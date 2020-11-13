Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Роспуск Верховной Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по перезагрузке Конституционного суда невозможен.
Об этом рассказал народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент зарегистрировал закон, дальше началась парламентская дискуссия. Большинство политических сил соглашается, что КСУ нужно перезагружать. Но есть радикальные методы... Вот президент конкретно понимает, что есть фактически антигосударственное решение, и говорит: надо перезагрузить. Далее политическая позиция — собрали 226 голосов и обратились к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку из-за такого резонанса в обществе. Они не прислушались к этому", — сказал Арахамия, отвечал на вопрос, будет ли внесен в сессионный зал законопроект президента.
Глава фракции СН отметил, что есть целый ряд законопроектов о КСУ с разным уровнем радикальности. "Далее у нас возник целый арсенал законопроектов. То есть радикальный (по 10-балльной шкале на 10 баллов) президентский законопроект. И потом есть на 7, на 6, на 5 и т.д.", — пояснил он.
На вопрос ведущей: "Не вынесете — не поддержите президента, вынесете, но не проголосуете — тоже не поддержите президента. Возможен ли после этого роспуск парламента?" "Невозможен", — заявил Арахамия.
Ранее Зеленский не исключал возможность роспуска парламента, если тот не поддержит его законопроект о роспуске КС.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Даже самые тупые животные способны делать правильный выбор, когда речь идет о собственной шкуре.
Вот это открытие !
Абрамка-Хамия, ты за кого украинцев держишь ?
вы там, гарсоны, как то координируйте, шо ли ну или ногти на ногах постригите - 30% депутатак-педикюрш надо же чем то занять по профилю.
https://www.facebook.com/viktors.levizers/videos/2113770138754129
Муля Слобожанска@MullyaMia 13 ч
СБУ і воєнним саме час проводити свої спецопераії... поки верхівка "хворіє" і не зможе здати...
Или я шото пропустил?
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск ВР.
Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен.
Руль ВР вручили Кондратюк от "Батькивщины" ... непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск !? (с)
Таким чином арахамія грає роль...
Незагрозливого "простого свого хлопця"...
ПРОСТО ФІНАНСОВИЙ АФЕРИСТ з даром переконувати у своїй простоті і потрібності...
Наприклад у Вірменії це призвело ДО ВТРАТИ ДЕРЖВАВНОСТІ(зараз Вірменія стає повністю підконтролбною ХУ%лу) :
Соросята, [11.11.20 11:02]
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В Ереване разгромили офис фонда Сороса
Дело в том , что Сорос потратил десятки миллионов долларов, чтобы влиять на политику Армении.
Его усилиями было подготовлено общественное мнение, активисты были обучены организации цветной революции. Также Сорос расставил своих людей на ключевые посты (премьер-министр Никола Пашинян).
Фонд «Институт открытое общество» начал свою деятельность в Армении в 1997 году тогда еще под старым брендом «Фонд Сороса».
Сорос с первых дней деятельности в Армении нацелил свое внимание на судебную систему. Судьи в Армении находятся под наблюдением Сороса с момента их назначения.
Вторым шагом Сороса в Армении была пенитенциарная система. Далее фонд внедрился в полицию Армении.
Наибольшую силу Сорос набрал в Армении в 2018 году. После парламентских выборов в 2018 году большинство голосов получила партия Пашиняна, а гражданские активисты, связанные со структурами Сороса вошли в ряд государственных органов, аппаратов и парламент.