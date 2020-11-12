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Частные лаборатории проводят 30% всех ПЦР-тестов, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В октябре-ноябре частные лаборатории в сутки проводят в среднем около 12 тыс. ПЦР-тестирований, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"По состоянию на ноябрь ПЦР-исследования проводят 124 лаборатории всех форм собственности, из них 66 лаборатории государственных и коммунальных медучреждений, 58 – частные. В октябре-ноябре частные лаборатории проводят в среднем 12 тыс. исследований в сутки (30% от всех исследований)", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, замминистра отметил, что большую часть забора образцов для ПЦР-тестов проводят мобильные бригады.

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По его словам, за апрель-ноябрь 2020 года мобильные бригады осуществили 1,67 млн заборов образцов для проведения исследований методом ПЦР. Больше всего таких выездов они осуществили в Киеве, Тернопольской и Киевской областях, наименьшее – в Черниговской, Полтавской и Луганской областях. Наибольшее количество бригад функционирует в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях, наименьшее – в Киевской, Луганской и Кировоградской областях.

"Взнос мобильных бригад в тестирование существенный и имеет потенциал к расширению. Мы проанализировали количество исследований за последние четыре месяца: в июле провели 370 тыс. ПЦР-тестирований (161 тыс. образцов отобрали мобильные бригады – 44%), в августе провели 521 тыс. ПЦР-исследований (40% мобильными бригадами), в сентябре – 727 тыс. (42%), в октябре – 990 тыс. (48% мобильными бригадами). С апреля по конец октября выделено 251 млн грн на работу мобильных бригад", - добавил Ляшко.
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Топ комментарии
+1
А какой смысл в ваших тестах? Был вчера на Новой Почте, работники выдающие посылки все без масок и половина быдла кто забирает посылки без масок. Если учесть что в день через одно отделение проходит сотни людей то задачка для второго класса, сколько зараженных вышло из Новой Почты, если ее посетил хотя бы один больной короной?
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12.11.2020 12:12
+1
когда получил негативній результат теста по ковиду

Частные лаборатории проводят 30% всех ПЦР-тестов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2567
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12.11.2020 12:15
+1
Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 313
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12.11.2020 17:02
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Правила форума Совет форумчан
А какой смысл в ваших тестах? Был вчера на Новой Почте, работники выдающие посылки все без масок и половина быдла кто забирает посылки без масок. Если учесть что в день через одно отделение проходит сотни людей то задачка для второго класса, сколько зараженных вышло из Новой Почты, если ее посетил хотя бы один больной короной?
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12.11.2020 12:12 Ответить
ну ага.
Я срался тут , ну, спорил - че в Словакии на 2м. поймали зараженных 25к.
т. е. у нас, было бы 0.5м., в пересчете то. А плюсом то шо вы сказал, то у нас зара кх-кх(бежит к ыконкостасу)женных - 1-2м.
так шо Стебанов..... просто несет то что ему высрали на бамашке. Да и то, читает как Маугли. позор.... неее, это Украина, у нас может быть даже премьер как Киля, или Кива, да и побоку...
б*же, угораздило же родиться!!!!111
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12.11.2020 12:22 Ответить
Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 313
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12.11.2020 17:02 Ответить
ИЛОН МАСК СДАЛ В ОДИН ДЕНЬ 4 ТЕСТА НА COVID-19, ВСЕ ОНИ ДАЛИ РАЗНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные", - написал бизнесмен.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась. Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6549
Маск уточнил, что это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.
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13.11.2020 09:20 Ответить
когда получил негативній результат теста по ковиду

