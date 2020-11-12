В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник. ВИДЕО камер наблюдения

В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия, которое произшло вечером 11 ноября, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.

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На записи видно, что в повороте спорткар резко увеличивает скорость и несется в сторону припаркованных на площади автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения и ударил две из припаркованных машин. Судя по записи, чудом уцелел полицейский внедорожник Renault Duster.

После происшествия водитель спорткара уехал с места ДТП.

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