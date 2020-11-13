В Киеве автомобиль влетел в остановку: двое погибших, - полиция. ВИДЕО (обновлено)
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В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Информацию о ДТП РБК-Украина подтвердили в Святошинском районном отделении полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.
При этом, как пишет "Киев оперативный", в результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу утром в Святошинском районе Киева с участием автомобиля такси, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.
"На Борщаговке такси вылетело на остановку, двое погибших", - сказали в полиции.
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https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/390924082254879/
Умный порядочный человек и тролль - всегда несовместимые понятия.
вот например, Днепр, свежак, ограда выдержала , правда от довбо... пострадал водитель, не нарушавший (его покореженное авто лягло на бок)...и упоротое ***** ударившее его в бок, тоже не смогло пробить ограждение..
(видео)
https://youtu.be/8aU3MxihjyQ
Довольно сомнительный способ приучать к культуре утверждая что твоя страна это территория бесстыдства и беззакония. Тут скорее приучают к бесстыдству и беззаконию.
"Эти пешкодралы должны перед тем как стать на остановку убедится в безопасности, а то стоят там спокойно и думают что они бессмертные. А вдруг у менятормозаотказали".
Хоть я и водитель, эта идея зародилась у меня задолго до того как. Просто както увидел, как чувырло влетело в столб перед остановкой, на которой я стоял и тогда сразу понял, что за столбом оно безопаснее.
А комментарии? Всегда под новостями про ДТП с участием автомобиля и пешехода такие появляются.