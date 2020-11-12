Частные лаборатории проводят 30% всех ПЦР-тестов, - Ляшко. ВИДЕО
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В октябре-ноябре частные лаборатории в сутки проводят в среднем около 12 тыс. ПЦР-тестирований, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"По состоянию на ноябрь ПЦР-исследования проводят 124 лаборатории всех форм собственности, из них 66 лаборатории государственных и коммунальных медучреждений, 58 – частные. В октябре-ноябре частные лаборатории проводят в среднем 12 тыс. исследований в сутки (30% от всех исследований)", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, замминистра отметил, что большую часть забора образцов для ПЦР-тестов проводят мобильные бригады.
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По его словам, за апрель-ноябрь 2020 года мобильные бригады осуществили 1,67 млн заборов образцов для проведения исследований методом ПЦР. Больше всего таких выездов они осуществили в Киеве, Тернопольской и Киевской областях, наименьшее – в Черниговской, Полтавской и Луганской областях. Наибольшее количество бригад функционирует в Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях, наименьшее – в Киевской, Луганской и Кировоградской областях.
"Взнос мобильных бригад в тестирование существенный и имеет потенциал к расширению. Мы проанализировали количество исследований за последние четыре месяца: в июле провели 370 тыс. ПЦР-тестирований (161 тыс. образцов отобрали мобильные бригады – 44%), в августе провели 521 тыс. ПЦР-исследований (40% мобильными бригадами), в сентябре – 727 тыс. (42%), в октябре – 990 тыс. (48% мобильными бригадами). С апреля по конец октября выделено 251 млн грн на работу мобильных бригад", - добавил Ляшко.
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Я срался тут , ну, спорил - че в Словакии на 2м. поймали зараженных 25к.
т. е. у нас, было бы 0.5м., в пересчете то. А плюсом то шо вы сказал, то у нас зара кх-кх(бежит к ыконкостасу)женных - 1-2м.
так шо Стебанов..... просто несет то что ему высрали на бамашке. Да и то, читает как Маугли. позор.... неее, это Украина, у нас может быть даже премьер как Киля, или Кива, да и побоку...
б*же, угораздило же родиться!!!!111
"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные", - написал бизнесмен.
По его словам, при тестировании использовались одно и то же оборудование, один и тот же тест. Он отметил, что даже медсестра не менялась.
Маск уточнил, что это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company.
во время войны моя родственница молодая девченка попала с братом и мужем под бомбежку..они укрылись под машину ..и ее положили посередине..а мужчины были по бокам.чтоб рикошетом не зацепить.....так вот они мужчины остались живы..а она мгновенно умерла..снаряд в нее или что там осколок.....вот так(
а вот та же швеция, чего сожалеет. что в первом полугодии не ввела карантин...
или они все в сговоре с бутусовыи и цензором...
скажи. вот это все какрабахи, байрактары и шуша на самом деле происходит или опять бутусов на цензоре изощряется?
Як ви уявляєте ******* медицину без нормальної діагностики?
Якщо ж мова йде про шахрайство (призначення непотрібних аналізів) то це наслідки невведення страхової медицини. Ми маємо лікаря (який отримує подяку від лабораторії) і пацієнта, а мав би бути трикутник + страхова компанія. Саме вона має навести лад із непотрібними призначеннями...
Діагностика, ще нікому не нашкодила. Питання я так розумію у її вартості? Хто може собі дозволити, нехай постійно слідкує за своїм здоров'ям, а хто ні - нехай працює над цією проблемою. Що ж тепер нікому нормально не жити, бо хтось не може заробити?
пускай дрожащие идиоты, за последние копейки, бегут сдавать анализы и обогащать и без того могущественную медикофармацевтическую мафию...!!
без лоха и жизнь плоха...