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Бондаренко Владимир Батькивщина (450) скандал (4446) украинский язык (1165) врачи (1451)

Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко утверждает, что хирург "Добробута" Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и "Добробут" отрицают. СКРИНШОТЫ

Видео Цензор.НЕТ Общество

Бывший народный депутат "Батькивщины" Владимир Бондаренко заявил, что хирург клиники "Добробут" Вадим Елизаров в ответ на просьбу говорить во время перевязки по-украински ударил его ногой. Хирург утверждает, что не бил Бондаренко и говорил с пациентом по-украински, а с медсестрой - по-русски, но тот начал оскорблять медсестру.

Пост с обвинениями в адрес хирурга Бондаренко опубликовал в Фейсбуке в воскресенье, 8 ноября, сообщает Цензор.НЕТ. Сейчас этот текст уже недоступен, но его скриншот сохранился.

"Врач Елизарова Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только по-русски. Я попросил придерживаться требований Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят. Я не захотел терпеть это, поднялся с места и пошел к дверям. В спину я услышал оскорбления, выкрики, а потом - удар ногой и оскорбление, чтобы я шел вон. Вслед в коридор была выброшена моя одежда", - написал Бондаренко.

Экс-нардеп Батькивщины Бондаренко утверждает, что хирург Добробута Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и Добробут отрицают 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

Сейчас этого поста уже нет в Фейсбуке. Случившемуся посвящен другой текст политика, доступный только его друзьям.

"Прошу всех обратить внимание на мою сегодняшнюю публикацию о рукоприкладстве врача клиники "Добробут" Елизарова Вадима Валентиновича, который в 311 кабинете ударил меня ногой после просьбы общаться на украинском языке", - пишет Бондаренко.

Экс-нардеп Батькивщины Бондаренко утверждает, что хирург Добробута Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и Добробут отрицают 02

Хирург Вадим Елизаров ответил на обвинения Бондаренко в видеообращении. Он отметил, что родился в Баку и владеет 4 языками - украинским, русским, английским и турецким, и общается со своими пациентами на том языке, на котором они к нему обращаются.

"Меня с детства приучали к тому, что уважать человека - это первое, что я должен делать в своей жизни. И тем более, уважать женщину. Когда при мне оскорбляют женщину и унижают ее достоинство, то это женщина может быть спокойна: я смогу за нее постоять", - сказал Елизаров в видеообращении.

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Он добавил, что сейчас "не совсем здоров".

"Но я надеюсь, что у меня хватит сил постоять за свое достоинство, за достоинство своих коллег, за достоинство своего коллектива, за достоинство своей страны, своего города, за достоинство своих ребят-побратимов, с которыми я служил. И, видит Бог, у меня хватит сил, чтобы оставаться честным", - добавил врач.

По данным издания "Українські новини", Елизарову 49 лет, он был участником Евромайдана, а с 2015-го участвовал в войне на Донбассе. Полтора года служил в составе 59-го мобильного госпиталя. Сейчас хирург борется с меланомой.

Экс-нардеп Батькивщины Бондаренко утверждает, что хирург Добробута Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и Добробут отрицают 03

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Администрация сети клиник "Добробут" встала на сторону своего сотрудника и требует от Бондаренко извинений, иначе обещает подать в суд.

"Заявление о физическом и словесном насилии в отношении Владимира Бондаренко или неуважительном отношении к его вещам не соответствует действительности. .... Мы требуем официального опровержения ложного заявления господина Бондаренко. В случае, если это заявление не будет немедленно опровергнуто, мы оставляем за собой право обратиться в суд для восстановления справедливости, защиты чести наших сотрудников и репутации "Добробута"", - сказано в заявлении руководства сети клиник.

