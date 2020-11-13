Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО
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Минометные подразделения, подчиненные Командованию ОС ВСУ, провели учения на одном из полигонов Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий по атрподдержке общевойсковых подразделений.
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+12 Volodymyr Zahrebelnyi
показать весь комментарий13.11.2020 18:42
+11 Volodymyr Zahrebelnyi
показать весь комментарий13.11.2020 18:44
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Так вони не стріляли.
Другой вопрос, нужно ли снимать про это пафосные ролики?
Они это должны делать постоянно, ну и конечно хоть иногда стрелять
Я так понял, что наш, прости господи, главнокомандующий, когда говорил "просто перестать стрелять" имел в виду не только фронт.
Умение разобрать/собрать автомат/миномёт тоже необходимо. Для этого полигон не нужен. Нужно сначала это довести до автоматизма. У меня напротив пожарка они через день то смотают шланги то размотают, то бегаю туда сюда
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