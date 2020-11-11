Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко утверждает, что хирург "Добробута" Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и "Добробут" отрицают. СКРИНШОТЫ

Бывший народный депутат "Батькивщины" Владимир Бондаренко заявил, что хирург клиники "Добробут" Вадим Елизаров в ответ на просьбу говорить во время перевязки по-украински ударил его ногой. Хирург утверждает, что не бил Бондаренко и говорил с пациентом по-украински, а с медсестрой - по-русски, но тот начал оскорблять медсестру.

Пост с обвинениями в адрес хирурга Бондаренко опубликовал в Фейсбуке в воскресенье, 8 ноября, сообщает Цензор.НЕТ. Сейчас этот текст уже недоступен, но его скриншот сохранился.

"Врач Елизарова Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только по-русски. Я попросил придерживаться требований Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят. Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к дверям. В спину я услышал оскорбления, выкрики, а потом - удар ногой и оскорбление, чтобы я шел вон. Вслед в коридор была выброшена моя одежда", - написал Бондаренко.

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Сейчас этого поста уже нет в Фейсбуке. Случившемуся посвящен другой текст политика, доступный только его друзьям.

"Прошу всех обратить внимание на мою сегодняшнюю публикацию о рукоприкладстве врача клиники "Добробут" Елизарова Вадима Валентиновича, который в 311 кабинете ударил меня ногой после просьбы общаться на украинском языке", - пишет Бондаренко.

Хирург Вадим Елизаров ответил на обвинения Бондаренко в видеообращении. Он отметил, что родился в Баку и владеет 4 языками - украинским, русским, английским и турецким, и общается со своими пациентами на том языке, на котором они к нему обращаются.

"Меня с детства приучали к тому, что уважать человека - это первое, что я должен делать в своей жизни. И тем более, уважать женщину. Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то это женщина может быть спокойна: я смогу за нее постоять", - сказал Елизаров в видеообращении.

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Он добавил, что сейчас "не совсем здоров".

"Но я надеюсь, что у меня хватит сил постоять за свое достоинство, за достоинство своих коллег, за достоинство своего коллектива, за достоинство своей страны, своего города, за достоинство своих ребят-побратимов, с которыми я служил. И, видит Бог, у меня хватит сил, чтобы оставаться честным", - добавил врач.

По данным издания "Українські новини", Елизарову 49 лет, он был участником Евромайдана, а с 2015-го участвовал в войне на Донбассе. Полтора года служил в составе 59-го мобильного госпиталя. Сейчас хирург борется с меланомой.

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Администрация сети клиник "Добробут" встала на сторону своего сотрудника и требует от Бондаренко извинений, иначе обещает подать в суд.

"Заявление о физическом и словесном насилии в отношении Владимира Бондаренко или неуважительном отношении к его вещам не соответствует действительности. .... Мы требуем официального опровержения ложного заявления господина Бондаренко. В случае, если это заявление не будет немедленно опровергнуто, мы оставляем за собой право обратиться в суд для восстановления справедливости, защиты чести наших сотрудников и репутации "Добробута"", - сказано в заявлении руководства сети клиник.