Экс-нардеп Батькивщины Бондаренко утверждает, что хирург Добробута Елизаров ударил его ногой за просьбу говорить по-украински. Врач и Добробут отрицают 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
ЮлькИ, вони такі.
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11.11.2020 23:31
+13
Не знаю , що там було насправді , але ніколи не повірю, що Вадим Єлізаров міг так вчинити. Одним словом - брєдовий брєд.
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11.11.2020 23:37
+11
Хто хоть трохи знає Бондаренко , то звичайно повірить лікарю . 100% що справа там була не в мові.
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11.11.2020 23:35
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ТРЕБА БУЛО ЩЕ ПО ТОВСТІЙ ПИЦІ
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12.11.2020 01:26 Ответить
Тут допоможуть лише штрафування за невиконання мовного закону, як лікарів, так і закладів. А також позбавлення ліцензії за порушення клятви Гіпократа, та Закону про права споживачів.
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12.11.2020 01:44 Ответить
Москальською (чи будь-якою іншою) лікар може розмовляти з медсестрою чи колегами без пацієнтів.
А у присутності пацієнта - державною.
Ще б турецькою з нею балакав. А пацієнт повинен кліпати і не знати, про що йдеться ?
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12.11.2020 01:50 Ответить
Вы дождетесь того, что на гілляку вас, рашиков, действительно будут просить.
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12.11.2020 02:56 Ответить
"к психиатору" тебя нужно направить, рашик безграмотный. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133 Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133 Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 3133
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12.11.2020 03:18 Ответить
А подскажите , многоуважаемый узгоговорящий. Чей Крым? Кто воюет на Донбассе ? Кто виноват в майдане 2013-14 годов?
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12.11.2020 11:30 Ответить
Андрей, проснись,Крьім и Донбас это военная аннексия не доведенная до конца и оккупация соседа-агрессора , потому что у него на это появились деньги,хотелки,изготовилось оружие)ножа наточил),а не из-за "не таких , не правильных челюстей" как ты думаешь.
И перестань паниковать и плакаться "мы потеряли"
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12.11.2020 03:05 Ответить
Думаю, он не плачется "мы потеряли", он радуется.
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12.11.2020 03:11 Ответить
та да, ведет себя как типичный враг-пропагандист, который подстраивается под образ мыслей противника для пропагандистских диверсий,и слома сопротивления,но это худший вариант, ну, может заблуждается, заблудшая душа?
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12.11.2020 03:27 Ответить
Поменяй челюсть.
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12.11.2020 03:35 Ответить
Тоже пропагандист из-за поребрика?Вражду сеешь?
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12.11.2020 03:47 Ответить
До чого тут мова і окупація Криму та Донбасу расєєю?
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12.11.2020 05:08 Ответить
Арестакратам с Кыйива можна ботать по-русске, а смердам с Донбасса нет.
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12.11.2020 03:27 Ответить
Нет никаких сомнений , что сеять вражду в стане противника-твоя работа через прокси
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12.11.2020 03:50 Ответить
Как паготк в мацквє? Чьо там в Расчлєнінградє?)))
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12.11.2020 05:11 Ответить
petravsky II,казларогий, смени портянки -от тебя смердит кацапсиной! Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 9228
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12.11.2020 05:12 Ответить
Бондаренко, еще та мр@зь. Ему верить, себя не уважать.
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12.11.2020 04:32 Ответить
А я считаю, что мразь кацапская это ты. Кацап как не брехонет, так и дня не проживет.
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12.11.2020 08:11 Ответить
Кацапорылый, иди к херам и не воняй!
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12.11.2020 12:54 Ответить
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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12.11.2020 08:36 Ответить
Бодаренко - жирная, неблагодарная свинья !!!
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12.11.2020 06:08 Ответить
Это за что он должен благодарить какого-то лапсердачника Едика?
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12.11.2020 08:12 Ответить
Що ще одного бубочку обидили? Їхав би в "Шаріте", чого ж піднімати бурю в стакані води.
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12.11.2020 06:42 Ответить
Ты имеешь в виду кацапа елизарова?
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12.11.2020 08:25 Ответить
По-перше, "тикання" незнайомим свідчить як мінімум про невихованнісь, по-друге, "кацап" Єлізаров має свою клініку і по-третє, не він підняв бурю в стакані води. І насамкінець, подібні до Єлізарова "кацапи" з 2014 року воюють разом зі "щирими українцями" на Донбасі і там підтведжують свій патріотизм, а не в клініках чи на дивані.
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12.11.2020 08:52 Ответить
А хто ти мені такий, підкацапнику, щоб я тобі не тикав? Назви хоч одну причину, чому я маю поважати малоросів-хахлів! Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 2088
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12.11.2020 09:17 Ответить
