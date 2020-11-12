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Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь. Объект должен "реконструировать" для школьников "жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев".

На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом говорится в сюжете Новости Карелии, передает Цензор.НЕТ.

Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом. 

"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.

Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.

Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 01
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 02
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 03

Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, рассказывало издание "Север. Реалии". Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки. "Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием", — отмечала историк Елена Такала.
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Топ комментарии
+61
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 3400
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12.11.2020 17:12
+34
Хорошее начинание.
А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
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12.11.2020 17:04
+32
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4342
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12.11.2020 17:35
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Правила форума Совет форумчан
оооо )))) а давайте им еще выходные с посадкой на бутылку делать ? что бы МВД любили с детства ?
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12.11.2020 17:00 Ответить
примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу "Патриотические выходные". Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6679
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12.11.2020 17:05 Ответить
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9701
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12.11.2020 17:06 Ответить
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 3400
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12.11.2020 17:12 Ответить
"нет ничего тайного, что не стало бьі явньім" (с)
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13.11.2020 01:09 Ответить
Це задля того, щоб Росія і надалі залишалася країною з непередбачуваним минулим!
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13.11.2020 08:10 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7701
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12.11.2020 18:26 Ответить
це поки що вони бутафорські...
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12.11.2020 17:01 Ответить
Чого ж бутафорські... Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 994
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4353
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12.11.2020 17:34 Ответить
Шизоиды
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12.11.2020 17:03 Ответить
Хорошее начинание.
А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
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12.11.2020 17:04 Ответить
ватники почему-то думают, что их это не коснется. Или что в вертухаями в тех лагерях будут. История рашки свидетельствует как раз об обратном. "От сумы да от тюрьмы не зарекайся" как раз про это
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12.11.2020 17:13 Ответить
Русский мир - мир людоедов!!!
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12.11.2020 17:04 Ответить
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4342
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12.11.2020 17:35 Ответить
ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области.
Зона строгого режима, «лагерь краснее красного», как его называли сотрудники администрации. «Красный дельфин» - так называют эту зону «активисты-пытатели».
С 2014 по май 2016 заключенные здесь находились под тотальным контролем других «осужденных-активистов», которые полностью осуществляли воспитательный надзор за спецконтингентом. Об этом свидетельствуют более 150 заявлений осужденных, испытавших ужасы новолялинской колонии на себе.
Здесь под поднятым флагом России за любую провинность или непослушание осужденные подвергались изощренным пыткам, истязаниям, насилию. Здесь нельзя было говорить, смотреть в окно, улыбаться, с кем-то разговаривать, даже с собой. Нельзя было думать, мечтать, смотреть на церковь, в окно на плывущие облака.
Здесь запрещалось болеть и обращаться за помощью, а если было уже невмоготу, то умирающего били, иногда забивая до смерти. Больные люди были обузой и их старались побыстрее списать с жизни. Тяжелый изнурительный труд, систематические истязания и страх делали свое дело.
Свои заметки осужденные-активисты записывали в тетради, потом несли это в штаб, как говорят, к зам по БиОР, где легким росчерком пера решались судьбы сотен заключенных. За обращение к членам ОНК здесь попадали в «гарем» (самое худшее место в тюремной иерархии).
http://pravo-ural.ru/2016/06/23/konclager-sovremennoj-rossii/
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12.11.2020 17:45 Ответить
Ну що за піз....та країна, піз....й народ
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12.11.2020 17:04 Ответить
Скрепно. По-расийянски. Еще надо бы виселицы добавить и колючую проволоку под напряжением. или на это гранта не хватило-разворовали по традиции? Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8662
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12.11.2020 17:04 Ответить
хороший тамада и конкурсы интересные
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12.11.2020 17:04 Ответить
следующий путинский грант - на могилы.
пусть малолетки к земле привыкают. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 436
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12.11.2020 17:05 Ответить
Так уже на козляндии был конкурс по скоростному рытью могил Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 1154
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12.11.2020 17:12 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 2899
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12.11.2020 18:24 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7732 и умирать "ни за цапову душу"
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13.11.2020 01:27 Ответить
Сторонников "руцькаго мира" и голосовавших за ОПЗЖ - туда, на экскурсию!
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12.11.2020 17:08 Ответить
Не... на пмж.
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12.11.2020 17:43 Ответить
хрен их выгонишь. Да и в цене они для кремля пока в Украине воду мутят. На Расеи им цена - рупь ведро в базарный день
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12.11.2020 18:17 Ответить
Так они все уверены, что будут там вертухаями...
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12.11.2020 17:52 Ответить
Мне таукитянин - как вам папуас,
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»
В ответ они чем-то мигнули
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12.11.2020 17:08 Ответить
Больные на голову люди.
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12.11.2020 17:09 Ответить
а это шоб им легче было в реале. "тяжело в лагере, легче в *********"- дидызавещали )))
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12.11.2020 17:09 Ответить
деревня ватнаволок - это тоже зачётно )
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12.11.2020 17:11 Ответить
В деревне "Шайдома" люди поадекватней будут. И название получше)
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12.11.2020 17:19 Ответить
Макаки совсем рехнулись. Обнесите Макшанию колючей проволокой.
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12.11.2020 17:10 Ответить
На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь.

