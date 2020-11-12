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Кравчук (1226) нарушения (934) обстрел (20169) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, как оккупанты будут отвечать за обстрелы и убийства украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Настоящему времени".

Кравчук, отметил, что "масштабных военных действий на Донбассе нет": "Нельзя сказать, что эта тишина полностью соблюдается, но и масштабных военных действий также нет".

"Наши ошибки, или наши просчеты, или нарушения с украинской стороны наказываются украинскими вооруженными силами. Думаю, это должно так быть и в ОРДЛО, что нарушения боевиков должны быть наказаны или оценены руководством этих незаконных военных формирований. Те, которые пришельцы, разные наемники, они разоружаются и выводятся из Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание. Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они пришельцы, наемники. А те, которые местные, просто сдают ружья. Невиновные работают, включаются в жизнь, идет нормальный процесс", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году

Как сообщалось ранее, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе заявила, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу.
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Топ комментарии
+41
А если воевали и при этом убивали, старый ты дятел? Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины - Цензор.НЕТ 9112
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12.11.2020 14:09
+29
Старый пердун - маразматик. Они не отвечать должны, а удобрить землю домбаса!!!
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12.11.2020 14:09
+27
V.V.

@VV23059778

·16 ч

Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.

https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html

Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины - Цензор.НЕТ 4332
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12.11.2020 14:11
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Фашизм был только в Италии и в СССр,а в Германии был нацизм...,даже не знаете с кем воевали с 1941 гг по 45...,болваны.. Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України - Цензор.НЕТ 9704
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12.11.2020 16:05 Ответить
повністю піддержую Безсмертного.
Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.
https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html
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12.11.2020 16:18 Ответить
Если убивали, насиловали, грабили то согласно указа Путина, они теперь миротворцы
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12.11.2020 16:22 Ответить
Вы все обезумели? Да это же лучшее предложение. Пусть едут в Ростов. Как показывает практика, они опять бандитизмом займутся. К нам путь заказан, а рашка пускай сама с ними варится. Нам их еще в тюрьмах кормить???
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12.11.2020 17:03 Ответить
Ну це *** трєш якійсь... Воювали і вивести їх? Ідіот! Їх треба не вивести а ВИВЕЗТИ вантажем 200! Вчи падло українську мову, може згодитись ПІЗНІШЕ... коли покази в суді будеш давати... Хоча таке вже і на добриво не згодиться...
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12.11.2020 17:06 Ответить
" которые просто участвовали в военных действиях" но не убивали - это КТО?
Санитарки?
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12.11.2020 17:25 Ответить
Оцінку військових злочинів, спираючись на норми міжнародного права, повинен давати відповідний юридичний орган, а не маразматичний старий пердун, який називає військових ерефії прибульцями і намагається безглуздо диференціювати ступінь провини осіб, учасників військового протистояння.
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12.11.2020 17:31 Ответить
Цей нафталік зовсім з глузду з'їхав. За ним давно психушка плаче.
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12.11.2020 17:45 Ответить
Ні, ні, ні, ні, ні! Не відводьте колаборанта з під кримінальної відповідальності! Він підсудний, за ним 111 ст. ККУ плаче.
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12.11.2020 18:42 Ответить
что значит просто воевали? иплом торговали на блокпостах и в окопах... а не просто воевать это как - берсекером в атаку идти?))... только в воспаленном мозгу старой коммунчки можно такое разделение придумать
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12.11.2020 21:24 Ответить
просто воевали это и значит убивали - воевали против ВСУ, убивали наших солдат
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12.11.2020 21:26 Ответить
если шахтер или тракторист с бамбаса участвовал в разгроме например полицейского участка МВС Украины с захватом оружия а потом с этим оружием пошёл воевать против солдат ВСУ он кто преступник или нет? шо то старая кравчучка вже з глузду съехала
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12.11.2020 22:36 Ответить
ПАНЕ АМНЕЗIЙНИК, ПА-ПА ( в дурдом "Солнышко")...
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13.11.2020 00:54 Ответить
Блин , кыргыза с одним палка-два струна напоминает - шо взбредет в бестолковку, о том поет.
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13.11.2020 00:57 Ответить
А КАКОЙ ОТВЕТ ЗА УБИЙСТВО !!!??? КАЗЁННЫЙ ЧАЙ И КАША !!!???
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13.11.2020 15:51 Ответить
Дядя Леня Дурачек, комсомольский съел значек.
И не может его выкакать, да уже и не выкакает , хоть трусы с вышиванки сделай.
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28.12.2020 15:27 Ответить
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