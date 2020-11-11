Житель Харьковщины обстрелял автомобиль и ранил женщину, якобы приняв авто за машину браконьеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Купянского района Харьковской области и его знакомый ночью объезжали охотничьи угодья. Они увидели автомобиль "ВАЗ" и открыли по нему огонь, якобы приняв за машину браконьеров. Теперь мужчину могут посадить на срок от 7 до 15 лет за покушение на убийство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми осуществляли объезд охотничьих угодий на внедорожнике "Toyota". Во время движения они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина, который находился на заднем сидении иномарки, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля "ВАЗ". Водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковой автомобиль, чтобы тот остановился", - рассказал замначальника Купянского отдела полиции Артем Денисенко.

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Женщину с огнестрельным ранением и открытым переломом голени забрала "скорая помощь". Фельдшер позвонил в полицию.

Стрелявшего задержали. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Мужчине грозит от 7 до 15 лет за решеткой.