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Лучше бы рассказали своим кацапенышам что такое Ли́ния Маннерге́йма и сколько кацапов финны покрошили в расейско-финскую войну. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8706 Сколько техники и красноармийцев захватили в плен. Кто такой Симо Хяюхя и сколько он репоедов отправил телепортом к чертям. Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 641
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12.11.2020 17:11 Ответить
А заодно какого хера совок напал на Финляндию и как организовывал "финскую народную республику"!!!
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12.11.2020 17:16 Ответить
Как это не печально, но кацапы знали толк в геноциде.
Очень много солдат и офицеров, принимавших участие в Зимней войне и
погибших в Финляндии, были из Украины...
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12.11.2020 17:21 Ответить
Причем без оптики.
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12.11.2020 18:11 Ответить
Для протрезвления это нужно нашим... Чтобы знали что их ждет под рашкой... Вот так как на фото, замерзла там 44-я дивизия из Житомира... А фото это из под Ржева..
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12.11.2020 18:12 Ответить
В чём патриотизм то? Даже теоретически?
Давайте поиграем детки в этих бараках, где когда-то морозили таких же малолеток как вы?
Антипатриотизмом попахивает.
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12.11.2020 17:15 Ответить
Долб...мом массовым и не попахивает, а просто смердит.
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12.11.2020 17:18 Ответить
ИДИОТЫ!!!!
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12.11.2020 17:17 Ответить
Правильно, пускай с детства привыкают, кто к баланде, а кто и к пайку, кто роли заключённого, а кто к роли вертухая. Страда вечных дебилов. К слову, нам бы то же не мешало рядов 5 колючки протянуть по границе с ними, и минировать, минировать, минировать границу, густо, густо.
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12.11.2020 17:17 Ответить
Успокойся, там заминировано уже на 50 лет вперёд. Зачем ещё колючку тянуть, если осуществлён проект "Стена"?
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12.11.2020 18:17 Ответить
Що дуже сумно, але рядові жителі московії щиро вірять що інакше не можна.
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12.11.2020 18:41 Ответить


Krychek

На данный момент ситуация выглядит примерно так.

Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6195
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12.11.2020 17:18 Ответить
Больше концлагерей хороших и разных!
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12.11.2020 17:22 Ответить
Ну а как вы хотели? Вертухайская власть себе на смену вертухаев-патриотов воспитывает... Только и всего.
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12.11.2020 17:24 Ответить
Учитесь, укроповские грантоеды и соросята у путинских грантоедов! Вот так нужно вводить лохдаун выходного дня - на кичу, под охрану и с кайлом в руках! Панове Шмыгаль и Степанов, знаю, вы следите за новыми ковид - трендами: может быть нам пора тоже ассиметрично ответить на пандемию? Заманить пенсионеров в СИЗО и там продержать месячишку - ведь со слов Малюськи, вирус там не распространяется и сидельцы не болеют? После этого можно будет ещё сильнее возгордиться и поучать Европу уже за бабки!
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12.11.2020 17:25 Ответить
Точно готовят виртухаев
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12.11.2020 17:28 Ответить
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 6823 Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 8435
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12.11.2020 17:29 Ответить
Скрепные продолжают сходить с ума. И смех, и грех, как говорится.
Гундяй будет благословлять и окроплять?
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12.11.2020 17:30 Ответить
Не зря, ох, не зря покойный Немцов говорил про *****, что он *бнутый!
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12.11.2020 17:37 Ответить
Где теперь Немцов? А ху@ло недосягаем.
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12.11.2020 18:19 Ответить
Ну... я не против. Надеюсь следующий шаг, это открытие реальных... стоп... не правильно сказал. Восстановление старых и заброшенных концлагерей, гулагов... первыми постояльцами которых станут жители лугандонии, дамбабве и крысчане. Но я и не против того, что туда будут на росии загонят всех кого непопадя, как в старые времена, за сраный доносик на газеты с под селедки и анонимный звонок. Они ведь этого хотят.
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12.11.2020 17:42 Ответить
Хм. Ребят. А мне википедия на запрос о финских переселенческих лагерях выдает вот это:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F
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12.11.2020 17:42 Ответить
Вот, вот. Меня сразу смутило словосочетание "узников финских переселенческих лагерей", как будто у финнов были узники в лагерях. Даже если это и правда, то кацы действуют очень подло, с ихнем-то бревном в глазу надо молчать в тряпочку, а они устраивают эти низкопробные шоу...
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12.11.2020 18:42 Ответить
Но ведь это и есть финский лагерь.
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13.11.2020 09:35 Ответить
Нижче 2 фото, зроблені в одному табору в один і то й же час - приблизно початок літа 1944-го. Перше фото російської журналістки Галини Санько. Друге фото щвейцарського кореспондента.
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 3031
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 5306
Хммм... Судячи з виразу обличчя діти не дуже раді були бачити російську журналістку. І по-друге схоже що огорожу з колючого дроту і і попереджувальну табличку фіни влаштувати спеціально до візиту бабки Скабеєвої щоб ця ***** не наближалась до дітей, а то мало що їй в голову прийде...
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13.11.2020 08:41 Ответить
А можно тоже ссылочку на этого журналиста?
Кроме того задний фон разный. Слева одноэтажный домик (верхнее фото), и двухэтажный (нижнее). В общем такое ощущения что они в разных местах были сделаны.
Просто странно
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13.11.2020 09:40 Ответить
Читайте не тільки російську вікіпедію. В англомовні (і фінській) є і інша інформація.
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13.11.2020 20:45 Ответить
Вы все зря иронизируете, посмотрите на донбасс, на одессу, вот вам результаты зомбирования, посмотрите за кого местный совок голосует, и вы перестанете смеяться, и вот вам ответ на вопрос, почеиу Украина не может вырваться из нищеты, зомбирование действует на подкорку, и травмирует соматику.
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12.11.2020 17:48 Ответить
