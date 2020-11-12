Степанов возмущен рекламой "Эпицентра": "Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на рекламу сети магазинов "Эпицентр", в которой сообщается, что магазин будет работать вопреки карантину выходного дня.
Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минздрава, его возмутила реклама "Эпицентра".
"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию, покуражьтесь перед людьми, которые умирают ежедневно. Покуражьтесь перед людьми, в глазах которых "помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые ежедневно делают все, чтобы сохранить жизни людей. Такой вам кураж нужен?", - отметил Степанов.
Министр добавил, что его коллеги по правительству дадут ответ на "этот фарс и цинизм".
Напомним, ранее сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.
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только при Степанове добавили зарплату и остальным.
Семейный это ненужный посредник, особенно, для хроников. А в эпидемии эта идея опасна.
В ОБЩЕЙ ОЧЕРЕДИ СИДЯТ И КОВИДНИКИ И ДИАБЕТИКИ (которым направление нужно к эндокринологу) и серлечники.... Я ещё вначале этой реформы всем кому могла писала, что лучше идти сразу к профильному и не терять драгоценное вре я, которое в случае многих заболеваний может стоит жизни или переростания острой инфекции в хроническую!!!!!
И на счёт эпидемикй предупреждала, что не должен больной корью идти к семейному в общую очередь, что в стране эпидемия и эта недореформа преступление. Неговоря о закрытии пнд и туб диспансеров!!!!! Тоже мне выдумали тубик лечить амбулаторно где больной все семье разносит, а семья в школы и коллегам.
Читай, ублюдочный:
"Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).
По словам Скалецкой, изменения на вторичном и третичном звеньях медицины (амбулаторная и стационарная медицинская помощь) должны начаться в 2020 году.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/skaleckaya-chto-takoe-reforma-suprun-za-poslednie-tri-goda-bylo-tolko-odno-izmenenie-1284331.html
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978[1], Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019[2][3][4]
Он там работает обычным грузчиком.
Те, кто пришел в эпицентр и попал в реинимацию - герои?