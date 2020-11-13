В Киеве автомобиль влетел в остановку: двое погибших, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Информацию о ДТП РБК-Украина подтвердили в Святошинском районном отделении полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.

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При этом, как пишет "Киев оперативный", в результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу утром в Святошинском районе Киева с участием автомобиля такси, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"На Борщаговке такси вылетело на остановку, двое погибших", - сказали в полиции.