Какое нах@й зомбирование не даёт вылезти из нищеты? Пока не разбродяжат и не приведут в порядок местных украинских олигархов - монополистов, голосуй хоть за марсиан - толку не будет! Не бросается в глаза, что целый ряд видных украинских "промышленников" гоняет по планете американское, швейцарское, английское правосудие, и только в Украине - их кормовой базе, у них всё в шоколаде Рошен?
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12.11.2020 18:34 Ответить
Причем мягкое зомбирование, через 25 кадр в низкопробных сериалах типа "слуга народа". А результат вот он- в Феофании лежит!
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12.11.2020 18:55 Ответить
Первые советские концлагеря возникли с началом гражданской войны (с лета 1918 года), и туда попадали те, кого миновала участь быть расстрелянными в качестве заложника, или те, кого пролетарская власть предлагала обменять на своих преданных сторонников.
Лагеря представляли собой один из важнейших механизмов чрезвычайной внесудебной репрессии и карательной политики большевиков в целом.
Поэтому ЧК - «вооруженный отряд партии» - обладала особыми правами на лагеря, не лишившись их даже в начале 1919 года, когда чекисты подвергались серьезной критике и были лишены многих своих полномочий. Именно тогда, рискуя вообще потерять контроль над лагерной системой, «железный Феликс» предложил на основе концлагерей принудительных работ создать «школу труда» «… для арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения… Таким образом, предлагается создать школу труда, и для этого есть предложение: ВЧК предоставляется право заключения в концентрационный лагерь». - https://www.belvpo.com/22785.html/
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12.11.2020 17:48 Ответить
Якщо дзєржінскій власну сестру застрелив то що там вже казати...
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12.11.2020 18:06 Ответить
Пол Пот и Иенг Сари воплотили большевистскую идею трудовых лагерей В Камбодже (Кампучия) в полном объеме. Достойные ученики Ленина!
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12.11.2020 18:20 Ответить
А чо нормально так , креативно Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9275 Еще щебеницi , по сталыпински и нармуль Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 9275 (ука страна идиотов Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 2176
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12.11.2020 18:02 Ответить
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4429
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12.11.2020 18:11 Ответить
Кацапи придуркі домають що всі будуть вертухаями в таких таборах.Хрін там,всі сидіти будуть на нарах.Стерегти будуть ті, що їх зараз б'ють по вулицях і площах.
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12.11.2020 18:12 Ответить
Боярконутым нет покоя.
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12.11.2020 18:18 Ответить
Зелені! Рівняйсь! Струнко! На Мордор! Ваші друзі!
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12.11.2020 18:24 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 1096
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12.11.2020 18:25 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 6143
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12.11.2020 18:29 Ответить
Чєво не смєєтєсь?Не понялі да?ЕТО РАССЄЄЄЯ!!
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12.11.2020 18:31 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 7089 Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 3484
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12.11.2020 18:34 Ответить
Дык на России ж родились, а не в какой-нибудь Бельгии. Пусть привыкают...
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12.11.2020 18:35 Ответить
Московітський патріотизм це різновид нацизму - рашизм.
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12.11.2020 18:38 Ответить
На самом деле ещё большой вопрос, кто более креативен - путинские грантоеды, "организовавшие" бутафорский лагерь с недостроенными вышками без пулемётов (деньги украли) или укроповские грантоеды, т.н. "соросята", возившие на евробляхах бутафорскую виселицу, которую, кстати, взяли напрокат у своего идеологического противника - представителя т.н. "мертвечука" И. Кивы.
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12.11.2020 18:42 Ответить
Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 8577
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12.11.2020 18:55 Ответить
"...Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", - пояснила Абрамова.."
А розтріли тако ж будуть?
Источник: https://censor.net/ru/v3
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12.11.2020 19:04 Ответить
***

