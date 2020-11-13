Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Минометные подразделения, подчиненные Командованию ОС ВСУ, провели учения на одном из полигонов Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий по атрподдержке общевойсковых подразделений.

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