Не знаю за кого ви мене приймаєте, але у мене є підстави вважати вас хамовитою людиною. Але не все втрачено, думаю ви виправитеся і не будете такими категоричними і поверховими в оцінці людей. До речі, дитинство моє пройшло на Київщині, доросле життя - на Хмельниччині, на межі з Тернопільською областью, так що є підстави називати мене "бандерівцем". Ще нагадую, що серед "малоросів-хахлів" є більші патріоти України як інші, які себе такими позиціонірують.
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12.11.2020 09:34 Ответить
Та клав я на твою біографію, довбойолопе! Підкацапська підстилка ти і хоч лусни, а це факт.
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12.11.2020 16:10 Ответить
Що ж бачу далі марно дискутувати, не буду опускатися на ваш рівень де вам немає рівних хоч лусни. Щоб було більш зрозуміло для тих, хто по-українськи вивчив тільки лайливі і образливі слова-кліше, висловлюсь ще кацапською - "на обиженых грешно обижаться".
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12.11.2020 17:01 Ответить
А такое вообще возможно, чтобы конфликт между странами был, а конфликта между языками этих стран не было? это вообще нормально в принципе?
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12.11.2020 06:55 Ответить
Мне в Шауляе (Литва) . В магазине для рыбалки отказались продавать из за того что я говорил по русски. Украинского продавец сказал что не понимает. Только литовский или английский. Я ему сказал что знание литовского нужно только для получения гражданства , а для покупки червей оно необязательно. На том и разошлись.
Так вот . Я не хочу что-бы такой долбо*бизм развивали в нашей Украине.
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12.11.2020 07:42 Ответить
Думаю, что после того,как вы сказали,что украинец и обратились к нему на украинском,он вам опарышей продал.
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12.11.2020 07:45 Ответить
При Совке встечал такой же подход латышей к гусскому языку. Стоило обратиться на мове к латышу и совсем другое отношение.
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12.11.2020 08:27 Ответить
А мне нравится, как в Литве. Бо только быдло не может выучить язык страны, в которой расставило свои кирзяки.
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12.11.2020 08:14 Ответить
Ви чи брехун,чи просто провокатор В 1977р перший раз прибув в Латвію--потім місяць не міг відійти. Пока не скжеш ,що ти з України -тебі не відповідають.і не обслуговують. Так було потрібно--три роки туда їздив регулярно і зрозумів,що це народ який дуже любить і поважає свою державу,свій народ і мову--тому в них склалась в подальшому історія--вони в ЄС і НАТО .а ми в дупі. А до нас українців вани відносяться з великою повагою.
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12.11.2020 09:46 Ответить
Какая разница на каком языке он разговаривает,если в 2014 с русским языком и автоматом в руках воевал против кацапов,а Бондаренко с украинским языком и рюмкой хенесси в руках дерибанил в это время скудный бюджет?
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12.11.2020 07:44 Ответить
у Бондаренко диабет, ему нельзя пить, умник! или ты рядом стоял и свечку держал?
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12.11.2020 22:44 Ответить
Ты морду ту видел вживую? Ты врач,ты анализы у него брал, неумник? Или диабет автоматически гарантирует что он ничего не крал и взяток не брал?
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13.11.2020 00:44 Ответить
Жирная юлькина свинья обращается к врачам за помощью и им же еще впаривает как они должны общаться при этом!
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12.11.2020 08:11 Ответить
А мне кажется, что жирных порохатых, мертвечуковских и ЗЕлупленых свинтусов в разы больше, чем "юлькиных". А у В.Бондаренко, кстати, тяжелый диабет, так что желаю всем рускамирским падлам в коментах стать жирными свиньями по такой причине.
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12.11.2020 08:17 Ответить
На самом деле всем этим елизаровым и иже с ним очень нужна Украина.
Вернее не украинския Украина, а Малоросия, Хахляндия, УкрАйОна, что угодно вплоть до открыто колониального статуса такой квазистраны.
И они искренне все делают, чтоб так было.
Одна проблема - им и междунродному кагалу очень мешают украинцы.
Говорят про какую-то нацию.
И еще сильно борзеют - хотят говорить на своем языке и чтить своих Героев.
А елизаровым нужна страна, в которой будет заправлять Шефиры, Мендели, Гордоны, Колояйские и Боголюбовы, Ермаки, эскимосы, папуасы, но только - не украинцы.
Кстати, такая страна при полном одобрении быдло-населения успешно строится .
Все ветви и веточки власти- уже под контролем неукраинцев.
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12.11.2020 08:22 Ответить
«Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...». - Толстой А.К. Из письма другу Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 года. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - М., 1964
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12.11.2020 08:32 Ответить
Будет каждая лядь указывать, на каком языке говорить!
Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 4252
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12.11.2020 08:40 Ответить
Так и нефиг тогда этой ***** жаловаться на поджопник. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 2250
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12.11.2020 08:49 Ответить
«Кто же они, эти иваны не помнящие родства, так называемые русскоязычные? Интернационалисты, приехавшие сюда, сами не зная откуда, пытаются разлучить нас с родителями, сестрами и братьями, с могилами наших предков… Как за сепаратизм, так и за обвинения в преступной политике русских можно привлечь к уголовной ответственности... Сейчас они разжирели. Куда бы они ни поехали, везде стремятся внедрить свой образ жизни. Так пусть уезжают поправить здоровье под Тулу и Смоленск».

