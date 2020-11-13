Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, въехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.
Об этом на своей странице в Facebook, написал замглавы МВД Антон Геращенко.
Как отметил Геращенко, по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул.
"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем",- написал Геращенко.
"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой Закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.
Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - Ваш близкий или родной человек", - добавил замглавы МВД.
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а водii тим паче- каша в головi,думати нiчим,нiколи,не пуганi.
депутати до сраки. ......тiльки повага-через Помсту ,прилюдну
ЖЫрная Свинья, пытается отмазать очередного ********-мажора.
Сьогодні п'ятниця 13-те. Я й сам сьогодні бачив зо п'ять безглуздих ДТП по усьому Києву.
Співчуття родинам загиблих і постраждалого.
Треба ставити стовпчики - може хоч на 1 жертву було б менше!
А цей чудо - таксист викладав в мережу свої швидкісні "подвіги" на дорозі... Козел, так щей скоріш за все ватний.
Встановити такі у всіх містах, на всіх зупинках громадського транспорту, на всіх острівцях безпеки, тоді і жертв не буде навіть як що автівка на 100 км/г їде у напрямку зупинки.
Погана новина - автівки в Україні і надалі будуть в'иїджати у зупинки громадського транспорту і острівці безпеки
Заснув. Двох людей вбив....