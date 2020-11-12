18 293 48
В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия, которое произшло вечером 11 ноября, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.
Видео Вартові Еспресо
На записи видно, что в повороте спорткар резко увеличивает скорость и несется в сторону припаркованных на площади автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения и ударил две из припаркованных машин. Судя по записи, чудом уцелел полицейский внедорожник Renault Duster.
После происшествия водитель спорткара уехал с места ДТП.
Топ комментарии
+12 Envoy
показать весь комментарий12.11.2020 13:29
+7 Michail Viktorovich
показать весь комментарий12.11.2020 13:27
+5 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.11.2020 13:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Украина вся одна территория бесстыдства и беззакония.
лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
Дрифтингом и дристингом приходится заниматься на площади.
Здрыстнул он чётко
Это чтоб далеко не возить?
Рама где у дастера хотя бы?!!!