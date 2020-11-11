Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Житель Купянского района Харьковской области и его знакомый ночью объезжали охотничьи угодья. Они увидели автомобиль "ВАЗ" и открыли по нему огонь, якобы приняв за машину браконьеров. Теперь мужчину могут посадить на срок от 7 до 15 лет за покушение на убийство.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике "Toyota". Во время движения они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина, который находился на заднем сидении иномарки, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля "ВАЗ". Водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковой автомобиль, чтобы тот остановился", - рассказал замначальника Купянского отдела полиции Артем Денисенко.
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Женщину с огнестрельным ранением и открытым переломом голени забрала "скорая помощь". Фельдшер позвонил в полицию.
Стрелявшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой.
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За деньги будет хулиганка и условный срок.
За хорошие деньги будет самооборона.
Но оставим срач и будем рассуждать без эмоций. Чувак с автоматом походу и не егерь даже никакой (по крайней мере в статье не указано). Тоесть просто тип на джЫпе с калашом решил устроить самосуд. Это сильно хорошо? Не думаю. Далее, даже если чувак таким образом гонял браконьерскую артель с семейным подрядом. Со всех сторон с точки зрения закона виноват именно он. И будет теперь или откупаться (тоесть плодить коррупцию и беззаконие) или отвечать и за стрельбу, и за попадание, и за порчу машины.
И последнее. А с чего вы таки решили, что то семейство на жЫгулях - браконьеры?
Или в УК отменили статью 115, а может она без закона об оружии не действует?
(Я до сих пор под впечатлением от того видео ).
Ну вы там умные, сами придумаете. Давайте сразу разрешите лишнехромосомным тюнинг - ПКТ на крышу - отстреливать население.
У бандитов и самоназванных защитников оружие давно есть.
вопрос на засыпку- что делали люди на ВАЗ в 11 ночи в лесу??? любовались луной?? Или тырили что то с поля фермера?