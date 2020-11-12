Кравчук о наемниках РФ на Донбассе: Если убивали, насиловали, грабили - должны отвечать, если просто воевали – должны быть выведены из Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, как оккупанты будут отвечать за обстрелы и убийства украинских военнослужащих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии "Настоящему времени".
Кравчук, отметил, что "масштабных военных действий на Донбассе нет": "Нельзя сказать, что эта тишина полностью соблюдается, но и масштабных военных действий также нет".
"Наши ошибки, или наши просчеты, или нарушения с украинской стороны наказываются украинскими вооруженными силами. Думаю, это должно так быть и в ОРДЛО, что нарушения боевиков должны быть наказаны или оценены руководством этих незаконных военных формирований. Те, которые пришельцы, разные наемники, они разоружаются и выводятся из Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание. Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они пришельцы, наемники. А те, которые местные, просто сдают ружья. Невиновные работают, включаются в жизнь, идет нормальный процесс", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, делегация Украины в Трехсторонней контактной группе заявила, что предложенный украинской стороной "План действий" по Донбассу взят за основу.
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Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.
https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html
Санитарки?
И не может его выкакать, да уже и не выкакает , хоть трусы с вышиванки сделай.