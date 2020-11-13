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ВР (28729) Зеленский (16555) КС (2131) роспуск (248) Арахамия (956) Слуга народа (2547)

Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Роспуск Верховной Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по перезагрузке Конституционного суда невозможен.

Об этом рассказал народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент зарегистрировал закон, дальше началась парламентская дискуссия. Большинство политических сил соглашается, что КСУ нужно перезагружать. Но есть радикальные методы... Вот президент конкретно понимает, что есть фактически антигосударственное решение, и говорит: надо перезагрузить. Далее политическая позиция — собрали 226 голосов и обратились к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку из-за такого резонанса в обществе. Они не прислушались к этому", — сказал Арахамия, отвечал на вопрос, будет ли внесен в сессионный зал законопроект президента.

Глава фракции СН отметил, что есть целый ряд законопроектов о КСУ с разным уровнем радикальности. "Далее у нас возник целый арсенал законопроектов. То есть радикальный (по 10-балльной шкале на 10 баллов) президентский законопроект. И потом есть на 7, на 6, на 5 и т.д.", — пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС. ВИДЕО

На вопрос ведущей: "Не вынесете — не поддержите президента, вынесете, но не проголосуете — тоже не поддержите президента. Возможен ли после этого роспуск парламента?" "Невозможен", — заявил Арахамия.

Ранее Зеленский не исключал возможность роспуска парламента, если тот не поддержит его законопроект о роспуске КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
Тоді розпустити кловуна.
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13.11.2020 00:01
+13
73% ідійотів оберуть знов такий, якщо не гірший.
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13.11.2020 00:07
+11
Из Феофании раздался запах фекалий.
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13.11.2020 00:12
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Тоді розпустити кловуна.
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13.11.2020 00:01 Ответить
В Африці виборці просто сплалили корумпований парламент і життя налагодилось. Очищувальний вогонь випалив всю корупцію разом з депутатами! Ось що таке ефективні рішення.
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13.11.2020 00:04 Ответить
73% ідійотів оберуть знов такий, якщо не гірший.
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13.11.2020 00:07 Ответить
Запах жарених депутатів в стінах парламенту буде зупиняти корупцію сам по собі.
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13.11.2020 00:08 Ответить
Если их до усрачки напугать, как в 2014-м, то все будет ок.

Даже самые тупые животные способны делать правильный выбор, когда речь идет о собственной шкуре.
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13.11.2020 01:19 Ответить
Через неделю в Трускавце новых научат на кнопки нажимать.
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13.11.2020 00:29 Ответить
Ну это ж Африка. Они просто жареным мясом закусить хотели
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13.11.2020 02:12 Ответить
Такие заявления это покушение на психическое здоровье зелоха . А его и так не много .
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13.11.2020 00:02 Ответить
Так зенелоху пояснили, що розпуск Ради дасть зворотній ефект - фракції, яка хоч щось із його бздурів підтримує, вже ніхт ніколи не збере. Одним словом, метод гопот з наїздом не вийшов, бо гопота нарвалася на тих, кому рлзпальцовка не аргумент.
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13.11.2020 09:08 Ответить
Вах !

Вот это открытие ! Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5698 Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3489

Абрамка-Хамия, ты за кого украинцев держишь ?
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13.11.2020 00:04 Ответить
а другая слуговнявая прислугь недавно блеяла, шо возможен.
вы там, гарсоны, как то координируйте, шо ли ну или ногти на ногах постригите - 30% депутатак-педикюрш надо же чем то занять по профилю.
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13.11.2020 00:10 Ответить
Из Феофании раздался запах фекалий.
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13.11.2020 00:12 Ответить
зеленого цвета.
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13.11.2020 00:24 Ответить
немношко для поднятия настроение - на узких улицах Риги.
https://www.facebook.com/viktors.levizers/videos/2113770138754129
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13.11.2020 00:16 Ответить
это перекрёсток Кр Барону и Дзирнаву. Неплохое видео )
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13.11.2020 01:05 Ответить
понятное дело что невозможна. зря, что ли, 450 рыл бабло потратили на мандаты. за год отбить не успели.
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13.11.2020 00:19 Ответить


