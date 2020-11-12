Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко. ВИДЕО

Решение об ориентировочной дате поставки в Украину вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Украина получит около 8,5 млн доз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае его регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.

"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет, если отталкиваться от нашей официальной статистики, о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставок, ориентировочное количество, и ориентировочная стоимость", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Главный санврач также напомнил, что Украина вошла в список 99 стран, которым предложат или специальную рыночную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится или вакцину в рамках механизма COVAX без оплаты.