- Евгений Дога, молдавский композитор
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12.11.2020 08:47 Ответить
Вам також можливо слід дати піджопник за те, що висловлюєтеся тут кацапською мовою, якщо такий патріот, то писали б українською.
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12.11.2020 09:01 Ответить
А це я навмисно пишу вялікім-магучім, щоб всякій рускамірській паскуді зрозуміло було. Пойняв, недолугий малоросе?
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12.11.2020 09:21 Ответить
Я зрозумів, що "вялікій-магучій" вам рідний, судячи по манері висловлювання і фразеології і впевнений, що не зможете перекласти на українську мову речення "паду ли я стрелой пронзенный, аль мимо пролетит она". При цьому заранні вибачаю черговий хамовитий ваш вислів в мій адрес.
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12.11.2020 09:54 Ответить
Коли до вас звертається якась маскварота патороч, просто відповідайте що погано розумієте російську та ігноруйте. Лише так ми зможемо вичавити з України русню. Лише так не доведеться нікого бити чи ображати.
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12.11.2020 09:04 Ответить
Знаєте, іншим разом так кортить "постібатися" в стилі Андрія Полтави.
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12.11.2020 09:56 Ответить
Він, бачте, в Баку народився, волонтером був. Яких тільки ще "аргументів" не наведуть, щоб виправдати своє нехтування українською мовою. Ще згадав би, що в нього тато був п'яницею, а мама - повією.
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12.11.2020 09:11 Ответить
По його біографії видно, що він кирзовий кочівник, який після того, як пожив в юртах, вирішів осісти чомусь в Україні. Екснардеп "Батьківщини" Бондаренко стверджує, що хірург "Добробуту" Єлізаров ударив його ногою за прохання розмовляти українською мовою. Лікар і "Добробут" заперечують - Цензор.НЕТ 4095
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12.11.2020 09:23 Ответить
"Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову." (с)
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12.11.2020 09:25 Ответить
Взагалі-то в клініках,особливо платних.таке відношення до української мови не рідкість. подібне неодноразово відчував і я. В такі кліникі більше не звертаюсь. Прикро те, що в державі УКРАЇНА за свою рідну мову приходиться боротись. Особливо зневага до законів .конституції це відбувається за правління зеленої чуми. Нас просто єврейська нація хоче перетворити в табун баранів, щоб всім було "а какая разніца"
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12.11.2020 09:33 Ответить
Не знаю щодо ситуації "Бондаренко-Єлізаров", але сам "Добробут" - галіма конторка із бездипломними "спєцами", які за гроші видають бомажки будь-якої сумнівності.
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12.11.2020 09:44 Ответить
Вместо помощи избили за то что потребовал исполнять закон. С этой конской ликарней должны разобраться патриоты или полиция.
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12.11.2020 09:47 Ответить
А вообще этот доктор напоролся за что боролся. Надеюсь патриоты дадут ему пару уроков украинского.)
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12.11.2020 10:02 Ответить
Когда Елизаров был на фронте и под пулями и минами оккупантов спасал наших ребят, где был и чем занимался жирный боров Бондаренко? Статки свои увеличивал и госбюджет пилил в стройных рядах "Батькивщины"! А поліцаї та патріоти обов'язково прийдуть до Елизарова як цього хоче пан Бондаренко! Прийдуть щоб подякувати за чоловічий вчинок! За громадянську позицію! А потім підуть до Бондаренко, щоб дати копняка! Бо ця Тюлькина жирна коняка не зрозуміла з першого разу.
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12.11.2020 11:05 Ответить
На каком "фронте", придур ты рыгоанальный, и кто вам, украинофобам, вообще сказал, что он был добровольцем?
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12.11.2020 16:02 Ответить
Окстись мацкаль! Езжай Марченко в свою Мацковию!
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15.11.2020 21:23 Ответить
И правильно! Наконец-то Я дождался! Когда за украинский язык будут бить по морде. И дело не в языке он очень красивый и певучий. Дело в том что прикрываясь ним и лжепатриотизм довели страну десятую экономику в мире после распада СССР до полной разрухи
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12.11.2020 18:58 Ответить
все на нервах, до чего буба проклятый страну довёл...
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13.11.2020 06:40 Ответить
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