Муля Слобожанска@MullyaMia 13 ч

СБУ і воєнним саме час проводити свої спецопераії... поки верхівка "хворіє" і не зможе здати...
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13.11.2020 00:22 Ответить
відчуває "слуга", що його цінність в українському політикумі дорівнюється нулю, розпустити парламент і всі ці арахамії назавжді підуть в небуття
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13.11.2020 00:23 Ответить
депутаты дрочат в раде, куда ещё распущеннее ?
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13.11.2020 00:23 Ответить
Но гомосячества еще ж не было?
Или я шото пропустил?
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13.11.2020 00:25 Ответить
Сплошное зелохосячество там в Раде .
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13.11.2020 00:39 Ответить
И проституток заказывают
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13.11.2020 03:17 Ответить
Кажется, Лиза Богуцкая где-то писала, что для профилактики заболеваний нужно больше заниматься сексом. Это у них профилактика. Хорошо еще, что не в четыре руки.
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13.11.2020 07:03 Ответить
"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду 4 ноября вечером в эфире телеканала "Украина-24
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13.11.2020 00:34 Ответить
даже у обезьян есть" принципы" или наработанные рефлексы - у заместителя главы политической силы Президента, которая дает ему полноправную власть, нет даже рефлексов уж не говоря о разуме и аналитичности ума и самообразования в ситуации, в которую бросила тебя идиота судьба - а с тобой и твоими шефами всю страну ! Магическая цифра 73 - это не та стена за контрой вы спрячетесь от наказания. Вы швырнули клоуна в теплую плесневую ванну и вылизываете его , думая что ему и выгребать!
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13.11.2020 00:46 Ответить
Естественно только 🤢🤡💩🎪 , кретин согласился пойти на преступления , оббрехивая Порошенко ,разваливая все реформы , ползать на коленях перед агрессором ,выполнять приказы портнова мертвечука ,ермака гебнявых пацюков
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13.11.2020 03:28 Ответить
Руководство ВР согласовано дезертирует подальше от решений по КСУ и бюджета.
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск ВР.
Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен.

Руль ВР вручили Кондратюк от "Батькивщины" ... непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск !? (с)
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13.11.2020 00:37 Ответить
И снова Юля будет виновата?
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13.11.2020 07:01 Ответить
а может и наоборот...возмет власть в свои руки и наведет порядок с Украине.
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13.11.2020 12:30 Ответить
А банан где?
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13.11.2020 00:50 Ответить
Це він за прилавком на базарі конституцію вивчав?
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13.11.2020 01:07 Ответить
Несколько раз слушал в парламенте, чувак в ноты не мог попасть.
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13.11.2020 01:29 Ответить
Ты реально думаешь что вас ещё будут терпеть 4 года? С поддержкой 3-10 процентов, на местных выборах? По поводу км интересно получается. Все уголовные дела обнулили, вы молчали. Пока МВФ не клюнул. Забудь про халяву. Байден прийде, порядок наведе
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13.11.2020 01:27 Ответить
Прошлая рада тоже так думала.
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13.11.2020 01:28 Ответить
а может это арахамийо когда нибудь побриться, помыться и нормально одеться... на него смотреть стыдно... а слушать вообще не хочется...
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13.11.2020 06:05 Ответить
Ви не розумієте...
Таким чином арахамія грає роль...