Частные лаборатории проводят 30% всех ПЦР-тестов, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2567
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12.11.2020 12:15 Ответить
зеленский?...дает знак - ласты не откинул
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12.11.2020 13:05 Ответить
Спорно, потому что ожидание напрягает. В идеале получить положительный анализ на антитела и не понимать когда ты им переболел - вот это круто. У меня так было и я реально был счастлив.
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12.11.2020 16:49 Ответить
они слушают тех кто говорит что этопросто орви..особенно тех кто легко перенес..
во время войны моя родственница молодая девченка попала с братом и мужем под бомбежку..они укрылись под машину ..и ее положили посередине..а мужчины были по бокам.чтоб рикошетом не зацепить.....так вот они мужчины остались живы..а она мгновенно умерла..снаряд в нее или что там осколок.....вот так(
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12.11.2020 12:18 Ответить
а наскільки можна довіряти їх результатам? я, наприклад, не дуже довіряю. у наших лікарнях взагалі дуже часто помиляються в діагнозах
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12.11.2020 12:19 Ответить
приватним довіряю на 90%, державним... ну відсотків на 10...
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12.11.2020 13:18 Ответить
почитайте доклад американского ученого Пол Марика о ковид 19..там все про коронавирус.и доступно
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12.11.2020 12:31 Ответить
Кореш одновременно сдал в две лаборатории..)) В одной негативный, в другой позитивный.. 3 недели никак не болеет.. Да простуду, грипп, орви и пневмонию, все остальные скидуют на ковид, брехня все
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12.11.2020 12:32 Ответить
а статиска, что, показывает увеличение смертности в сравнении прошлыми годами за этот же период?
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12.11.2020 13:12 Ответить
статиска показывает уменьшение на 17000 за первые пол года
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12.11.2020 13:16 Ответить
перенесли на вторые полгода?..ну, это у нас
а вот та же швеция, чего сожалеет. что в первом полугодии не ввела карантин...
или они все в сговоре с бутусовыи и цензором...
скажи. вот это все какрабахи, байрактары и шуша на самом деле происходит или опять бутусов на цензоре изощряется?
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12.11.2020 13:26 Ответить
Кому вы верите? Средствам Массовой дезИнформации, бибиси, ворлдометр, все остальные пишут люди. за деньги
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12.11.2020 13:29 Ответить
но, вам-то, верить можно. надеюсь?
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12.11.2020 13:32 Ответить
У меня девушка брата попала в больничку с положительным результатом. Вот и не верь после этого.
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12.11.2020 12:43 Ответить
ПЛР - тесты не работают. Проверено на личном опыте. За двоих оплатили 2600 грн, плюс за вызов по скорой. Частная клиника. Результат негативный. А температура 38. Чуть позже КТ показала ковид с двухсторонней пневмонией. Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1064
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12.11.2020 13:00 Ответить
В пневмонии ничего особенного. КТ не зачем, нормальный врач услышит. Ковид приплели шоб було
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12.11.2020 13:19 Ответить
не усе так просто...
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12.11.2020 13:40 Ответить
Можно інфу по областям? Цікаво скільки у нас приватники роблять, бо щось я про "державні" ******* лабораторії на Закарпатті не чув...
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12.11.2020 13:17 Ответить
вони на гроші ковідного фонду відкривають приватні лабораторії,оплачують штат і з цього ж фонду оплачують роботу по аналізах
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12.11.2020 13:31 Ответить
Совершенно верно, открывают все что и нахер не нужно, впаривают свой товар. Представляете какой сумасшедший оборот фармкомпаний всех стран? А ведь они эти "продукты" производят, тестируют, лечат. Им выгоден мировой галдежь ни о чем. И властям всех стран выгодна истерия
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12.11.2020 13:37 Ответить
открывают все что и нахер не нужно? Приватні лабораторії проводять 30% всіх ПЛР-тестів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1690

Як ви уявляєте ******* медицину без нормальної діагностики?
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12.11.2020 13:39 Ответить
Представьте оборот денег бесполезного тестирования не опасных болезней
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12.11.2020 13:42 Ответить
Є безліч не небезпечних для життя хвороб, але дуже неприємних... Для діагностування яких потрібно викласти немалу суму. Але це приватна медицина, якщо людина не бажає жити із такою хворобою, то чому ні? У тому і біда "державної медицини" що вона заточена під невідкладні стани.
Якщо ж мова йде про шахрайство (призначення непотрібних аналізів) то це наслідки невведення страхової медицини. Ми маємо лікаря (який отримує подяку від лабораторії) і пацієнта, а мав би бути трикутник + страхова компанія. Саме вона має навести лад із непотрібними призначеннями...
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12.11.2020 13:53 Ответить
а що поганого у обороті коштів? Це послуга. це робочі місця. це, врешті решт інвестиції.
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12.11.2020 13:54 Ответить
Это МММ, если понимаете о чем я. Финансовая пирамида. Наперсточники и воры - тоже рабочие места
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12.11.2020 14:23 Ответить
Ні не розумію. Яким чином надання послуг може бути "пірамідою"?
Діагностика, ще нікому не нашкодила. Питання я так розумію у її вартості? Хто може собі дозволити, нехай постійно слідкує за своїм здоров'ям, а хто ні - нехай працює над цією проблемою. Що ж тепер нікому нормально не жити, бо хтось не може заробити?
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12.11.2020 14:27 Ответить
Україна велика та різна країна... між деякими регіонами просто прірва. Можливо, там де живете Ви, саме так усе і відбувається, а у мене в регіоні приватна медицина вже давно обігнала державну по рівню, якості і навіть вартості (що дивно, бо державна ж ніби то безкоштовна). Мережі приватних лабораторій у нас існують вже десятиліття... за час пандемії, з'являються нові, але це переважно заходять на наш ринок давно відомі заклади з інших регіонів.
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12.11.2020 13:38 Ответить
давайте, нагнетайте истерию...!
пускай дрожащие идиоты, за последние копейки, бегут сдавать анализы и обогащать и без того могущественную медикофармацевтическую мафию...!!
без лоха и жизнь плоха...
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13.11.2020 05:03 Ответить
 
 