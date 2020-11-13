Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Если в результате введения "карантина выходного дня" количество заболевших в сутки сократится до 7-8 тыс., значит эта мера себя оправдала.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил народный депутат фракции "СН", председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо, 7-8 тысяч – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - сказал нардеп.
Радуцкий подчеркнул, что Украине до сих пор удавалось избежать "коллапса медицинской системы, которая означает коллапс экономики".
"Когда-то мы говорили, что будет 5 тыс. заболевших в сутки, и будет коллапс, потом мы говорили, что коллапс будет когда будет 9 тысяч, сегодня мы имеем 11 тысяч, нам очень трудно, но коллапса нет и врачи не выполняют протокол медицинской сортировки, когда им нужно выбирать, кому помогать, а кому не помогать. т.е. коллапс не наступил", - сказал глава парламентского комитета.
Радуцкий добавил, что карантин выходного дня позволит "выиграть время, перезагрузить койки и дать отдохнуть врачам".
Пожалуйста, подождите...
Тобто, кому дуже треба "погуляти" - ризикує на свій страх.
Оно ж не дает иммунитета
кращий навіть за удари по морді вові Зіменському у маршрутці...https://www.bbc.com/russian/features-54699497
Весной считалось, что бессимптомные больные могут составлять до четверти всех инфицированных. К июлю эта оценка выросла до 40-45%, а по последним данным, Covid-19
хоть как-то проявляется внешне лишь у каждого четвертого инфицированного.
Более того, даже среди этих (и так относительно немногочисленных) зараженных почти треть переносят болезнь как обычную ОРВИ - например, с кашлем и невысокой температурой на несколько дней, - не испытывая никаких специфических для коронавируса симптомов вроде потери обоняния.
При этом бессимптомные больные могут распространять инфекцию с таким же успехом: их вирусная нагрузка ничуть не ниже, чем у других коронавирусных пациентов, и болеют они примерно столь же долго - во всяком случае именно к таким выводам ученые склоняются, исходя из последних исследований.
А я, дурак, думал, что главная цель - победить эпидемию.
А у них, сцук, план есть...
ТовариСщи! У кого есть Аврора на пару часов? Какой прекрасный саботаж! Нет власти - нет проблем! Нет государства - нет проблем! ВИВА Анархия !
Страусы не знают, что чем глубже голова в бетоне - тем выше и беззащитней ПОПА!
А тут еще и контрацепция по выходным… ?
Зеленые большевики взяли почту и телеграф, а через год оказалось, что они не умеют ни писать ни читать! .... И все ушли на карантин…
Кстати, вести теперь заседания Верховной Рады сможет только вице-спикер Елена Кондратюк, которая является нардепом от «Батькивщины».
Соответственно, воспользоваться моментом и возглавить новую революцию сама судьба велит Юлии Тимошенко. Юля, давай! Держись, олигархическая контра! - Михаил Чаплыга
Потрібно ліквідовувати наслідки "рехформ доктор смерть" та організовувати справжню боротьбу з цим вірусом.
Будьте здоровы и не дай Бог испытать все эти прелести Зебильной медицины на себе! Носим масочку в транспорте и общественных местах и в транспорте пользуйтесь одноразовыми полиэтиленовыми рукавичками, чтобы взяться за поручень..или хотя-бы кусок газеты, салфетку и затем сразу на остановке выкинуть
Растет статистика "позитивных", которых назвают "заболевшими", и сами люди оплачивают ее. Итого - люди теряют деньги и помогают развитию истерии. Гениальная придумка в веке диктатуры СМИ. Нам говорят грип упал на 98% по сравнению с прошлым годом, как это? Люди страдают от стрессов закрытия бизнесов, безденежья, постоянного сидения дома, плановые опреции отменены - люди умирают их списывают на ковид. Вечный двигатель!