Водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковой автомобиль, чтобы тот остановился", - рассказал замначальника Купянского отдела полиции Артем Денисенко.

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ. ВИДЕО

Женщину с огнестрельным ранением и открытым переломом голени забрала "скорая помощь". Фельдшер позвонил в полицию.

Стрелявшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 01
Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 02
Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 03
Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 04
Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 05
Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров 06

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Лозинский?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:25
+13
Все вірно. Нема чого холопам по панським землям їздити...
показать весь комментарий
11.11.2020 22:25
+6
Если магазин на 30 патронов - срок , патроны не охотничьи - срок , режим автоматического огня - срок , он выступал по телеку - дверь открылась сама и автомат выстрелил.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все вірно. Нема чого холопам по панським землям їздити...
показать весь комментарий
11.11.2020 22:25 Ответить
Лозинский?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:25 Ответить
такой смешной гол от поляков получили))))
показать весь комментарий
11.11.2020 22:29 Ответить
Дело Лозинского живёт и процветает! Слава Украине! Героям слава!
показать весь комментарий
11.11.2020 22:37 Ответить
Homo homini lupus est.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:40 Ответить
Искали где стырить кукурузу?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:42 Ответить
А приехали, а поле уже скошено?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:43 Ответить
Стрелявшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.Источник: https://censor.net/ru/v3230532Задержали!
показать весь комментарий
11.11.2020 22:50 Ответить
В средине ноября кукурузу?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:43 Ответить
И в декабре и в январе)))
показать весь комментарий
11.11.2020 23:51 Ответить
Ну это как вариант... Ну не просто так семейство по полям каталось по среди ночи...
показать весь комментарий
11.11.2020 23:57 Ответить
Если магазин на 30 патронов - срок , патроны не охотничьи - срок , режим автоматического огня - срок , он выступал по телеку - дверь открылась сама и автомат выстрелил.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:45 Ответить
Всё так и есть. Патроны боевые. Номер скрыт, соответственно машину вернули хозяевам.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:54 Ответить
Класс.
За деньги будет хулиганка и условный срок.
За хорошие деньги будет самооборона.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:54 Ответить
ст.296 ч.3 ККУ?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:58 Ответить
часть 4
показать весь комментарий
11.11.2020 23:06 Ответить
представь, ты не охотник "быдло за мясом", а охотник который любит природу, зверя, у тебя угодья, тратишь бабки на аренду, на корм, на молодняк, на вакцину....а рядом в селе живет быдло, мразь, которая ставит петли, бьет дичь из под фар, делает засидки по ночам. лично мне приятней завалить это быдло, чем зайца или утку. если бы сегодня не было частных угодий, где зверь живет, размножается, распространяется на соседние участки, быдло все выбило в ноль, и сожрало как в90е.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:45 Ответить
И тут "охотник" цепляет на себя испаньолку с зелёным пером, берёт себе позывной "Робингуд" и начинает с калаша валить всех, кого ни поподя? Не думаю, что у обладателя жигулятора есть бабло на откупиться. Почему не сдать его в пилицию?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:59 Ответить
да? а ты обычно пишешь, что полиция это сплошные мудаки. ну сядь на велосипед, от города 10 км, ночью, в поля, и увидишь, и услышишь, как быдло на квадроциклах бьет зайца. в декабре дичи уже нет, ноль. только в угодьях боится, потому что могут яйца отстрелить.
показать весь комментарий
12.11.2020 00:14 Ответить
Я пишу? Ты меня с кем-то спутал

