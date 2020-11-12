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В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия, которое произшло вечером 11 ноября, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.

Видео Вартові Еспресо

На записи видно, что в повороте спорткар резко увеличивает скорость и несется в сторону припаркованных на площади автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения и ударил две из припаркованных машин. Судя по записи, чудом уцелел полицейский внедорожник Renault Duster.

После происшествия водитель спорткара уехал с места ДТП.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+12
- Ловят? Как поймают дрифтера на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник - Цензор.НЕТ 7850
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12.11.2020 13:29
+7
Комнатный дрифтер
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12.11.2020 13:27
+5
от жаль...что "едва не задел полицейский внедорожник"...
лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
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12.11.2020 13:29
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О чудо, первый случай когда патрулька сухой и неушкодженной вышла из дтп.
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12.11.2020 13:27 Ответить
Ну не скажи. Патрульку зацепила машина которую протаранили. На нее все и спишут. Не сынка же Труханова или другого депутата наказыать будут за то что резвился, а холопы припарковались в неожиданном месте
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12.11.2020 13:53 Ответить
да так и напишем стихийная парковка на полосе движения.
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12.11.2020 15:17 Ответить
Комнатный дрифтер
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12.11.2020 13:27 Ответить
Там наверно коробка автомат стоит, вот и не справился с управлением =)
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12.11.2020 13:30 Ответить
Не вижу связь в кпп автомат и неумением выйти из заноса
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12.11.2020 13:46 Ответить
Так значит он и не дрифтовал тогда? Просто ушел в занос, а выйти не смог, по умению, по пьянке, или еще какой-та причине, а вы сразу - дрифтер на него В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 5824
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12.11.2020 13:56 Ответить
задний привод + кривая прокладка за рулем
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12.11.2020 15:26 Ответить
- Ловят? Как поймают дрифтера на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник - Цензор.НЕТ 7850
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12.11.2020 13:29 Ответить
Дрифтер-дристер не попал в Duster.
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12.11.2020 13:33 Ответить
можно просто в центрифугу засунуть, раз любит дрифт
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12.11.2020 13:41 Ответить
И что？ Все так и сойдет тому уроду на спорткаре？ Думаю, да.
Украина вся одна территория бесстыдства и беззакония.
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12.11.2020 13:29 Ответить
от жаль...что "едва не задел полицейский внедорожник"...
лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
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12.11.2020 13:29 Ответить
То шо две первых долбанул то ничего, главное Шо ментовский внедорожник не зацепил... В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник - Цензор.НЕТ 9667
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12.11.2020 13:32 Ответить
Жаль, что не зацепил ментовский...
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12.11.2020 17:44 Ответить
А всё потому что в Одессе нет своей гоночной трассы.
Дрифтингом и дристингом приходится заниматься на площади.
Здрыстнул он чётко
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12.11.2020 13:35 Ответить
Трасса есть. На старом аэродроме "Застава", где сейчас западное кладбище
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12.11.2020 13:54 Ответить
"где сейчас западное кладбище"

Это чтоб далеко не возить?
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12.11.2020 14:41 Ответить
черный у вас юмор батенька В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 996
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12.11.2020 19:15 Ответить
Для наших СМИ любой убитый заднеприводный седан с долбодятлом за рулём на мокром асфальте превращается в спорткар, а Дастер - во внедорожник. Запомните раз и навсегда терминологию: элитная иномарка, роскошный джип, тоже иномарка
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12.11.2020 13:43 Ответить
Между рулём и сиденьем - идиот!
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12.11.2020 13:47 Ответить
Ага, прокладка из идиота.
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12.11.2020 17:47 Ответить
спорткара я так и не увидел, оленя на субару да, а спорткара нет
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12.11.2020 13:55 Ответить
прикольно если кто то кому то дал прокатиться
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12.11.2020 14:05 Ответить
А еще прикольней, если загнал тачку на СТО, а тамошний механик нарколыга решил погонять В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 6356
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12.11.2020 14:11 Ответить
"внедорожник Renault Duster" - або прихована реклама або жарт. В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 6416
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12.11.2020 14:13 Ответить
Дрифт и драг - єто цирк а не автоспорт.
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12.11.2020 14:21 Ответить
Тююю.... Страйк не выбил!!! Не зачёт - на перездачу!
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12.11.2020 15:08 Ответить
наверно проффессор академии кибернетики спешил в научную лабораторию ращщеплять атомы на кварки и лечить в африке обезьянок от танзелита и бронхита В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 8921
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12.11.2020 15:21 Ответить
чето сильно медленно едет, как для спорткара...
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12.11.2020 15:22 Ответить
Пробило прокладку, между рулем и сидением!
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12.11.2020 15:25 Ответить
На цензоре все кто едут 40км в час и попaдают в дтп становятся "спорткарами"?
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12.11.2020 15:32 Ответить
Дал Дал ушел!
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12.11.2020 17:40 Ответить
Не наркоман,по любому .
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12.11.2020 18:10 Ответить
Дастеру до внедорожника как до луны пешком!
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12.11.2020 19:17 Ответить
А звук камера хорошо пишет. Учитывая расстояние, очень не дурно.
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12.11.2020 20:39 Ответить
Лучше б она номер машины видела, эта камера
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13.11.2020 07:11 Ответить
В Одессе вообще имбицилов-водителей много.
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12.11.2020 20:51 Ответить
А вдома, на комп'ютері, так все чудово)
В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик - Цензор.НЕТ 2661
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12.11.2020 23:26 Ответить
да, и не говорите... А ментовская мшина все же получила пендель от рядом припаркованой. А мент-тормоз, вместо того , чтобы включиться в погоню, тупо вышел с машины.
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13.11.2020 03:17 Ответить
Й поїхаі ує#ан, не зупинився.
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12.11.2020 23:31 Ответить
Если бы не такие дебилы, все парковки бы заняли джипы НАТО!
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12.11.2020 23:37 Ответить
с каких пор дастер вдруг стал "внедорожником"? сча нормальные внедорожники типа TLK-200 загрустить могут.
Рама где у дастера хотя бы?!!!
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13.11.2020 01:12 Ответить
его нужно на курсы по контраварийному вождению
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13.11.2020 07:03 Ответить
Такой же дрифтер как я Шумахер. Хреновый водила, задний привод, мощное двигло, не расчитал обороты на выходе из поворота, как итог стандартная ситуация в таких случаях. Я такое лично наблюдал, там чувак на мустанге вообще на 180 градусов вывернул. Хорошо что никто не пострадал.
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13.11.2020 11:29 Ответить
 
 