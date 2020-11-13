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ДТП (7443) Киев (24549) Геращенко Антон (1438)

Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, въехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

Об этом на своей странице в Facebook, написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Как отметил Геращенко, по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул.

"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем",- написал Геращенко.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой Закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобиль влетел в остановку: двое погибших, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - Ваш близкий или родной человек", - добавил замглавы МВД.

Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул 01
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Топ комментарии
+20
Геращенко бреше, водій не спав, а свідомо та небезпечно маневрував на швидкості і хотів проїхати по правому ряду, але там зупинився автомобіль на зупинці, в порушення ПДР і сталась жахлива трагедія. Тому це випадок потрібно розглядати як терористичний акт! А Убер потрібно примусити заплатити мільйони доларів постраждалим і заборонити працювати в Україні, за те що вони наймають на роботу системних порушників ПДР, які постійно створюють катастрофічні ситуації на дорозі!
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13.11.2020 11:07
+15
людей шкода...
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13.11.2020 10:30
+9
Между счастливой спокойной жизнью и полной задницей, порой, доли секунды.... Сочувствую всем участникам... Больно за всех...
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13.11.2020 10:34
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Страница 2 из 2
г-н Гкращенко! На каком основании вы утверждаете, что водитель заснул; Есть данные экспертизы, или у тебя глаз алмаз? Судя по видео, водителем был нарушен скоростной режим и грубейшее правило УД. Направь свои усилия на установление таксометров и "зеленого огонька." Будет больше пользы, чем гадание на кофейной гуще о состоянии водителя совершившего ДТП.
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13.11.2020 14:51 Ответить
Он заглянул таксисту в глаза и увидел там ответ.
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13.11.2020 18:34 Ответить
У моего дяди была своя маршрутка в Киеве. Что если сам сидишь за рулем работаешь 8 часов в день зарабатываешь ровно 0. Приходилось работать с 5 утра до поздней ночи. Каждый день приходится давать взятки, платить за маршрут, топливо и т.д. Вот и результат
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13.11.2020 14:56 Ответить
Антонина! ты про этого-Вихвалявся швидкою їздою: показали, як ганяв таксист, що вбив людей на зупинціГеращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув - Цензор.НЕТ 1853
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13.11.2020 15:22 Ответить
Не спал он. Хотел просто быстро проскочить по правой полосе. Видно как сманеврировал за предыдущей машиной, но не учел что возле остановки другой алень остановиться. Все он видел. Таксо и маршрутчики самые ******** на дорогах. Хуже мажоров. Те на втором месте.
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13.11.2020 15:23 Ответить
Судя по видосикам с фейсбука проскакивание по крайнему правому это вообще его конек был. Ну сядет че. Бабала откупиться у него скорее всего нет, такие в уберах не работают.
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13.11.2020 15:29 Ответить
Сначала подумал, что действительно уснул - но пересмотрев видео несколько раз - похоже, что водила убера лихачевал, "играл в шашечки" на полосах и в итоге доигрался сам, и убил людей...
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13.11.2020 16:42 Ответить
Долго ждал Геращенко с Зелеными как таксистов взять под контроль. И вот оно! Теперь под этот случай навесят на всех лицензии и уплату процентов от прибыли.
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13.11.2020 16:54 Ответить
убер- крутi, можуть дозволити компенсацiю в двI-три сотнI тисяч зелених Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув - Цензор.НЕТ 9763
а водii тим паче- каша в головi,думати нiчим,нiколи,не пуганi.
депутати до сраки. ......тiльки повага-через Помсту ,прилюдну Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув - Цензор.НЕТ 7104
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13.11.2020 17:37 Ответить
Вбивці не повинні виходити на свободу, вбив умисно чи ні - довічне.
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13.11.2020 18:14 Ответить
На зоне пусть теперь отсыпается лет так 50. А сначала выплатит погибшим и пострадавшим деньги на лечение и погребение.
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13.11.2020 18:31 Ответить
Ага...заснул.
ЖЫрная Свинья, пытается отмазать очередного ********-мажора.
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13.11.2020 18:52 Ответить
и ты дурак, штоле? это водитель такси, НЕ МАЖОР
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13.11.2020 22:38 Ответить
сученок спецом людей жизни лишил , не в машину стоящую ( за нее ведь ответить прийдется ) , на кол прилюдно , на той-же остановке
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13.11.2020 19:21 Ответить
ты дурак, ей-Богу?
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13.11.2020 22:37 Ответить
За машину придется отвечать, а за 2 трупа нет? Ты что, из России пишешь?
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14.11.2020 09:56 Ответить
за погибших отвечать будет по минимуму , скажет че мол спешил , умысла то не-было , и усе -максимум поселение , примеров масса , та-же зайцева , где она сидит ?
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14.11.2020 15:23 Ответить
Антоніна ти чинуша якої держави, шо постиш мокшанською? Малорос гнилий