Незагрозливого "простого свого хлопця"...
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13.11.2020 09:34 Ответить
Все це спланована гра, Не хочуть "судді" самі йти , то прийміть рішення, що кс переводиться на економ режим, не 3 млн на утримання одного судді, а 0 грн,(українці самі себе утримують на роботі) зарплатня не 600 000 грн, а 2000 грн, зніміть недоторканність, але ні, ви разом працюєте на знищення України.УПИРІ.
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13.11.2020 06:31 Ответить
З яких це пір дотримання Конституції є протизаконно? Наплодили цих органів, які відсутні в КС і вимагають знести суд, а не посадити конкретних суддів за конкретні злочини (не всі ж судді нагнулись в позицію селянки на буряковій плантації тож їх то за що виганяти?) , наприклад за третій термін Кучмі, за царскі повноваженя Януковичу, за удушення української мови в угоду язика окупанта. Хлопці у вас з головою все нормально? З таким успіхом можна створити Бухенвальд чи Гулаг і туди посадити: 17 олгархів, і хабарників, і я впевниенй, що народ це радісно підтримає, і буде вимагати натовпом смерть хабарним собакам! Однак, як це буде співвідноситись з конституцією? Адже, проблема України не конституція і не КС суд, а корупція влади, оліграхів і конкретних суддів. Тому вимагаю зелену дулю витягти з кишені в тому числі і в ОПУ і провести нові вибори всіх і всього!
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13.11.2020 06:40 Ответить
Скинутся им что ли на Конституцию, что б как дурко "козак" сидели дипилы и читали, что б ересь не морозить, а не шалав заказывали...
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13.11.2020 06:45 Ответить
Подгорает даже у Хамии? Че, забоялся потерять теплое местечко?
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13.11.2020 06:59 Ответить
"Не бійся дурний Зеноне, хто має висіти, той не потоне".
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13.11.2020 07:01 Ответить
Отправьте эту цирковую мартышку - агрохимию, домой в грузию. Гастроли закончились.
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13.11.2020 07:12 Ответить
А он смешной. Клоун небось в восторге от таких заявлений.
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13.11.2020 07:16 Ответить
Арахамтя - человек черта, а не зеленского
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13.11.2020 07:50 Ответить
Арахамія навіть не з Соросят.

ПРОСТО ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ з даром переконувати у своїй простоті і потрібності...
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13.11.2020 09:30 Ответить
Странно, президент Украины Зеленский подал законопроект о роспуске КС, а Арахамия заявляет, что это чушь и этого делать нельзя. Даже в команде Зеленского такая неразбериха. Рак, лебедь и щука. Хотя, по моему, если ВР не поддержит этот законопроект, тогда и ВР необходимо распускать.
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13.11.2020 09:11 Ответить
Суди -дуже важливий об"єкт для "розробки" Соросом і його пи..добратією ....

Наприклад у Вірменії це призвело ДО ВТРАТИ ДЕРЖВАВНОСТІ(зараз Вірменія стає повністю підконтролбною ХУ%лу) :

Соросята, [11.11.20 11:02]
[ Відео ]
В Ереване разгромили офис фонда Сороса
Дело в том , что Сорос потратил десятки миллионов долларов, чтобы влиять на политику Армении.
Его усилиями было подготовлено общественное мнение, активисты были обучены организации цветной революции. Также Сорос расставил своих людей на ключевые посты (премьер-министр Никола Пашинян).
Фонд «Институт открытое общество» начал свою деятельность в Армении в 1997 году тогда еще под старым брендом «Фонд Сороса».
Сорос с первых дней деятельности в Армении нацелил свое внимание на судебную систему. Судьи в Армении находятся под наблюдением Сороса с момента их назначения.
Вторым шагом Сороса в Армении была пенитенциарная система. Далее фонд внедрился в полицию Армении.
Наибольшую силу Сорос набрал в Армении в 2018 году. После парламентских выборов в 2018 году большинство голосов получила партия Пашиняна, а гражданские активисты, связанные со структурами Сороса вошли в ряд государственных органов, аппаратов и парламент.
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13.11.2020 09:33 Ответить
ХТОСЬ МОЖЕ СКАЗАТИ КОЛИ ЦЯ РАДА ВЖЕ БУДЕ ПРАЦЮВАТЬ,,.,
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13.11.2020 10:44 Ответить
 
 