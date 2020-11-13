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В России продолжают летать на неисправных "Русланах" из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Новосибирска.

Самолет направлялся без груза в Вену, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на wing.com.ua.

"После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и двух двигателей и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров", - пишет издание.

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На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако самолет получил повреждения, разрушен двигатель, частично разрушены шасси и крыло.

Деталь двигателя самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске, отвалилась во время полета и пробила крышу здания.

Фрагмент двигателя упал с высоты нескольких сотен метров и повредил склад недалеко от аэропорта "Толмачево".

На кадрах, снятых очевидцами, видно дыру в крыше, а также сам фрагмент, лежащий на полу. Также есть фото обломков двигателей в поле.

В России продолжают летать на неисправных Русланах из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя 01
В России продолжают летать на неисправных Русланах из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя 02
В России продолжают летать на неисправных Русланах из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя 03
В России продолжают летать на неисправных Русланах из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя 04

Ранее сообщалось, что в РФ местные исполнители сорвали контракт от 2015 года на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурсов на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

Представитель предприятия отметил, что единственным изготовителем и исполнителем ремонтных работ двигателей Д-18Т является украинское АО "Мотор Сич", но указом президента Украины "в отношении множества российских компаний, включая публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (пункт 101 Перечня), которой принадлежат 100% акций ответчика, введены обширные санкции".

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Ранее сообщалось, что в 2019 году Подольский районный суд Киева по ходатайству главного управления столичной полиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр".

"Антонов" является обладателем сертификата на тип самолета, который известен под названием "Руслан". Украинские правоохранители расследуют факт сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата на "Русланы" в обход "Антонова". Вследствие таких действий российских чиновников была продолжена летная пригодность машин, что, по мнению украинских разработчиков, ставит под угрозу безопасную эксплуатацию самолетов и жизни их пассажиров и членов экипажа.
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Топ комментарии
+51
"Не смеются "Искандеры"
Загрустили "Тополя"....."

В России продолжают летать на неисправных "Русланах" из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя - Цензор.НЕТ 5082
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13.11.2020 13:05
+36
Брехня та наклеп! Санкції їм тільки на користь! Де Беркут???
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13.11.2020 13:10
+29
И че, даже скрепы не помогают лишнехромосомным?
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13.11.2020 13:03
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И это стопудовая правда! Хуже того, они там организуют корректировки документов и их пропажу! Что, я не прав? А ВЫ ДОКАЖИТЕ! Именно так говорил ваш ВВП. Слабо доказать? Значит-ПРАВ!
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13.11.2020 20:41 Ответить
Туда вам и дорога! Не хотите с Украиной жить в мире, такое будет вас преследовать всё чаще!
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13.11.2020 20:38 Ответить
рюзьгє, от нашо вам отой АН-124 коли Крим - фашшш????
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13.11.2020 21:06 Ответить
Аварийная посадка по-рюзге - это камнем с неба и зарыться фюзеляжем на 2 метра в асфальт....
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13.11.2020 23:42 Ответить
Рукожопы без нас не могут
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14.11.2020 00:20 Ответить
Ех, угробили таку річ.
А я колись на "виріб 400" детальки робив. Може, й у цьому стоять.
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14.11.2020 00:35 Ответить
Бибизяны с гранатой, лучше ползайте !
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14.11.2020 03:44 Ответить
Самолет собирался в Вену лететь. Без сертификата летной годности? Это ж не внутри росии уже. Похоже москальскую бумажку признали в Европе
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14.11.2020 09:22 Ответить
може лопатки из Снежного спасли Вену?? У Росії продовжують літати на несправних "Русланах" через санкції України: Ан-124 в Новосибірську здійснив аварійну посадку через поломку двигуна - Цензор.НЕТ 9532
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14.11.2020 10:44 Ответить
Как и всегда все надеются на русское ,,авось,, на жаль и мы далеко от кацапии не ушли,чего только стоит катастрофа из нашими курсантами.
И пока мы умом не ,,отвяжемся,,от кацапии до тех пор Украина будет задворками кацапии.
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14.11.2020 09:50 Ответить
"Нічего ви не панімаєте ! , так била задумана велікім фюрерам всех балотних существ" - Псьо!
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14.11.2020 09:58 Ответить
этот самолет уже не полетит.
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14.11.2020 11:27 Ответить
пячаль то какая, бяда...
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14.11.2020 13:24 Ответить
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