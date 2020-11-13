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Зеленский (16555) Феофания (79) Ермак Андрей (1186) коронавирус (17041) Подоляк Михаил (243)

Проект "Без цензуры": Кадровый Зе-песец. Кто руководит страной пока Зеленский на больничном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто на самом деле руководит страной, когда все высшее руководство слегло с коронавирусом, и что из этого может получиться? Марина Данилюк Ярмолаева иронично рассуждает о том, кто же остался за старшего на Банковой после того, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак перебрались в Феофанию.

Итак, Владимир Зеленский занял вип-палату в Феофании (после того, как пообещал, что такого не будет), рядом с ним, как всегда, Андрей Ермак, а кто же главный в государстве?

Президент в больнице всего двое суток, а страна уже теряет остатки здоровых кадров, которые еще остались в органах госвласти имени Зе-команды. При этом Михаил Подоляк - ноу-нейм, которого сейчас называют политтехнологом Банковой - раздает интервью и хвастается тем, как в разгар бюджетного процесса может вызвать министра финансов и несколько часов задалбывать его не очень умными вопросами! А что, так можно было?

А что же там сам Зеленский? Как ему то, что обычный клерк не ясно с какой стати перебирает президентские полномочия? (Спойлер - нормально). И на десерт - как кадровый кризис в Зе-команде грозит нам сценарием 2014-го года (то есть "русской весной") в приграничных с Россией регионах?

Друзья, как думаете, так кто же за главного на хозяйстве? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали!

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
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Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3303
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13.11.2020 09:46
+21
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3981
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13.11.2020 09:36
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Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3981
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13.11.2020 09:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 8940
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13.11.2020 10:15 Ответить
Шевченко после визита в МВФ - для того, чтобы миссия МВФ НАЗВАЛА СРОКИ своего появления в Украине нужно
1. Решить вопрос с Конституционным судом который внезапно заболел СOVID-19 и дружно разбежался по "дистанционной работе" .
Не выполнимо. Запущенная пропагандистская кампания "Зеленский сделал все что мог, а виноваты другие", дезертирство Разумкова и К, четко показывает. что Зеленский это понимает.
2. Отобрать у самого Шевченко захапанные полномочия внутри НБУ и восстановить структуру НБУ до его захвата Зеленским и К.
Послать нарушителя требований МВФ просить денег у МВФ - это почти "гениально".
3. Выбросить в корзину фантазии "Бюджет-2021" и наконец сообщит народу Украины в какие ж потери для бюджета вылился год правления Зеленского (точная цифра бюджетного дефицита).
Тут даже мы бессильны. Наши попытки просчитать реальный дефицит бюджета 2021 выдают такие чудовищные цифры, что мы боимся их оглашать. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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13.11.2020 09:37 Ответить
Можно подумать до больничного он руководил.
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13.11.2020 09:46 Ответить
Никаких сомнений - руками водил.
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13.11.2020 21:19 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3303
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13.11.2020 09:46 Ответить
А кто-же за бубочкой горшки выносит? Мендель или Дерьмак?
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13.11.2020 10:29 Ответить
Если бы мог поставил "жирную 5 с +". Молодец, кратно и очень актуально.
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13.11.2020 11:13 Ответить
Зе совсем "нюх потерял" Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 3231
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13.11.2020 09:53 Ответить
Тільки по заголовку - коли Віслюк на лікарняному, країною керують ті самі малороси, які нею керують і тоді, коли Клоун типу "здоровий".
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13.11.2020 10:13 Ответить
Читаю новини і в мене вимальовується такий підсумок:
На ковід захворіли керівник держави, Голова ВРУ і Зєлєнський... Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 645
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13.11.2020 10:20 Ответить
пеЗЕц...
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13.11.2020 10:24 Ответить
К чему такая расточительность /госбюджета/ им /Зе с Ермаком/ достачно было одной палаты /и возможно одной койки/! Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 4850
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13.11.2020 10:26 Ответить
Ще треба Стефанчука в цю койку. Бо так страдає.
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 9167
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13.11.2020 13:36 Ответить
В Стародавньому Римі казали: "Шукай, коу вигідно..." Поки що найжирніші вершки з усього цього бедламу збирають коломойський, ахметов та медведчук. Ось це справжні "керманичі" на сьогоднішній день...
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13.11.2020 10:26 Ответить
Главная проблема преЗЕрватива, в том что он дурак от рождения. И как показывает история, дураки берут себе на работу еще больших дураков чем они сами: агрохимия, тищенко, свадебные фотографы и корабельные сосны - как тому доказательство.
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13.11.2020 10:30 Ответить
не знаю как Украина переживёт это мракобесие высшие ступени власти реально заполонили
бесы..........
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13.11.2020 11:53 Ответить
А вы спросите у Гордона,самозванного украинского пророка.
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13.11.2020 12:25 Ответить
спрашивать не буду он на работе.....
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13.11.2020 12:31 Ответить
Микола Гоголь був досить загадковою людиною і писав дивні речі. Зеленський -це той самий чорт з Деканьки. Кумедний і дурноватий але чорт і привів він із собою таких самих чортів і відьом.
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13.11.2020 12:09 Ответить
туфта.
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13.11.2020 17:39 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кадровий Зе-песець. Хто керує країною поки Зеленський на лікарняному - Цензор.НЕТ 8271
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13.11.2020 21:03 Ответить
Всё больше избирателей начинают прозревать.....Да -с ,отчебучили ! Удивили мир. Так ,надо ошибку исправлять. Пианист погубит неньку.
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13.11.2020 21:09 Ответить
Поздно! как сказал Гавтадзе: "процесс пошла"
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14.11.2020 09:59 Ответить
Членограй
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15.11.2020 19:22 Ответить
...якась така вже неприємна дамочка-ведуча. Нічого особистого , тільки факти.
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14.11.2020 09:50 Ответить
Общий вывод - зеленую власть никто серйозно не воспринимает, ни в стране ни за рубежом.
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14.11.2020 09:58 Ответить
Хто керує державою? А той хто й керував - Бєня, Медведчук, Пінчук, Ахмєтов... Їх не так і багато. З десяток кланів.
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14.11.2020 18:49 Ответить
Та оце кажуть, що вони не в Феофанії, а не Сейшелах під гарячим сонцем курять айкоси й один одного в дупу дрючать, сорі за вульгарний жаргон.
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15.11.2020 12:46 Ответить
 
 