Империя бессмысленного зла,
Бездарная тюрьма!
Где жирно золотятся купола
Над тоннами дерьма,
Где раб неиллюзорно горд кнутом,
Где воли ум лишен,
Где всякий, кто не хочет быть скотом,
Безумен и смешон.

Мильонами топившая в крови
За злые миражи -
Какой ты смеешь требовать любви,
Отчизна мутной лжи?!
Будь проклята сто миллионов раз -
За каждого из тех,
Кто жертвой пал твоих помпезных фраз,
Твоих больных утех.


Юрий Нестеренко (отрывок)
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12.11.2020 19:06 Ответить
сначало бутафорские лагеря а вскоре и по-настоящему вата окажется на ГУЛАГном положении
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12.11.2020 19:24 Ответить
А точно бутафорський?
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12.11.2020 19:29 Ответить
ХАХАХАХАХА! Держава-конц. табір! Держава-ГУЛАГ! Держава-Колима! Держава-Магадан... і ПРЕЗЕРВАдент навіть в них - ЧЕКІСТ-НАГЛЯДАЧ!
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12.11.2020 19:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.11.2020 20:10 Ответить
Вот туда ваших детей ведет пианист !
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12.11.2020 20:59 Ответить
С детства приучают детей к концлагерям. Чтобы не было шоком когда закроют железный занавес и начнутся поголовные аресты
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12.11.2020 21:35 Ответить
Усе б нічого, якби ЦЕ не так було серйозно. Навряд, що ху"ло і його пропаганда буде підіймати на щит ГУЛАГ і його методи. Замість цього вони можуть підняти на щит совкові піонерські табори, які можна буде підсилити "скаутськими" гаслами військово-патріотичного змісту. Ось вам і нові методи виховання підлітків в дусі гітлер-ху"ло- югента. Пам"ятаєте піонерські табори, їх паркани, наставників, лекції, фільми, лінійки, вогнища, колони піонерських загонів з мовниками і стройовими піснями... Нічого не нагадує?

От, зараз це відбувається в паРаші. Тільки у іншому вигляді. Без піонерських атрибутів, без присяг, без клятв владі з покладанням членськи білетів. Просто!!!! Прийде дитина в "спортивний" тобір, а виде з нього "спортивно-морально-патріотчно" орієнтованою твариною, що вже підкорена владі ху"лоїдів. І це буде мати назву - формування свідомості нового типу рашо-фашизму провідників "рузькаго міра".

Таргани!!! Давити їх треба в зародиші.

Українці, біля нас - море тарганів. Розплющите очі. Їх просто треба фізично давити.

Усе б нічого, якби ЦЕ не так було серйозно.

Їх ціль - знищити нас. А справа покищо за нами.
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12.11.2020 21:39 Ответить
кацапо-фашисткий биомусор!
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12.11.2020 21:41 Ответить
И в дополнение, чтоб юные одичалые не забывали про судьбы не менее юных дугандонцев - раздевать их до трусиков и прибивать степлером к стенкам грантовых бараков .... и надо решить, как потом использовать монтажную пену.
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12.11.2020 21:59 Ответить
Ну а что если они больше ни хрена не умеют строить,пусть молодежь продолжает дело дедов. Здесь по моему дааааавно все ясно.
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12.11.2020 22:16 Ответить
Малороси та ті, хто ******** рузкій мір, - це для ваших дітей та онуків будують. Завдяки вашим ватним мізкам ці бараки будуть заповнені. Чи ви думаєте, що вас це не торкнеться? Крисмчане теж думали, шо будуть строкову служити у Криму, але їх чомусь відправляють у сонячну Сибір, а їхніх мамок з татками копняками під сраку на інші багаті села вялікой та нєобьятной.
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12.11.2020 23:18 Ответить
З зитинства привчають, або "юнармія , або лвгєря" вибору, як завжди немає у пацаКа раба.
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12.11.2020 23:33 Ответить
скрепненько так
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13.11.2020 01:13 Ответить
Кацапи.
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13.11.2020 02:44 Ответить
А на Колыму свозить ума не хватило??)) Там еще помимо строений и кости кое где выглядывают!! Бараки, кулемети і вишки нагляду: в Росії за ґрант Путіна побудували бутафорський концтабір, щоб вчити школярів "патріотизму" - Цензор.НЕТ 6274
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13.11.2020 07:47 Ответить
КАКОЙ ГРАНТ ТАКИЕ И СТРОЕНИЯ )))
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13.11.2020 11:44 Ответить
Я так считаю... зачем выбрасывать пыне деньги на ветер. Организовать параллельно "золотому кольцу" БОЛЬШОЕ, с использованием залiзницi БАМ, для экскурса в историю. Попутно для школьника... ОДНИМ СЛОВОМ , ПРИНЕТЬ ЕГО В КВЖД...
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13.11.2020 12:52 Ответить
скрепненько...Романтика!
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13.11.2020 13:24 Ответить
 
 