Но оставим срач и будем рассуждать без эмоций. Чувак с автоматом походу и не егерь даже никакой (по крайней мере в статье не указано). Тоесть просто тип на джЫпе с калашом решил устроить самосуд. Это сильно хорошо? Не думаю. Далее, даже если чувак таким образом гонял браконьерскую артель с семейным подрядом. Со всех сторон с точки зрения закона виноват именно он. И будет теперь или откупаться (тоесть плодить коррупцию и беззаконие) или отвечать и за стрельбу, и за попадание, и за порчу машины.
И последнее. А с чего вы таки решили, что то семейство на жЫгулях - браконьеры?
показать весь комментарий
12.11.2020 00:21 Ответить
И это все дает право злым карликам охотиться на людей . Ты совсем обнутый подонок или прикидываешься .
показать весь комментарий
12.11.2020 05:37 Ответить
Лозинский ты?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:49 Ответить
не пойму , там свиней он что ли возит , в тоЙОте этой ?
показать весь комментарий
11.11.2020 22:51 Ответить
не просто свиненй, а бухих в дупу.. Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів - Цензор.НЕТ 4672
показать весь комментарий
12.11.2020 00:25 Ответить
Дикі й тупі зі зброєю.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:53 Ответить
Да нет. Просто безнаказанные. Закон об оружии "не на часі", поэтому и можно расстреливать людей, не ожидая того, что те могут ответить.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:56 Ответить
Отсутствие закона об оружии спровоцировало этого идиота на стрельбу?
Или в УК отменили статью 115, а может она без закона об оружии не действует?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:04 Ответить
или самому хотя бы по ККУ ответить, но это вряд ли
показать весь комментарий
12.11.2020 09:17 Ответить
Тебе в Британии не понять что без свободного обращения оружия нормальной страны не построить.
показать весь комментарий
11.11.2020 22:56 Ответить
Будущий голова Купянской громады .
показать весь комментарий
11.11.2020 23:36 Ответить
Оказывается ,имея зарегистрированное оружие ,Авто ,можно заниматься увлекательным делом-охотиться на людей! Адреналину -выше головы.Сегодня в Харькове внедорожник БМВ весьма удачно поохотился на беременную женщину на нерегулируемом переходе .Скорость была такова,что осчастливенная летела более30м и скончалась мгновенно,не мучаясь.Надо премии выдавать таким охотникам от обществ автолюбителей и охотников.Зенитными пушками наградить.Хороршая страна Украина!Справедливость торжествует !Больше оружия надо.В Днепре сегодня пешеход очень обиделся и открыл стрельбу..Бальзам.Уже и не знаешь с чем выходить на улицу..РПГ или огнемёт брать .? Жалко ,что нету.Хожу с клюкой.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:36 Ответить
Ты главное держи себя в руках.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:42 Ответить
Ходи с пакетом. Хорошо помогает против мотопедиков
(Я до сих пор под впечатлением от того видео ).
показать весь комментарий
12.11.2020 00:00 Ответить
))))и главное помнить,что с дядькой случилось после,жаль не кому было за него вписаться...
показать весь комментарий
12.11.2020 11:50 Ответить
Была бы гирька килограммовая в пакете,дедуган бы был звездой инета.
показать весь комментарий
12.11.2020 16:02 Ответить
Госпади, я посмотрел на эту таёту и увидел свитер "Бойз" и Лёню Голубкова...ПЕРЕД ГЛАЗАМИ СТОЯТ.
показать весь комментарий
12.11.2020 00:09 Ответить
Житель і його знайомі обїзжали поля. Якого чорта вони об'їзжали поля в 23 00. Скоріш за все вони і є браконєри стріляли зайців на "фару". Якийсь вестерн часів Дикого западу. Банда Бенеша і індійці з Гойко Мітричем.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:33 Ответить
Чем он хуже Лозинского? Одного выродка отмазали - прецендент.
Ну вы там умные, сами придумаете. Давайте сразу разрешите лишнехромосомным тюнинг - ПКТ на крышу - отстреливать население.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:36 Ответить
де мій пкс...
показать весь комментарий
12.11.2020 08:13 Ответить
Если бы у пассажиров жигуля были калаши ...
показать весь комментарий
12.11.2020 08:48 Ответить
Я и говорю, о законном оружии, и законной самообороне!
У бандитов и самоназванных защитников оружие давно есть.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:07 Ответить
Шо, скопилось много огнестелов на скадах, некуда продать? Так вы друг другу продавайте!
показать весь комментарий
12.11.2020 11:10 Ответить
это называется самосуд....если правохранители собирают дань с бабушек торгующих семечками и не способны на что то большее-приходит самосуд.
вопрос на засыпку- что делали люди на ВАЗ в 11 ночи в лесу??? любовались луной?? Или тырили что то с поля фермера?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:07 Ответить
Все варианты возможны. Но поскольку ты денерат, то не можешь осознать,что ПРАВ остнавливать авто и тем более стелять ни у кого нет. Все эти действия-уголовное преступление. И пока такие как ты это не осознаете- будете валить из огнестрелов друг друга. Хотя, может так и надо?
показать весь комментарий
12.11.2020 11:07 Ответить
Такая информация скорее - дезинформация или непрофессионализм. Кто, куда ехал? Почему в машине было нарезное оружие? По какому праву открывали огонь по людям?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:15 Ответить
Сегодня за зайца в людей стреляют,а завтра и за пару колосков валить будут?И автомат у этого быка не охотничий.Должен сидеть падла.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:15 Ответить
С таким как у тебя менталитетом, точно, тебе лучше здесь не жить. Ты потенциально опасен для оружающих. "Их попытались остановить! А давай тебя будут "пытаться остановить", очередью из Калаша, когда ты сядешь в авто ехать на работу..Давайте всем раздадим калаши и будем друг друга стрелять по автомобилям. Дегенераты блин!
показать весь комментарий
12.11.2020 11:02 Ответить
Как владелец оружия с 36 летним стажем: Зарегистрированное оружие должно находиться в сейфе. Перевозка оружия на место охоты ( а другие цели, как охрана кого-либо и чего-либо никаким законом не допускается) производится в зачехленном виде и конечно в разряженном состоянии). Нахождение с расчехленным оружием в охотничьих угодьях вне разрешенного времени охоты и при отсутствии разрешительных документов приравнивается к браконьерству. Охота в темное время суток запрещена. Гладкоствольное ружье должно заряжаться при нахождении не ближе 200 м от населенного пункта. Организация охоты с нарезным оружием имеет дополнительные ограничения. Если Вы законопослушный гражданин с зарегистрированным оружием и Ваш дом ломиться злодей, то перед тем, как применить оружие, хорошенько подумайте, а не обвинят ли Вас в превышении пределов необходимой самообороны.
показать весь комментарий
12.11.2020 17:03 Ответить
Фигня. Вот если бы они друг друга перестреляли, тогда да!Были бы видны результаты отбора по Дарвину, а так -недоработочка. Количество дегенератов в Украине стремительно растет, надо что то с этим делать...
показать весь комментарий
12.11.2020 10:56 Ответить
тоже наверно от "батькивщины" идет по стопам лозинского в депутаты.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:57 Ответить
 
 