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13.11.2020 19:28 Ответить
Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув - Цензор.НЕТ 1393
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13.11.2020 19:59 Ответить
Отличная идея. Не нужно ничего изобретать, нужно просто не пдить деньги налогоплательщиков.
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14.11.2020 09:55 Ответить
То він ще й спав?! Цього сплячого шахіста переплюне хіба що мертвий шахіст за кермом.
Сьогодні п'ятниця 13-те. Я й сам сьогодні бачив зо п'ять безглуздих ДТП по усьому Києву.
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13.11.2020 20:02 Ответить
жах ! В Дніпрі вже на багатьох зупинках встановлені стовбчики безпеки. Вони хоч трохи захищають людей від цих козлів !!
Співчуття родинам загиблих і постраждалого.
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13.11.2020 20:23 Ответить
Це вже не перший випадок в Києві коли людей давять на зупинках.
Треба ставити стовпчики - може хоч на 1 жертву було б менше!
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13.11.2020 20:26 Ответить
Двадцять разів передивився, ось вони ще живі та в мить їх не стало... Здається він маневрував, довга та правильна траєкторія, авто не скидало швидкість, в останню мить хотів уникнути зіткнення зі стоячим авто. Зовсім не схоже на "заснув". Бог йому суддя... Родичам загиблих, щире співчуття!
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13.11.2020 22:14 Ответить
Вот так женщина даже не подозревала что живет последние минуты
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13.11.2020 22:21 Ответить
это нужно было подозревать, сразу после того, как Зеленского избрали президентом. Но самое главное, что у нас сейчас экономически сильная Украина, *бать зелю в *опу
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13.11.2020 22:35 Ответить
Ох *БАТЬ как класно, теперь благодаря камерам Авакова мы можем видеть, как гибнут люди. Господин Аваков, давай до свидания, и камеры свои забери, которые твоя жена выпускает, и Бубочку свою забери... задолбали черти зелёные, бл*дь
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13.11.2020 22:33 Ответить
Предпочитаешь закрыть глазоньки и инфантильно думать, что если ты чего-то не видишь, то этого нет? Ну так в стране Восточного оккупанта так делают 140 миллионов представителей "широких масс". Может стоит место жительства поменять?
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14.11.2020 09:54 Ответить
Да, хрен его знает заснул-не заснул. Мы (водители) никто не застрахованы от аварии. В меня на заправке Бугатти вьехал задним ходом, мол, парктроник не сработал. У меня удивление вызывает то, в последний момент он не отвернул на этот белый хюндай, тогда бы максимум одна жертва. Скорее всего не спал, просто не успел отреагировать на изменение обстановки
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13.11.2020 22:46 Ответить
Пусть земля будет пухом погибшим
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13.11.2020 22:48 Ответить
Таке враження що зараз життя людини в Україні нічого не коштує.
А цей чудо - таксист викладав в мережу свої швидкісні "подвіги" на дорозі... Козел, так щей скоріш за все ватний.
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13.11.2020 23:20 Ответить
Стопчики до одного місця, треба високі бордюри - перекидайли які встановлюються на швидкісних шосе, при наїзді машину перевертає і вона змінює траекторію руху на протилежну.
Встановити такі у всіх містах, на всіх зупинках громадського транспорту, на всіх острівцях безпеки, тоді і жертв не буде навіть як що автівка на 100 км/г їде у напрямку зупинки.
Погана новина - автівки в Україні і надалі будуть в'иїджати у зупинки громадського транспорту і острівці безпеки Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув - Цензор.НЕТ 7144
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13.11.2020 23:41 Ответить
У тоні окуляри смальцем заліпило: чувак з четвертої смуги філігранно нікого не торкнувшись пробує взути всіх по крайній правій . Маршутку бачить , а те що такий же ***** підбирає на зупинці - ні . Якби воно спало то виліз би з авто хвилини через три...
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14.11.2020 00:04 Ответить
эта жрущая башка обозвалась
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14.11.2020 05:01 Ответить
Ага, давай не с причиной переработки (банальное отсутствие денег) бороться, а самим водителям гайки закрутим. Какая же ты свинья, Геращенко. По всем статьям недочеловек.
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14.11.2020 09:50 Ответить
Отак нізвідки в життя увірвалась небезпека.
Заснув. Двох людей вбив....
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14.11.2020 11:28 Ответить
Час обладнати зупинки якимись стовпчиками. Огородженнями.
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14.11.2020 11:29 Ответить
На все остановки во всех областных центрах несколько бюджетов Украины надо . Есть способ по дешевле и эффективнее , онлайн камер сей час на дорогах навалом , значит надо создать спец патрули и отслеживать таких лихачей , после чего в суде лишать прав за: Создание аварийной ситуации на дороге . И все согласно ПДД. В случае если повторно сядет за руль уже без прав , конфискация транспортного средства с продажей на аукционе и деньги в доход государства.
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14.11.2020 12:09 Ответить
На видео хорошо видно , что сразу после перестроения , он круонул руль вправо , что бы не догнать машину которая едет перед ним , после чего он уже полетел в остановку . Так что не хрена он не спал , просто несся по городу как потерпевший , таких идиотов всегда на дорогах хватает и по их вине происходит 80% ДТП и многие к сожалению становятся летальными.
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14.11.2020 12:02 Ответить
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