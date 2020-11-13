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Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Минометные подразделения, подчиненные Командованию ОС ВСУ, провели учения на одном из полигонов Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий по атрподдержке общевойсковых подразделений.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+12
В ООС займаються підготовкою і це правильно. Іншого шляху у нас немає. Потрібно бути готовим.
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13.11.2020 18:42
+11
Окремо хочу сказати "поціновувачам" новітніх технологій ...
80% розвід інформації компетентні органи беруть зі ЗМІ. Скарги? Питання? Пропозиції?
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13.11.2020 18:44
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Як стріляють не показували, то може і не стріляли, щоб міномет Молот не вибухнув часом? Це було б розумно, враховуючи відсутність окопів.
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13.11.2020 11:45 Ответить
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий

Так вони не стріляли.
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13.11.2020 11:53 Ответить
Не покатались а отработали выдвижение на позиции и сборку/разборку, Это тоже нужно.

Другой вопрос, нужно ли снимать про это пафосные ролики?
Они это должны делать постоянно, ну и конечно хоть иногда стрелять
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13.11.2020 12:03 Ответить
А в чем заключались учения? Под тупую громкую музыку крутить оптику прицелов и таскать болванки на скорость? Или ето типо разборки-сборки автомата АК на скорость, ни разу не дав выстрелить,как нас училили когда то? Мол враг испугается такому мастерству и упорству и сдастся?
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13.11.2020 11:53 Ответить
Боеприпасы нуно экономить для Врага!Тут главное развертывание минометных подразделений.Но самое главное что свои 500 грамм патриотизма я получил просмотрев этот видосик)Выпил-посмотрел и уже вижу что Москва уже в прицеле наших минометчиков!Ну-За Победу!
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13.11.2020 12:11 Ответить
Необстрелянный солдат не солдат. При реальном бое от насрет в штаны, залезет в нору и будет плакать. Я уже не говорю что сколько не крути прицел и не собирай-разбирай автомат, стрелять не научишься. С таким же успехом можно в компьютерные игры играть. Думаешь зря Рашка через дамбас провела десятки тысяч своих солдат-курсантов ради того чтобы они прошли обучение в реальных боях?
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13.11.2020 12:26 Ответить
Расиянские солдтатеры проходят отбкатку на наших пацанах...А в этом видосе голимая показуха..Я вот наблюдаю их успехи что в Сирии что уже прискорбно и в Карабахском конфликте...Епт..Мы конечно куруче всех!Но!Эти кацапские твари делают политику круче всех!Мне ***** гордиться нечем кроме флага Украины и Гимна Моей Страны...Все остальное боль и с cлезы!
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13.11.2020 13:37 Ответить
А еще мне очень интересно: сколько таких учений вообще проводится. Под Новомосковском на полигонах в 15-17 гг. еженедельно слышал учения. В 18 г. уже раз в мес. В 19-20 гг. раз в квартал что-то бухкает.

Я так понял, что наш, прости господи, главнокомандующий, когда говорил "просто перестать стрелять" имел в виду не только фронт.
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13.11.2020 13:29 Ответить
Это всё для того чтобы завлечь внимание молодёжи, агитация так сказать, нечего в этом плохого нет!
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13.11.2020 19:12 Ответить
*отработали выдвижение на боевые позиции, подготовку данных для ведения огня и перемещение на другие позиции после выполнения заданий*

Умение разобрать/собрать автомат/миномёт тоже необходимо. Для этого полигон не нужен. Нужно сначала это довести до автоматизма. У меня напротив пожарка они через день то смотают шланги то размотают, то бегаю туда сюда
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13.11.2020 11:58 Ответить
Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 6157Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 5094Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3263Мінометні підрозділи ООС провели навчання на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2825
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13.11.2020 12:02 Ответить
Це вже атавізм, де Байрактрактори і їх пілоти, бо цих мінометників будуть розстрілювати як Ю-88 радянські війська в 1941 році. Карабах показав, яка буде війна, яка роль в ній заводу Антонова, Мотор Січі ВО "Луч", яких профукали і пограбували 17 хабадних олігархів руками їх туполобих зелених слуг.
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13.11.2020 13:13 Ответить
Зачем показывать вчерашний век, показывайте дрони и точные попадания с них а не то чем воевали прадеды.
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13.11.2020 15:47 Ответить
В ООС займаються підготовкою і це правильно. Іншого шляху у нас немає. Потрібно бути готовим.
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13.11.2020 18:42 Ответить
Окремо хочу сказати "поціновувачам" новітніх технологій ...
80% розвід інформації компетентні органи беруть зі ЗМІ. Скарги? Питання? Пропозиції?
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13.11.2020 18:44 Ответить
Выдвижение на позиции, подготовку данных для стрельбы, перемещение на другие позиции. Все как учит "красная книжка". Тренировки - залог успеха!Совершенству НЕТ предела)))
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13.11.2020 18:56 Ответить
Красавцы, как всегда))) учатся врага бомбить!!!
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13.11.2020 19:09 Ответить
Міномети завжди були і будуть простою, та дуже ефективною зброєю. Вміння наших воїнів, досконально володіти нею, це запорука успіху при бойових діях.
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13.11.2020 19:45 Ответить
Тільки постійна бойова підготовка всіх підрозділів ООС надасть впевненість що війська готові до усіх варіантів розвитку подій.
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13.11.2020 20:09 Ответить
Як багато фахівців! Що важко зрозуміти, що питання готовності, це постійна підготовка?
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14.11.2020 08:52 Ответить
 
 