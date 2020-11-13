Проект "Без цензуры": Кадровый Зе-песец. Кто руководит страной пока Зеленский на больничном. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кто на самом деле руководит страной, когда все высшее руководство слегло с коронавирусом, и что из этого может получиться? Марина Данилюк Ярмолаева иронично рассуждает о том, кто же остался за старшего на Банковой после того, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак перебрались в Феофанию.
Итак, Владимир Зеленский занял вип-палату в Феофании (после того, как пообещал, что такого не будет), рядом с ним, как всегда, Андрей Ермак, а кто же главный в государстве?
Президент в больнице всего двое суток, а страна уже теряет остатки здоровых кадров, которые еще остались в органах госвласти имени Зе-команды. При этом Михаил Подоляк - ноу-нейм, которого сейчас называют политтехнологом Банковой - раздает интервью и хвастается тем, как в разгар бюджетного процесса может вызвать министра финансов и несколько часов задалбывать его не очень умными вопросами! А что, так можно было?
А что же там сам Зеленский? Как ему то, что обычный клерк не ясно с какой стати перебирает президентские полномочия? (Спойлер - нормально). И на десерт - как кадровый кризис в Зе-команде грозит нам сценарием 2014-го года (то есть "русской весной") в приграничных с Россией регионах?
Друзья, как думаете, так кто же за главного на хозяйстве? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали!
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Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
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1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .
Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.
2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.
Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".
3. Выбросить в корзину фантазии "Бюджет-2021" и наконец сообщит народу Украины в какие ж потери для бюджета вылился год правления Зеленского (точная цифра бюджетного дефицита).
Тут даже мы бессильны. Наши попытки просчитать реальный дефицит бюджета 2021 выдают такие чудовищные цифры, что мы боимся их оглашать. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
На ковід захворіли керівник держави, Голова ВРУ і Зєлєнський...
бесы..........